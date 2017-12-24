 Боевики трижды за сутки нарушили перемирие, погиб один украинский воин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО.

На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.

Российско-террористические войска вчера днем ​​цинично обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня.

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К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения несовместимо с жизнью в районе Светлодарск дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.