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 Политика Украины
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 Боевики трижды за сутки нарушили перемирие, погиб один украинский воин

Российско-оккупационные войска срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников, которое должно было начаться 23 декабря в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО.

На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.

Российско-террористические войска вчера днем ​​цинично обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня.

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К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения несовместимо с жизнью в районе Светлодарск дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину.
Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3041244
 
 
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Земля пухом загиблому. Імена всіх загиблих повинні бути викарбувані у Пантеоні пам'яті.
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Вечная память Героям,пусть их души покоятся с миром https://www.youtube.com/watch?v=rd8joeAP0Qs
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Росою небо плаче уночі;
За вбитими сумує Україна…
Вам не вдалось, бездушні палачі,
Поставити народ наш на коліна…

Вам не вдалось, підступні москалі,
Спаплюжити і знищити Вкраїну.
Тож згинете, ординці і палії,
Так й не здолавши втомлену країну...

І, хоч би як не розпирав вас гнів;
Та, що б не затівали ви, приблуди…
Наша земля, свята споконвіків,
Стоятиме… І так довіку буде!!
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Сум і біль .Знову нас покидає Воїн,відлітаючи У Небесну Височінь.Рідним щирі співчуття і сили жити з таким болем.
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Уважаемые заседатели нескончаемых Минских посиделок! Когда прекратятся эти сказки про какое-то мифическое перемирие, которого априори в таких условиях быть не может по многим причинам - начиная от банального масштабного пьянства равнозначно по обе стороны и заканчивая тем же банальным живым страхом вояк от того, что, если они не будут стрелять и этим показывать свое реальное существование, их просто повырежут ДРГ. И это прекрасно понимает тот, кто хоть раз стоял на боевом посту и вспоминает каждый шорох мыши. И никто никого не будет слушать. А снайперы - это вообще отдельная тема - они, как правило, зарабатывают на каждой отстрелянной душе. Как же он бросит стрелять, ему же семью нужно кормить, а не праздники загуливать? Пока не будет конкретное и однозначное решение с конкретной датой вывода российских войск ни о каком перемирии нечего и думать. Сегодня это просто бред, который озвучивается в Минске для того, чтобы показать, что они там не просто вискарь давят, а и думу думают об освобождении Донбасса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики трижды за сутки нарушили перемирие, погиб один украинский воин
 
 
 
 
 
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