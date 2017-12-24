 Боевики трижды за сутки нарушили перемирие, погиб один украинский воин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО.
На протяжении прошедших суток зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков.
Российско-террористические войска вчера днем цинично обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского. Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня.
К сожалению, в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он получил ранения несовместимо с жизнью в районе Светлодарск дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину.
Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.
Росою небо плаче уночі;
За вбитими сумує Україна…
Вам не вдалось, бездушні палачі,
Поставити народ наш на коліна…
Вам не вдалось, підступні москалі,
Спаплюжити і знищити Вкраїну.
Тож згинете, ординці і палії,
Так й не здолавши втомлену країну...
І, хоч би як не розпирав вас гнів;
Та, що б не затівали ви, приблуди…
Наша земля, свята споконвіків,
Стоятиме… І так довіку буде!!