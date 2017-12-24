 Рева представил Турчинову законопроект о перерасчете пенсий военным

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У меня была встреча с Александром Валентиновичем (А.Турчинов – Ред.), докладывал ему, он выслушал и сказал, что будет докладывать президенту", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.
А.Рева уточнил, что при обсуждении законопроекта в СНБО в него могут вноситься изменения.
"Мы подали свои идеи, сейчас будет обсуждение со всеми силовиками, они тоже почитают, изучат, свои предложения внесут", - сказал министр.
По его словам, о деталях реформы можно будет говорить только после того, как законопроект будет обсужден на заседании СНБО.
При этом А.Рева добавил, что сам законопроект может быть внесен в Верховную Раду как Кабинетом министров Украины, так и президентом.
Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
Перерасчет пенсий военнослужащих будет проведен с 1 января 2018 года, даже если закон об этом будет принят позже, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Точно так же и платить надо по этой же пропорции. Нужно установить правильно зарплаты. Если рядовой-контрактник получал бы, например, 300 USD в тылу во время "постоянной готовности" и обычной боевой подготовки, то на передовой он должен получать 1500 USD в месяц и этот месяц должен идти ему как 5 месяцев страхового стажа. Прослужил реально на передовой 5 лет - можешь идти на пенсию. И выходить на пенсию военные должны иметь право после 25 лет страхового стажа. Прослужил реально на передовой 5 лет (фактически, отдал Украине молодость, здоровье) - можешь идти на пенсию. Вот и вся схема. Плюс социальный пакет, плюс "военная" квартира на период службы, а после 15 лет службы (15 лет страхового стажа) и проживания в ней - передача квартиры в собственность военного. Но только одной квартиры и лично ему. Вот и вся премудрость.