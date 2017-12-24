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 Рева представил Турчинову законопроект о перерасчете пенсий военным

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что представил законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"У меня была встреча с Александром Валентиновичем (А.Турчинов – Ред.), докладывал ему, он выслушал и сказал, что будет докладывать президенту", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.

А.Рева уточнил, что при обсуждении законопроекта в СНБО в него могут вноситься изменения.

"Мы подали свои идеи, сейчас будет обсуждение со всеми силовиками, они тоже почитают, изучат, свои предложения внесут", - сказал министр.

По его словам, о деталях реформы можно будет говорить только после того, как законопроект будет обсужден на заседании СНБО.

При этом А.Рева добавил, что сам законопроект может быть внесен в Верховную Раду как Кабинетом министров Украины, так и президентом.

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Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Перерасчет пенсий военнослужащих будет проведен с 1 января 2018 года, даже если закон об этом будет принят позже, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3041239
 
 
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Военные пенсионеры тоже все неоднозначные. Многие служили при совке и ходили с ленточкой и менталитет ватный. В Харькове в парке Горького с жёнами отдыхают танцуют по выходным и ненавидят Украину. Эти вообще никакого повышения не заслужили. Все потому что тех кто родился в Украине по распределению отправляли служить в парашу, а кацапы проходили службу в Украине и остались там и после службы, конечно это лучше чем в кацапстане жить.
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Не надо ничего придумывать с системой начисления пенсии - она у всех в Украине должна быть одинаковой, только у военных на передовой должен идти один год за 4-5.
Точно так же и платить надо по этой же пропорции. Нужно установить правильно зарплаты. Если рядовой-контрактник получал бы, например, 300 USD в тылу во время "постоянной готовности" и обычной боевой подготовки, то на передовой он должен получать 1500 USD в месяц и этот месяц должен идти ему как 5 месяцев страхового стажа. Прослужил реально на передовой 5 лет - можешь идти на пенсию. И выходить на пенсию военные должны иметь право после 25 лет страхового стажа. Прослужил реально на передовой 5 лет (фактически, отдал Украине молодость, здоровье) - можешь идти на пенсию. Вот и вся схема. Плюс социальный пакет, плюс "военная" квартира на период службы, а после 15 лет службы (15 лет страхового стажа) и проживания в ней - передача квартиры в собственность военного. Но только одной квартиры и лично ему. Вот и вся премудрость.
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А если военный уходит на гражданку, то он потом получает пенсию за обычной общей схемой. Просто каждый "военный" месяц ему засчитывается, например, за 1,4 месяца гражданского в страховой стаж. Прослужил 20 (страховых) лет и увольняешься со службы - тебе засчитают за 28 лет страхового стажа гражданки и иди себе дальше дорабатывай. Прослужил на передовой 3 года - получил страховой стаж 15 лет военной службы (21 год гражданки) т.е. и дальше хочешь - служи еще 10 лет военной службы, хочешь - работай еще 14 лет на гражданке
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