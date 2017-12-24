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 "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой

В польском Люблине во Дворце Любомирских, ранее принадлежавшем Университету Марии Кюри-Склодовской, будет открыт Музей Восточных земель бывшей Речи Посполитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Министерство культуры и национального наследия Польши назначило целевую дотацию в размере 10 млн 985 тыс. злотых, то есть свыше 3 млн долларов, на приобретение этого помещения.

Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский подчеркнул, что на создание такого музея ждали уже давно: "Эта инициатива последнее время, в 2015 году, создание такого музея в Люблине была подана гражданским Академическим клубом из Люблина. Мы считали и считаем, что это обязанность Польского государства такого типа учреждение создавать. Кресы – это большой задел польской культуры, большое наше национальное наследие, и оно должно быть показано, представлено, должна проводиться соответствующая образовательная работа на эту тему. И этот музей будет выполнять такую функцию".

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Вице-министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин добавил, что новое учреждение призвано в первую очередь заботиться о памяти о творчестве многих поколений поляков, которые жили на восточных землях бывшей Речи Посполитой рядом с другими народами, исследовать этот потенциал и популяризировать: "Мы хотим особенно интенсивно рассказать об опыте Первой Речи Посполитой... Мы, конечно, будем прилагать усилия, чтобы получить существенные оригинальные артефакты, и будем получать их или в рамках депозитов, или в рамках закупки".

Это учреждение должны открыть не раньше 2019 года.

Напомним, в начале ноября отношения Украины и Польши вновь обострились в связи с историческими спорами. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма Лонцкого" во время своего официального визита во Львов. 3 ноября Польша заявила, что запускает процедуры, которые не позволят настроенным против данной страны пересечь ее границу. По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, ограничения также коснутся людей, которые используют административные инструменты, не позволяя продолжать эксгумацию, обновлять места польского богослужения и т.д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", - Вятрович о запрете въезда

Спустя несколько дней подключился и Дуда, призвавший президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В ответ на заявление польского президента в МИД ответили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.

9 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну. По неофициальным данным известно, что в этом списке будет находиться и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

В связи заявлениями польских политиков и новой напряженностью в отношениях Украины и Польши президент Петр Порошенко инициировал заседание консультационного Комитета президентов двух стран.

В этот же день польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои неофициальные источники, голове УИНП Вятровичу запретили въезд в Польшу. Посольство Украины данную информацию официально не может подтвердить. Сам Вятрович уже успел прокомментировать информацию о запрете въезда.

Кроме этого 3 октября Польская крестьянская партия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ОУН-УПА. Это один из элементов законопроекта об установлении 11 июля "Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой, совершенного в 1943-1945 годах" и внесении поправок в некоторые действующие законы.

Источник: https://censor.net.ua/n3041238
 
 
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В одних скрєпи в інших креси...
Покою нема!
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Доброго ранку! Хоч на вулиці дощ та це один з найкоротших днів. А поляків такими були і залишаться. Це треба пам'ятати, але не дуже звертати увагу. Боятись треба росіян, бо вони не цінують життя.
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Добрий ранок, Алі.

Так, полякам в разі чого є що втрачати, не дикуни- ординці, як не як...
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"Алі Хасан",Доброго ранку!. До слова, там у Вас "аватар" непроханий, з "внутріМКАДья", завівся, "Ali Hasan 6284d885"... Я спочатку, ухопивши оком саме ім"я, "отетерів" від тексту коментарів - штук з п"ять в одній темі, і все "дрімуче і смердюче "кацапське лайно, а потім "дійшло". Змушений був попрацювати "асенізатором"...
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Дякую! Я спав та не бачив цього, але на Раді форумчанин є про деактивацію цього ...
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До речі пробачаюсь і вітаю з Добрим ранком! А сьогодні в історія відбулось:
1624 - Гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством.1637 - Богдан Хмельницький - як військовий писар - підписав капітуляцію повстанців Павлюка під Боровицею.1760 - Російська імператриця Єлизавета підписала указ про право поміщиків засилати своїх селян до Сибіру.
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Вибачатись нема за що...
Маленький екскурс в маловідому поезію:
"Спина к спине - и мы непобедимы!
И твой клинок прикроет друга грудь...
Здесь шпагами рисуем веер смерти
И пусть подступится теперь, хоть кто-нибудь..."
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как можно спина к спине, при этом защищая друга грудь!?
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Не я занимался переводом...Даже не помню, с какого языка перевод - то-ли с французского, то-ли с шотландского... А у поэтов - свои "причуды"... Вы Игоря Северянина почитайте... Там и без перевода "волосы дыбом встают" и "глаза на лоб лезут"... И ЛСД не нужно принимать... Там, как после "дозняка", и "звуки видятся, и "цвета слышатся"...
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якщо немає чим пишатися тепер, то згадують "героїчне минуле" і гроші витрачаються не на розвиток
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Отож бо й воно, що оте "героїчне минуле" - не дає спокою ублюдкам. І вони намагаються нав'язати його всім іншим...............
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пшеки і йобікі - звичайні мародери.
Україна ще не вмерла, ще намагається вижити, а ублюдки вже тягнуть з неї чоботи, свитку...
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Ніч зимового сонцестояння,свято Коляди,ніч найдовша..але повертатиме на весну
Тра викидать все старе і погане!
Замріювать про хороше
Якщо людина хороша..в неї все здійсниться...
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Схоже що Польща остаточно покидає список "весьсвітзнами"................... "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой - Цензор.НЕТ 4001
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поляки во многом схожи с кацами..лишь слегка наберутся силёнок и давай блаженно голосить о своей утраченной империи..бросаясь при этом гавном в соседей..
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Ісконно польскіє зємлі, да? "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой - Цензор.НЕТ 1549

Які ж ви дружелюбні в нас, імперські братушки-сусідушки...
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Мы также будем создавать музей древних земель ВКЛ.
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Успомнім,што некалі ў склад ВКЛ уваходзілі : Вязьмо,Кліно,Белы,Веліж,Себеж.Ужо не кажу,
што і Смаленск,Бранск,Дарагабуж,Рослаў,Сураж,Старадуб,Трубчэўск,Карачаў,Невель.Канеш-
не,і шмат іншага.Нельга забыцца і пра Беласток,і пра Вільно і Віленскі край,якія "бацька на-
родаў ( я маю на ўвазе І.В.Джугашвілі-Сталіна ) адным рашэннем аддаў Польшчы ды Літве.
А гэта,усё - землі колешняго Вялікага Княства Літоўскага,Рускага і Жамойцкага.Пра землі
Украіны,што былі ў складзе ВКЛ,ужо не кажу.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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А че там создавать? Вы и так есть музей. И ВКЛ и совка...
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и пшеки уже с колен встают....ох уж эти сколеновставатели
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Успомнім,што некалі ў склад ВКЛ уваходзілі : Вязьмо,Кліно,Белы,Веліж,Себеж.Ужо не кажу,
што і Смаленск,Бранск,Дарагабуж,Рослаў,Сураж,Старадуб,Трубчэўск,Карачаў,Невель.Канеш-
не,і шмат іншага.Нельга забыцца і пра Беласток,і пра Вільно і Віленскі край,якія "бацька на-
родаў ( я маю на ўвазе І.В.Джугашвілі-Сталіна ) адным рашэннем аддаў Польшчы ды Літве.
А гэта,усё - землі колешняго Вялікага Княства Літоўскага,Рускага і Жамойцкага.Пра землі
Украіны,што былі ў складзе ВКЛ,ужо не кажу.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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В перспективе уже надо думать о воссоздании ВКЛ, столицей определить Полоцк.
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Ви спочатку подумайте про свою державну мову, "манкурти", а не про "Велике князівство Литовське"... Поляки просрали "Жєчь Посполиту", та залишились здатні "мувить по-польскему", а ви і мову свою "просираєте"...
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Вопрос по мове, мы уже обсуждали с Вами, и пришли к единому выводу, каждый будет говорить на удобном ему диалекте. Ну, или как у кого клавиатура настроена.
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Не треба, "литвин", "з теми з"їжджати". Хочете розмовляти білоруською? Будь ласка... У себе вдома... У "Національних зборах", тобто, у парламенті, наприклад... Заодно перекладіть на білоруську мову свою Конституцію, бо я в Інтернеті шукав - не знайшов... А то, поки ви там, у себе, будете визначать, і "думать о воссоздании ВКЛ, столицей определить Полоцк...", від Білорусі одна назва залишиться, як "етнографічна чудасія...".
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А чего в интернете ее искать? Приезжай, дам на мове, с дарственной надписью. Насчет других слов. Вот возмем аппарат с пропеллером. У вас гвинтокрыл, по русски вертолет, по нашему верталёт.. И так по всем словам, практически разницы нет. Русский от беларуского произошел , трохи они с местоимениями напутали , да это ерунда.
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Та я ж уже бачу Вашу "щиру мову беларуску"
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7fGwo6LYAhWBEVAKHTwnB-sQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mir.pravo.by%2Flibrary%2Fsection_1%2Fconstitution%

А щодо "верталёта" українською, то в ній аж три слова є, що означають цей літальний апарат: "Вертоліт"-загальноприйнятне, "совковське", "гвинтокрил" - "автентичне" українське, та "гелікоптер" - міжнародне... Як кому подобається, той так і говорить... (а може - "мовить"... а може - "каже"...).
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Ай, у вас запреты кругом и ограничения, вот и плохо вставилось.
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У вас - явно "лучше"))) Попробуйте сами открыть).
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Відповім російським прислів"ям - українського аналога не пам"ятаю: "Чья-б корова мычала, а ваша б, молчала...". Це я про "обмеження" та "заборони"... Он, навіть Казахстану осточортіло "відбиватися - взяли і заборонили ретрансляцію російських телеканалів... Теж "мішебратство" "та "адіннародность" остогидла...
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7fGwo6LYAhWBEVAKHTwnB-sQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mir.pravo.by%2Flibrary%2Fsection_1%2Fconstitution%2Fcostitutions%2Fconstitution_by%2F&usg=AOvVaw3UNzM9hpAuOWpTuxa_Sc0t
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В вашем "диалекте" по две ошибки в одном слове, неуч)
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Литвин ,а почему Полоцк , а не Новогрудок ?
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Я бы хотел Витебск, но боюсь, обвинят в личном интересе.
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Настоящая перспектива это развития мовы и разрушение мифов про Беларусь. Необходимо вернуть наследие предков, а это битва за умы, а не за землю.
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Вот, если честно, даже не понял, что Вы написали.
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Поляки не зря уже теряли свою государственность несколько раз. Дело, похоже, опять закончится тем же самым.
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Наверное предателям пшекам больше делать нечего , как в прошлом копаться , как и московитам.
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А у поляков это всегда так... Сначала "Нех жие Речь Посполита от можа до можа", а потом памятники самим себе "невинноубиенным на вилах" ставят....

перефразирую одного очень хорошего историка
С тех пор как Польшу отодрали в ЕС, она занята исключительно захватом мира...
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Забавно но в Жечи Посполитой 1й опыта как просрать всё масса "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой - Цензор.НЕТ 2346
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Польша заразилась манией величия у хуйла?
Нужно пресекать на корню, две империи за счет Украины, мы не переживем!
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Хех, Сталін з Гітлером за два тижні Польщу раком поставили, але пшекам тільки Бандера муляє.
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Хорошо б создать еще несколько музеев:
Украинский музей земли Лемкив,
Немецкий музей Пруссии,
Литовский музей Великого княжества Литовского.
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"Силезию" забыли... И назвать музеи в Силезии и Восточной Пруссии - "Память утраченных земель"... Вот "ПиСовцев" "заколбасит"!!!
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А вообще не плохо уметь видеть чьи уши за этим торчат.
Поэтому нам сейчас необходимы такие музеи как:
Музей норвежского Никеля.
Музей финской Карелии
Музей немецкого Кенинсберга
Музей беларусского Смоленска
Музей украинского Таганрога, Белгорода, Кубани
Музей японских Курил и Сахалина
Музей манжурского Приморья
Музей уйгорского Байкала
И т.д.
И я уверен что скоро такие музеи откроются прямо на этих территориях. "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой - Цензор.НЕТ 4962
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Россия тоже никогда не забудет про отвоеванную в результате турецких войн Новороссийскую губернию
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Землі Вольностей Війська Запорожського московські окупанти перейменували в Новоросійську губернію. Пам'ятай про це !
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Китайцы тоже никогда не покинут проданные им под видом "аренды" ТОРы.
Ты отдал китайцам за бесценок Забайкалье; зачем тебе Украина ?
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Україні треба постійно нагадувати про споконвічні історичні етнічні українські землі Галицько-Волинської держави і ЗУНР подаровані комуністичній Польщі Сталіним, а також про злочинну акцію "Вісла" з депортації українців з цих своїх одвічних земель і заселенню їх польськими осадниками. Холм, Перемишль, ..., північна Лемківщина - все це Україна !
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Це козлотроль під виглядом поляка, а полякам насправді на все це просто насрати.
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Это как бы у вас по соседству был большой участок: хозяива которого умерли, а наследники по соседям пошли зарабатывать; на котором, то мусор вывалят, то гопники разборки устроят то, нарики коноплю посеют.... Если Украина не нужна украинцам то, это нормально, что соседи присматриваются к заброшеному участку.
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Таврований *серпом та кувалдою*на крупі ,йди геть до своєі московіі...
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Воровской, недоразвитый быдляк, поучает соседей, как жить? Нонсенс...Со слабаками,- не считаются... "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой - Цензор.НЕТ 9762
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Чому в Польші для мене західняка кращі умови для життя на багато разів чим в Україні? Коли "рідна" влада створює таку дійсність що хочеться на неї плювати. Обдирають та грабують мене не поляки а київська ".еліта"
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Якщо б ти дійсно був західняком, то звався б В'ячеславом, а не "Вячеславом". Воша ти московська .
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Чортків -це що московія-а кацапів я не навижу більше ніж когось. Бидло смердюче яке все засмічує та поганить.
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Вигадати можна будь яке місце проживання але проколюються ось на таких дрібничках.
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Польща, браво!
Держава турбується не лише про економіку, а й про культурне надбання.
Ще раз браво! І плювать, що нацюків покорчило.
Szkoła ukraińska polskiego romantyzmu (Ukraińska szkoła poetów[1]) - określenie dziewiętnastowiecznej grupy polskich poetów i pisarzy romantycznych, urodzonych na Ukrainie Prawobrzeżnej - wcielonej do Imperium Rosyjskiego po rozbiorach Rzeczypospolitej.
Do "szkoły ukraińskiej" należeli: Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Aleksander Groza, Józef Bohdan Zaleski, oraz Michał Grabowski. Czasem wymienia się również Antoniego Grozę oraz Michała Czajkowskiego[2][3], a także polskojęzyczne prace polsko-ukraińskiego poety i kompozytora Tomasza Padurry. Ważną postacią - inspiratorem, mecanasem i przyjacielem dla wielu przedstawicieli szkoły - był Wacław Seweryn Rzewuski. Teoretyczne podstawy grupy ustalili natomiast Aleksander Tyszyński i Michał Grabowski w książce O szkole ukraińskiej poezji (1840)
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Це тебе нацюка корчить, а нам плювати на польські вигадки.
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Коли в Україні бандитів та вбивць суди оправдують а патріотів садять по тюрмам то що це за така держава яку я маю поважати ?
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За тысячелетия между всеми странами существуют земли, которые принадлежали то одной, то другой стране, страны то объединялись, то разъединялись, но я не слышала, чтобы в наше время Германия или Франция высказывали какие-то притензии друг другу или Франция и Англия, финляндия, Германия той же Польше , или Австрия , которая потеряла 80% территории Австро - Венгерской империи. Нарушила это состояние только россия, аннексировав Крым. Польше надо думать , а то уже заигрался Качиньский и его партия.
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В мене галичанське походження від прадідів і є кров і русинська і польська. Якби в листопаді 1918 року замість війни між поляками та русинами зійшлися на пропозиції тодішньої польської влади широкої автономії для галичанської громади то і історія була би друга. Але амбіції політиків вищі за життя простих людей. Що з того вийшло ми бачимо коли в 1947 році поляків насильно виселили а напхали лемків які типу Барни отруюють нам життя.
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Між вибором кацапів та поляків я обираю друге і плювать не тих хто хоче вбити клин між нами а це в першу чергу ті хто в душі чекає кацапських "асвабадітелів " як у вересні 1939 року чи лемків які в часи більшовицького режиму массово вступали в комуняцьку партію.
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Пішов в сраку! Так кажуть тобі, мої україно- польські гени Київщини. Я, наприклад, не вибираю хто кращий окупант, бо Україна для мене- понад усе!
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Пся крев лайдаку...запхай собі свій Київ собі в дупу.
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В Польші я знахожу в ці важкі часи те що дає мені пристойно утримувати мою сімью то чому я маю шкіритись на тих хто дає мені цю змогу.
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Доки Україна не відновить свою історичну українську імперію (Київська Русь, Великоукраїна) всілякі шавки по сторонам будуть лаяти на українські землі. Тому краща тактика против імперців це контрімперіалізм, пора на майбутнє готувати повернення українських земель та колоній в лоно своєї батьківщики, це стосується як Кубані, Воронежа, Зеленого Клина так і Підляшшя з Холмщиною, а заодно взяти Краків щоби розчавити українофобів
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А де ж ті українці ? Гройсман с Порошенком чи Яценюком ? Де ж ті патріоти ? Більшість розумних та сильних виїхала з країни та продовжує покидати.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой
 
 
 
 
 
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