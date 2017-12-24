 "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Министерство культуры и национального наследия Польши назначило целевую дотацию в размере 10 млн 985 тыс. злотых, то есть свыше 3 млн долларов, на приобретение этого помещения.
Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский подчеркнул, что на создание такого музея ждали уже давно: "Эта инициатива последнее время, в 2015 году, создание такого музея в Люблине была подана гражданским Академическим клубом из Люблина. Мы считали и считаем, что это обязанность Польского государства такого типа учреждение создавать. Кресы – это большой задел польской культуры, большое наше национальное наследие, и оно должно быть показано, представлено, должна проводиться соответствующая образовательная работа на эту тему. И этот музей будет выполнять такую функцию".
Вице-министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин добавил, что новое учреждение призвано в первую очередь заботиться о памяти о творчестве многих поколений поляков, которые жили на восточных землях бывшей Речи Посполитой рядом с другими народами, исследовать этот потенциал и популяризировать: "Мы хотим особенно интенсивно рассказать об опыте Первой Речи Посполитой... Мы, конечно, будем прилагать усилия, чтобы получить существенные оригинальные артефакты, и будем получать их или в рамках депозитов, или в рамках закупки".
Это учреждение должны открыть не раньше 2019 года.
Напомним, в начале ноября отношения Украины и Польши вновь обострились в связи с историческими спорами. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма Лонцкого" во время своего официального визита во Львов. 3 ноября Польша заявила, что запускает процедуры, которые не позволят настроенным против данной страны пересечь ее границу. По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, ограничения также коснутся людей, которые используют административные инструменты, не позволяя продолжать эксгумацию, обновлять места польского богослужения и т.д.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией", - Вятрович о запрете въезда
Спустя несколько дней подключился и Дуда, призвавший президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В ответ на заявление польского президента в МИД ответили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.
9 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну. По неофициальным данным известно, что в этом списке будет находиться и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
В связи заявлениями польских политиков и новой напряженностью в отношениях Украины и Польши президент Петр Порошенко инициировал заседание консультационного Комитета президентов двух стран.
В этот же день польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои неофициальные источники, голове УИНП Вятровичу запретили въезд в Польшу. Посольство Украины данную информацию официально не может подтвердить. Сам Вятрович уже успел прокомментировать информацию о запрете въезда.
Кроме этого 3 октября Польская крестьянская партия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ОУН-УПА. Это один из элементов законопроекта об установлении 11 июля "Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой, совершенного в 1943-1945 годах" и внесении поправок в некоторые действующие законы.
Покою нема!
Так, полякам в разі чого є що втрачати, не дикуни- ординці, як не як...
1624 - Гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством.1637 - Богдан Хмельницький - як військовий писар - підписав капітуляцію повстанців Павлюка під Боровицею.1760 - Російська імператриця Єлизавета підписала указ про право поміщиків засилати своїх селян до Сибіру.
Маленький екскурс в маловідому поезію:
"Спина к спине - и мы непобедимы!
И твой клинок прикроет друга грудь...
Здесь шпагами рисуем веер смерти
И пусть подступится теперь, хоть кто-нибудь..."
Україна ще не вмерла, ще намагається вижити, а ублюдки вже тягнуть з неї чоботи, свитку...
Тра викидать все старе і погане!
Замріювать про хороше
Якщо людина хороша..в неї все здійсниться...
Які ж ви дружелюбні в нас, імперські братушки-сусідушки...
што і Смаленск,Бранск,Дарагабуж,Рослаў,Сураж,Старадуб,Трубчэўск,Карачаў,Невель.Канеш-
не,і шмат іншага.Нельга забыцца і пра Беласток,і пра Вільно і Віленскі край,якія "бацька на-
родаў ( я маю на ўвазе І.В.Джугашвілі-Сталіна ) адным рашэннем аддаў Польшчы ды Літве.
А гэта,усё - землі колешняго Вялікага Княства Літоўскага,Рускага і Жамойцкага.Пра землі
Украіны,што былі ў складзе ВКЛ,ужо не кажу.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
што і Смаленск,Бранск,Дарагабуж,Рослаў,Сураж,Старадуб,Трубчэўск,Карачаў,Невель.Канеш-
не,і шмат іншага.Нельга забыцца і пра Беласток,і пра Вільно і Віленскі край,якія "бацька на-
родаў ( я маю на ўвазе І.В.Джугашвілі-Сталіна ) адным рашэннем аддаў Польшчы ды Літве.
А гэта,усё - землі колешняго Вялікага Княства Літоўскага,Рускага і Жамойцкага.Пра землі
Украіны,што былі ў складзе ВКЛ,ужо не кажу.Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO7fGwo6LYAhWBEVAKHTwnB-sQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mir.pravo.by%2Flibrary%2Fsection_1%2Fconstitution%
А щодо "верталёта" українською, то в ній аж три слова є, що означають цей літальний апарат: "Вертоліт"-загальноприйнятне, "совковське", "гвинтокрил" - "автентичне" українське, та "гелікоптер" - міжнародне... Як кому подобається, той так і говорить... (а може - "мовить"... а може - "каже"...).
перефразирую одного очень хорошего историка
С тех пор как Польшу отодрали в ЕС, она занята исключительно захватом мира...
Нужно пресекать на корню, две империи за счет Украины, мы не переживем!
Украинский музей земли Лемкив,
Немецкий музей Пруссии,
Литовский музей Великого княжества Литовского.
Поэтому нам сейчас необходимы такие музеи как:
Музей норвежского Никеля.
Музей финской Карелии
Музей немецкого Кенинсберга
Музей беларусского Смоленска
Музей украинского Таганрога, Белгорода, Кубани
Музей японских Курил и Сахалина
Музей манжурского Приморья
Музей уйгорского Байкала
И т.д.
И я уверен что скоро такие музеи откроются прямо на этих территориях.
Ты отдал китайцам за бесценок Забайкалье; зачем тебе Украина ?
Держава турбується не лише про економіку, а й про культурне надбання.
Ще раз браво! І плювать, що нацюків покорчило.
Szkoła ukraińska polskiego romantyzmu (Ukraińska szkoła poetów[1]) - określenie dziewiętnastowiecznej grupy polskich poetów i pisarzy romantycznych, urodzonych na Ukrainie Prawobrzeżnej - wcielonej do Imperium Rosyjskiego po rozbiorach Rzeczypospolitej.
Do "szkoły ukraińskiej" należeli: Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Aleksander Groza, Józef Bohdan Zaleski, oraz Michał Grabowski. Czasem wymienia się również Antoniego Grozę oraz Michała Czajkowskiego[2][3], a także polskojęzyczne prace polsko-ukraińskiego poety i kompozytora Tomasza Padurry. Ważną postacią - inspiratorem, mecanasem i przyjacielem dla wielu przedstawicieli szkoły - był Wacław Seweryn Rzewuski. Teoretyczne podstawy grupy ustalili natomiast Aleksander Tyszyński i Michał Grabowski w książce O szkole ukraińskiej poezji (1840)