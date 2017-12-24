 "Кресы - это большое польское наследие": в Люблине создадут музей восточных земель бывшей Речи Посполитой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Министерство культуры и национального наследия Польши назначило целевую дотацию в размере 10 млн 985 тыс. злотых, то есть свыше 3 млн долларов, на приобретение этого помещения.



Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский подчеркнул, что на создание такого музея ждали уже давно: "Эта инициатива последнее время, в 2015 году, создание такого музея в Люблине была подана гражданским Академическим клубом из Люблина. Мы считали и считаем, что это обязанность Польского государства такого типа учреждение создавать. Кресы – это большой задел польской культуры, большое наше национальное наследие, и оно должно быть показано, представлено, должна проводиться соответствующая образовательная работа на эту тему. И этот музей будет выполнять такую функцию".

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Вице-министр культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин добавил, что новое учреждение призвано в первую очередь заботиться о памяти о творчестве многих поколений поляков, которые жили на восточных землях бывшей Речи Посполитой рядом с другими народами, исследовать этот потенциал и популяризировать: "Мы хотим особенно интенсивно рассказать об опыте Первой Речи Посполитой... Мы, конечно, будем прилагать усилия, чтобы получить существенные оригинальные артефакты, и будем получать их или в рамках депозитов, или в рамках закупки".



Это учреждение должны открыть не раньше 2019 года.

Напомним, в начале ноября отношения Украины и Польши вновь обострились в связи с историческими спорами. Глава министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма Лонцкого" во время своего официального визита во Львов. 3 ноября Польша заявила, что запускает процедуры, которые не позволят настроенным против данной страны пересечь ее границу. По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, ограничения также коснутся людей, которые используют административные инструменты, не позволяя продолжать эксгумацию, обновлять места польского богослужения и т.д.

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Спустя несколько дней подключился и Дуда, призвавший президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В ответ на заявление польского президента в МИД ответили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.



9 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Польши готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну. По неофициальным данным известно, что в этом списке будет находиться и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.



В связи заявлениями польских политиков и новой напряженностью в отношениях Украины и Польши президент Петр Порошенко инициировал заседание консультационного Комитета президентов двух стран.



В этот же день польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои неофициальные источники, голове УИНП Вятровичу запретили въезд в Польшу. Посольство Украины данную информацию официально не может подтвердить. Сам Вятрович уже успел прокомментировать информацию о запрете въезда.



Кроме этого 3 октября Польская крестьянская партия предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду ОУН-УПА. Это один из элементов законопроекта об установлении 11 июля "Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой, совершенного в 1943-1945 годах" и внесении поправок в некоторые действующие законы.