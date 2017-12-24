 Меджлис издаст на украинском языке 20 книг крымскотатарских авторов, - Чубаров

Об этом он сообщил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы начали составлять список крымскотатарских авторов, которых нужно перевести на украинский язык. Это уже где-то 15 книг, которые мы хотим издать в течение двух лет", – сказал Чубаров.



Среди уже отобранных авторов, Чубаров назвал писателя Дженгиза Дагджи (1919 – 2011), писавшего на турецком языке. В списке также есть современные крымскотатарские авторы.



По словам Чубарова, авторы этого проекта, который будет запущен в 2018 году, рассчитывают обойтись без государственного финансирования.

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18 декабря в киевском центре "Крымский дом" прошла повторная презентация первой книги на украинском языке о национальном и духовном лидере крымских татар в 1917 году Номане Челебиджихане "Не зарастет травой поле боя ...", авторства крымскотатарского писателя-классика Юнуса Кандыма.



21 декабря в киевском центре "Крымский дом" состоялась презентация книги "Крымский репортаж" хроники оккупации Крыма 2014-2016", автором которой выступил осужденный на аннексированном полуострове украинский журналист Николай Семена.