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 Меджлис издаст на украинском языке 20 книг крымскотатарских авторов, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что представительный орган крымских татар решил организовать перевод и издание двадцати книг крымскотатарских авторов на украинском языке.

Об этом он сообщил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы начали составлять список крымскотатарских авторов, которых нужно перевести на украинский язык. Это уже где-то 15 книг, которые мы хотим издать в течение двух лет", – сказал Чубаров.

Среди уже отобранных авторов, Чубаров назвал писателя Дженгиза Дагджи (1919 – 2011), писавшего на турецком языке. В списке также есть современные крымскотатарские авторы.

По словам Чубарова, авторы этого проекта, который будет запущен в 2018 году, рассчитывают обойтись без государственного финансирования.

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18 декабря в киевском центре "Крымский дом" прошла повторная презентация первой книги на украинском языке о национальном и духовном лидере крымских татар в 1917 году Номане Челебиджихане "Не зарастет травой поле боя ...", авторства крымскотатарского писателя-классика Юнуса Кандыма.

21 декабря в киевском центре "Крымский дом" состоялась презентация книги "Крымский репортаж" хроники оккупации Крыма 2014-2016", автором которой выступил осужденный на аннексированном полуострове украинский журналист Николай Семена.

Источник: https://censor.net.ua/n3041237
 
 
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Це добра справа. Таким чином українці краще зрозуміють кримських татар, бо існують радянські та інші міфи про них.
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Направду, це треба було робити значно раніше. Кримські татари- українці, і як всі інші культури, збагачують її.
Переклад робить це доступнішим.
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Взагалі -то, "кримські татари", як народ, не "українці, а "громадяни України", хоча, за багато століть сусідства, в їх жилах тече багато крові як українців, так і слов"ян, взагалі... Та й в крові "українців" досить їх крові... Не тільки жінок з України в Крим везли, а й з Криму - в Україну. Особливо багато її в крові людей, що жили спокон віків на землях "Великого Лугу" - запорожців-гречкосіїв... Жінок, осідаючи на хуторах, "паланках", везли, в основному, з півдня, після переможних походів, - з Туреччини, Криму, Волощини, Болгарії...
А "татари-українці" - це уподоблення тому, як наші північно-східні сусіди евенків та адигів, а також інші народи РФ, "рассеянами" іменують...
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Нам своїх вистачає. Аби прочитати встигнути. Мусульмани най у своїх країнах читають свої книги.
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Станіслав Роман, а "слабо" прочитать в оригіналі? Я, наприклад, з задоволенням, живучи на кордоні з Казахстаном, В наполовину казахському середовищі, засвоював "ази" казахської мови, (щоб знать - тебе хвалять чи "матюкають") читав Чингіза Айтматова і Джамбула Джабаєва, в оригіналі... А у Вас що, "щелепа вузькоязична" і головний принцип - "всё вздор, чего не знает Митрофанушка..."? Мені знання мови один раз згодилося, коли вночі перестріли на вулиці троє і попросили прикурить. Якби не знав мови, то "замісили" б, а так почув казахською - "заходь ззаду, підбивай ноги.". Ну, я п"ятою і "буцнув" назад, не дивлячись. попав прямісінько по "яйцях"... А далі було "діло техніки".
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яке ж ти недолуге та скалічене. Рагуль дурнуватий.
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Українську кудьтуру може збагатити виключно українська.
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Ага , збагатить... Тоді викидайте з української мови "тюркізми" - "казан", "курінь", "кошовий", "Кіш", "вежа", "майдан", "баштан", "тютюн"... І так далі...
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было бы неплохо и несколько фильмов снять. А то мы культуру крымских татар почти не знаем, кроме депортации их Сталиным. А народ очень интересный, самобытный.
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К сожалению, мы об их культуре знаем больше, чем они о нашей.
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Трохи раніше євреї набивалися у жидобандерівці, тепер татарин назвався "гайдамаком козаком". Скоро африканці теж понадягають вишиванки і стануть Богданами, Ярославами, Іринами... Їх вже повно в Україні. І всі пхаюються пвд український прапор, доки вигідно.

P.S.
Що татари тавріського улусу Орди, а потім разом з турками 2 мільйони українців продали в рабство кафським юдеям-работоргівцям - то ми знаємо. Але татарок козаки точно не тігали в Україну до себе. У нас свої дівчата, гарні і охайні. З кочовиків зі сходу при розуму ніхто не братиме.
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Когда издадут современных украинских писателей на крымскотатарском языке?
Сейчас более важно донести до татар украинскую культуру. Их умы сейчас кормят всяким дерьмом на оккупированной территории.
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Тюркські мови бідні, як і арабські. Кочовики не садили баштани, як і не утворювпли курені. Але з радістю називаються українськими іменами, як Руслан. Увібравши багато українських слів з праукраїнської мови, що колись панувала до Китаю,а у Індії місцевий її діалект став санскритом, зокрема українське слово "стан", від якого, просуваючись на захід, тюркські племена утворювали спільноти. Так вони називали їх - узбеки - Узбекстаном, казахи -Казахстаном і т.д. не є слова, які собі приписують як тюркські, такими. Вони від аріїв -великої Цивілізації антів, які мали одну прамову. Тепер -українська. Яка дала початок всім, так званим індоєвропейським. Тож українцям потрібно ПЕРШ за все вивчити свій власний спадок, якого немає ні в кого усвіті. А не лізти до відшкалків різних племен, зокрема, кочових -арабського чи тюркського гіперетносів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеджлис издаст на украинском языке 20 книг крымскотатарских авторов, - Чубаров
 
 
 
 
 
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