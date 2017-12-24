 Меджлис издаст на украинском языке 20 книг крымскотатарских авторов, - Чубаров

Об этом он сообщил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Мы начали составлять список крымскотатарских авторов, которых нужно перевести на украинский язык. Это уже где-то 15 книг, которые мы хотим издать в течение двух лет", – сказал Чубаров.
Среди уже отобранных авторов, Чубаров назвал писателя Дженгиза Дагджи (1919 – 2011), писавшего на турецком языке. В списке также есть современные крымскотатарские авторы.
По словам Чубарова, авторы этого проекта, который будет запущен в 2018 году, рассчитывают обойтись без государственного финансирования.
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18 декабря в киевском центре "Крымский дом" прошла повторная презентация первой книги на украинском языке о национальном и духовном лидере крымских татар в 1917 году Номане Челебиджихане "Не зарастет травой поле боя ...", авторства крымскотатарского писателя-классика Юнуса Кандыма.
21 декабря в киевском центре "Крымский дом" состоялась презентация книги "Крымский репортаж" хроники оккупации Крыма 2014-2016", автором которой выступил осужденный на аннексированном полуострове украинский журналист Николай Семена.
Переклад робить це доступнішим.
А "татари-українці" - це уподоблення тому, як наші північно-східні сусіди евенків та адигів, а також інші народи РФ, "рассеянами" іменують...
P.S.
Що татари тавріського улусу Орди, а потім разом з турками 2 мільйони українців продали в рабство кафським юдеям-работоргівцям - то ми знаємо. Але татарок козаки точно не тігали в Україну до себе. У нас свої дівчата, гарні і охайні. З кочовиків зі сходу при розуму ніхто не братиме.
Сейчас более важно донести до татар украинскую культуру. Их умы сейчас кормят всяким дерьмом на оккупированной территории.