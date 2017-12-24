 Необходимо внести серьезные изменения в законодательство в части уточнения статуса внутренне перемещенных лиц, - Рева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам необходимо сейчас внести серьезные изменения в законодательство и четко определить и статус тех территорий, которые сегодня неподконтрольны украинской власти, и определить статус внутренне перемещенного лица. Нельзя считать - это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда - не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве.
А.Рева отметил, что на данный момент зарегистрировалось в качестве переселенцев более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек.
Кто не работает тот не ест.
Оставить пенсии только Депутатам и Министрам и ихним семьям (ну шоб спокойно работали и не переживали о старости)
http://censor.net.ua/blogs/6055/pomo..._azerbayidjana
...Азербайджан
ВПЛ появились в Азербайджане вследствие конфликта с Арменией за территорию Нагорного Карабаха. Горячая стадия конфликта была в 1988 году, но только в 1994 году было официально подписано соглашение о прекращении огня, и теперь Армения частично контролирует территорию Нагорного Карабаха. С 1994 года около 730 тыс. людей стали беженцами в Азербайджане.
С 2001 по 2015 год согласно Государственной программы улучшения жилищного уровня, было построено 82 временных поселения, которыми пользуются 40 тыс. семей, или 180 тыс. временных переселенцев. ...
...Грузия
Внутренние переселенцы появились после двух волн конфликта - в начале 1990-х и в 2008 году. Общая численность ВПЛ составляет 274 тыс., что составляет 6% от всего населения Грузии.
Положительные моменты:
· быстрая реакция правительствана жилищные проблемы второй волны переселенцев, своевременно организованное строительство коттеджей и многоквартирных домов;
· расселение ВПЛ в отремонтированные и вновь построенные дома или одноразовая компенсация в размере 10 тыс. долл.;
Украина:
От 15 до 30 долларов в месяц на компенсацию (вот тут смешно было ) съёма жилья.
Пожизненная кабала в виде кредита под 20 прОцентов на 30 лет. (Правда, хрен его получишь)