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 Политика Украины
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 Необходимо внести серьезные изменения в законодательство в части уточнения статуса внутренне перемещенных лиц, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые реально проживают на неподконтрольной территории, и раз в два месяца отмечающиеся на подконтрольной территории, не должны иметь статуса переселенцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нам необходимо сейчас внести серьезные изменения в законодательство и четко определить и статус тех территорий, которые сегодня неподконтрольны украинской власти, и определить статус внутренне перемещенного лица. Нельзя считать - это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда - не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Полмиллиона переселенцев вернулись на оккупированные территории: им приостановлена выплата пенсий, - Грымчак

А.Рева отметил, что на данный момент зарегистрировалось в качестве переселенцев более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3041236
 
 
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Всё правильно,а то украинских пенсионеров кормят две страны, пенсионеры уже выходят с вёдрами еды и кормят кошек,собак и голубей и это возмутительно Необходимо внести серьезные изменения в законодательство в части уточнения статуса внутренне перемещенных лиц, - Рева - Цензор.НЕТ 9868
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Пенсионеры уже не работают ПОЛЬЗЫ не приносят, а ихние Пенсионные взносы уже оплачены и в услугах больше НЕ НУЖДАЮТСЯ. Гнать ВСЕХ пенсионеров за пределы Украины. Украина для УСПЕШНЫХ и БОГАТЫХ, остальные - Должны работать, или Досвиданья.
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Это сколько ДЕНЕГ можно Экономить и пустить на более полезные Инвестиции.
Кто не работает тот не ест.
Оставить пенсии только Депутатам и Министрам и ихним семьям (ну шоб спокойно работали и не переживали о старости)
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Хоть Рева и ест очень много, но тут он прав. Пора перестать бороться за такую долбасню. С теп народом из ордло будущего не будет.
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Та й "ЦЮ" (переселену) долбасню слід моніторити хоча би на рівні дільничних ментів. Хто зна скільки серед них законсервованих агентів/бойовиків?
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Ещё нужно ХРЕНЬ с субсидиями прикрыть, и вообще Пенсионеры это роскошь. (толку от них НОЛЬ а деньги им плати). Надо было думать когда работали, что будете кушать Потом. Мы не настолько богаты, чтобы ещё содержать кучу БЕЗДЕЛЬНИКОВ,
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неужели шыкаладные ублюдки решили прикрыть кислород тамжынашим людям - дамбасянам?
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пенсії для пенсіонерів з окупованої території повинні заморозити до визволення _тоді вони його будуть чекати , а поки повинні утримувати населення окупанти , це за всіма міжнародними правилами
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Пенсії мають нараховуватись і виплачуватись пенсіонерам, незалежно від місця перебування пенсіонера!
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а платить в ПФ по вашему должна только подконтрольная Украине территория... тет только получать? Перестать платить ВСЕ..тогда этот бедлам и закончится..а так эта голубятня будет длиться долгие годы....а что..как они написали они только жить начали...две пенсии..кому- налка как при СССР..вот только сумки таскать через Станицу..ну если Золотое откроют..так тачками будут возить..Да кстати у нас не накопительная система ..работающие отчисляют не работающим..называется СОЛИДАРНАЯ..а кто у вас там солидарит ?....вы же строите новую республику. да .и денежная единица у вас росс .рубль а не гривна...
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Серйозно? Навіть тим "пенсіонерам", які підносять набої сепарам і кацапам? Чи не краще позбутися їх суто "біологічним шляхом"?
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Если человек является ГРАЖДАНИНОМ, то и должен иметь те же права, что и Рева . Что тут не понятного ???
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только с той страной с которой есть межправительственное соглашение..а если эта голубятня ни кем не признана и они себя считают гражданами ЛНР-ДНР..но им почему то все должны...а вот они ни кому!!! Как и платить в ПФ
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все граждане Украины ,имеющие совковый стаж,должны получать пенсию ерефии как правонаступницы и правоприемницы совка....?но вместо пенсий позорная правонаступница оккупировала часть Украины.и хочет что бы граждане оккупированных территорий получали украинскую пенсию....
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так кроме этого украинцы которые по 20 лет отпахали на Севере при СССР..и при его развале ни получили ни копейки из заработанных там денег..сгорело все ))) в Сбербанке
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то,что сгорело ,было конвертированно в вечнозеленые американские рубли и ушло в карманы совковых грабителей....
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Помните *ряху* министра финансов сссссссср Павлова? Подонки краснозадые по-быстрячку решили первыми свалить изссссср,чтобы украсть все активы
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Если нет войны, то откуда оккупированные территории? Не с переселенцев нужно начинать!
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Если проживают на подконтрольной территории постоянно, то какие ещё им привилегии? Права и обязанности для всех одинаковы никаких льгот и соцвыплат пусть работают или защищают Украину если они себя считают гражданами. Их тоже нужно призывать в армию, а тех кто на крутых машинах разъезжает, на отжатых машинах, того на разминирование территории в принудительном порядке.
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Помощь переселенцам: опыт Грузии, Молдовы и Азербайджана
http://censor.net.ua/blogs/6055/pomo..._azerbayidjana

...Азербайджан
ВПЛ появились в Азербайджане вследствие конфликта с Арменией за территорию Нагорного Карабаха. Горячая стадия конфликта была в 1988 году, но только в 1994 году было официально подписано соглашение о прекращении огня, и теперь Армения частично контролирует территорию Нагорного Карабаха. С 1994 года около 730 тыс. людей стали беженцами в Азербайджане.
С 2001 по 2015 год согласно Государственной программы улучшения жилищного уровня, было построено 82 временных поселения, которыми пользуются 40 тыс. семей, или 180 тыс. временных переселенцев. ...

...Грузия
Внутренние переселенцы появились после двух волн конфликта - в начале 1990-х и в 2008 году. Общая численность ВПЛ составляет 274 тыс., что составляет 6% от всего населения Грузии.
Положительные моменты:
· быстрая реакция правительствана жилищные проблемы второй волны переселенцев, своевременно организованное строительство коттеджей и многоквартирных домов;
· расселение ВПЛ в отремонтированные и вновь построенные дома или одноразовая компенсация в размере 10 тыс. долл.;

Украина:
От 15 до 30 долларов в месяц на компенсацию (вот тут смешно было ) съёма жилья.
Пожизненная кабала в виде кредита под 20 прОцентов на 30 лет. (Правда, хрен его получишь)
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ВСЕХ пенсионеров в лагеря, Толку от них уже НЕТ. Почему мы должны кормить БЕЗДЕЛЬНИКОВ.
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Можно ли с трудоднями, то есть с субсидиями стать членом Евросоюза? Говно вопрос.

Необходимо внести серьезные изменения в законодательство в части уточнения статуса внутренне перемещенных лиц, - Рева - Цензор.НЕТ 3205
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо внести серьезные изменения в законодательство в части уточнения статуса внутренне перемещенных лиц, - Рева
 
 
 
 
 
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