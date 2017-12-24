 Россия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы

Об этом заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли Россия выплачивать установленную МОК сумму в 15 млн долларов и в какой срок, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - сообщил он.
6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.
МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).
Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Так нацисты делали... Сначала казнили преступника, а потом выставляли счёт родным - за верёвку и мыло (если вешали), за износ ножа гильотины (если голову отрубали), за работу палача, за кремацию и даже за пересылку урны с прахом...
А насчёт "счетов" за производство казней - почитайте материалы Нюрнбергского процесса... Правда, даже из того, что было при СССР издано, мне на год хватило чтения.. А я же к подобному чтению был подготовлен, юрВУЗ "за плечами"... Не по силам - найдите книгу "Империя смерти". "Мельников Д.Е., Чёрная Л.Б. Там многое оттуда почёрпнуто...
Непонятно, почему в МОК только сейчас поняли, что конькобежец Скобрев тесно сотрудничает с какими-то веществами:
Ну что, русские скоты, классная житуха настала?
Как без флага вторгаться в чужой дом - нормально. Как без флага ехать (?) на Олимпиаду - катастрофа....
рычал - все удирали без оглядки...
А одряхлел, беззубым стал -
Любой шакал его кусал…
Так и Россия...
Всех держала в страхе...
Теперь повержена...
Валяется во прахе...
И да, не за горами та пора,
Когда, не озираясь на заслуги,
Её, как "шавку", сгонят со двора
И бывшие "друзья", и бывшие подруги...
только сделав... по стадиону... семь кругов почета
российского бегуна попустил допинг