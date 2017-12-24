EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Спорт, За рубежом
  2703  44
Все про:МОК (83) Россия (67329) спорт (1464) допинг-контроль (242) штраф (38)

 Россия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы

Срок выплаты Россией 15 млн долларов на развитие мировой антидопинговой системы по решению Международного олимпийского комитета (МОК) пока не определен.

Об этом заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли Россия выплачивать установленную МОК сумму в 15 млн долларов и в какой срок, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: МОК пожизненно отстранил 11 российских спортсменов

"Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты", - сообщил он.

6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ВАДА и международные спортивные федерации проведут новые расследования в отношении российских спортсменов

МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3041235
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да пребудет с ними Святой Мельдоний пожизненно.
 показать весь комментарий
 
 
Классно "сработали"... "Набили морду" России, заставили публично извиниться, а потом ещё и заплатить за "мордобитие"...
Так нацисты делали... Сначала казнили преступника, а потом выставляли счёт родным - за верёвку и мыло (если вешали), за износ ножа гильотины (если голову отрубали), за работу палача, за кремацию и даже за пересылку урны с прахом...
 показать весь комментарий
 
 
Рашист путлерас,знай-даже нацистьі символ свой несли впереди себя,а тьі лез в Крьім тайно,ночью,как шакал "зелёньім человечком", на Донбас- "ихтамнетом"Теперь закономерно-статус твой-"никто", звать тебя "никак", ник "чужой" и всё ,что работает без дров,угля,мазута,шамана и попа-тебе,лишнехромосомному, не понять уже никогда-флаг свой тьі прос...ал,честь-изгадил,а совести никогда и небьіло!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, слава Господу, "сподобився" на новий "титул" - "рашист-путлєрас"... Дякую... Вношу у свій "синодик"... А я вже думав, що у "внутріМКАДовських" фантазія вичерпалася...
 показать весь комментарий
 
 
Так тобі й треба-заслужив за 25-ть років рекрутства гнидливого між вошами гебнявими.Будь Ласка!
 показать весь комментарий
 
 
У мене на Батьківщині таких, як ВИ, характеризують по-різному, однак, суть одна: "Дурний, що сало без хліба...", "Тупий, я сінешні двері...", "Ляп штанями (штаньм) об асфальт!...".
 показать весь комментарий
 
 
Эй, корешуля, а ведь сам и виновен... Фокус не в том, что тебя не поняли- в том, что ты сам сделал так, чтобы не поняли. Не заморочился нагуглить описанное тобой, приписал деяния одних другим... Веревка- Китай, за гильотину вообще не слыхал- твоя ведь задача это обосновать, связать с НАЦИЗМОМ, поскольку связи там нет. У нацизма свои приколы, да, человеконенавистнические, но пихать одно в другое глупо. Вот и получил "сгоряча" что получил... И "внутріМКАД" тут ни при чем.
 показать весь комментарий
 
 
Да у нас "Степан Бил" уже давно числится в "троллях савушкинских". Его задача - посильнее "накакать на хвост", и не только мне, а и людям, что просто за Украину переживают, а потом - "в кусты сдрыснуть...".
А насчёт "счетов" за производство казней - почитайте материалы Нюрнбергского процесса... Правда, даже из того, что было при СССР издано, мне на год хватило чтения.. А я же к подобному чтению был подготовлен, юрВУЗ "за плечами"... Не по силам - найдите книгу "Империя смерти". "Мельников Д.Е., Чёрная Л.Б. Там многое оттуда почёрпнуто...
 показать весь комментарий
 
геніальна многахадовочка, тепер пенсійний фонд расссєї буде спонсором МОК Россия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы - Цензор.НЕТ 5864
 показать весь комментарий
 
 
Лайкув, хоч Ви тепер стали вікінгом😁
 показать весь комментарий
 
Хорошее начало для россии, а теперь ей платить до полного развала не останавливаясь😋
 показать весь комментарий
 
Пятая Колонка‏ @5th_kolonna 22 дек.

Непонятно, почему в МОК только сейчас поняли, что конькобежец Скобрев тесно сотрудничает с какими-то веществами:Россия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы - Цензор.НЕТ 9740
 показать весь комментарий
 
 
умоляю, ну не спысываите пожалуиста с счетов мелдонии, ну не зря же латышь его придумал, в Латвие производят - заметь , какое совподение, почти каждый раз, когда вяликих лишает медали - Латвия приобретает или повышает статус. Россия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы - Цензор.НЕТ 4017
 показать весь комментарий
 
 
а вот кацапы перестанут гептил им продавать, и производство милдроната накроется медным тазом.
 показать весь комментарий
 
 
Выплатить каких-то 15 млн? Да нет проблем, господа-хорошие! Дайте лишь разогнаться - и все вам будет! Однако для пущего импульса в движении, уж не обессудьте и не взыщите, придется еще чуток допинга перед стартом попринять. Ну, для эффекту, так бы сказать. Лады?
 показать весь комментарий
 
Центробанк России выпустил "рублевый биткоин", который с 1 января 2018 будет единственной денежной единицей на всей территории поселения клонов.
Россия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы - Цензор.НЕТ 2787
 показать весь комментарий
 
 
супер, вот это класс - платит организации которая их гнобит и чмирит - как это по вяликорусски, не зря кадиркина боится и платит - вот тут опять пример.
 показать весь комментарий
 
 
для Х#йла это копейки. штрафы в стиле "наших" "реформаторов" - украл миллион заплатил сто тысяч - и свободен. на допинг-систему наверняка пару миллиардов вбухали (может поэтому и штраф такой).
 показать весь комментарий
 
На Евровидение не пустили, с Олимпиады выгнали, как шавок бездомных...
Ну что, русские скоты, классная житуха настала?
 показать весь комментарий
 
 
а еще паролимпийскую сборную недопускают на Игры-2018.
 показать весь комментарий
 
 
а еще парламент Молдовы большинством голосов принял закон о запрете ретрансляции на территории страны пропагандистских программ российских телевизионных каналов
 показать весь комментарий
 
 
ну и если считать только декабрь, то вишенка на торте - Касперский в Британии и США - всё....
 показать весь комментарий
 
 
А вообще Рашка странная....
Как без флага вторгаться в чужой дом - нормально. Как без флага ехать (?) на Олимпиаду - катастрофа....
 показать весь комментарий
 
 
А в России всегда так: "Тут - читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачивали...".
 показать весь комментарий
 
 
а еще NASA отказалась покупать у «Роскосмоса» новые места на кораблях «Союз» для астронавтов.
 показать весь комментарий
 
 
а еще Казахтелеком и АлмаТел Казахстан с 11 декабря отключили ретрансляцию российских телеканалов
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нафтогаз должен выплатить 2 000 000 000$ по решению Стокгольмского суда
 показать весь комментарий
 
"Был Лев силён- ему лизали пятки...
рычал - все удирали без оглядки...
А одряхлел, беззубым стал -
Любой шакал его кусал…
Так и Россия...
Всех держала в страхе...
Теперь повержена...
Валяется во прахе...
И да, не за горами та пора,
Когда, не озираясь на заслуги,
Её, как "шавку", сгонят со двора
И бывшие "друзья", и бывшие подруги...
 показать весь комментарий
 
 
на Мильдоний и ОЛЕНЬпияду в Сочах истратили 60 миллиардов долларов,плюс миллиард дали МОК на взятки чтобы Оленьпияда была на РАБссии... Россия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы - Цензор.НЕТ 2190
 показать весь комментарий
 
 
Олимпиады превращаются в фарс. Человечеству пора их прекращать и искать новые варианты всемирных массовых мероприятий.
 показать весь комментарий
 
***
только сделав... по стадиону... семь кругов почета
российского бегуна попустил допинг
 показать весь комментарий
 
 
Шкодливого кота макнули в его собственные испражнения.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиСпортРоссия выплатит установленный МОК штраф в $15 млн на развитие мировой антидопинговой системы
 
 
 
 
 
 вверх