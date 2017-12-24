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 Суд отправил под домашний арест зампредседателя Запорожского облсовета Марченко

Червонозаводский районный суд Харькова 23 декабря избрал меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства до 21 февраля 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей и ходатайство защиты о взятии Марченко на поруки.

Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области.

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Перед началом заседания адвокаты Марченко обратились в суд с ходатайством об отводе судьи Виктора Ежова "из-за вероятности оказания давления на него со стороны прокуратуры Харьковской области". Суд не удовлетворил это обращение.

Напоминаем, 21 декабря в Запорожье прокуратура провела десятки обысков у местных чиновников и политиков по делу о проведении фиктивных тендеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3041234
 
 
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а ще він заступник голови областної ради.
у Самардака зараз дупа палає....
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