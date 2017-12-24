 Суд отправил под домашний арест зампредседателя Запорожского облсовета Марченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей и ходатайство защиты о взятии Марченко на поруки.

Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Замглавы Запорожского облсовета способствовал фиктивным тендерам на 87 млн грн, – прокуратура

Перед началом заседания адвокаты Марченко обратились в суд с ходатайством об отводе судьи Виктора Ежова "из-за вероятности оказания давления на него со стороны прокуратуры Харьковской области". Суд не удовлетворил это обращение.

Напоминаем, 21 декабря в Запорожье прокуратура провела десятки обысков у местных чиновников и политиков по делу о проведении фиктивных тендеров.