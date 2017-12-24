 Суд отправил под домашний арест зампредседателя Запорожского облсовета Марченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Суд отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей и ходатайство защиты о взятии Марченко на поруки.
Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области.
Перед началом заседания адвокаты Марченко обратились в суд с ходатайством об отводе судьи Виктора Ежова "из-за вероятности оказания давления на него со стороны прокуратуры Харьковской области". Суд не удовлетворил это обращение.
Напоминаем, 21 декабря в Запорожье прокуратура провела десятки обысков у местных чиновников и политиков по делу о проведении фиктивных тендеров.
у Самардака зараз дупа палає....