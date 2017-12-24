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 Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против гражданского населения на Донбассе в 2017 году

В уходящем году правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против гражданского населения на Донбассе.

Об этом сообщил руководитель полевой миссии по документированию военных преступлений и преступлений против человечности Truth Hounds Ярополк Брыных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Несмотря на то, что атаки были каждый день, в 2017 году военными преступлениями можно назвать 37 эпизодов обстрелов гражданской застройки, включительно с Новолуганским", - сказал он на пресс-конференции в субботу в Киеве.

Правозащитник также рассказал, что организация Truth Hounds занимается мониторингом правонарушений на Донбассе с 2014 года. "За 2017 год атак против гражданского населения было меньше", - указал эксперт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041233
 
 
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Правозащитник также рассказал, что организация Truth Hounds занимается мониторингом правонарушений на Донбассе с 2014 года. "За 2017 год атак против гражданского населения было меньше", - Источник: https://censor.net.ua/n3041233
----------------------------------------------------------------------------------------------кто знает про эту организацию? Еще одни " рога и копыта"?
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немцы после 43-го тоже "количество военных преступлений уменьшили" - почувствовав приближение "пиз..ца", занялись "упрятыванием концов в воду", то есть сокрытием доказательств уже совершённых ранее преступлений... Перестали позировать на фоне казней, издевательств, стали разрывать места массовых казней и сжигать останки... Вы посмотрите, как уменьшилось количество фотографий "новороссов" и их "похвальбы" в соцсетях, по сравнению с 2014-м...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против гражданского населения на Донбассе в 2017 году
 
 
 
 
 
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