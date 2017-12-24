 Правозащитники зафиксировали 37 военных преступлений против гражданского населения на Донбассе в 2017 году

Об этом сообщил руководитель полевой миссии по документированию военных преступлений и преступлений против человечности Truth Hounds Ярополк Брыных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Несмотря на то, что атаки были каждый день, в 2017 году военными преступлениями можно назвать 37 эпизодов обстрелов гражданской застройки, включительно с Новолуганским", - сказал он на пресс-конференции в субботу в Киеве.

Правозащитник также рассказал, что организация Truth Hounds занимается мониторингом правонарушений на Донбассе с 2014 года. "За 2017 год атак против гражданского населения было меньше", - указал эксперт.

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