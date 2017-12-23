 Россия готова вернуться в СЦКК, если он станет "дееспособным органом", - Клинцевич

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией на Донбассе", — сказал Клинцевич.
По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками.
Клинцевич подчеркнул, что требование немецкой и французской сторон о российском участии в работе СЦКК "весьма показательно".
Сенатор отметил, что уход России из СЦКК имеет под собой только одну причину: "нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает". У России есть масса других возможностей воздействовать на ситуацию, добавил Клинцевич.
"Повторю еще раз: мы готовы вернуться в СЦКК, если он станет реально дееспособен", — сказал он.
Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины.
МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства".
19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.
Священный перед Родиною долг!
- Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!»(с)
Убивать тварей!
------------------------------------------------------------------------------------ - это как действующий? Может просто хотят право вето?
Вот так этот придурок и сказал правду. А теперь они еще хотят вернуться обратно!
Не надо их пускать . Они же не признают что воюют в Украине .