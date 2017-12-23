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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия готова вернуться в СЦКК, если он станет "дееспособным органом", - Клинцевич

Россия может вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе, если он станет дееспособным органом.

Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией на Донбассе", — сказал Клинцевич.

По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Меркель и Макрон призвали Россию вернуть своих военных в СЦКК на Донбассе

Клинцевич подчеркнул, что требование немецкой и французской сторон о российском участии в работе СЦКК "весьма показательно". 

Сенатор отметил, что уход России из СЦКК имеет под собой только одну причину: "нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает". У России есть масса других возможностей воздействовать на ситуацию, добавил Клинцевич.

"Повторю еще раз: мы готовы вернуться в СЦКК, если он станет реально дееспособен", — сказал он.

Также читайте: МИД Польши призвало Россию вернуть своих военных в СЦКК на Донбассе

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные в СЦКК 19 декабря покинут территорию Украины. 

МИД Украины выразило возмущение односторонним решением РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК, расценив его, как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства". 

19 декабря украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3041232
 
 
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Затрахали уже этой хренью...Тот Сцык для Украины как пятое колесо до воза
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«...Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
- Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!»(с)
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Как в Германии все сложно! Не знал про такие разборки между немцами😱
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орган Клинцевича давно уже не дееспособный... впрочем, как и мозги...
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А ще коли поляки стануть на коліна і роззявлять рота.....
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этот клинцевич гнида мордовская. он не поляк.
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Російських терористів гнати на..й з СЦуККо та СММ ОБСЄ! путінські Вбивці не мають права бути спостерігачами!
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Сверхнаглость. Вызывающая.
Убивать тварей!
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Зачем они там нужны? СЦыКнулись кацапы из Украины - и все, ЗАБЫЛИ про них! Меньше ненужных гляделок за нашими войсками!
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"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией на Донбассе", - сказал Клинцевич. Источник: https://censor.net.ua/n3041232
------------------------------------------------------------------------------------ - это как действующий? Может просто хотят право вето?
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Затевалось.. чтоб просто.. набить себе цену?
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Перевод с запоребрикового: когда расеяне начнуть рулить СЦКК
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Звідусіль кацапів прибрать і лише І"ать!
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кацапи там нафіг не потрібні ! Домовленості всеодно не дотримуються
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Со стороны кацапов - это примерно такой торг, как у сортира - подтираться после испражнения предложенной бумажкой или гордость сцаревым не позволят...
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Слава богу , что они сдристнули Не пускайте какцапов в огород !
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Рашисты вышли .... готовится надо к войнухе !!!!
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...кацапы, пользуйтесь рецептом поручика Ржевского: "...взять корень женьшеня потолще и привязать покрепче", тогда орган и станет дееспособным... Росія готова повернутися в СЦКК, якщо він стане "дієздатним органом", - Клінцевіч - Цензор.НЕТ 6099
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" у России есть масса других возможностей воздействовать на ситуацию" Каково? Есть возможности воздействовать? Они реальные ДОЛБОДЯТЛЫ. Возможности есть, но они не воздействуют. То есть не пользуются возможностями. Не хотят
Вот так этот придурок и сказал правду. А теперь они еще хотят вернуться обратно!
Не надо их пускать . Они же не признают что воюют в Украине .
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Воздействовать на ситуацию Росія готова повернутися в СЦКК, якщо він стане "дієздатним органом", - Клінцевіч - Цензор.НЕТ 7842 Это вообще признание вмешательства в дела Украины.
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Кому интересны излияния этого жирного дегенерата,быв.замполита?
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согласен. это большое западло слушать расово неполноценную особь да еще и руснявую свинособаку.
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Это для внутреннего пользования. Ушли, громко хлопнув дверью, а сейчас похоже не знают как вернуться. Хотели вместо себя напрямую связь установить с лугандонами, а не вышло, им дулю показали. Привет.
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Нихрена себе "статисты в органе", - через границу, как у себя дома, прут танки, "грады", оружие, наемники и регулярные "отпускники" - это у них называется: "у расеи есть масса других возможностей воздействовать на ситуацию." До тех пор пока этих "статистов" и прочую ватную нечисть, и не только из мнимой "сцкаки", не пнут под зад окончательно с территории Украины всеми возможными способами, ничего не решится.
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не сглазить бы...нехай п"..дуют... и воздух будет чище
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Я был бы совсем не против их возвращения..... в тундру
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия готова вернуться в СЦКК, если он станет "дееспособным органом", - Клинцевич
 
 
 
 
 
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