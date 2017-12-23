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 Политика Украины
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Все про:аренда (142) жилье (544) Кабмин (10149) субсидия (355) переселенцы (240) Рева (305)

 Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что Кабинет министров может разрешить предоставление жилищных субсидий вынужденным переселенцам по месту их пребывания, независимо от наличия договора аренды жилья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я думаю, что мы, возможно, пойдем на то, чтобы без регистрации, без договора, по статусу внутреннего переселенца, если человек проживает по этому адресу, давать ему субсидию", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве в субботу.

А.Рева отметил, что правительство намерено внести изменения в порядок назначения субсидий в апреле 2018 года с целью решения проблемных вопросов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041231
 
 
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А нахера им жилье ?? Они все равно не спят по ночам , шастают , памятники нашим украинским героям размалёвывают твари
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Він же карточкою міг розраховуватись, але віз гроші в темну. Підстава для НАБУ відкрити справу.
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Дайте этим переселенцам возможность зарабатывать, а кидайте ваши подачки.
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Чем шире база "получателей субсидии" , тем шире база для первичной коррупции .
Кто-то ещё верит в то , что деньги , выделяемые из бюджета , доходят для получателей ???
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Хуйло научило .
Оно же платит контрибуцию чеченам ...
А Пеца с Хуйлом - одна херня ...
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Економічних програм нема. Самі не в змозі, і вивозять з України в чумаданах валюту. Ото куди йде фіндопомога.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья, - Рева
 
 
 
 
 
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