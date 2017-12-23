 Кабмин может разрешить предоставление субсидий переселенцам по месту пребывания, независимо от договора аренды жилья, - Рева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что мы, возможно, пойдем на то, чтобы без регистрации, без договора, по статусу внутреннего переселенца, если человек проживает по этому адресу, давать ему субсидию", - сказал он в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор" в Киеве в субботу.
А.Рева отметил, что правительство намерено внести изменения в порядок назначения субсидий в апреле 2018 года с целью решения проблемных вопросов.
Кто-то ещё верит в то , что деньги , выделяемые из бюджета , доходят для получателей ???
Оно же платит контрибуцию чеченам ...
А Пеца с Хуйлом - одна херня ...