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 Политика Украины
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Все про:загранпаспорт (135) очередь (177) полиграфкомбинат_Украина (21) биометрические паспорта (201)

 Проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ"

Задержки с выдачей биометрических паспортов будут ликвидированы в начале 2018 года.

Такой прогноз дали в госпредприятии "Документ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Главной причиной проблем с биометрическими паспортами является невозможность полиграфкомбината "Украина" справиться с объемами заказов. Уже закуплено специальное оборудование, которое позволит вдвое увеличить производственную мощность. Технику на днях привезут из Нидерландов и в течение двух следующих недель установят и настроят. После этого эффект смогут прочувствованы все заинтересованные в получении документов граждане – ажиотаж на паспорта спадет.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В интернете распространяется недостоверная информация о биометрических паспортах, - МВД

Сейчас в очереди на печать стоит более 600 тысяч человек. Ускорить процесс призвано и открытие новых сервисных центров – со следующего года они должны появиться в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.

Источник: https://censor.net.ua/n3041230
 
 
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Не спішіть- безвіз же відміняють. Та й ніц він не потрібен- так більшість каже.
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Вірно, безвіз відмінять. І паспорти "з відбитками зубів" будуть непотрібними. Проблама вирішується сама собою Проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ" - Цензор.НЕТ 6853
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Эрнесто - вот не надо так...., ему харчеваться как то нужно, тем более мы все его знаем... Можно только посочувствовать - так унижаться каждый день... Проблеми з видачею біометричних закордонних паспортів ліквідують на початку 2018-го, - ДП "Документ" - Цензор.НЕТ 7614
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Весь час від уряду є проблеми. А працювати вони не пробували?
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От завтра всі нап'ються кави й запрацюють... Проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ" - Цензор.НЕТ 6202
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ти мені вже це мінімум третій раз говориш, я думав ти вже звик...
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Не у звичках ЄС відміняти безвіз ні сіло ні впало. Хіба з персонального прохання Педро чи ще якогось хуйла.
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І сіло і впало. Зобов'язання свої Україна (влада) не виконала.
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то хіба як для тебе, з твоїма украйонськими мізками
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Не знаю які там в тебе мізки, і чи є вони взагалі, але де антикорупційний суд..?
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Сам дивуюсь. Педро на гільйотину схотів.
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Мне повезло. Не прошло и три месяца. А в канун Нового года получил. Благо не отменял запланированную поездку.
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І то, Педро для них - лише нікчемний президент. Народ нормальний. Дуже вагома причина потрібна, інакше б для всіх країн третього світу відмінили б уже.
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Всем украинцам нужно выдавать диппаспорта .

А чем мы хуже этих гнид - Ляжка , Онищенко , Гнусного Скунса ???
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ворьё...коррупционеры и еще раз коррупционеры....это и есть государственная миграционная служба.....чего стоит одна эта сосалка зам. начальника которую пытались задокументировать НАБУ
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эти гниды специально создали проблему из ничего...Полиграфкомбинат Украина может лего печатать в три или в пять раз больше...но территориальные органы миграционной службы не присваивают номера паспортам (а имеют делать право только они)..пока они не присвоят паспорту номер полиграфкомбинат не имеет права права начинать печать паспорта...это ворьё из команды фронта зрад Сени кролика...вся эта банда Петренко Аваков и Ко системные коррупционеры и ворье
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киллер Кадырова , гражданин россии чеченец "Динго" он же Дакар, который пытался убить Окуеву купил паспорт гражданина Украины и получил его...за три дня....это все что нужно знать про миграционную службу
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Так, взагалі це штучна проблема, саботаж.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ"
 
 
 
 
 
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