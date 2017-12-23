 Проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ"

Такой прогноз дали в госпредприятии "Документ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Главной причиной проблем с биометрическими паспортами является невозможность полиграфкомбината "Украина" справиться с объемами заказов. Уже закуплено специальное оборудование, которое позволит вдвое увеличить производственную мощность. Технику на днях привезут из Нидерландов и в течение двух следующих недель установят и настроят. После этого эффект смогут прочувствованы все заинтересованные в получении документов граждане – ажиотаж на паспорта спадет.
Сейчас в очереди на печать стоит более 600 тысяч человек. Ускорить процесс призвано и открытие новых сервисных центров – со следующего года они должны появиться в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.
Горіть у пеклі, москалі!
А чем мы хуже этих гнид - Ляжка , Онищенко , Гнусного Скунса ???