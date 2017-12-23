 Проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ"

Такой прогноз дали в госпредприятии "Документ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Главной причиной проблем с биометрическими паспортами является невозможность полиграфкомбината "Украина" справиться с объемами заказов. Уже закуплено специальное оборудование, которое позволит вдвое увеличить производственную мощность. Технику на днях привезут из Нидерландов и в течение двух следующих недель установят и настроят. После этого эффект смогут прочувствованы все заинтересованные в получении документов граждане – ажиотаж на паспорта спадет.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В интернете распространяется недостоверная информация о биометрических паспортах, - МВД

Сейчас в очереди на печать стоит более 600 тысяч человек. Ускорить процесс призвано и открытие новых сервисных центров – со следующего года они должны появиться в Виннице, Полтаве, Луцке и Запорожье.