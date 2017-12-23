 Диверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция располагает достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не имеют" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", - написал он.
"Под руководством очумелых "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если устроеные провокации будут иметь общественный резонанс. Обращаюсь к гражданам - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь к полиции", - сообщил Аброськин.
Порошенко собирают свой Антимайдан в Киеве.
20 грудня о 10:44 ·
Шановані мною люди публічно питають, чого поганого у вихідний день попити кави на Хрещатику з побратимами.
Попити кави з побратимами правильно будь-коли і будь-де.
Проте не треба робити вигляд, що цієї неділі звичайна кава. Цієї неділі публічне збіговисько вірних шанувальників мародерів, казнокрадів, злодіїв, шахраїв, брехунів, зрадників.
І кожен, хто цієї неділі бере в тому участь, розуміє, що в такий спосіб, хай непрямо, підтримує їх.
Що заважає зустрітися будь-коли в інший час?
Лише те, що дуже хочеться продемонструвати вірну відданість, але на відмінність від гнусів, ган-доників і бідоновних поки що соромно демонструвати її прямо, і хочеться замаскувати під "каву з побратимами". Проте пан оцінить і подякує.
А для мене час робити остаточні розподіл.
На союзників, ворогів і нейтральних.
І я його роблю.
в это фразе Плешивого КГБиста сказано о РАБссии ВСЁ....
возникает простой вопрос к Аброськину: а почему эти дрг не расстреливают на месте??????
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не існує католицького чи православного Різдва, я є Різдво за юліанським чи григоріанським календарем.
Правосудие от режима Порошенко: Фото раз - Главарь организованной преступной группировки(титушки) убивший журналиста - 4 года условно. Фото два - В суде, в клетке, активист порвавший портрет олигарха Порошенко, ему суд дал 4.5 года тюрьмы. Революция Достоинства?
Ruslan_UA Ретвитнул(а) Дмитрий Гордон
Вы никогда не видели открытый саботаж, враждебную и антигосударственную деятельность высшего руководства государства во главе с Президентом? Украина - наглядный пример как за полтора года очень резко произошли глобальные изменения в поведении рук-ва страны...
https://twitter.com/dmitry_gordon/status/944564494952488960
Дмитрий Гордон @dmitry_gordon
Горбатюк: По постановлению генпрокурора у нас незаконно забрали 12 уголовных производств: дела Клименко, Злочевского, "вышки Бойко", Захарченко и Присяжнюка:
бо так вхе це схоже на брехню.....