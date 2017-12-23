 Диверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации, - Аброськин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция располагает достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не имеют" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", - написал он.

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"Под руководством очумелых "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если устроеные провокации будут иметь общественный резонанс. Обращаюсь к гражданам - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь к полиции", - сообщил Аброськин.