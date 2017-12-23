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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 Диверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации, - Аброськин

Боевики террористической организации "ДНР" создали диверсионные группы для участия в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция располагает достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не имеют" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", - написал он.

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"Под руководством очумелых "кураторов" планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение "организаторы" обещают очень "щедрое", если устроеные провокации будут иметь общественный резонанс. Обращаюсь к гражданам - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь к полиции", - сообщил  Аброськин.

Диверсионные группы ДНР планируют участие в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041229
 
 
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якби пєтя у 2014 році зайнявся тотальною українізацією, то сьогодні кацапські ДРГ ходили б по Україні лише з перекладачем.
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єжов правнук того єжова, що був до берії?
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Откуда он это знает? Хотя я в это верю и помню донецких зомби с антимайдана!
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И мы знаем эту акцию.
Порошенко собирают свой Антимайдан в Киеве.


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Атброськину лучше знать сколько и каким способом он провел через линию фронта на подукраинскую территорию своих боевиков ДНР.
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закапывайте мусор на границе какие проблемы?
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Диверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях, в мирных регионах Украины, для дестабилизации ситуации, - Аброськин - Цензор.НЕТ 645Святослав Стеценко з Sviatoslav Stetsenko.
20 грудня о 10:44 ·

Шановані мною люди публічно питають, чого поганого у вихідний день попити кави на Хрещатику з побратимами.
Попити кави з побратимами правильно будь-коли і будь-де.
Проте не треба робити вигляд, що цієї неділі звичайна кава. Цієї неділі публічне збіговисько вірних шанувальників мародерів, казнокрадів, злодіїв, шахраїв, брехунів, зрадників.
І кожен, хто цієї неділі бере в тому участь, розуміє, що в такий спосіб, хай непрямо, підтримує їх.
Що заважає зустрітися будь-коли в інший час?
Лише те, що дуже хочеться продемонструвати вірну відданість, але на відмінність від гнусів, ган-доників і бідоновних поки що соромно демонструвати її прямо, і хочеться замаскувати під "каву з побратимами". Проте пан оцінить і подякує.
А для мене час робити остаточні розподіл.
На союзників, ворогів і нейтральних.
І я його роблю.
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Стеценко толковый мужик и классный военный спец. Я занимался под его руководством в Киевском Легионе, 4-й выпуск
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В "пицца ветерано", куда "из добрых побуждений", владелец Алексей петров приглашает киевлян, по закону жанра должен завалить потрох и как всегда случайно - просто мимо проходил, учуял запах "кави"
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...а мы впереди себя детей и женщин пустим...
в это фразе Плешивого КГБиста сказано о РАБссии ВСЁ....
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Теперь понятно почему так быстро и вовремя отпустили Крысина. Видать быстро понадобился опытный убийца и террорист.
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это какой-то вопиющий феерическкий всопоглощающий ибанарий... начальник полиции обращается к простым гражданам типа будьте бдительны ибо по всей стране спокойно шастають дрг врага и будут вас убивать и осквернять...

возникает простой вопрос к Аброськину: а почему эти дрг не расстреливают на месте??????
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Обращаюсь к гражданам - будьте внимательны и осторожны, при появлении подозрительных лиц и предметов обращайтесь к полиции" Да щас. Разбежался. Рюкзаковцы в первую очередь и повяжут того кто сепаров сдаст или не дай бог обидит.
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"Накануне празднования католического Рождества...Источник: https://censor.net.ua/n3041229

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не існує католицького чи православного Різдва, я є Різдво за юліанським чи григоріанським календарем.
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Може э сенс переглянути правила перетину кордону з ордло? І паралельно ввести для т.зв. "переселенців" режим поліцейсього нагляду зі щотижневим відвідуванням певних закладів для "відмічання".
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Диверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях, в мирных регионах Украины, для дестабилизации ситуации, - Аброськин - Цензор.НЕТ 511Ray‏ @Ray_net_ua 14 мин.14 минут назад
Правосудие от режима Порошенко: Фото раз - Главарь организованной преступной группировки(титушки) убивший журналиста - 4 года условно. Фото два - В суде, в клетке, активист порвавший портрет олигарха Порошенко, ему суд дал 4.5 года тюрьмы. Революция Достоинства?

Диверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях, в мирных регионах Украины, для дестабилизации ситуации, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5071
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щей щурін моцний, як бик. де він стільки хавчика зжер?
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условно, эта гнида награждается званием: "ПИДАРАС" ...аплодисменты...
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у кацаПсинов Рождество отмечают по чЛЕНИНСКОМУ календарю от 1918 года...все через Дупло,чЛенин так велел... Диверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях, в мирных регионах Украины, для дестабилизации ситуации, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4624
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Прохідний двір. Вони вже тут, пройшли через ваші КПП і чекають сигналу.
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в Санкционный список Финансовой полиции США попали три знаменитых кацаПсины : сын Генпрокурора РАБссии Диверсійні групи "ДНР" планують участь у замовних акціях у мирних регіонах України для дестабілізації ситуації, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5510 Чайки,Артем(бизнес в Греции,Швейцарии и Германии), Рамзан Кадыров и главный каратель Ачхой-Мартановского МВД Чечни Катаев.
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Еволюція антимайдану

Диверсійні групи "ДНР" планують участь у замовних акціях у мирних регіонах України для дестабілізації ситуації, - Аброськін - Цензор.НЕТ 6752
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Импотенты и предатели дешевые ! Сердце кровью обливается за всех погибших Героев
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який сенс ось такого повідомлення? заспокоїти громадян напередодні різдвяних свят, щб не панікували? дякуємо, заспокоїв... чи має висококласний силовик діяти у такий дурноватий спосіб замість спокійного виконання своїх професійних обов`язків? шматок ідьота
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Якщо б їх суди не відпускали а люди по-тихому мочили їх, то бажаючих так заробляти не було б
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Диверсійні групи "ДНР" планують участь у замовних акціях у мирних регіонах України для дестабілізації ситуації, - Аброськін - Цензор.НЕТ 550Ruslan_UA‏ @OblomovUA 55 мин.55 минут назад
Ruslan_UA Ретвитнул(а) Дмитрий Гордон

Вы никогда не видели открытый саботаж, враждебную и антигосударственную деятельность высшего руководства государства во главе с Президентом? Украина - наглядный пример как за полтора года очень резко произошли глобальные изменения в поведении рук-ва страны...
https://twitter.com/dmitry_gordon/status/944564494952488960

Диверсійні групи "ДНР" планують участь у замовних акціях у мирних регіонах України для дестабілізації ситуації, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8376 Дмитрий Гордон‏ @dmitry_gordon

Горбатюк: По постановлению генпрокурора у нас незаконно забрали 12 уголовных производств: дела Клименко, Злочевского, "вышки Бойко", Захарченко и Присяжнюка:

Диверсійні групи "ДНР" планують участь у замовних акціях у мирних регіонах України для дестабілізації ситуації, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8356
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Видать Аброськину сепары инфу передали, знают кому...
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18 декабря ЦРУ США прислало на сайт ФСБ РАБссии срочную инфу по банде террористов в Питере.Их накрыли.Спасибо Омерика,сказал Плешивый..., Диверсійні групи "ДНР" планують участь у замовних акціях у мирних регіонах України для дестабілізації ситуації, - Аброськін - Цензор.НЕТ 1633Леонид Гозман на Эхе Мосвы пошутил иронично..США и РАБссия стали братьями...
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а якщо жодної провокації не відбудеться ця брехливе падло свою краватку з"їсть?
бо так вхе це схоже на брехню.....
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перечитал сообщения, одно в ответку, тут куча тролей.... из сердца Беларуси- БРАТЫ, трымайцесь, кто помнит, как мы пели на стадионе когда мы проигрывали, ПУТИН....Х,,ЛО
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Ну так ить ,само-собой,это вам не это,надо понимать всю глубину соевых глубин ,шатуны плюс дрг это сила .... Диверсійні групи "ДНР" планують участь у замовних акціях у мирних регіонах України для дестабілізації ситуації, - Аброськін - Цензор.НЕТ 960
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Я не понимаю. Диверсионные группы занимаются диверсиями - убийствами, взрывами и поджогами. А то, что перечислил Аброськин - блокирование дорог, разрушение памятников и провокации в церквях и синагогах тянет на хулиганство или на саботаж. Но никак не диверсии. И методы борьбы с ними разные. Ну какой общественный резонанс может вызвать блокирование дороги под надуманным предлогом, если эта проблема может быть решена с помощью полиции и нацгвардии в течение малого времени. Так что что-то тут не так.
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Шо тут не понимать? Завтра в Киеве будет первая из этих огранизованных и проплаченных русней акций - "Кава на Крещатике". Там все агенты русни и соберутся.
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этот человек- консерва кремля, поддерживал захват Крыма, пытался устроится там в органы и тут опа, штирлицом заделался, хотя бояться нечего, доказано Голубаном...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиверсионные группы "ДНР" планируют участие в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации, - Аброськин
 
 
 
 
 
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