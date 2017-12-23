 Активность субмарин РФ на самом высоком уровне со времен холодной войны - Столтенберг

Об этом говорится в материале на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Россия массивно инвестировала в свой флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года они выпустили 13 новых субмарин. Активность российских субмарин в настоящее время на самом высоком уровне со времен холодной войны", - цитирует издание слова генсека НАТО.



Столтенберг подчеркнул, что НАТО нужны безопасные морские пути, чтобы быть способным транспортировать войска и оборудование. В связи с этим он сказал о планах создания командного штаба НАТО, который будет отвечать за деятельность Альянса в Атлантике, а также за логистику в Европе, что должно гарантировать транспортировку персонала и материалов в случае эскалации конфликта с Россией. Решение об организации и расположении структур должны принять в 2018 году, говорится на сайте FAZ.



По словам Столтенберга, после завершения "холодной войны" в НАТО ослабилась способность в сфере противодействия подводным лодкам, происходило меньше соответствующих учений.

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Вместе с тем, издание Washington Post отмечает, что российские субмарины находятся близко к важным кабелям передачи данных на дне океана между Северной Америкой и Европой. Командующий подводного флота НАТО Эндрю Леннон сообщил, что российский флот может иметь возможность "подключиться к жизненно важным информационным каналам". "Россия явно заинтересована в подводной инфраструктуре НАТО", - цитирует Леннона Washington Post.