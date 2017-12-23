 Активность субмарин РФ на самом высоком уровне со времен холодной войны - Столтенберг

Об этом говорится в материале на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
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"Россия массивно инвестировала в свой флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года они выпустили 13 новых субмарин. Активность российских субмарин в настоящее время на самом высоком уровне со времен холодной войны", - цитирует издание слова генсека НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО нужны безопасные морские пути, чтобы быть способным транспортировать войска и оборудование. В связи с этим он сказал о планах создания командного штаба НАТО, который будет отвечать за деятельность Альянса в Атлантике, а также за логистику в Европе, что должно гарантировать транспортировку персонала и материалов в случае эскалации конфликта с Россией. Решение об организации и расположении структур должны принять в 2018 году, говорится на сайте FAZ.
По словам Столтенберга, после завершения "холодной войны" в НАТО ослабилась способность в сфере противодействия подводным лодкам, происходило меньше соответствующих учений.
Вместе с тем, издание Washington Post отмечает, что российские субмарины находятся близко к важным кабелям передачи данных на дне океана между Северной Америкой и Европой. Командующий подводного флота НАТО Эндрю Леннон сообщил, что российский флот может иметь возможность "подключиться к жизненно важным информационным каналам". "Россия явно заинтересована в подводной инфраструктуре НАТО", - цитирует Леннона Washington Post.
хорошего мало
почитай натовские военные сайты, там и переводчик есть
так эксперты ихние не в восторге от кацапского подводного флота
речь не идет о корытах потипу кузи
еще есть флот из ледоколов и это тоже не мышь в трусах
я так не думаю
кроме проекта акула, а это дорогая цяцька
кацы запросто производят запуск и с обычной дизельки
повторюсь для особосмелых - наличие подфлота опасно для нато
Вот это его совершенно не интересует: В трети российских медицинских учреждений нет водопровода и канализации, в более чем 40 процентах - центрального отопления.
Более 20 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности.
сколько лярдов шоколадные всякие вывели в офшоры...
_А если правда выпустили - что просто охуеть! - значит кремль в авральном режиме готовится к ТМВ...
Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф обвинила польские власти в осуществлении «госпереворота» в отношении судопроизводства. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на открытое письмо Герсдорф.
«Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит не с применением войск или силовых структур, а со злоупотреблением законодательными институтами», - сказала Герсдорф
"... почти весь британский флот сейчас на ремонте. По информации The Mirror, все шесть британских эсминцев типа 45 находятся в доках Портсмута из-за поломок и недобора экипажа. А из всех имеющихся фрегатов в строю лишь один. В то время как еще 12 таких кораблей простаивают в Девонпорте.
Но самое неприятное для британских военных - происходящее с широко разрекламированным авианосцем Queen Elizabeth, введенным в строй 7 декабря. Спустя всего две недели корабль дал течь из-за некачественно изготовленного уплотнения гребного вала. В результате, на борт авианосца каждый час поступало около 200 литров воды. Пришлось отправить его в док на ремонт."
"... С 2014 года они выпустили 13 новых субмарин. Активность российских субмарин в настоящее время на самом высоком уровне со времен холодной войны", - цитирует издание слова генсека НАТО."