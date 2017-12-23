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 Активность субмарин РФ на самом высоком уровне со времен холодной войны - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ростом активности российских подводных лодок в Средиземном море и в Атлантическом океане.

Об этом говорится в материале на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Россия массивно инвестировала в свой флот, в частности в подводные лодки. С 2014 года они выпустили 13 новых субмарин. Активность российских субмарин в настоящее время на самом высоком уровне со времен холодной войны", - цитирует издание слова генсека НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО нужны безопасные морские пути, чтобы быть способным транспортировать войска и оборудование. В связи с этим он сказал о планах создания командного штаба НАТО, который будет отвечать за деятельность Альянса в Атлантике, а также за логистику в Европе, что должно гарантировать транспортировку персонала и материалов в случае эскалации конфликта с Россией. Решение об организации и расположении структур должны принять в 2018 году, говорится на сайте FAZ.

По словам Столтенберга, после завершения "холодной войны" в НАТО ослабилась способность в сфере противодействия подводным лодкам, происходило меньше соответствующих учений.

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Вместе с тем, издание Washington Post отмечает, что российские субмарины находятся близко к важным кабелям передачи данных на дне океана между Северной Америкой и Европой. Командующий подводного флота НАТО Эндрю Леннон сообщил, что российский флот может иметь возможность "подключиться к жизненно важным информационным каналам". "Россия явно заинтересована в подводной инфраструктуре НАТО", - цитирует Леннона Washington Post.

Источник: https://censor.net.ua/n3041227
 
 
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Буде. Бо ж крім підлодок в москалів нічого більше немає... А, про Кузю забув Активность субмарин РФ на самом высоком уровне со времен холодной войны - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9623
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Можеш надовго забути- він на капремонті. А там зварювальники...
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как то не хорошо!!(кацы могут и обидеться!!)ещё дым после ,,кузи" не развеялся!!а ты уже забыл!! Активність субмарин РФ на найвищому рівні з часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1177
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кацапи надувні підводні човни навчилися робити?! Активность субмарин РФ на самом высоком уровне со времен холодной войны - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1100
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это реальный сектор в котором кацы неплохо представлены и держат за мудя всех кто на воде
хорошего мало
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А потоне як "Курськ"- від рукожопої матросні.
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...ясен пень, что не отходя от пирса - отойдет и утонет... Активність субмарин РФ на найвищому рівні з часів холодної війни - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8072
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...не боись, вася, у Петросяна я тебе конкуренцию не составлю...
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газеты урапатриотов для тебя вредны
почитай натовские военные сайты, там и переводчик есть
так эксперты ихние не в восторге от кацапского подводного флота
речь не идет о корытах потипу кузи
еще есть флот из ледоколов и это тоже не мышь в трусах
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Так ломать и уничтожать всегда на порядки проще, чем созидать.
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значення мають лише ті, що несуть ядерну зброю... усе інше - лише для парадів
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мало?
я так не думаю
кроме проекта акула, а это дорогая цяцька
кацы запросто производят запуск и с обычной дизельки
повторюсь для особосмелых - наличие подфлота опасно для нато
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у нас не намного лучше,
сколько лярдов шоколадные всякие вывели в офшоры...
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Просыпайтесь, летаргические! Времени осталось децл, если вообще осталось.
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Прийшов час де активувати SWIFT у козлостані.
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Вартість сучасної субмарини (не атомної) - це нове місто у півмільйона населення з повною інфраструктурою. Бігме, у РФ крадуть вже не ешелонами, а субмаринами.
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Это хорошо... Чем больше "активность подводных лодок", тем больше вырабатывается ресурс их силовых установок и больше сгорает в них топлива. А чем больше горит топлива и стираются их подшипники, тем более тощим становится кошелёк "рассеянина" и тоньше слой масла на его бутерброде. Чем тоньше кусок масла на бутерброде России, тем более она близка к церковной паперти и протянутой за подаянием руке... А чем сильнее Россия протягивает за подаянием руку, то тем быстрее "протянет ноги"... Идеальная логическая цепочка... Это ещё средневековые монахи подметили - "умерщвление плоти" подавляет "низменные плотские желания", в том числе агрессивность и сексуальное влечение... А если у "мачо" начнёт бурчать от голода живот, то он будет думать не о том, как кому-то морду набить, от избытка сил, или соседке под юбку залезть, а чтобы элементарно, наесться...
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Голодный человек хуже сумасшедшего.
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Согласен... Но "сумасшествие голодного" заканчивается после того, как ему бросят кусок хлеба... Он им тогда займётся, а не окружающими... Главное - к этому хлебу не добавлять "ножки Буша", а то разжиреет, сыто рыгнёт а потом опять начнёт "права качать"...
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А мені "пох", "рассеяне"... Хай хоч всі повиздихають... Знову буде користь України - у Путіна "м"яса гарматного" не буде...
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Это ж очуметь можно, какое гавно рабССийские подлодки, если все знают, что началась активность и только хтамнетами доказано, что оно тонет😉
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Там к субмаринам ещё два МИГа добавились, которыё с Кузи на боевое дежурство нырнули..
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Они там в подводном боевом охранении, в составе "походного ордера"...
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... ога, придані підводному угрупованню космічних сил РФ (це до питання, де пацаки беруть системи управління - бо своїх вони зробити не годні)
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А сколько там подводных спутников уже и Росскосмос не сосчитает.
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Видимо НАТО дремлет и для них нужна идиотская россия, которая заставляет не спать и думать.
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_Не понял... Столтенберг сказал, за 3 года рашисты сделали 13 подлодок?! Он осознаёт, что говорит? Или это набокопорили журналисты или переводчики?
_А если правда выпустили - что просто охуеть! - значит кремль в авральном режиме готовится к ТМВ...
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Брежнев - СССР тоже клепал лодки будь здоров.... - и где он сейчас?
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...ты дебил, вася? Активність субмарин РФ на найвищому рівні з часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2836 тебя спросили, где оно сейчас, а не что оно после себя оставило...
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По твоей логике весь флот расии тоже сделал исключительно СССР.
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не осознает, наверно селюк какой-то этот натовец, в СБУ более осведомленный люди будут, ах извините ФСБУ)
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Всех потопит "Отмирал Кузнецов", ну или ракетный крейсер "Петька большой", который уже на "Курске" потренировался.
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Чего взял турецкий флаг имею мелкую кацапскую душу?
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Наш дорогой Леонид Ильич, это лишнее. Россосияне свою технику нормально и сами выпиливают. Доказано приведённми мною примерами. Ещё Росскосмос может 19 спутников на подводную лодку уронить.
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Льоня, ти чого з могили виліз? Марш назад!
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То кооператив "Озеро" тікає на ПЛ в теплі краї.
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в интернете пару лет назад случайно наткнулся на сайт где были указаны погиббшие подлодки с 1945 года.советских и РАБссиянских насчитал 65 включая Курск
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эти подлодки проектировали и украинцы и к сожалению гибли в составе экипажа. Спасибо хоть не указал свой вечный смайлик под всяким негативом
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академик Сахаров дофига гоффна напроектировал,но тем не менее драл советских ШАКАЛОВ во все дыры.....не парься..
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Ну, с учетом, что их твердотопливные ракеты с тех лодок практически не выстреливают, то ядерной зимы боятся нечего. Бо все остальное позбивают RIM-16x.
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А тем временем у наших соседей назревает неслабый политический кризис............

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф обвинила польские власти в осуществлении «госпереворота» в отношении судопроизводства. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на открытое письмо Герсдорф.
«Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит не с применением войск или силовых структур, а со злоупотреблением законодательными институтами», - сказала Герсдорф
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Апчета восени раніше відбувалась зміна ПЛ на бойовому чергуванні в Средиземці, а водили їх туди з СФ через Атлантику.
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Гагарин долетался, Курск доходился...Страна Бедоносца Путлера сдыхает на наших глазах....
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Плавучий гроб рашистских ВМФ непосредственно перед утилизацией 52-0 на пользу US Navy
Активність субмарин РФ на найвищому рівні з часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6415
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Небольшая встряска флотам НАТО не помешает. Они действительно слегка расслабились:
"... почти весь британский флот сейчас на ремонте. По информации The Mirror, все шесть британских эсминцев типа 45 находятся в доках Портсмута из-за поломок и недобора экипажа. А из всех имеющихся фрегатов в строю лишь один. В то время как еще 12 таких кораблей простаивают в Девонпорте.
Но самое неприятное для британских военных - происходящее с широко разрекламированным авианосцем Queen Elizabeth, введенным в строй 7 декабря. Спустя всего две недели корабль дал течь из-за некачественно изготовленного уплотнения гребного вала. В результате, на борт авианосца каждый час поступало около 200 литров воды. Пришлось отправить его в док на ремонт."
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Одну мало. Надо хотя бы-10-12. Пусть стараются.
"... С 2014 года они выпустили 13 новых субмарин. Активность российских субмарин в настоящее время на самом высоком уровне со времен холодной войны", - цитирует издание слова генсека НАТО."
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сикоко дизелей а сикоко атомных булавоносцев Активність субмарин РФ на найвищому рівні з часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8253
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Одного не пойму - откуда у потомков тунгусов и монголоидных степняков такая тяга к морепродуктам. Никак нажраться не могут
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Россия может проявлять активность только концентрируя почти все силы в определённом месте. Такая "стратегия" хороша если только быть уверенным что в других местах с голым задом после такой концентрации никто не даст пинка. Грань между величием и кучей в штанах при этом очень тонкая, главное случайно не пукнуть.
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не эпик пук был 112года назад Активність субмарин РФ на найвищому рівні з часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 185 ноне это жалкое подобие Активність субмарин РФ на найвищому рівні з часів холодної війни, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5578
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(ц)осталась от Балт флота одна "Слава" да и та дурная
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАктивность субмарин РФ на самом высоком уровне со времен холодной войны - Столтенберг
 
 
 
 
 
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