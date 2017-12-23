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 Политика Украины
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Все про:кадры (439) Порошенко (13899) указ (262) НКРЭКУ (225)

 Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил Викторию Морозову и Вадима Таратуна временными членами Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующие указы от 23 декабря обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Морозова и Таратун назначены до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Рада разрешила президенту самостоятельно комплектовать НКРЭКУ до конкурсного отбора новых членов регулятора

Напоминаем, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Также читайте: Тарифы на электроэнергию для населения поднимать не будут, - глава НКРЭКУ Вовк

Источник: https://censor.net.ua/n3041225
 
 
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Я что-то не слышал наш президент, что-то выразил по этому вопросу?
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Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 479Дαнα™ ☃‏ @anti_zombi_ 3 год.3 години томуБільшеНечисту силу корчить не тільки від часнику, а й від запаху кави.
Доведено. #Кава_на_Хрещатику29 ретвітів59 вподобаньВідповісти 2
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Да да. Когда речь идет о Йолке, то какао-карамелевые льют слезы - мол как вы можете там святкувать, там же вбылы людей! Но каву пить там можно! И машинам ездить тоже по Институтской. Но только мусорским
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Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 3826https://scontent.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25498077_159552641471241_2960019246459652296_n.jpg?oh=1833925c63c5f3c6cb52f9086f7f7b25&oe=5AB70A75
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как не покарали а 2 года условно крисину за убийство?
Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 227
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А чего рожи тех, кто с мишей ипичментастил три месяца?
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У Пеци нема полномочий, он ничего не может!!!

Ан нет, на самом деле Поросяча Дупа уже уверенно отстроила свою вертикаль и везде расставила своих людей.
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Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 9190 Трольня тут как тут.
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Ця шоколадна скотина кудись призначила хоч одну нормальну людину?
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Щас такое время пришло, шо каждое движение президента вызывает кучу сомнений у граждан.
И сомнения не в том, шо оно плохое! Нет! Недоверие вызывает сам факт, шо оно исходит от президента.
Дожились...
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как обычно достойные воры..пардон, люди..?
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Fobos - само собой....Наверное проверенные в воровском деле не раз...
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ждем шоколадного подорожания на свет и тепло смачної кави під...ам завтра
Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2158
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Я повернула гроші Януковича, а НАБУ працює на Москву», - ЧорноволПорошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6351
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Сдал территории? Ну молодец. За пять дней упарвился? Вообще красавец, как для хуйла. Рессурсов на войну с Грузией хуйло практически не потратил.
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колбасные мигранты уверяют что в их проблемах виноваты украинцы. А не они .
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Президент Грузии за 5 дней сдал Осетию, думаете и шоколадному надо было так поступить?
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Порохобот твое место у параши на Банковой.
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Я жил в Одессе, там нормальные люди, а ты непонятно что.
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Как и когда должен поменяться тариф на газ в Украине «Realist»23.12.2017 18:30Скорее всего стоимость голубого топлива изменится в апреле 2018 года.Об этом говорится в материале Realist`a.Согласно 187-му постановлению правительства, тариф на газ в Украине должны пересматривать дважды в год: перед началом отопительного сезона (в октябре) и в конце сезона (в апреле). Если окажется, что действующий тариф отличается от рассчитанного по формуле как минимум на 10%, Кабмин должен установить расчетную цену. И «Нафтогаз», и эксперты рынка еще летом подсчитали, что газ должен подорожать почти на 19%. Сама формула несложная. Стоимость газа на европейском хабе умножают на курс доллара, добавляют расходы на транспортировку, налоги и наценку «Нафтогаза». Так вот, украинцы, если верить расчету «Нафтогаза», уже сейчас вместо 6,9 грн/куб. м должны платить 8,2 грн/куб. м.Как и когда должен поменяться тариф на газ в Украине | FaceNews.ua: новости Украины Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8227
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Многочлен, являющийся суммой двух мономов, называется двучленом или биномом, Многочлен, являющийся суммой трёх мономов, называется трёхчленом.
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Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 9869 Ботам новый набор картинок подогнали.
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Но обсираются они от того, что АТОшники решили кофейку попить знатно.
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Что комментировать ? барыгу уже давно поняли, те кто хоть немного имеет мозгов. Трус и вор, человек без совести , чести и Родины. Все остальное уже понятно.
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Глядя на последние события так у нас и царь не настоящий и свита липовая вместе с генплокулолом Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 915козлом .
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Лучше бы он удавился ...
Страна вздохнула бы с облегчением .
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Единственное , за что должен переживать настоящий патриот , так это за предпраздничный рост продаж конфет Рошена !
Я уже принят в ряды порохоботов ?
Страсть как хочется полизать дарственную карамельку " Хряк на палочке" !
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Я всё-таки надеюсь , что Хряк с Гнойсманом убегут раньще .
Иначе нам всем - писда ...
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Не думаю , что для этих тварей украденное - своё ...
Это наше .
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Это - конечно .
Но народ-то платит ...
Всё ещё считает , что деньги пойдут на развитие страны , наивные ...
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Я напысав какое то некошерное слово, шо удалили поборники швабоды слова. Бувайте
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Какие бы мы слова не написали , ход событий это не нарушит .
Тем , кто сейчас у корыта - жопа .
Не поняли они .
Не смогли .
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Я тут Родину продал . В своих масштабах , конечно .
Купил почти литровую Метаксу , и уже почти её допил .
Поэтому , в силу объективных причин , могу быть неадекватен .
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А вообще-то наш кАнал единственный обеспечивает медиаподдержку Мишиного импичментазма, но тогда мы временно стаём патриотами-антибарыгами для секты зрадофилов. (рыг Мураев)
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До якого часу за відпущену електроенергію державним АЕС будуть платити в рази менше, ніж приватним ТЕС ДТЕК??? Зараз різниця В 3.6 РАЗА !!! Для ЕНЕРГОАТОМу 47,38 коп/кВт, а для ТЕС 1грн 65 коп/кВт! За одну і ту ж саму продукцію! Ось де лобіювання приватних інтересів на державному рівні! В Росії, для прикладу, різниця на 16%! Також всі знають про Ротердам+.
https://zn.ua/energy_market/tarifnyy-genocid-259871_.html
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Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 9685 🇺🇦 Kievan Rus 🔱‏ @IMARGOMORTIS 46 мин.46 минут назад
В Швейцарии арестованы деньги Яценюка и Порошенко. Люди ждут что появятся честный прокурор и судья,и вернут $15 млрд в бюджет-Наливайченко
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Вся проблема в том что на очередных выборах опять придется из говна выбирать тех кто не такой вонючий. Порошенко призначив двох членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6400
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил двух членов НКРЭКУ
 
 
 
 
 
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