 Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ

Соответствующие указы от 23 декабря обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
Морозова и Таратун назначены до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.
Напоминаем, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31794.phtml
Ан нет, на самом деле Поросяча Дупа уже уверенно отстроила свою вертикаль и везде расставила своих людей.
И сомнения не в том, шо оно плохое! Нет! Недоверие вызывает сам факт, шо оно исходит от президента.
Дожились...
можно повышать тарифы...
Страна вздохнула бы с облегчением .
Я уже принят в ряды порохоботов ?
Страсть как хочется полизать дарственную карамельку " Хряк на палочке" !
Иначе нам всем - писда ...
Это наше .
Но народ-то платит ...
Всё ещё считает , что деньги пойдут на развитие страны , наивные ...
Тем , кто сейчас у корыта - жопа .
Не поняли они .
Не смогли .
Купил почти литровую Метаксу , и уже почти её допил .
Поэтому , в силу объективных причин , могу быть неадекватен .
https://zn.ua/energy_market/tarifnyy-genocid-259871_.html
В Швейцарии арестованы деньги Яценюка и Порошенко. Люди ждут что появятся честный прокурор и судья,и вернут $15 млрд в бюджет-Наливайченко