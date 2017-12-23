 Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ

Соответствующие указы от 23 декабря обнародован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Морозова и Таратун назначены до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца.

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Напоминаем, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотведении, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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