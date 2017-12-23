 Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.
"Украина получит оружие от США! Эта помощь не для наступления, а для защиты нашей территории от агрессора. Благодарен за последовательную поддержку Соединенных Штатов Америки в нашей борьбе за независимость!" - подчеркнул он.
Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.
З моменту внесення України до контрольного списку країн, в які дозволяється продаж канадської вогнепальної зброї, Оттаві не надходили відповідні запити від Києва.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає "Інтерфакс-Україна" .
"Я технічно поясню, що ми зробили. Ми внесли Україну в той список країн, в які канадським заводам дозволено продавати зброю. Це просто перший крок", - зазначила вона.
А что уже Донбасс не собираемся освобождать.
А вот на территорию Украины,путлеровцам лезть не надо.
время собирать камни придет
Знаете как работают антиартиллерийские радары, которые штаты нам поставили? Люди на той стороне, рискуя жизнью, передают кординаты свинячей арты. Джавелины примерно так же летать будут. Говорю, как прошедший всю эту кухню. Нам говорят: путен нападёт, а подрозумевают: путен отберёт
Вiльний Кочєґар @NoFated 32 мин32 минуты назад
Так Бутусов втирал, что у переданных нам радаров отключена функция корректировки огня по полученным координатам нахождения арты противника..
Хоча, наші уроди самі вибрали СРАНИЙ МІНСЬК, замість БУДапештського формату -- прийде час відповідатимите уроди кончені ...
Я от чомусь зовсім не сумніваюсь: ти завтра не прийдеш на каву
для чого ти тут секрети шоколадні розповідаєш?!
- Дорогой сэр! Поскольку моя секретарша - дама, я не могу продиктовать ей то, что о вас думаю. Более того, поскольку я джентльмен, то я не имею права даже думать о вас так. Но так как вы не являетесь ни тем, ни другим, то я надеюсь, что вы поймете меня правильно.
Сенатор Джон Маккейн настаивает на создании «Союза демократий» (League of Democracies), «чтобы объединить в общей организации демократические народы и нации всего мира. Этот новый Союз демократий может стать ядром нового свободного международного порядка. Он мог бы действовать там, где ООН не справляется со своей задачей».
Всё чаще раздаются голоса «ООН была придумана при Сталине, это полумертвая неэффективная структура, которая должна уйти в прошлое. Мы сейчас создадим организацию демократических государств, и эта организация будет обслуживать наши интересы»
женщина в оружейной лавке:
- что интересует, мадам? что-нибудь для защиты..
- для защиты - я найму адвоката!
Какая война? Какие потери? Какие три взорванных склада за год? Шо вы такое говорите!...
"Этот" мечтает, шо американцы подарят ему лазерное оружие, а он его засунет в музей и будет туда водить иностранные делегации.
С такими "командирами" война у нас не закончится никогда.
Мобильные крематории для ихтамнетов на всем что движется по оккупированной территории рабССией.
еще скажите шо джавы сырые передадут и по обрезанное)))
эта вафельница разработанна именно для танка ссср
и работает как фотоаппарат ( это если по простому )
зная все ттх цели, имея комп зрение
это штукэнция срабатывает именно там где нужно
или не срабатывает
единственное что может докрутить сша - так это маненько закодировать, и отключать по жпс, что могет ооочень помешать в самый отвецтвенный момент
а так - писда кацам и они этого бояться ( это не санкции, это больно)
я бы с оооогромным удовольствием попользовал такую весчь!!!!
да шо там попользовал, глянуть бы вживую)))
https://bellingcatukraine.carto.com/builder/79a5c4ec-c29d-11e6-9676-0e05a8b3e3d7/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B48.026672195436014%2C32.81616210937501%5D%2C%22sw%22%3A%5B49.993615462541136%2C41.49536132812501%5D%2C%22center%22%3A%5B49.01985919086641%2C37.15576171875001%5D%2C%22zoom%22%3A7%7D%2C%22widgets%22%3A%7B%22baa2b0fa-c1d0-4d5c-9e4f-ab36bd16cd01%22%3A%7B%22normalized%22%3Atrue%7D%7D%7D