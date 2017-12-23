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 Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак

Украина получит американское оружие не для наступления, а для защиты нашей территории от агрессора

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

Также читайте: Предоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн

"Украина получит оружие от США! Эта помощь не для наступления, а для защиты нашей территории от агрессора. Благодарен за последовательную поддержку Соединенных Штатов Америки в нашей борьбе за независимость!" - подчеркнул он.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.

Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041224
 
 
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Та скільки там того життя в сирих бурятів лишилося...
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Фріланд: Канада очікує прохання України про початок поставок зброї21 грудня 2017, 23:247.9тЧитати новину російською
З моменту внесення України до контрольного списку країн, в які дозволяється продаж канадської вогнепальної зброї, Оттаві не надходили відповідні запити від Києва.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає "Інтерфакс-Україна" .
"Я технічно поясню, що ми зробили. Ми внесли Україну в той список країн, в які канадським заводам дозволено продавати зброю. Це просто перший крок", - зазначила вона.
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Никак не пойму - Порошенко вредитель или предатель.. или и то и другое? ... "В 2014 году Канада нам предлагает истребители F-16 - мы спускаем на тормозах, делаем вид, что не слышим. В 2015 году нам предлагают те же Javelin - мы же быстро принимаем на вооружение ПТУР (противотанковая управляемая ракета, - «Апостроф») «Стугна», говорим, что он лучше в десять раз, хотя он хуже на целое поколение. В этом году опять весной была волна: Javelin - дадут или не дадут. Мы сразу же что сделали? Приняли на вооружение ПТУР «Корсар» и сказали: «А он еще лучше, чем Javelin». То есть мы сами, с одной стороны, бегаем-просим (правда, внутри страны), а когда нам за рубежом говорят: берите, ребята, деньги на помощь и вот, пожалуйста, покупайте, - мы говорим: не-не-не, у нас все есть свое, самое лучшее."... Чего ОН вообще добивается.. этот идиот Порох? идя на поводу рос-их спецслужб... (((
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Оружие США - это помощь для защиты.



А что уже Донбасс не собираемся освобождать.
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Мирномупланусоєвогонемаальтернативи,,, МЛЯТЬ...
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Ну,в обще-то,Донбасс это Украина.
А вот на территорию Украины,путлеровцам лезть не надо.
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только голодной смертью, никак не оружием.
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А Путин же сказал: "Лучшая оборона - это нападение...". А мы должны верить "величайшему стратигу всех времён и народов"... Тем более, Украина и не будет, по сути, "нападать"... Она будет "освобождать", да-да, освобождать свои собственные территории... Ведь нельзя же считать "нападением" продвижение по собственной территории?... ("Гражданин, гражданин, Вы почему меня толкаете?! - Я Вас не толкаю... Я Вас отталкиваю..."). Так и Украина, не "толкать" Россию будет, а "отталкивать" - от своей границы...
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я бы не стал так утверждать
время собирать камни придет
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только освобождение своей территории наступлением не называется. Гоните орков за границу земель украинских
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Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак - Цензор.НЕТ 9583Helgi‏ @Helgi__UA 1 ч.1 час назад
Знаете как работают антиартиллерийские радары, которые штаты нам поставили? Люди на той стороне, рискуя жизнью, передают кординаты свинячей арты. Джавелины примерно так же летать будут. Говорю, как прошедший всю эту кухню. Нам говорят: путен нападёт, а подрозумевают: путен отберёт

Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак - Цензор.НЕТ 9489 Вiльний Кочєґар‏ @NoFated 32 мин32 минуты назад
Так Бутусов втирал, что у переданных нам радаров отключена функция корректировки огня по полученным координатам нахождения арты противника..
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Ну накінець то, млять... Чотири... ЧОТИРИ роки знадобилось штатам...
Хоча, наші уроди самі вибрали СРАНИЙ МІНСЬК, замість БУДапештського формату -- прийде час відповідатимите уроди кончені ...
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Готовьте увеличение кол-ва похоронок, по причине изменения баланса.
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после зашквара Джавелинами кацапам уже могут даже фарш не привезти для погребения Зброя США - це допомога для захисту, а не наступу, - Полторак - Цензор.НЕТ 8145
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Сашко, от скажи - якого хера ти тут робиш? В дискусії не вступаєш, ніякиз аргументів не приводиш, ніяких ссилок не даєш, кидаєш лише короткі підготовлені репліки і все. От нахера воно тобі?
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кому показуєш? і чому ти вважаєш, що хтось сумнівається на рахунок наявності когось іще крім дурнів в Україні? у тебе звязок з марсіанами?

Я от чомусь зовсім не сумніваюсь: ти завтра не прийдеш на каву
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Наступ на росію ми не плануємо, але оборонятися будемо до самого кордону.
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министр обороны воюющей страны мог и промолчать..минстец, вы тупиздни..
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згоден з тобою... Менше звиздіти -- а більше робити.
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Ну мы как бы в курсе , что Поллитрак в академии тему "Наступление" пропустил....свинкой болел, свинка прошла, а размер хлеборезки не изменился.
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С Джавелиными нац.гвардия будет по парадам ходить....Хрен они попадут на передовую - будут хранится для защиты усадьбы шоколадного, АП и кабмина... - вот увидите...
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Лео Кот )))

для чого ти тут секрети шоколадні розповідаєш?! Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак - Цензор.НЕТ 6927
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Ох уж эта дипломатия. Не помню,кто сказал - дипломатия, это умение говорить "хорошая собачка", пока в руке не окажется камень. Все равно, рано или поздно придется решать - кацапня сама с нашей земли не выползет.
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Английский политик диктует секретарше письмо:
- Дорогой сэр! Поскольку моя секретарша - дама, я не могу продиктовать ей то, что о вас думаю. Более того, поскольку я джентльмен, то я не имею права даже думать о вас так. Но так как вы не являетесь ни тем, ни другим, то я надеюсь, что вы поймете меня правильно.
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дуже довго... на цензорі просто ставлять хрестик і усім зрозуміло хто шо про когось думає.
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Поддерживаю "на все 100"!!! Только многие на форуме этого, о "хорошей собачке" и "камне", не понимают... Пытаешься что-то объяснить, так "всех собак спускают"... Хорошо, что шкура, как у старого секача, с прослойкой-"калканом", непробиваемая, и клыки ещё не стёрлись
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усьо... палтарак знає про джевеліни, то їм гаплик...
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Ничего страшного. Госдеп продать их не даст русне. А вот мордве и бурятам нужно бы подготовиться к зашквару. Тем более он будет очень быстрым. бах и недолюдишки с обгорелой шерстью уже в аду
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я боюсь шо воно просто вибухне десь на складі серед іншого майна... як у палтарака дуже часто буває.
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Информация для тех, кто не любит ООН...........
Сенатор Джон Маккейн настаивает на создании «Союза демократий» (League of Democracies), «чтобы объединить в общей организации демократические народы и нации всего мира. Этот новый Союз демократий может стать ядром нового свободного международного порядка. Он мог бы действовать там, где ООН не справляется со своей задачей».

Всё чаще раздаются голоса «ООН была придумана при Сталине, это полумертвая неэффективная структура, которая должна уйти в прошлое. Мы сейчас создадим организацию демократических государств, и эта организация будет обслуживать наши интересы»
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Приятная новость. Терпеть не могу организацию озабоченных наций, которая только деньги сосёт из бюджетов.
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У нас как-то все наоборот: орки наступают, а мы обороняемся на своей земле. Может на гибридной войне так и надо?
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А кого защищать этим оружием - ? = Ахметова ? , Кучму ублюдка , Кивалова , Шуфрича , судей которые отпускают корупционеров розенблатов и поляковых , мосейчуков , ляшка питушка корупционного , брилливантовых прокуроров , судей которые отпускают бандита крысина , ?????????????????
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Луценко,Порошенко,Ляшко
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Своих детей, жён и родителей, как вариант. Не?
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***
женщина в оружейной лавке:
- что интересует, мадам? что-нибудь для защиты..
- для защиты - я найму адвоката!
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Может защищать Кончу -Заспу и Козын где живут убийцы Украинского Народа ,или Новые Петривцы где понастроили дворцы , казлы корупционеры ворюги ? или защищать металургические заводы , облэнерго , водоканалы , которые украли твари ублюдочные олигархи ахметики с коломойскими гнидами обрезаными ?
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А "этот" весь в вояжах!...
Какая война? Какие потери? Какие три взорванных склада за год? Шо вы такое говорите!...
"Этот" мечтает, шо американцы подарят ему лазерное оружие, а он его засунет в музей и будет туда водить иностранные делегации.
С такими "командирами" война у нас не закончится никогда.
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Это неборатимый процесс вступлени Украины в НАТО и ЕС.
Мобильные крематории для ихтамнетов на всем что движется по оккупированной территории рабССией.
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Очень раздражают эти унизительные оправдания перед людоедами, звучащие со всех сторон! Зброя США - це допомога для захисту, а не наступу, - Полторак - Цензор.НЕТ 7240
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ото пердеж пошол)))
еще скажите шо джавы сырые передадут и по обрезанное)))
эта вафельница разработанна именно для танка ссср
и работает как фотоаппарат ( это если по простому )
зная все ттх цели, имея комп зрение
это штукэнция срабатывает именно там где нужно
или не срабатывает
единственное что может докрутить сша - так это маненько закодировать, и отключать по жпс, что могет ооочень помешать в самый отвецтвенный момент
а так - писда кацам и они этого бояться ( это не санкции, это больно)
я бы с оооогромным удовольствием попользовал такую весчь!!!!
да шо там попользовал, глянуть бы вживую)))
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Не наступления ради , токмо волею пославших на фиг будапештских подписантов, будем исключительно защищаться и проводить переговоры с террористами, которые никто нигде не проводит.
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то есть с этой властью освобождать свои территории нам не светит
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Только, что зашел на один из кацапсячих сайтов. Опять пошла волна раскрутки прАклятых укропов, там был ролик на тему (кто не скаче той москаль). Идет обсуждения, ну я тоже вставил свои "5копеек". Меня спрашивают, а ты из какой Украины и когда уже вас там добЙОт АпАлчЄніЄ? Я им выслал карту и в ней попытался объяснить, что я с той "не правильной" Украины и запостил им наглядную карту. Они не поверили, сказали, что я бандЄрАвЄц. Зброя США - це допомога для захисту, а не наступу, - Полторак - Цензор.НЕТ 7298

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для міннападу рф обороноздатність сусідів - головний біль
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СОГЛАСНО БУДАПЕШТСКОМУ МЕМОРАНДУМУ !!!
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КацаПсины от одного Имени Степан Бандера в штаны ложат 80 лет.представляю что будет от Джавелинов Зброя США - це допомога для захисту, а не наступу, - Полторак - Цензор.НЕТ 1750
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Чисто психологический момент. Пару применений джавелина по назначению - и сырой бурят крепко призадумается, прежде чем заводить танк, который с большой вероятностью превратиться во фритюрницу. В результате вся та куча танков, что кацапы туда нагнали превращается в бесполезный металлолом, так как танкистов нужно в Японии нанимать (камикадзе вроде больше нигде нет), и это все при том, что джавелины просто лежат себе на складе недалеко от линии фронта.
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А не пора ли уже и наступать? Сколько ещё (десятков) лет надо, чтобы освободить этот клочок территории?
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Ты уже готов наступать? Скучаешь в части?
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а куда торопиться? санкции палезные, ща нефтюшка откорректируется, Рачка должна быть разрушенна глобально, а не освобождать клочек земли с биоматериалом.
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Ну да, торопиться некуда, мы же эльфы, что нам пару десятков лет, как пара дней для смертных...
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Негр 3 года сиськи мял, а Трамп быстро решил.
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макс для начала несколько десятков кацапских танков джавелинами спалим, как немцы в Бреслау панцершреками жгли ИСы, а потом можно и наступать
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Не сильно получится. Они и сейчас попрятались в цехах, ангарах, ямах, за терриконами... и сидят тихо, не елозят.
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наша територія частково окупована Росією , без наступу на окупаційну владу встановлену там Москвою її повернути можно тільки якщо Росія зникне як держава і цього можно чекати дуже довго і чим довше тим гірше шанси на повернення
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Только сейчас стало известно, что в придачу к летальному оружию, США передают Украине ещё и попкорн.
Зброя США - це допомога для захисту, а не наступу, - Полторак - Цензор.НЕТ 8708
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак
 
 
 
 
 
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