 Оружие США - это помощь для защиты, а не наступления, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

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"Украина получит оружие от США! Эта помощь не для наступления, а для защиты нашей территории от агрессора. Благодарен за последовательную поддержку Соединенных Штатов Америки в нашей борьбе за независимость!" - подчеркнул он.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.