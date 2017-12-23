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Все про:Интерпол (377) Чечня (482) Яценюк (7581)

 Никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, - Украинское бюро Интерпола

В Украинском бюро Интерпола заявили, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское бюро Интерпола Национальной полиции Украины.

Также читайте: Яценюка пытались задержать в аэропорту Женевы по запросу РФ о "зверствах в Чечне"

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует", – говорится в сообщении.

"Международная организация уголовной полиции – Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска А. Яценюка", - отметили в Нацполиции.

Как сообщалось, в субботу в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины А.Яценюка.

Источник: https://censor.net.ua/n3041222
 
 
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Князь еды 🔞‏ @KERNES_PIDORAS

Первый раз всей Украине по...уй, что ее гражданина задержали по просьбе России
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Крыса должна сидеть . В лучшем случае .
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Сени разрешено передвигаться с краденными деньгами по всему миру(бюро Интерпола)
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й то правда ...обікрасти воюючу країну це прийнято й всьому світі ...тому ніхто й не шукає...
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Сеня заговорённый. От него и на Майдане пули отскакивали, в других рикошетили.
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от лба отскакивали?
только волосики опалили (потом выпали сами)
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А жаль, повесить бы его на столбе от стены, которую он построил.
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Ти видно в "долі" за будівництво стіни нарфронтобот, сраний, мля...
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та ні там не можна!
стовпи там не надійні і народу ходить не багато! Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 2621
краще в Києві, на Майдані! Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 887
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Колись цю шельму "очкасту" треба засудити за розкрадання країни.
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Куля в лоб . Сейчас будет рассказывать о невидимой стене на границе .
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Россия своего добилась - русские стали убивать русских,а точнее ордынцев.
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Россия добилась того, что русских уже не воспринимают всерьез, а иногда даже на них уже с презрением смотрят
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То це шановані вкладники швейцарських банків домоглися такого міжнародного "успіху"?
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Для тех кто не понял,вот точно также,генеральная коллегия Интерпола в Лионе,рассмотрела запрос на Саакашвили и в течении короткого времени,отказала Грузии,на международный розыск Саакашвили.
То есть,Россия,как член интерпола,не может преследовать в международном поле Яценюка.
И Грузия,точно так же,в международном поле,не может преследовать Саакашвили.
Интересно правда?
Поэтому и Яценюк и Саакашвили,свободно катаются по всему миру.

Вывод сможете сделать?
Выдать Грузии Саакашвили,это все равно,что Израиль выдаст России Яценюка.
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Здесь суть в другом мне кажется - что мировое сообщество понимает абсурдность таких заявлений от Росии - это позитив и очередное доказательство того, что России никто не верит уже в мире.
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просто зацените))) и этим все сказано)) давайте не тратить время на обсуждение явных фактов

Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 7829
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Где этот кнур две простыни в полосочку взял?
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Так за что пытались задержать? Что-то украл в этом аэропорту? По привычке. Никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, - Украинское бюро Интерпола - Цензор.НЕТ 7933
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Мочити козлорилих завжди було в тренді... Тому, хоч раніше тобі лайкав, але зараз твоє фото, ну просто в самісіньку дупу...
П.с. Сєня-урод повинен сидіти з конфіскацією, разом з Турчиновим, Аваковим і Порошенком - за здачу Криму і НЕВВеДЕННЯМ військового стану в країні...
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Сори! Поправь, что то не ту картинку выставил.
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Да всьо норм, друже, просто всі хто мочили козлорилих, у різні часи, не такі вже і уроди -- як САМІ КОЗЛОРИЛІ ВИБЛЯДКИ...
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Так кто же тогда задерживал Кролика Яйценюха?
А был ли мальчик?
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Так это Интерпол такие тормоза? Или Сеня просто пропиарился?
А если бы Сеню швейцарская полиция завалила бы, почувствовав угрозу, на основании этого циркуляра, который должны были отменить, но не отменили?
Ведь такое могло бы случится? Полез за документами, а подумали, что лезит за базукой - и бабах - Сени больше нет!
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"В аэропорту у Арсения Яценюка обнаружили около $50 тысяч налички, - сообщил информатор. - Как вы знаете, максимум можно ввезти $10 тысяч". АНТИКОР
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Неопровержимые доказательства участия Яценюка в зверствах в Чечне.1995г.https://youtu.be/OAauYz7OtDk
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Конечно нет, ведь в эти бредовые сказки Кремля уже не только в Украине не верят, но и в Европе.
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кто там знает что в Голове у Российкого карлика) они даже таким фоткам поверят))


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Это походу так Путлер мстит за то, что Украина отказалась от покупки российского газа)) Это был хороший удар по их экономике.
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а що? отказалась? так то потому что в Словакии газ лучшего качества
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без комментариев.
Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 1115 Аркадия Бабченко https://starshinazapasa.livejournal.com/1017140.html

Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 1115Таксу топили "ученые" из "массовки Путина"?
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Яценюк нас обезопасил от козломордии стеной . А вы на него батон крошите .Несознатильные элементы !
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*батон крошите*,- типичная мордовская феня ,пшол вон...
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лавров в тренде всегда...
дибилы бля....
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а зря, народу очень интересно за какую капусту Кролик уже 1,5 года вышивает по Европам и не в эконом классе заметьте , а нас сука призывал экономить на всем Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 9013
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К офшор-счетам может ездить как рядовой Украинец - со средним уровнем жизни фронтовика, - финансовый-патриот Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 899 Ніяких перешкод для пересування Яценюка світом із ініціативи Інтерполу або його каналами не існує, - українське бюро Інтерполу - Цензор.НЕТ 6344
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Офф

Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц, миллиардер Аль-Валид бен Таляль выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.
По сведениям ее источников, миллиардер, как многие другие лица, также обвиненные в коррупции, находятся в отеле Эр-Рияда, который не могут добровольно покинуть. Некоторые уже согласились передать властям часть своих активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает издание, $6 млрд - это одна из наиболее крупных сумм выкупа, которые саудовские власти затребовали у задержанных.
И таких примерно человек 200 в этом отеле сидят под охраной
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И что самое смешное, русские же верят во все эти бредни)) И послал же Бог соседа неадекватного
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Шо УСАТомубенладену низя, то бородатому Сене Можна.
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Мне интересно, а чего он катается по диппаспорту? Он же в данный момент никто - ни депутат, ни член уряду.
Тем более, ехал явно по личным делам. Типа как алкаш Югик в Амстердаме "лечился"
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Вот что меня бесит , если говно какое-то , типа Скунса , то никаких официальных препятствий !
Как патриот - то в тюрьму ...
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Нужно исключать неуважаемых росисян из всех международных организаций, чтобы этих паскудников не было ни слуху ,ни духу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, - Украинское бюро Интерпола
 
 
 
 
 
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