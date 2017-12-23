 Никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, - Украинское бюро Интерпола

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское бюро Интерпола Национальной полиции Украины.
"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует", – говорится в сообщении.
"Международная организация уголовной полиции – Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска А. Яценюка", - отметили в Нацполиции.
Как сообщалось, в субботу в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины А.Яценюка.
Первый раз всей Украине по...уй, что ее гражданина задержали по просьбе России
только волосики опалили (потом выпали сами)
стовпи там не надійні і народу ходить не багато!
краще в Києві, на Майдані!
То есть,Россия,как член интерпола,не может преследовать в международном поле Яценюка.
И Грузия,точно так же,в международном поле,не может преследовать Саакашвили.
Интересно правда?
Поэтому и Яценюк и Саакашвили,свободно катаются по всему миру.
Вывод сможете сделать?
Выдать Грузии Саакашвили,это все равно,что Израиль выдаст России Яценюка.
стара звичка.
П.с. Сєня-урод повинен сидіти з конфіскацією, разом з Турчиновим, Аваковим і Порошенком - за здачу Криму і НЕВВеДЕННЯМ військового стану в країні...
А был ли мальчик?
А если бы Сеню швейцарская полиция завалила бы, почувствовав угрозу, на основании этого циркуляра, который должны были отменить, но не отменили?
Ведь такое могло бы случится? Полез за документами, а подумали, что лезит за базукой - и бабах - Сени больше нет!
Аркадия Бабченко https://starshinazapasa.livejournal.com/1017140.html
Таксу топили "ученые" из "массовки Путина"?
дибилы бля....
Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц, миллиардер Аль-Валид бен Таляль выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.
По сведениям ее источников, миллиардер, как многие другие лица, также обвиненные в коррупции, находятся в отеле Эр-Рияда, который не могут добровольно покинуть. Некоторые уже согласились передать властям часть своих активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает издание, $6 млрд - это одна из наиболее крупных сумм выкупа, которые саудовские власти затребовали у задержанных.
И таких примерно человек 200 в этом отеле сидят под охраной
вот он славный патриотизм России
Тем более, ехал явно по личным делам. Типа как алкаш Югик в Амстердаме "лечился"
Как патриот - то в тюрьму ...