 Никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, - Украинское бюро Интерпола

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинское бюро Интерпола Национальной полиции Украины.

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"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ - необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола - не существует", – говорится в сообщении.

"Международная организация уголовной полиции – Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска А. Яценюка", - отметили в Нацполиции.

Как сообщалось, в субботу в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины А.Яценюка.