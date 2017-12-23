 В ОБСЕ выразили обеспокоенность приговором по делу об убийстве журналиста Веремия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Более чем три года после убийства Вячеслава Веремия виновные в этом ужасном деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который сузил пространство справедливости по отношению к семье журналиста", - говорится в заявлении Дезира от 23 декабря.
Представитель ОБСЕ призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.
"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи смертей журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил Дезир.
Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.
Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.
Лещенко, Наем... и др. .
или я пропустил?
или им не до того?
Саме проти такого ми всі боролись. Невже програли ?
Ведь это всё это вот благодаря тебе и твоим друзьям!
Будет тебе второй срок...
Зацініть - вся кримінальна діяльність Крисіна вже після відкриття провадження по вбивству Веремія. Ахуєть просто, оце "послужний список"
23.12.2017, 19:52 • 889 • 1
Виявляється, в Україні можна забити битками помираючого і отримати за це... по факту нічого не отримати. Піти собі на свободу, шукати нових жертв.
Саме таке "покарання" сьогодні призначив тітушці Юрію Крисіну суддя Шевченківського райсуду столиці Олег Лінник.
В ніч проти 19 лютого 2014 р. Крисін разом з подільниками, якими він керував, закатували журналіста В'ячеслава Веремія. Є свідки, є докази, адже вбивство сталося в самісінькому центрі Києва! Здавалося б, що простіше - покарати винного?!
Але... Не зважаючи на те, що Крисін фактично добивав пораненого вогнепальною зброєю Веремія биткою, Генеральна прокуратура чомусь кваліфікувала цей злочин як... хуліганство, тобто - суспільно небезпечне діяння з мотивів неповаги до суспільства. Не більше. Ну, ніби на Троєщині гопники ботана побили за його ботанський вигляд. Слідству, вочевидь, повилазило, що банда тітушок діяла за попередньою змовою і під керівництвом тодішніх очільників МВС, а Крисін у тій схемі - був далеко не рядовим виконавцем.
Читайте також: Убийцу героя Небесной сотни признали хулиганом
Власне, відмазувати Крисіна почали ще з кваліфікації справи, оскільки «не побачити» склад злочину по статті 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство, та ще й вчинене групою осіб, із особливою жорстокістю і за попередньою змовою, - міг тільки сліпий. Або прокурор ГПУ. Вирок - 4 роки позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки. Тобто, якщо за два роки Крисін не буде засуджений за інші злочини, то ніяка тюрма йому взагалі не світить!
Далі - більше. В справу по відмазуванню тітушки включився суд. Попри те, що за плечами Крисіна - відсидка за вбивство, судимість за незаконне поводження з боєприпасами, він - під слідством за напад на АЗС, суд вперто і наполегливо не бажав брати його під варту. Ну, дійсно, нащо таку приємну людину від суспільства ізолювати, хіба може цей святий чоловік комусь нести загрозу?..
Більше того, судове засідання по справі Веремія суд закрив на прохання обвинувачуваного, бо йому, бачте, у СІЗО, де він все ж провів недовгий час, погрожували.
І ось, сьогодні суддя Олег Лінник оголосив вирок - 4 роки позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки. Тобто, якщо за два роки Крисін не буде засуджений за інші злочини, то ніяка тюрма йому взагалі не світить!..
При цьому, у формулюванні вироку служитель феміди "забув" про непогашену судимість свого "клієнта" (так-так, саме, на мою думку, клієнта) за перевезення боєприпасів, а вбивство, скоєне Крисіним у 2010 р, виявляється, йому закон вже простив - судимість погашена і не враховується як обтяжуюча обставина.
Не «згадав» суддя і те, що будучи вже засудженим, Крисін скоїв ще як мінімум один злочин.
У вироку так і прозвучало - "раніше не судимий". Ну, як його наймач Янукович свого часу.
Зате всі присутні мали змогу почути від надавача судівських послуг, який класний пацан його клієнт: і сім'янин - виховує двох неповнолітніх діточок, і чудовий фахівець - позитивні відгуки від колег (можливо, також тітушок). А ще - він щиро кається і більше не буде.
Ну, як такого в тюрму? Там же його рецидивісти поганому навчать!
Читайте також: Оружие «титушкам» 18 февраля выдавали на складах МВД в Святошине
Яка мораль з усієї цієї історії?
Дуже проста: громадяни, озброюйтеся, оскільки ніхто в цій державі вас не захистить. І, виявляється, бив Веремія Крисін - а він визнав, що бив - виключно з мотивів охорони громадського порядку: йому тоді здалося, що у автівці, в якій їхав потерпілий, могли бути злочинці, як кидаються в перехожих гранатами. Яка мораль з усієї цієї історії? Дуже проста: громадяни, озброюйтеся, оскільки ніхто в цій державі вас не захистить, судова реформа ж-бо пройшла успішно, як нещодавно хвалився Петро Олексійович.
І не бійтесь себе захищати, - навіть, якщо вб'єте когось невинного, випадкового перехожого, чи, там, журналіста - навіть, якщо задля розваги - все одно вам нічого в цій країні не буде. Головне, щоб вашу справу вів суддя Лінник.
Дмитро ХИЛЮК