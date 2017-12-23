 В ОБСЕ выразили обеспокоенность приговором по делу об убийстве журналиста Веремия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Более чем три года после убийства Вячеслава Веремия виновные в этом ужасном деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который сузил пространство справедливости по отношению к семье журналиста", - говорится в заявлении Дезира от 23 декабря.

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Представитель ОБСЕ призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи смертей журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил Дезир.

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Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.