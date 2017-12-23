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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (2871) приговор (568) Веремий (6) Дезир Арлем (1)

 В ОБСЕ выразили обеспокоенность приговором по делу об убийстве журналиста Веремия

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир выразил обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Более чем три года после убийства Вячеслава Веремия виновные в этом ужасном деле до сих пор не полностью привлечены к ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов нападения, я серьезно обеспокоен таким обвинением и приговором, который сузил пространство справедливости по отношению к семье журналиста", - говорится в заявлении Дезира от 23 декабря.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Вместо стихов Веремия на стенах его школы нужно написать: "Мой убийца получил 4 года условно". Это будет хотя бы честно, - журналист Казанский

Представитель ОБСЕ призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи смертей журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил Дезир.

Читайте: Прокуратура обжалует решение суда об условном наказании Крысина, фигуранта убийства журналиста Веремия

Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3041220
 
 
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редкий случай когда правильно отреагировали..
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Угу. Рыгосоевая банда очень обеспокоена обеспокоенностью ОБСЕ.
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не судить а вешать вместе с детьми и семьями на деревьях как бешеных собак
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Луценко та Порошенко судять патріотів, учасників Майдану! Судять і мене, піднявшого перший прапор на сході України ще в 1990році, пятиразового депутата міської ради, учасника обох МАЙДАНІВ, у віці 72 роки, з раком трахеї, незаконно звільненого мафією з посади міського голови Енергодару за участі тодішнього губернатора жидяри Червоненка і за що? -Банда тітушок приїхала в Енергодар аж з Дніпра. Спочатку бандити за участі начальника поліції, прокурора міста та начальника СБУ намагалась мене, пенсіонера, який вже десять років на пенсії запхати в сміттєвий бак, а потім на сесії міської ради вилили мені на голову пляшку зеленки, коли я став доповідати про злочини мафії за участі прокурора. Поліця злочинців не стала затримувати і, коли я при затриманні дав одному з бандитів лише одного стусана, на мене негайно відкрили кримінальне провадження за злісне хуліганство, кваліфікувавши стусан, як побої середньої ступені тяжкості і вимагають 7 років позбавлення волі за те що я ібідив одного з тітушок-нападників. Майже рік я пробув під арештом і в камері-одиночці СІЗО. Будь ти сто разів проклятий, жидяра Луценко, лютий кат України. Мені втрачати вже нічого! Єдине про що я жалію, це про те, що в грудні 2010 років стояв в пікеті, вимагаючи звільнення жида Луценка! Це ми, справжні патріоти України на свою біду привели до влади жидівську мафію, яка після отримання престолів почала люте переслідування патріотів, які заважають їй грабувати українців. Геть жидівську мафію з української землі! Слава майбутній справжній Україні!
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Нема чтго. Тих українців повно. Хай вбивають. Безкарно. Так роблять вже майже 400 років.
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а почему нет никакой реакции журналистов?
Лещенко, Наем... и др. .
или я пропустил?
или им не до того?
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они возмущены действиями шоколадно-кремлевской банды мародеров как и почти все украинцы
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Подібний вирок для вбивці це плювок на могили загиблих майданівців, атошників.
Саме проти такого ми всі боролись. Невже програли ?
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В нормально мире убийство журналиста - отягчающее обстоятельство. И даже если не журналиста - все участники убийства идут по одной статье,даже те,кто рядом стоял. Тяжелый срок просто гарантирован. Судейская система Украины с подачи власти старательно разжигает гражданскую войну.
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Эк ты загнул .
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Где я загнул и куда? Скоро патриоты начнут отстрел сепарни,которую выпускают на волю Украинские суды.Звери начнут сбиваться в стаи для ответных действий. Граждане Украины будут стрелять в других граждан Украины в Украинских городах. Найди мне другое определение начала гражданской войны.
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Ну смотри куда ты загнул. Жизневского(журналиста) убили, рядом стояли тыщи людей. Бузина, Шеремет и пр и пр. Убийц даже не нашли, а тут хоть какое то наказание дали.Тут вам не там.
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Одно дело,когда не нашли(и/или не ищут). Совсем другое - когда тупо отпускают из залов суда.
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Так писали, он не убивал. Схватили ,который рядом стоял, а про которых я упоминал ,даже таких не нахватали.
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А еще пишут,шо он не просто рядом стоял,а был одним из организаторов преступной группы и соучастником данного убийства,по его собственному признанию. Еще раз...тут получил бы не менее 25.
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А зачем искать исполнителей по бузине? Ордена им вручить? Я бы эту шлюху продажную голыми руками порвал на тряпки!
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Ну, в цивилизованном обществе так принято, хотя...
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В эту организацию наверное как-то по-особому принимают? Поэтому там так много россиян. Там наверное даже собаки служебные поголовно все обеспокоены и озабочены.
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Обеспокоенность - это когда неправильно ногти срезал., а здесь убийство и беспокоиться уже бесполезно.
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порошенко! Тебя не гложет совесть? Стыд не мучает?
Ведь это всё это вот благодаря тебе и твоим друзьям!
Будет тебе второй срок...
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обсце) кльова кантора - стурбованістью на вбивство відповідають! В ОБСЕ выразили обеспокоенность приговором по делу об убийстве журналиста Веремия - Цензор.НЕТ 9613
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Луценко та Порошенко судять патріотів, учасників Майдану! Судять і мене, піднявшого перший прапор на сході України ще в 1990році, пятиразового депутата міської ради, учасника обох МАЙДАНІВ, у віці 72 роки, з раком трахеї, незаконно звільненого мафією з посади міського голови Енергодару за участі тодішнього губернатора жидяри Червоненка і за що? -Банда тітушок приїхала в Енергодар аж з Дніпра. Спочатку бандити за участі начальника поліції, прокурора міста та начальника СБУ намагалась мене, пенсіонера, який вже десять років на пенсії запхати в сміттєвий бак, а потім на сесії міської ради вилили мені на голову пляшку зеленки, коли я став доповідати про злочини мафії за участі прокурора. Поліця злочинців не стала затримувати і, коли я при затриманні дав одному з бандитів лише одного стусана, на мене негайно відкрили кримінальне провадження за злісне хуліганство, кваліфікувавши стусан, як побої середньої ступені тяжкості і вимагають 7 років позбавлення волі за те що я ібідив одного з тітушок-нападників. Майже рік я пробув під арештом і в камері-одиночці СІЗО. Будь ти сто разів проклятий, жидяра Луценко, лютий кат України. Мені втрачати вже нічого! Єдине про що я жалію, це про те, що в грудні 2010 років стояв в пікеті, вимагаючи звільнення жида Луценка! Це ми, справжні патріоти України на свою біду привели до влади жидівську мафію, яка після отримання престолів почала люте переслідування патріотів, які заважають їй грабувати українців. Геть жидівську мафію з української землі! Слава майбутній справжній Україні!
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око за око .зуб за зуб только так с этой швалью а у нас получается ударили по одной щеке .подставь другую
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Roman Kulyk‏ @Fatalist_ua зад

Зацініть - вся кримінальна діяльність Крисіна вже після відкриття провадження по вбивству Веремія. Ахуєть просто, оце "послужний список"

В ОБСЄ висловили стурбованість вироком у справі про вбивство журналіста Веремія - Цензор.НЕТ 4532
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проскакувала інфа, що за цим у..баном стоїть який мусор з великими погонами
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все що потрібно знати про "досягнення" шоколадних бариг...
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Соевый суд решил, что эта было не убийство журналиста, а абыкнавеннае хулиганство. А шо- ведь завтра такие как кРысюк будут пить кохве за здравие своего асвабадителя Панамского..
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Депутатское быдло не хочет реформировать суды. А быдло-депутатов выбирают быдло-избиратели. Поэтому для проведение успешной судебной реформы, таких судей нужно убивать ибо их уже не исправишь, а избирателям депутатского быдла нужно каждый день бить морду, чтобы знали кого выбирать на следующих выборах.
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поки шоколадні бариги у владі: патріотів, котрі захищали Україну, будуть переслідувати, а всяка мерзота буде себе спокійно відчувати та отримувати ще посади "перекладачів"...
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Главное Юльку с МИшкой к власти НЕ ДОПУСТИТЬ.
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Самые честные украинские суды ложили на ваше ОБСЕ!!!
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Крисіне" правосуддя судді Лінника
23.12.2017, 19:52 • 889 • 1

Виявляється, в Україні можна забити битками помираючого і отримати за це... по факту нічого не отримати. Піти собі на свободу, шукати нових жертв.
Саме таке "покарання" сьогодні призначив тітушці Юрію Крисіну суддя Шевченківського райсуду столиці Олег Лінник.
В ніч проти 19 лютого 2014 р. Крисін разом з подільниками, якими він керував, закатували журналіста В'ячеслава Веремія. Є свідки, є докази, адже вбивство сталося в самісінькому центрі Києва! Здавалося б, що простіше - покарати винного?!
Але... Не зважаючи на те, що Крисін фактично добивав пораненого вогнепальною зброєю Веремія биткою, Генеральна прокуратура чомусь кваліфікувала цей злочин як... хуліганство, тобто - суспільно небезпечне діяння з мотивів неповаги до суспільства. Не більше. Ну, ніби на Троєщині гопники ботана побили за його ботанський вигляд. Слідству, вочевидь, повилазило, що банда тітушок діяла за попередньою змовою і під керівництвом тодішніх очільників МВС, а Крисін у тій схемі - був далеко не рядовим виконавцем.
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Власне, відмазувати Крисіна почали ще з кваліфікації справи, оскільки «не побачити» склад злочину по статті 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство, та ще й вчинене групою осіб, із особливою жорстокістю і за попередньою змовою, - міг тільки сліпий. Або прокурор ГПУ. Вирок - 4 роки позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки. Тобто, якщо за два роки Крисін не буде засуджений за інші злочини, то ніяка тюрма йому взагалі не світить!
Далі - більше. В справу по відмазуванню тітушки включився суд. Попри те, що за плечами Крисіна - відсидка за вбивство, судимість за незаконне поводження з боєприпасами, він - під слідством за напад на АЗС, суд вперто і наполегливо не бажав брати його під варту. Ну, дійсно, нащо таку приємну людину від суспільства ізолювати, хіба може цей святий чоловік комусь нести загрозу?..
Більше того, судове засідання по справі Веремія суд закрив на прохання обвинувачуваного, бо йому, бачте, у СІЗО, де він все ж провів недовгий час, погрожували.
І ось, сьогодні суддя Олег Лінник оголосив вирок - 4 роки позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки. Тобто, якщо за два роки Крисін не буде засуджений за інші злочини, то ніяка тюрма йому взагалі не світить!..
При цьому, у формулюванні вироку служитель феміди "забув" про непогашену судимість свого "клієнта" (так-так, саме, на мою думку, клієнта) за перевезення боєприпасів, а вбивство, скоєне Крисіним у 2010 р, виявляється, йому закон вже простив - судимість погашена і не враховується як обтяжуюча обставина.
Не «згадав» суддя і те, що будучи вже засудженим, Крисін скоїв ще як мінімум один злочин.
У вироку так і прозвучало - "раніше не судимий". Ну, як його наймач Янукович свого часу.
Зате всі присутні мали змогу почути від надавача судівських послуг, який класний пацан його клієнт: і сім'янин - виховує двох неповнолітніх діточок, і чудовий фахівець - позитивні відгуки від колег (можливо, також тітушок). А ще - він щиро кається і більше не буде.
Ну, як такого в тюрму? Там же його рецидивісти поганому навчать!
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Яка мораль з усієї цієї історії?
Дуже проста: громадяни, озброюйтеся, оскільки ніхто в цій державі вас не захистить. І, виявляється, бив Веремія Крисін - а він визнав, що бив - виключно з мотивів охорони громадського порядку: йому тоді здалося, що у автівці, в якій їхав потерпілий, могли бути злочинці, як кидаються в перехожих гранатами. Яка мораль з усієї цієї історії? Дуже проста: громадяни, озброюйтеся, оскільки ніхто в цій державі вас не захистить, судова реформа ж-бо пройшла успішно, як нещодавно хвалився Петро Олексійович.
І не бійтесь себе захищати, - навіть, якщо вб'єте когось невинного, випадкового перехожого, чи, там, журналіста - навіть, якщо задля розваги - все одно вам нічого в цій країні не буде. Головне, щоб вашу справу вів суддя Лінник.

Дмитро ХИЛЮК
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ОБСЕ выразили обеспокоенность приговором по делу об убийстве журналиста Веремия
 
 
 
 
 
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