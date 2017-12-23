 Яценюка пытались задержать в аэропорту Женевы по запросу РФ о "зверствах в Чечне"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

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Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следственного комитета, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочкой, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне", - написала она.

"Через десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и во время вылета. Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", - отметила Лаппо.

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В начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".

Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.



Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.