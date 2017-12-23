 Всемирный конгресс украинцев выразил благодарность странам, поддержавшим в ООН украинскую резолюцию по Крыму

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинский Евгений Чолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Всемирный конгресс украинцев выражает благодарность государствам-членам ООН, которые поддержали Украину и ее народ, приняв эту резолюцию, и призывает государства, которые воздержались, присоединиться к поддержке этого призыва по защите основных прав граждан, страдающих от оккупанта", - сказал Чолий.
Напоминаем, 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и г. Севастополь, Украина": за нее проголосовали 70 стран, против - 26 стран, 76 воздержались.
А наше правительство, во главе президента, уже четвёртый год выклянчивает подачки у Запада, тут же половину их разворовывая!
И скока мы ещё так будем ходить и просить? Пока подсрачника не получим?
хз... имхо согласованный пиар
хоч і не легко мені,
Знаю, що там -
мій рідний край.
Серце тужить, тужить,
хоч сам й не бачив я,
Люблю тебе, земле моя!
І хочеться радіть тобою,
Милуватись безмежною красою,
Твої гори, ріки, трави,
Твої всі природні чари
Полонили душу мою!..
.
Коли погляну на ті муки,
Які чинять ворожі руки,
Твою тугу неволі,
Нема щастя, нема і долі,
Коли літають чорні круки...
.
О, земле моя, мій рідний краю,
Я цим себе втішаю,
Що діти твої, які закуті
В тюремних люках, не забуті,
Захищають гідність твою!
Хоч я жию на чужині,
хоч і не легко мені,
Знаю, що там -
мій ріднесенький край!