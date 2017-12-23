 Всемирный конгресс украинцев выразил благодарность странам, поддержавшим в ООН украинскую резолюцию по Крыму

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинский Евгений Чолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всемирный конгресс украинцев выражает благодарность государствам-членам ООН, которые поддержали Украину и ее народ, приняв эту резолюцию, и призывает государства, которые воздержались, присоединиться к поддержке этого призыва по защите основных прав граждан, страдающих от оккупанта", - сказал Чолий.

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Напоминаем, 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и г. Севастополь, Украина": за нее проголосовали 70 стран, против - 26 стран, 76 воздержались.