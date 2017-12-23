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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ВКУ (48) Крым (19045) ООН (2326) Чолий (3)

 Всемирный конгресс украинцев выразил благодарность странам, поддержавшим в ООН украинскую резолюцию по Крыму

Украинская диаспора выражает ООН благодарность за поддержание резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" .

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинский Евгений Чолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Всемирный конгресс украинцев выражает благодарность государствам-членам ООН, которые поддержали Украину и ее народ, приняв эту резолюцию, и призывает государства, которые воздержались, присоединиться к поддержке этого призыва по защите основных прав граждан, страдающих от оккупанта", - сказал Чолий.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Кремль "не согласен" с принятой в ООН резолюцией по Крыму, - Песков

Напоминаем, 19 декабря 2017 года Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и г. Севастополь, Украина": за нее проголосовали 70 стран, против - 26 стран, 76 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3041217
 
 
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Маленькие незаметные люди, которые тихо но очень эффективно исполняют свою работу
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Не шути так его крышует сам Вова путька
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ща кацаКрысота выразит Мильдониевый прОтест... Всемирный конгресс украинцев выразил благодарность странам, поддержавшим в ООН украинскую резолюцию по Крыму - Цензор.НЕТ 1792
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Плешивый Педофил глубоко осуждам=с Визитку Яроша духовно-Скрепно,асобинно в борьбе за очередную Звездочку Кремля с Ксюхой Собчак... Всемирный конгресс украинцев выразил благодарность странам, поддержавшим в ООН украинскую резолюцию по Крыму - Цензор.НЕТ 6041
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14 декабря 1939 года состоялось 20-е Заседание Лиги Наций по просьбе Аргентины,на котором 28 стран участниц из 40 будущего ООН исключили фашистский СССР из Лиги Наций за нападение на Финляндию... Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 5081
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Как-то уже хочется выглядеть равноправными членами Европейского содружества. Шобы на нас не косили брезгливым взглядом, как на побирушек и дешёвых гасторбайтеров.
А наше правительство, во главе президента, уже четвёртый год выклянчивает подачки у Запада, тут же половину их разворовывая!
И скока мы ещё так будем ходить и просить? Пока подсрачника не получим?
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Финансовая разведка США работает по всему миру,вместе с разведчиками Международного Валютного фонда ,Всемирного банка и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).украсть кредиты западных банкиров НЕ ВОЗМОЖНО в ПРИНЦИПЕ....,за каждый цент Омериканцы дадут по мордасам....Болваны блин... Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 8483
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Самая успешная образцово-показательная реформа в Украине


Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 7778
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Яценюка приняли в аэропорту Женевы по заказу РФ..
хз... имхо согласованный пиар
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Сеня Чеченский Снайпер встретился с Путлером? Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 2074
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Діаспора виконує дуже важливу роль, мобілізуючи світ на підтримку України.
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Набираем в Ютьюбе : Речь Путлера на Мюнхенской конференции 10 февраля 2007 года...слушаем Плешивого внимательно и понимаем,почему будет война с Грузией и Украиной... Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 9494
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Кстати, в завтрашней компании вполне может оказаться и убийца Веремия
Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 5348
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даже не сомневаюсь..если ещё не драпанул на кацапщину..
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он очень гармонично впишется в группу пороховатников
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Кстати, еще краткий ликбез по Антикоррупционному суду

Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 2216
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Хоч я жию на чужині,
хоч і не легко мені,
Знаю, що там -
мій рідний край.
Серце тужить, тужить,
хоч сам й не бачив я,
Люблю тебе, земле моя!
І хочеться радіть тобою,
Милуватись безмежною красою,
Твої гори, ріки, трави,
Твої всі природні чари
Полонили душу мою!..
.
Коли погляну на ті муки,
Які чинять ворожі руки,
Твою тугу неволі,
Нема щастя, нема і долі,
Коли літають чорні круки...
.
О, земле моя, мій рідний краю,
Я цим себе втішаю,
Що діти твої, які закуті
В тюремних люках, не забуті,
Захищають гідність твою!
Хоч я жию на чужині,
хоч і не легко мені,
Знаю, що там -
мій ріднесенький край!
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еще один типичнейший союзник порохоботов


Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 8012
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Когда Путлер создавал Информационное прикрытие войны на Дамбассе назначая Диму Киселева на ответственный пост,плешивый не учел одну деталь : Димка оправдал надежды применив одну фразу : РАБссия единственная страна мира способная превратить США в радиоактивный пепел...в США это помнят очень ХОРОШО.... Світовий конгрес українців висловив вдячність країнам, які підтримали в ООН українську резолюцію щодо Криму - Цензор.НЕТ 2990
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