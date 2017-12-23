 Предоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн

Об этом говорится в заявлении на личном сайте сенатора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сообщение о решении президента Трампа обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin знаменует еще один важный шаг в правильном направлении и направляет решительный сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе за защиту собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Маккейн.

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По словам американского политика, это решение давно назрело.

"Обеспечение Украины возможностями, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я давно доказывал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь", - подчеркнул сенатор.

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