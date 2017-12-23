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 Политика Украины, За рубежом
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 Предоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США (верхняя палата Конгресса) Джон Маккейн считает, что предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin будет способствовать созданию стабильных условий безопасности в регионе.

Об этом говорится в заявлении на личном сайте сенатора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сообщение о решении президента Трампа обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin знаменует еще один важный шаг в правильном направлении и направляет решительный сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе за защиту собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Маккейн.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Маккейн призвал Трампа поставить в Украину не только стрелковое, но и противотанковое оружие

По словам американского политика, это решение давно назрело.

"Обеспечение Украины возможностями, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я давно доказывал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь", - подчеркнул сенатор.

Читайте: "США в определенном смысле переступили черту", - МИД РФ о поставках летального оружия в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3041215
 
 
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Предоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн - Цензор.НЕТ 8171Helgi‏ @Helgi__UA 51 мин.51 минуту назад
Знаете как работают антиартиллерийские радары, которые штаты нам поставили? Люди на той стороне, рискуя жизнью, передают координаты свинячей арты. Джавелины примерно так же летать будут. Говорю, как прошедший всю эту кухню. Нам говорят: путен нападёт, а подрозумевают:путен отберёт

Предоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн - Цензор.НЕТ 177 Спанса‏ @SosedZaStenoy 41 мин.41 минуту назад
Джавеліни віддадуть Нацгвардії для парадів
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Это месть США кацапам, за Абрамсы которые террористы уничтожают старыми советскими Фаготами. Пусть и дальше вооружают террористов.

Предоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн - Цензор.НЕТ 7202
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Фагот с УКРытия и Хризантему С возьмет,такую хвалёную руснёй....
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Оружие оборонительное. А если никто не будет наступать. На что оно нужно?
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что бы паребрик было лучше видать.
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Как бы там не было,но желающих кацапского мира на том свете приубавиться.
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На тот Свет отправлять станет легче - Орков оккупантов.
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Скорее всего будет Американский контингет, на руки нам не датут без присмотра, но тоже харашо Маккейн красава.
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Thank you very much indeed, Mr. McCain! Long live, our true friend!
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Если не ошибаюсь, то кацапоиды до сих пор действуют по штатам СА и танковый батальон это 32 танка ? 210 выстрелов делим на 32 это 6,5 батальонов или 624 зашкваренных ватных бурятов. Потери невосполнимые, учитывая что для боевой слаженности и обучения экипажа надо минимум полгода.
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Пане Маккейн, дякуємо за допомогу.. Ви приклали дуже багато зусиль, щоб це сталось.. Тисну Вам руку!
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і дай Бог здоро"вя пану Маккейну. Він великий Друг України!!
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Низкий поклон и огромное спасибо Маккейну! ОЧЕНЬ жаль, что не он Президент США! Дай Бог ему еще долгих лет жизни.
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Настоящий друг Украины. Спасибо тебе дед, дай Бог здоровья
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн
 
 
 
 
 
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