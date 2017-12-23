 Предоставление Украине ПТРК Javelin будет способствовать созданию условий для мирного урегулирования на Донбассе, - Маккейн

Об этом говорится в заявлении на личном сайте сенатора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сообщение о решении президента Трампа обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin знаменует еще один важный шаг в правильном направлении и направляет решительный сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе за защиту собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Маккейн.
По словам американского политика, это решение давно назрело.
"Обеспечение Украины возможностями, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я давно доказывал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь", - подчеркнул сенатор.
Знаете как работают антиартиллерийские радары, которые штаты нам поставили? Люди на той стороне, рискуя жизнью, передают координаты свинячей арты. Джавелины примерно так же летать будут. Говорю, как прошедший всю эту кухню. Нам говорят: путен нападёт, а подрозумевают:путен отберёт
Спанса @SosedZaStenoy 41 мин.41 минуту назад
Джавеліни віддадуть Нацгвардії для парадів