 "Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Наконец-то! Наши стратегические партнеры - США окончательно определились: Украина, как суверенная страна, имеет легитимное право на закупку и получение оборонительных вооружений, в том числе летальных. Это - справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила - его сдерживает и принуждает к миру", - написал посол.

"Спасибо всем, кто приближал это решение, которое будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе", - отметил Чалый.

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Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.