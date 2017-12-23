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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2754) США (12904) Чалый (359)

 "Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что решение США о поставках оружия Украинскому государству является правильным шагом с точки зрения приближения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко

"Наконец-то! Наши стратегические партнеры - США окончательно определились: Украина, как суверенная страна, имеет легитимное право на закупку и получение оборонительных вооружений, в том числе летальных. Это - справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила - его сдерживает и принуждает к миру", - написал посол.

"Спасибо всем, кто приближал это решение, которое будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе", - отметил Чалый.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "США в определенном смысле переступили черту", - МИД РФ о поставках летального оружия в Украину

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.

Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира, - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041214
 
 
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Так і є- хочеш миру, то готуйся до війни.
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Як гарно звичайна кава поперек горла деяким стає...
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звичайна кава звичайним порохососам поперек стане "Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину - Цензор.НЕТ 2846
"Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину - Цензор.НЕТ 7043
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chaxliy idiot? kak postavki orujiya mogut priblijat' k miru. ameram poxuy komu prodavat' , lish by prodavat'
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kogda to byl film - torgovec smert'u , kak odin torgovec orujiem prodaval oboim vrajduyuchim storonam orujie.
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Посилання на фільми- то таки аргумент... "Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину - Цензор.НЕТ 176
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smotryu ty tut samyj voyaka na censore. navernoe na byudjete u poroxa tut sostoish.
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телеведущую канала NewsOne выгнали за ее призыв к Порошенко поделиться своим офшорным добром. Видео
Декабрь 23, 2017Комментарии: 6Метки: ведущую NewsOne выгнали, Мураев, Надежда Сасс

Дорогие
друзья, мне крайне приятно, что после абсолютно спонтанной, но очень
искренней эскапады в адрес нашего Президента и его «добра» (кто забыл о
чем речь, видео ниже), многие из вас меня поддерживали и переживали не
станет ли это причиной моего увольнения. И вот, к сожалению, это
случилось.

Об этом сообщила сегодня в Фейсбуке теперь уже бывшая ведущая телеканала NewsOne Надежда Сасс.

https://www.economics-prorok.com/2017/12/%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-newsone-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b.html#more-36783
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це політика, і більше для "підтримання-опускання)" кацяпів воєно-дипломатичним))) шляхом!
треба вже свої ракети виробляти! "Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину - Цензор.НЕТ 895
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не расценят ли Ваши слова работники ГАХК "Артем" и Павлоградского химзавода, как открытый призыв к эскалации гонки вооружений?
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Не знаю. Напишите крупно Ваш призыв "треба вже свої ракети виробляти!" , и в понедельник выйдите с Вашим транспарантом на Мельникова 10 под проходную. Там Вы точно все про ракеты и узнаете.
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Артем що один виробник ракет в Україні, я не в темі вибачайте, я піджак-зенітчик)! "Справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру", - Чалий про постачання летальної зброї з США в Україну - Цензор.НЕТ 5904
у відставці! "Справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру", - Чалий про постачання летальної зброї з США в Україну - Цензор.НЕТ 3467
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Если Вам далеко до Киева ехать, скажите, где Вы находитесь, и я подберу Вам ближайшее предприятие, которое имеет непосредственное отношение к производству ракетного оружия, куда Вы можете выйти с Вашим плакатом. Это должно вдохновить персонал.
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хто тобі сказав, що я буду з цим плакатом?! "Справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру", - Чалий про постачання летальної зброї з США в Україну - Цензор.НЕТ 888
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Вы его развернули выше с восклицательным знаком. Вы надеетесь, что на форуме есть производители ракетного оружия, и Вы хотите их таким образом вдохновить?
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пиши ще, я бачу в тебе .... коротше) не тримання слів)))
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больше призывов на форуме. Вы делаете полезное дело. Это вдохновляет нашу оборонку.
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А хто тут казав шо Трамп фсьо і нічого не дасть Україні за Єрусалим?
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про поставки джавелінів, б. чалий "як танкісти лугандона до аду літали" ))
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ну, воооот!
путин как мог жался поближе, его же за плечико пол минуты сам Трамп касался, все улыбки взаимные лавруха пересчитал, все подмигивания письков умножил...
а оружие - так Украине дали...
(абыдна чеснослова!)
((сарказм))
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Отвлеченной от большой политики, мне этот шаг не нравится.По танкам мы уже давно не стреляем. Стрелкового оружия у нас,я так понимаю, хоть }I{... ешь. Это пожары показали.Мы хотим спровоцировать одно беспредельное х"йло? Давайте эти гроши положим на то,чтобы всякое г... к нам ,вообще,не заезжало.
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Ещё один порошенковский болванчик.
Скока уже можно мусолить эту тему! Какой год!
Тех лярдов, шо Украина платит на войну, и тех лярдов, шо пришли со всего Мира - хватило бы на год наступления!!!! А мы только обороняемся.
Куда идут все эти деньги? Где отчёт МОУ о тратах? Сколько ещё нужно лярдов, шобы мы не клянчили поддержку по Миру и не чувствовали себя жибраками?
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все в наступление!! Зохватим новый опорник на цензоре!!
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Головна зброя України проти путінсько-фашистської Росії - це подолана корупція. Така зброя надійно і швидко знищить Импердію.
Однак зараз Україна майже беззбройна. Навіть з "Джавелінами".
"Джавеліни" майже нічого не змінять, бо Хуйло, наприклад, може почати у відповідь процес відкритої анексії, вірніше, "легалізації" анексії фактично окупованого Донбасу.
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Чалый путний человек. А Климкин петрушкин козёл. "Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину - Цензор.НЕТ 6491
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Я не знаю ни одной войны , где одержали победу без оружия .
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Да щаз. Совок развалился, хоть на него никто не нападал.
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Аби соєвий був патріотом, то розкошелив олігархат на закупівлю озброєння, а так це мізерні поставки для ВСУ.
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ВЫ ПРАВЫ НА СТО ТЫСЯЧ ПРОЦЕНТОВ. ИНОГДА СОЕВЫЕ СРАВНИВАЮТ УКРАИНУ И ФИНЛЯНДИЮ, ЖАДНОГО БАРЫГУ парашенку И МУДРОГО ПАТРИОТА СВОЕЙ МАЛЕНЬКОЙ СУОМИ МАННЕРГЕЙМА, КОГДА РАССКАЗЫВАЮТ, ШО ВОТ В ФИНЛЯНДИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ С совком НЕБЫЛО АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ. НО ЭТИ СОЕВЫЕ ,,патриоты'' ЗАБЫВАЮТ СКАЗАТЬ ЧТО С МОМЕНТА НАПАДЕНИЯ НА ФИНЛЯНДИЮ И ДО СЕРЕДИНЫ ПЯТИДЕСЯТЫХ ФИНЛЯНДИЯ С СОВКОМ НЕ ТОРГОВАЛА. И ЧТО МАННЕРГЕЙМ УШЁЛ В ОТСТАВКУ НИ НА КОПЕЙКУ НЕОБОГАТИВШИСЬ ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ ГОССЛУЖБЫ. И СЕЙЧАС БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ И НАСТОЯЩИЙ , А НЕ ПОКАЗНОЙ ПАТРИОТИЗМ У педра И ЕГО КОМПАНИИ ОНИ БЫ НА ЧЁРНОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ, ЗА СВОЙ СЧЁТ УЖЕ ДАВНО БЫ КУПИЛИ ДЛЯ АРМИИ ЭТИ ДЖАВЕЛИНЫ. И КОНГРЕС США ЗАКРЫЛ БЫ ГЛАЗА И НЕ НАЧАЛ БЫ РАССЛЕДОВАНИЕ КАК ЖЕ ОНИ ПОПАЛИ В УКРАИНУ.
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,,Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановит действие ряда преимуществ для Украины, функционирующих за Генеральной системой преференций. Украина лишится многих преференций, если за четыре месяца не улучшит защиту прав собственности. Об этом сообщаетDW'' - ЭТО ТАК МЕЛЬКОМ О ЗАСЛУГАХ ПОРОШЕНКО И НАПОМИНАНИЕ О ТОМ, ЧТО ДЖАВЕЛИНЫ НАМ УЖЕ С 2014 ГОДА ДАЮТ. НО ДАВАТЬ И ДАТЬ ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ. И ЕЩЁ ВОПРОС ВОЗЬМЁТ ЛИ ИХ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ, ВЕДЬ ху***ло-путин РАЗРЕШЕНИЯ НЕДАЛ. ПОЭТОМУ НЕУДИВЛЯЙТЕСЬ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ВЫ УЗНАЕТЕ ШО СТУГНА НА ДВА ПОКОЛЕНИЯ ОПЕРЕДИЛА ТЕ ДЖАВЕЛИНЫ И ВМЕСТО НИХ УКРАИНА ХОЧЕТ АМЕРИКАНСКИЕ СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ НАПРИМЕР...
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КАНАДА УЖЕ ОТДАВАЛА УКРАИНЕ БЕСПЛАТНО ПАРТИЮ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЕЩАЛА НАУЧИТЬ НА НИХ ЛЕТАТЬ И ОБСЛУЖИВАТЬ.... И ШО УСЛЫШАЛА В ОТВЕТ??? УКРАИНЕ НЕНУЖНЫ САМОЛЁТЫ... УКРАИНЕ НЕ С КЕМ ВОЕВАТЬ НА САМОЛЁТАХ... И ВООБЩЕ У УКРАИНЫ НЕТ ВРАГОВ... И ЭТО УЖЕ БЫЛО ПОСЛЕ ИЛОВАЙСКА... А ПОЧЕМУ??? ПОТОМУ, ЧТО ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ В МОСКВЕ НЕРАЗРЕШИЛИ СВОЕЙ МАРИОНЕТКЕ педру.
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Давно тут не было орущих истошными голосами. Ещё один появился капсо-крикун.
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ДАВАЙ ЛУЧШЕ Я ТЕБЕ В ГЛАЗА НАССУ. ВСЁ РОСА ДЛЯ ТЕБЯ.
А ПОПОВОДУ РАДОВАТЬСЯ УСПЕХАМ ТАК БУДЕМ ПО ФАКТУ, А НЕ ПОБАЛАБОЛЬСТВУ. АМЕРИКАНЦЫ НЕ ДУРАКИ И БАЛАБОЛИТЬ УМЕЮТ НЕ ХУЖЕ СОЕВЫХ. И ТРЕБУЮТ СНАЧАЛА КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ. А ВАМ БЫ ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ РАДОВАТЬСЯ НЕПОНЯТНО ЧЕМУ, РАССТРАИВАТЬСЯ НАДО БЫ ШО ВАШЕГО ЛЮБИМОГО ПРЕЗИДЕНТА КАК СОБАЧКУ, НЕТ ПРАВИЛЬНО КАК КРЫСУ НА РЕФЛЕКСАХ ТРЕНИРУЮТ. "Справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру", - Чалий про постачання летальної зброї з США в Україну - Цензор.НЕТ 9359
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Ну так расстраивайся если надо, кто ж не даёт?
А буквы ещё побольше можешь зделать?Умнее выглядеть будешь...
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А Я ТАКИ И РАССТРАИВАЮСЬ. ПОТОМУ, ЧТО ВМЕСТЕ С ВАШЕЙ ОФШОРНОЙ КРЫСОЙ ИЗ ЗА ЕГО ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ В КРЕМЛЕ, ТРЕНИРУЮТ И ВСЮ УКРАИНУ.
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Не, ну то понятно.
А как на счёт буквы ещё побольше зделать что б выглядеть умнее? Хотя, умнее уже некуда...
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Это решение больше психологический плюс чем практический. Сейчас уже в ВСУ поступают Стугна-П и Корсары, не 2014 год на календаре.
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О А СОЕВЫЕ И НЕЗАДЕРЖАЛИСЬ. ТУК КАК ТУТ И УЖЕ ГОТОВЫ НАМ РАССКАЗАТЬ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СТУГНЫ ПЕРЕД ДЖАВЕЛИНАМИ. КАКИЕ ЖЕ ВЫ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ. РЯДОМ С ВАМИ УБОГИЕ НЕСЛОЖНО БЫТЬ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕМ.
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С Джавелинами нужно сравнивать Корсары - у них одинаковая дистанция поражения - 2500 метров. У Стугны 5000 метров и управлять ею можно из укрытия - у нее дистанционное управление на расстоянии до 50 м. А тебе лучше вместо того, чтобы капсить поучить технические характеристики.
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ВОТ ВОТ. И НА ДВА ПОКОЛЕНИЯ СТУГНЫ И КОРСАРЫ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ.... НУ А ТО ШО ДЖАВЕЛИНАМИ НЕ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ, ПОЙМАЛ ЦЕЛЬ В ПРИЦЕЛ, ПРИЦЕЛИЛСЯ, ВЫСТРЕЛИЛ И ЗАБЫЛ, И МОЖЕШЬ МЕНЯТЬ УКРЫТИЕ ПОКА ОТВЕТКА НЕПРИЛЕТЕЛА, РАКЕТА САМА УЖЕ НЕУПУСТИТ СВОЮ ЦЕЛЬ ТО ДЛЯ ВАС СОЕВЫХ ТАК ОТО, ПРОШЛЫЙ ВЕК. НО ТАКИ ДА В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕРЕДОВОЙ СТУГНЫ, ДЖАВЕЛИН ПРОШЛЫЙ ВЕК. А ПО ПОВОДУ ДАЛЬНОСТИ ТАК ТЕ САМЫЕ ДЖАВЕЛИНЫ ИМЕЮТ МОДИФИКАЦИИ И ОТ РАКЕТЫ ЗАВИСИТ И ДАЛЬНОСТЬ. НО ДЛЯ ВАС ТО ТАКЕ... "Справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру", - Чалий про постачання летальної зброї з США в Україну - Цензор.НЕТ 9811
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Не ОРИ истошным голосом. Если у тебя нет возможности есть каждый день чёрную икру, то это не значит, что нужно отказаться от другой пищи. Ещё раз повторю - изучи технические характеристики, чтобы не нести ахинею по поводу дальности и прочего. Управляя Стугной стрелок может находиться на расстоянии до 50 метров от установки. Она на ДИСТАНЦИОННОМ управлении.
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И ВЕДЬ БЕСПОЛЕЗНО СОЕВЫМ ОБЬЯСНЯТЬ ЧТО ВЫСТРЕЛИЛ И ЗАБЫЛ, ЭТО ЗНАЧИТ УХОДИШ ОТ ОТВЕТКИ ВМЕСТЕ С ПУСКОВОЙ УСТАНОВКОЙ И ПРИЦЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ. А СТРЕЛЯЙ ТЫ ХОТЬ С КИЛОМЕТРА ДИСТАНЦИОННО ТЫ ЛИБО ТЕРЯЕШЬ ПУСКОВУЮ УСТАНОВКУ ВМЕСТЕ С ПРИЦЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ С КАЖДЫМ ВЫСТРЕЛОМ, ЛИБО РИСКУЕШ ПОПАСТЬ ПОД ОТВЕТКУ ИЛИ СНАЙПЕРА ВОЗВРАЩАЯСЬ ЧТО БЫ ЗАБРАТЬ ПУСКОВУЮ. НЕ ВЫ ШО, СОЕВЫЕ ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ.... "Справедливий і правильний крок з точки зору наближення миру", - Чалий про постачання летальної зброї з США в Україну - Цензор.НЕТ 1445
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СОГЛАСНО БУДАПЕШТСКОМУ МЕМОРАНДУМУ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину
 
 
 
 
 
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