 "Справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира", - Чалый о поставках летального оружия из США в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Наконец-то! Наши стратегические партнеры - США окончательно определились: Украина, как суверенная страна, имеет легитимное право на закупку и получение оборонительных вооружений, в том числе летальных. Это - справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила - его сдерживает и принуждает к миру", - написал посол.
"Спасибо всем, кто приближал это решение, которое будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе", - отметил Чалый.
Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.
Декабрь 23, 2017Комментарии: 6Метки: ведущую NewsOne выгнали, Мураев, Надежда Сасс
Дорогие
друзья, мне крайне приятно, что после абсолютно спонтанной, но очень
искренней эскапады в адрес нашего Президента и его «добра» (кто забыл о
чем речь, видео ниже), многие из вас меня поддерживали и переживали не
станет ли это причиной моего увольнения. И вот, к сожалению, это
случилось.
Об этом сообщила сегодня в Фейсбуке теперь уже бывшая ведущая телеканала NewsOne Надежда Сасс.
https://www.economics-prorok.com/2017/12/%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-newsone-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b.html#more-36783
треба вже свої ракети виробляти!
у відставці!
путин как мог жался поближе, его же за плечико пол минуты сам Трамп касался, все улыбки взаимные лавруха пересчитал, все подмигивания письков умножил...
а оружие - так Украине дали...
(абыдна чеснослова!)
((сарказм))
Скока уже можно мусолить эту тему! Какой год!
Тех лярдов, шо Украина платит на войну, и тех лярдов, шо пришли со всего Мира - хватило бы на год наступления!!!! А мы только обороняемся.
Куда идут все эти деньги? Где отчёт МОУ о тратах? Сколько ещё нужно лярдов, шобы мы не клянчили поддержку по Миру и не чувствовали себя жибраками?
Однак зараз Україна майже беззбройна. Навіть з "Джавелінами".
"Джавеліни" майже нічого не змінять, бо Хуйло, наприклад, може почати у відповідь процес відкритої анексії, вірніше, "легалізації" анексії фактично окупованого Донбасу.
А ПОПОВОДУ РАДОВАТЬСЯ УСПЕХАМ ТАК БУДЕМ ПО ФАКТУ, А НЕ ПОБАЛАБОЛЬСТВУ. АМЕРИКАНЦЫ НЕ ДУРАКИ И БАЛАБОЛИТЬ УМЕЮТ НЕ ХУЖЕ СОЕВЫХ. И ТРЕБУЮТ СНАЧАЛА КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ. А ВАМ БЫ ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ РАДОВАТЬСЯ НЕПОНЯТНО ЧЕМУ, РАССТРАИВАТЬСЯ НАДО БЫ ШО ВАШЕГО ЛЮБИМОГО ПРЕЗИДЕНТА КАК СОБАЧКУ, НЕТ ПРАВИЛЬНО КАК КРЫСУ НА РЕФЛЕКСАХ ТРЕНИРУЮТ.
А буквы ещё побольше можешь зделать?Умнее выглядеть будешь...
А как на счёт буквы ещё побольше зделать что б выглядеть умнее? Хотя, умнее уже некуда...