 СБУ проверит информацию о работе компаний Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на информационный запрос "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту ответа, в прокуратуру АРК поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". В свою очередь, прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в городе Херсон) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в документе.

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В ведомстве добавили, что пока никаких уголовных производств по немецких компаний не открывали.

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму. МинВОТ в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в оккупированном Крыму.

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Ранее Русской службе ВВС в компании DHL Express сообщили, что "из-за сложной политической и правовой ситуации в Крыму DPDHL ведет специфическую политику в отношении услуг и компаний, которые при этом задействованы". Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу пока нет.