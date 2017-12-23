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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
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 СБУ проверит информацию о работе компаний Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

Служба безопасности Украины проверит информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на информационный запрос "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно тексту ответа, в прокуратуру АРК поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". В свою очередь, прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.

"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в городе Херсон) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в документе.

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В ведомстве добавили, что пока никаких уголовных производств по немецких компаний не открывали.

СБУ проверит информацию о работе компаний Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК 01

6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму. МинВОТ в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в оккупированном Крыму.

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Ранее Русской службе ВВС в компании DHL Express сообщили, что "из-за сложной политической и правовой ситуации в Крыму DPDHL ведет специфическую политику в отношении услуг и компаний, которые при этом задействованы". Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу пока нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3041213
 
 
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от біндеровці гади!
не дають мажорам/гопоті/крутякам-кацяпьким)) ходити в трєніках в Криму!!! СБУ проверит информацию о работе компаний Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3443
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Украина как нибудь проживёт без абибаса. Или пусть платят за крысятничество.
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взагалі то адідас це гівно, от ли купер) то супер, але вижили їх з України! СБУ перевірить інформацію про роботу підприємств Adidas, Puma і DHL в окупованому Криму, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 182
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ну не скажи, лі купер нічим не кращий і дешевший за адік, я джинси їхні постійно купую.
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Кто носит туфли "Adidas"
Тому любая баба даст... (с)
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Кто носит туфли Адидас- тот завтра Родину продаст...
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Один раз не пи**рас и Сименс тому доказательство
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Таки, они думали ,что адидас,который они носят, китайский?
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У меня лучше на зиг-заге вышивали.Я ,еще, и набивала
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Набивка- это когда краской по шаблону...ну это не для тебя.Очень сложно
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Похоже, что СБУ начинает отращивать себе яйца.
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Раньше боялись трогать руководство именитых брендовых компаний, теперь нет.
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Да?
А я думал, шо сбу созданы защищать суверенитет государства, а не ковыряться в бизнесе брендовых (и не только ) компаний.
Вот как неудобно вышло...
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ДХЛ экспресс стоит денег. Я отправляю посылки 2 раза на месяц и каждый раз слышу один и тот же вопрос-куда? Смотрят карту, чтобы мои Черкассы не находились ни в Крыму ни в зоне АТО.
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если можно подробнее. Что отправляете, откуда, о чем спрашивают? Мне для общего развития.
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на их странице есть вся инфа, что, куда и сколько
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Ну вы богатенькая буратино, ДХЛем в Украину посылки слать. Шлём через янцен, они в Крым доставляют без проблем и цена на 60% меньше чем у дхл
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Занести их в базу Миротворца и запретить въезд в Украину.
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Саакашвили уже занасли в базу Миротворца, превратив этот проэкт в посмешище.
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А не сподручней было бы и ближе, доблестному сбу проверить фирмы бойка, ахметова, фирташа? Вроде и рисковать не надо на вражеской территории, всё под боком, в шаговой доступности.
Не? Ну мы особо и не надеялись.
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Страна прогнила насквозь. Все прекрасно понимают откуда ноги ростут. Одной швейке надо закрыть другую.При чем тут адидас и китайцы?
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оо американский DHL принадлежит Deutsche Post и контролирует всё это немецкая федеративная республика.
это вам надо? с немцами и амерами сраться.
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Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine können Pakete und Päckchen zur Zeit nicht auf die Halbinsel Krim sowie in die Städte Lugansk und Donetsk und deren umgebende Gebiete abgeleitet werden
так что не думаю, что придется сраться
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Гопода, а разве не известно что у компаний DHL Express, Adidas и Puma представительства по странам СНГ находятся в россии, кроме того, частично со-учредителя этих структур в россии являются граждане рф. можно сказать больше,такие компаниии как спортмастер остин и многие другие, хоть и объявляют о том , что являются сингапурскими, на самом деле имеют конечных бенифициаров граждан рф. и это легко проверить, просто этим никто не занимается. Многие торговые бренды и дома имеют руссское происхождение, как впрочем и банки. Только пака на это всем наплевать. И отрваться от этого мы не можем или не хотим. И еще такие канторы ведут свой бизнесс прямо или опосредованно не только на территории Крыма но еще и в лнр и днр. надо просто присмотретьься повнимательнее.
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Ахметова и мертвечука они проверять не хотят, устали?
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СБУ перевірить інформацію про роботу підприємств Adidas, Puma і DHL в окупованому Криму, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1894

Еще эти макаронщики проверьте.
Салон мебели Scavolini в Симферополе.
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ніякі це не макаронники, кацапи, такий дерьмобренд тільки каци могли придумати
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https://ru.krymr.com/a/27729792.html

Аэрофлот летает и в Симферополь и в Берлин и в Нью-Йорк. Вот так выборочно санкции, а почему выборочно, написано в статье...
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у СБУ треники на складе закончились...
надо как-то решать этот вопрос!
( Adidas, Puma и DHL - соображайте быстрее!)
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Хоть бы не позорились , проверьте работу в Крыму ... ахметова.. бойко ... фирташа и т.д.
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А что там проверять, заходишь на adidas.ru и сайт предлагает выбрать регион, при выборе помимо прочих значится-крымский ф.о.
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У 20-му столітті союз допоміг "піднятися" нацистам, у 21-му - нацисти допомагають рашистам "не здохнути" від санкцій...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ проверит информацию о работе компаний Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК
 
 
 
 
 
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