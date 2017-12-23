 СБУ проверит информацию о работе компаний Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

Об этом говорится в ответе прокуратуры Автономной Республики Крым на информационный запрос "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно тексту ответа, в прокуратуру АРК поступило письмо от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в котором сообщается о "деятельности немецких компаний в Крыму". В свою очередь, прокуратура отправила информацию для проверки в СБУ.
"Указанное письмо направлено в адрес Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в городе Херсон) для проверки изложенных фактов, по результатам рассмотрения которого будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в документе.
В ведомстве добавили, что пока никаких уголовных производств по немецких компаний не открывали.
6 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о незаконной деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму. МинВОТ в подтверждение своих обвинений указало адреса магазинов и представительств этих компаний в оккупированном Крыму.
Ранее Русской службе ВВС в компании DHL Express сообщили, что "из-за сложной политической и правовой ситуации в Крыму DPDHL ведет специфическую политику в отношении услуг и компаний, которые при этом задействованы". Публичных комментариев Adidas и Puma по этому поводу пока нет.
не дають мажорам/гопоті/крутякам-кацяпьким)) ходити в трєніках в Криму!!!
Тому любая баба даст... (с)
А я думал, шо сбу созданы защищать суверенитет государства, а не ковыряться в бизнесе брендовых (и не только ) компаний.
Вот как неудобно вышло...
Не? Ну мы особо и не надеялись.
это вам надо? с немцами и амерами сраться.
так что не думаю, что придется сраться
Еще эти макаронщики проверьте.
Салон мебели Scavolini в Симферополе.
Аэрофлот летает и в Симферополь и в Берлин и в Нью-Йорк. Вот так выборочно санкции, а почему выборочно, написано в статье...
надо как-то решать этот вопрос!
( Adidas, Puma и DHL - соображайте быстрее!)