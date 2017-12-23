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 Политика Украины
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 Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинское государство получит летальное оборонительное оружие из США, что подтвердил в телефонной беседе госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: "США в определенном смысле переступили черту", - МИД РФ о поставках летального оружия в Украину

"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал Порошенко.

Президент выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. "Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", - добавил президент.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине

"Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – резюмировал Порошенко.

Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко 01

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.


Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко 02

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041212
 
 
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топова новина сьогодняшнього вечора для БЕЗСИЛЬНОГО візгу ватних гіен- три в одному- Трамп, Порох, Американська зброя для України)))
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не кажи гоп поки не переплигнеш...це ми чуємо четвертий рік...
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Цензор!!!
А зачем фото Порошенка наложили сверху какого-то мужика?!
Советую присмотреться поверх правого плеча!!!
Это ваши фантазёры или где-то эту фотку стащили?
Явный фуйлошоп!
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А це і є редакційна політика підхуйловника Бутусова!
Нема з чого розганяти зраду - добре, зробимо ідіотський фотошоп!
ФСБ починає працювати щітільнєє, просте дзижчання мух-зрадофіл уже не справляє потрібного впливу.
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Фотография липовая, порох смотри не на Трампа, рука не с его костюма
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Як і домовлялися з Трампом, Україна отримає летальну оборонну зброю із США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7648 Да и вообще то не рука, а нога. И костюм водолазный.Да и трамп надувной.
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Россиянам кажется что они великие и что их боятся и уважают. НО РОССИЯНЕ НЕ МОГУТ ДОГАДАТЬСЯ ЧТО ИМИ ПРОСТО БРЕЗГУЮТ..
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именно поэтому, они лезут на наш форум гадить.
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Так как своих заслуг перед украинцами у Пороха нет - он вынужден пиариться на чужих. Европа дала безвиз? Заслуга Пети. Америка дала Джавеллины? Заслуга Пети. Смешно, если бы не было грустно.
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Не было бы Пети и оружие не понадобилось, так как не было бы и войны и тысячи наших погибших соотечественников.
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Пока Украина получает только рогатки и то без резинки.
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много шума из ничего. эти поставки - капля в море.
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это называетс ПРОРЫВ блокады. Теперь вс будут помогать оружием.
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да и раньше были поставки, только. птуры - это только символ. своё нужно иметь. много и разного. а сейчас, после уничтожения складов ситуация нехорошая, никакой нато не поможет.
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Это хорошо про джавелины! Будет ещё лучше когда их пустят в дело по дикой бурятине в степях Донбасса!!!
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Американцы должны приставить к этому оружию своих людей и контролировать его транспортировку вплоть до боевых позиций. Всяко иначе Порох, Пашинский и прочие гниды уведут дорогое оружие налево, сбарыжат, а баблишко в офшоры. Знаем, проходили. Не раз.
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Нацгвардия получит,для обороны администрации.
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мистер хуйло, джавелинов в Украине нет, клянусь Красной Площадью
!!!
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Новость хорошая...но на данный момент самый страшный враг Украины это коррупция всей власти
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Теперь все просто,увидил кацапский танк,звонишь в генштаб,те президенту,он ставит на повестку дня в ВР о выделении джавелина,депутаты принимают решение о выделении,парашенка подписывает,и вуаля ,противотанковая ракета у тебя .
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Настораживает, что Петро позвонил не Трампу, а Тиллерсону! когда все знают, что без подписи Трампа (с его поправками) никто ничего не даст...Петро, звони Трампу! не Маккейну, не Обаме, а президенту США Трампу!
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Трамп помогает - у кацапа пригорает.
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Вже майже дали збою?Ось чому петюшки на СФ опоросилися,та ратицями стукають на американців,що критикують їхнього хряка-2,замість-радіти!Виходить-зрадофобам навіщо зброя-у них все добре і вся влада- від бога!Якраз тут бариги й всралися,бо Саак попри всі нападки х"лобариг таки вклинився в політичну площину України-під нього реально й зброю дають,бо давно просить!А від Пець вже 3-и роки тільки антикорупцйний суд вимагають-насилу розродився-подав(шило в мішку).Думаю-імпічмент баригам теж не за горами,бо скоро повиганяють у молдову цю поросенкову мафію просто!Так що Трампу-Respect!Баригам-Ганьба! https://www.youtube.com/watch?v=BmCgYqPebKQ
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Ингвар‏ @IngvarNorberg

Друзья Крыма: Как с каждым годом увеличивалось количество стран, голосующих в ООН против украинской резолюции об «оккупированном полуострове». Понятно, что на это путин тратит большие суммы, но это не оправдывает плохую работу украинской дипломатии

Як і домовлялися з Трампом, Україна отримає летальну оборонну зброю із США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7251
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Это инфа не официальная наверно. Китай поддержал территор-ю целостность Украины, Сербия тоже вряд ли признаёт Крым российским, во всяком случае на официальном уровне, да и в списке в основном страны из таёжного союза и всяких там КНДР, Камбоджа и т.п. страны.
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"Президент Филиппин заявил, что Россия обещает ему оружие и просит держать это в секрете"

Як і домовлялися з Трампом, Україна отримає летальну оборонну зброю із США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2741 Як і домовлялися з Трампом, Україна отримає летальну оборонну зброю із США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3599
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Барыга всеми силами противостоит США, последний скандал с запретом сотрудничества НАБУ с ФБР чего только стоит...
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СОГЛАСНО БУДАПЕШТСКОМУ МЕМОРАНДУМУ !!!
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"В Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине." ©
Это просто праздник какой-то!

Як і домовлялися з Трампом, Україна отримає летальну оборонну зброю із США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9772
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Надеюсь скоро на передке появятся и лучшие снайперки в мире дальнего действия - M200 «Intervention» шо б морозильники бренда Груз 200 не застаивались у кацапни
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новость шикарная,это нож в дупу маскалям! НО, оружие приходится покупать и за наши с вами деньги! Главное что бы не просрали это оружие как на складах в Калиновке,Богдановке и т.д.... а еще что бы оно у сепаров не оказалось.
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ажаль ми купуємо йього не за ваші, кіцапські гроші, а не погано було б! Як і домовлялися з Трампом, Україна отримає летальну оборонну зброю із США, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6620
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зачем провоцируешь человека на грубость? С начало докажи, что он кацап и из россии! По мне он дело говорит, тревожит его ситуация в стране, все же хочет что бы проебов не было как не давно.
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«Повідомлення про рішення президента Трампа щодо надання Україні протитанкових комплексів «Джавелін» знаменує ще один важливий крок у правильному напрямку і надсилає рішучий сигнал, що США підтримуватимуть своїх союзників і партнерів у боротьбі на захист власного суверенітету та територіальної цілісності». https://ukrainian.voanews.com/a/makeyn-ukrayina/4176525.html

Washington, D.C. ­- U.S. Senator John McCain (R-AZ), Chairman of the Senate Armed Services Committee, released the following statement today on President Trump's reported decision to provide anti-tank munitions to Ukraine: "President Trump's reported decision to provide Javelin anti-tank munitions to Ukraine marks another significant step in the right direction and sends a strong signal that the United States will stand by its allies and partners as they fight to defend their sovereignty and territorial integrity. https://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=A6D15C85-9017-4B79-8CBE-EF30B63AE2A5
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко
 
 
 
 
 
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