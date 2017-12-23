 Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал Порошенко.
Президент выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. "Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", - добавил президент.
"Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – резюмировал Порошенко.
Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.
А зачем фото Порошенка наложили сверху какого-то мужика?!
Советую присмотреться поверх правого плеча!!!
Это ваши фантазёры или где-то эту фотку стащили?
Явный фуйлошоп!
Нема з чого розганяти зраду - добре, зробимо ідіотський фотошоп!
ФСБ починає працювати щітільнєє, просте дзижчання мух-зрадофіл уже не справляє потрібного впливу.
!!!
Ольга Томина @rentlain
Когда узнал, что ты символ года!
Друзья Крыма: Как с каждым годом увеличивалось количество стран, голосующих в ООН против украинской резолюции об «оккупированном полуострове». Понятно, что на это путин тратит большие суммы, но это не оправдывает плохую работу украинской дипломатии
Это просто праздник какой-то!
Washington, D.C. - U.S. Senator John McCain (R-AZ), Chairman of the Senate Armed Services Committee, released the following statement today on President Trump's reported decision to provide anti-tank munitions to Ukraine: "President Trump's reported decision to provide Javelin anti-tank munitions to Ukraine marks another significant step in the right direction and sends a strong signal that the United States will stand by its allies and partners as they fight to defend their sovereignty and territorial integrity. https://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=A6D15C85-9017-4B79-8CBE-EF30B63AE2A5