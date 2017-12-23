 Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал Порошенко.

Президент выразил благодарность за лидерство президента Дональда Трампа, четкую позицию американских друзей и решительную двухпартийную поддержку Украины. "Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", - добавил президент.

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"Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – резюмировал Порошенко.

Ранее американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.



