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Все про:вымогательство (219) мошенничество (631) СБУ (11934) священник (95) суд (20087)

 Суд назвал мошенниками экс-сотрудников СБУ, которые вымогали $70 тыс. у епископа Одесской епархии

15 декабря Киевский райсуд Одессы приговорил к 5 годам лишения свободы двух бывших сотрудников СБУ, которые требовали $70 тыс. у наместника монастыря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уже заявили, что решением не довольны и будут его обжаловать. "По мнению прокуроров САП, суд первой инстанции оценил представленные обвинением доказательства как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, однако, по версии следствия, все указывает на получение неправомерной выгоды обвиняемыми", - говорится в заявлении прокуратуры.

На скамье подсудимых оказались экс-заместитель начальника главного отдела защиты национальной государственности Одесского УСБУ полковник Кузьма Иванов и экс-заместитель начальника Второго отдела главного отдела защиты национальной государственности УСБУ подполковник Максим Галкин.

По версии обвинения, сотрудники разработали план завладения средствами викария Одесской епархии Украинской православной Церкви Московского патриархата, наместника Свято-Иверского Одесского мужского монастыря Диодора. Для этого они придумали историю про несуществующее уголовное дело, которым пытались шантажировать священника.

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Так, один из них уже два года лично знал викария и 20 ноября написал ему на мобильный сообщение, предлагая пообщаться с сотрудниками СБУ. Через два дня они встретились с Диодором. Человек, которого наместник не знал, представился сотрудником центрального аппарата СБУ. В ходе встречи в рабочем кабинете на территории монастыря Диодору сообщили, что СБУ проверяет его на причастность к ряду преступлений.

Они сообщили, что расследуют преступления, где фигурирует он, его церковь и другие священнослужители. Эсбэушник сказал, что может составить заключение о причастности Диодора к преступлению, связанному с переоформлением земельного участка одного из прихожан в пользу монастыря, во время которого Диодор якобы использовал поддельную справку о дееспособности прихожанина. Эсбэушник сказал, что может передать эту информацию для начала уголовного преследования, что будет иметь негативные последствия, как для Диодора, так и для авторитета всех представителей православной церкви Московского патриархата.

Далее эсбэушник написал на папке "500 000 $" и поставил условие передать эти деньги за то, чтобы он не направлял материалы для открытия дела.

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10 декабря наместник согласился на передачу денег, но сказал, что сможет дать только $70 тыс. Позже они договорились, что викарий передаст $50 тыс, а остальное, когда продаст свой земельный участок. 13 декабря Иванов прибыл в кабинет настоятеля и получил $50 тыс, которые положил в свою сумку. Галкин в этот находился возле входных дверей. После передачи средств их обоих задержали.

На допросе в суде епископ рассказал, что Иванов убеждал его, что "в связи с тяжелым положением в Украине, собрать соответствующие материалы для привлечения к уголовной ответственности очень легко, и власть не будет защищать лиц Украинской православной церкви Московского патриархата". Он отметил, что был шокирован, поскольку является благополучным человеком и верующим мужчиной, который живет по закону человеческому и Божьему.

СБУшникам он сказал, что $500 тыс долларов у него нет, а только участок в Одессе, а больше никаких денег или недвижимости. Далее Диодор встретился с нотариусом, который сообщил, что его документы на земельный участок в порядке и никакого уголовного дела быть не может. 10 декабря он позвонил на горячую линию СБУ и сообщил, что сотрудники СБУ требуют у него деньги и угрожают уголовным делом. После этого епископа снарядили средствами для аудио - и видеофиксации и он встретился с сотрудниками СБУ и договорился об уменьшении суммы. Диодор передал злоумышленнику денежные средства, которые предварительно получил от правоохранителей. Епископ отметил, что никогда сам не совершал уголовных правонарушений и просил, чтобы суд обвиняемых простил и строго не наказывал.

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В судебном заседании Иванов и Галкин от показаний отказались. Их адвокаты настаивали на несоответствии полученных доказательств. Речь шла о том, что сначала в декабре 2015 делом занималась военная прокуратура Южного региона и только в январе его передали в НАБУ. Но суд проблемы в этом не увидел, так как производство регистрировалось безотлагательно и следственные действия военной прокуратурой проводились в порядке УПК. Также в суде были допрошены в качестве свидетелей трое понятых, которых привлекли к обыскам в монастыре 13 декабря.

На запрос Антикоррупционного бюро в Одесском УСБУ сообщили, что заявления и сообщения о совершении епископом преступления в 2015 году к ним не поступали. В то же время отмечалось, что в 2014-2015 гг. Одесское УСБУ проводило относительно Диодора меры в соответствии со ст.8 Закона о контрразведывательной деятельности. Но мероприятия были завершены 11 ноября 2015 года, в связи с опровержением материалов, которые были основанием для контрразведывательной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении епископа не осуществлялись.

Таким образом, суд установил, что в Одесском СБУ не было ни одного уголовного производства в отношении епископа, а обвиняемые не имели права начать расследование, не имели каких-либо материалов, которые могли бы быть основанием для начала досудебного расследования, не выполняли каких-либо поручений следователя или прокурора.

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Суд сделал вывод, что эсбэушники действовали как частные лица, а не как сотрудники Службы безопасности Украины. Суд считает, что об этом свидетельствует тот факт, что один из них представлялся как работник центрального аппарата СБУ (хотя работает в Одесском управлении). Кроме того, суду не предоставлено каких-либо доказательств относительно компрометирующей информации относительно Диодора, поскольку, как было указано выше, ее вообще не существовало.

Суд сослался на постановление пленума ВСУ о судебной практике в делах о взяточничестве. Речь идет о том, что ответственность за получение взятки наступает лишь в случае, когда должностное лицо получило его за выполнение или невыполнение действий, на которые у него были полномочия, или должностное лицо могло принять меры к их совершению другими должностными лицами.

Поэтому суд решил, что действия Иванова и Галкина надо квалифицировать не как вымогательство взятки, а как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

В антикоррупционной прокуратуре с этим не согласны, поскольку считают, что речь шла таки о взятке и именно эту версию они отстаивали в суде. Суд избрал для Иванова и Галкина наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как известно, по ч.4 ст. 190 УКУ возможно заключение на срок от 5 до 12 лет.

Подчеркнем, что срок отбывания наказания для них считается с дня задержания, то есть с 13 декабря 2015. Следовательно, благодаря "закону Савченко" они уже отбыли 4 года за решеткой (один день предварительного заключения засчитывается как два дня лишения свободы). Приговор вступит в силу через месяц, если его не обжалуют. Поэтому пока что суд оставил Иванова и Галкина под стражей с возможностью освобождения под залог – 136 тыс грн и 128 тыс грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3041211
 
 
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Странно, странно... Мало вымогали, или мало делились?
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Что-то как разбой и вымогательство, так причастны "экс-сотрудники". Пора уже убать "экс" и назвать вещи своими имена - "новые" силовики в основном этим и занимаются.
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70 косых ? Значит знали , что там больше и просили долю малую . ЗОМБИ !!! Нагнулись , цёмнули крест , и платите дальше , Дебтлы ,бля ...
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Так получается, что в нашей стране наезд на попа считается гораздо более серьёзным преступлением, чем убийство журналиста?
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История конечно дикая! Но не для нашей страны.
У нас, что суд, что сбу, что мвд, что гпу... что все остальные институты власти, в руках кучки бандюков.
Ожидаю, шо Запад - или на нас от усталости плюнет и мы сами себя сожрём, или Запад заставит нашего шоколадного борова соблюдать уже принятые законы, а не выдумывать свои. Третьего, нам не дано. К кацапам мы опять уже не "прижмёмся" - априори.
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Да насрать Западу на наши проблемы - им абы гангрену локализовать, по возможности за чужой счет. А борова они не тронут, по крайней мере до тех пор, пока договороспособный преемник не нарисуется, бо боятся сильно, шо без борова все вообще в неконтролируемое говно скатится.
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Да нет уж, не насрать. Если бы было насрать - давно бы уже закопали и отпели. Думаете они не знают какие у нас "черти" водятся?!
Мы их буфер с ордой, а это дорогого стоит, шобы собственные пятки не припекало...
Приемника, при желании, они найдут быстро. Просто им, на фоне своих проблем, не нужен весь этот "кипиш" ещё с нами. Потому, будут уговаривать и хлестать по морде шоколадного хряка скоко хватит терпения.
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Даа, заментно как они его хлещут - прямо аж дым стоит.
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Мы с вами не о всём знаем, но даже нам слухи долетают.
Думаю, не токо хлещут, но пинают по яйцам. Просто оно такое махрово алчное, шо этот процесс занимает длительное время.
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Никакой мы не буфер. Для информации: раша имеет прямую материковую границу с Польшей (Калининградская обл.). С США - расстояние всего 4 км между ближайшими граничащими островами. А так же непосредственное морское соседство с Японией, Турцией.
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Ах да, забыл, еще там граница с Норвегией, Финляндией, не говоря уже об странах Прибалтики, членах НАТО.
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Увага! Горілки тут немає. Тема Липецької шоколадної фабрики погано розкрита. Куратор буде незадоволений.
На тролiфермi інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ розташованого в Пітері, на вулиці Савушкіна, 55 до «роботи» приступила нова зміна. Лайновброси в мережах на Петра Порошенка, Володимира Гройсмана, Юрiя Луценко, Арсена Авакова та Уряд України йдуть кожних дві-три хвилини.

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Ты полагаешь, что если ты выделил свой бред жирным шрифтом, то он от этого стал обоснованным? Логика пятилетнего ребенка, который думает. что громкий крик убедительнее спокойной речи. То, что любая критика продажного президента Украины парируется криками "вы все наймиты Москвы!" означает, что Банковая окончательно выбрала методы действия тоталитарного режима. Очень знакомо звучит это обвинение: "Вы наняты врагами из-за границы". Мы это слышали в СССР, потом смеялись над тем, как это проповедуют в российском телевизоре, а теперь и у нас честных людей стали клеймить этими словами. Украина под предводительством Порошенко скатилась в говно.
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Как можно выиграть войну , имея московский патриархат внутри Украины. Невозможно судить , кто прав, а кто виноват в этом конкретном деле. Но я лично видела на 16 фонтана батюшек, разъезжающих на крутых тачках, да ещё и с тонированными стёклами ! Все пронизано ложью. Церковь и Бог - две большие разницы.
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Какой бог из около 4000? Неужели тот что спокойно сжигал целые города и топил целые народы, а из-за одного фараона замочил хер знает скока десятков/сотен тысяч невиновных ни в чем младенцев(египетскоговорящих, в пеленках)? Если быдло верит в "доброту" этого монстра, то попы все правильно делают что чморят верунов, ибо сами в такого упыря не верят. Они-то не дураки ведь))
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Щоб перемогти патріархат пропоную створити матріархат!
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Ошибаетесь, Танечка. Церковь (тем более православная - вне зависимости от патриархата) - это именно тот институт, который единственно может быть построен на такой религии. Ваши попытки оправдать христианство неубедительны. Вы просто плохо знаете как саму историю религии, так и политическую составляющую православия. В любой стране. Все лицемерные и продажные действия священников отлично вписываются в идеологию распятого бомжа.
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Не в тему. Сепарское издание страна, сообщило о задержании кули в лоб в аэропорту Женевы. Может лажа.
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А шо там? Тоже набухался и подрался?
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Я,таки,Вас умоляю.Ну ,попутал Женеву с Грозным.2017 с 19... Последнее ,таки,смешно
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Та не: бухло из маркета украл, как некогда арестованный Горбачев в Германии
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Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы. Об этом "Стране" сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом.
Экс-премьер прилетел в Швейцарию 23 декабря рейсом 0485 Киев-Женева.
"Он летел видимо с дочерью. Его остановили на паспортном контроле и начали изучать его дипломатический зелёный паспорт. Все время говорили про Интерпол, долго дискутировали, а после увели его видимо для выяснения обстоятельств", - сообщил очевидец.
По словам очевидца, девушка, которая летела с Яценюком, поинтересовалась у него, что у него за проблемы с паспортом, а он достаточно громко сказал "Это видимо по запросу русских".
Что было с премьером дальше очевидец не знает, так как он прошёл паспортный контроль, а Яценюка куда то увели. Вероятно, для проверки документов.
"Страна" отправила запрос в пресс-службу Яценюка с просьбой прокомментировать данный инцидент.
Через некоторое время на своей странице в Facebook свой комментарий опубликовала пресс-секретарь "Народного фронта" Ольга Лаппо.
"Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала Лаппо.
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Москальский поп башлять отказался и обратился к своим кураторам из фсб
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Господа,в Украине нет контрразведки?!
На хрена такое количество работников спецслужб,которые занимаются не свойственной спецслужбе деятельностью?
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слухай, шо ти питання задаєш?! будку качаєш?
пацани гроші заробляють! Суд назвал мошенниками экс-сотрудников СБУ, которые вымогали $70 тыс. у епископа Одесской епархии - Цензор.НЕТ 2761
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В 90х, кожний 5й (!) мешканець Києва мав відношення до правоохоронних органів, спецслужб, або інших держорганів - податкова, пожежники-мчс, і таке інше. Не знаю як зараз.
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"в связи с тяжелым положением в Украине, собрать соответствующие материалы для привлечения к уголовной ответственности очень легко, и власть не будет защищать лиц Украинской православной церкви Московского патриархата".

Ну, герои в общем правильно поняли политику державы, только не учли, что собирать с русских попов откупное - не их уровень.
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а шо мацковкскій патріархат кошерна церква в Україні?!
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Сотрудник Одесской епархии----- по заветам Иисуса должен не золоте ходить , а в рубашке -- как Иисус......Как мне его потом называть?? Затрудняюсь... СКОТИНА -- слишком мягко...
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И что сотруднику СБУ с него может требовать??? Только нижнюю одежду???
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Усі реформи - видумка кацапів, щоб увести Україну з шляху нормального розвитку на шлях довічної боротьби.
В Україну вони запустили ініциаторів таких реформ, а в Євросоюзі проплатили високопосадових підгавкувачів-вимагачів таких реформ.
Насправді потрібна була лише одна реформа - Реформа системи покарань. Особливо покарань для суддів і усяких недоторканих.Доказом цього є цей приклад з кацапським попом. Правоохоронці вже сперечаються шахрайство то було чи корупція. А насправді сперечатись треба лише про термін ув'язнення.
Усі силовики, правоохоронці, депутати повинні садовитись з коефіціентом 2, 3, 4. Наприклад, для такого злочину коефіціент 3, то пацани пішлиб на 15 років.
Якщо можна було придумати коефіціент під закон Савченко, то чому не зробити для влади.
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т.е я так понял откуда у попа почти два миллиона грн, вопрос да же не стоит
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***
Пришли три еврея в храм переменить веру.
Поп дает им новые имена, согласно христианским законам.
- Мойша - будешь Михаилом.
- Шимон - будешь Семеном.
- Сруль, . . . (задумался) - будешь Акакием. Хоть и не одно звучно, зато однозначно.

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Історія не така однозначна. Московський піп - с..ка конкретна. За одного з хлопців скажу точно: порядна людина. Що насправді відбулося - історія розкаже. Але піп мав бігти і жалітися кирилу і х...йлу, а то вигадав, що ті, хто відмовляються відспівувати хлопців загиблих на війні з рашкою, якісь права в Україні мають...
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Дооо, не нарушал ничего он. Это как нквд-ист такое скажет. Может и не убивал и не пытал, но служил сатане, поэтому падла, так и этот попок(разлагается от бедности).
Как этого, какого-то "Павла" вроде - поймали журники на дорогом Мерсе, а он чуть их не опустил там. У его водилы Айфон чет за 70000 был, но гривасиков. И раньше, еще курс был не такой вроде. Сатанисты не накормят бомжей, или не дадут на дет.дом, нет, они лучше десятую шубку попадье купят, или просрут на рестораны. А быдло пускай лижет мощи и мочится бараньими черепами об пол храма, перед бородатой мущинкой в платья и золоте. Тъфу!
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Епископ отметил, что никогда сам не совершал уголовных правонарушений и просил, чтобы суд обвиняемых простил и строго не наказывал.Источник: https://censor.net.ua/n3041211 Однако странно звучит, получается обе стороны преступники, так следует понимать. Короче всех участников на зону
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд назвал мошенниками экс-сотрудников СБУ, которые вымогали $70 тыс. у епископа Одесской епархии
 
 
 
 
 
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