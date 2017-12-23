 Суд назвал мошенниками экс-сотрудников СБУ, которые вымогали $70 тыс. у епископа Одесской епархии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебный репортер".

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уже заявили, что решением не довольны и будут его обжаловать. "По мнению прокуроров САП, суд первой инстанции оценил представленные обвинением доказательства как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, однако, по версии следствия, все указывает на получение неправомерной выгоды обвиняемыми", - говорится в заявлении прокуратуры.



На скамье подсудимых оказались экс-заместитель начальника главного отдела защиты национальной государственности Одесского УСБУ полковник Кузьма Иванов и экс-заместитель начальника Второго отдела главного отдела защиты национальной государственности УСБУ подполковник Максим Галкин.



По версии обвинения, сотрудники разработали план завладения средствами викария Одесской епархии Украинской православной Церкви Московского патриархата, наместника Свято-Иверского Одесского мужского монастыря Диодора. Для этого они придумали историю про несуществующее уголовное дело, которым пытались шантажировать священника.

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Так, один из них уже два года лично знал викария и 20 ноября написал ему на мобильный сообщение, предлагая пообщаться с сотрудниками СБУ. Через два дня они встретились с Диодором. Человек, которого наместник не знал, представился сотрудником центрального аппарата СБУ. В ходе встречи в рабочем кабинете на территории монастыря Диодору сообщили, что СБУ проверяет его на причастность к ряду преступлений.



Они сообщили, что расследуют преступления, где фигурирует он, его церковь и другие священнослужители. Эсбэушник сказал, что может составить заключение о причастности Диодора к преступлению, связанному с переоформлением земельного участка одного из прихожан в пользу монастыря, во время которого Диодор якобы использовал поддельную справку о дееспособности прихожанина. Эсбэушник сказал, что может передать эту информацию для начала уголовного преследования, что будет иметь негативные последствия, как для Диодора, так и для авторитета всех представителей православной церкви Московского патриархата.



Далее эсбэушник написал на папке "500 000 $" и поставил условие передать эти деньги за то, чтобы он не направлял материалы для открытия дела.

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10 декабря наместник согласился на передачу денег, но сказал, что сможет дать только $70 тыс. Позже они договорились, что викарий передаст $50 тыс, а остальное, когда продаст свой земельный участок. 13 декабря Иванов прибыл в кабинет настоятеля и получил $50 тыс, которые положил в свою сумку. Галкин в этот находился возле входных дверей. После передачи средств их обоих задержали.



На допросе в суде епископ рассказал, что Иванов убеждал его, что "в связи с тяжелым положением в Украине, собрать соответствующие материалы для привлечения к уголовной ответственности очень легко, и власть не будет защищать лиц Украинской православной церкви Московского патриархата". Он отметил, что был шокирован, поскольку является благополучным человеком и верующим мужчиной, который живет по закону человеческому и Божьему.



СБУшникам он сказал, что $500 тыс долларов у него нет, а только участок в Одессе, а больше никаких денег или недвижимости. Далее Диодор встретился с нотариусом, который сообщил, что его документы на земельный участок в порядке и никакого уголовного дела быть не может. 10 декабря он позвонил на горячую линию СБУ и сообщил, что сотрудники СБУ требуют у него деньги и угрожают уголовным делом. После этого епископа снарядили средствами для аудио - и видеофиксации и он встретился с сотрудниками СБУ и договорился об уменьшении суммы. Диодор передал злоумышленнику денежные средства, которые предварительно получил от правоохранителей. Епископ отметил, что никогда сам не совершал уголовных правонарушений и просил, чтобы суд обвиняемых простил и строго не наказывал.

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В судебном заседании Иванов и Галкин от показаний отказались. Их адвокаты настаивали на несоответствии полученных доказательств. Речь шла о том, что сначала в декабре 2015 делом занималась военная прокуратура Южного региона и только в январе его передали в НАБУ. Но суд проблемы в этом не увидел, так как производство регистрировалось безотлагательно и следственные действия военной прокуратурой проводились в порядке УПК. Также в суде были допрошены в качестве свидетелей трое понятых, которых привлекли к обыскам в монастыре 13 декабря.



На запрос Антикоррупционного бюро в Одесском УСБУ сообщили, что заявления и сообщения о совершении епископом преступления в 2015 году к ним не поступали. В то же время отмечалось, что в 2014-2015 гг. Одесское УСБУ проводило относительно Диодора меры в соответствии со ст.8 Закона о контрразведывательной деятельности. Но мероприятия были завершены 11 ноября 2015 года, в связи с опровержением материалов, которые были основанием для контрразведывательной деятельности. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении епископа не осуществлялись.



Таким образом, суд установил, что в Одесском СБУ не было ни одного уголовного производства в отношении епископа, а обвиняемые не имели права начать расследование, не имели каких-либо материалов, которые могли бы быть основанием для начала досудебного расследования, не выполняли каких-либо поручений следователя или прокурора.

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Суд сделал вывод, что эсбэушники действовали как частные лица, а не как сотрудники Службы безопасности Украины. Суд считает, что об этом свидетельствует тот факт, что один из них представлялся как работник центрального аппарата СБУ (хотя работает в Одесском управлении). Кроме того, суду не предоставлено каких-либо доказательств относительно компрометирующей информации относительно Диодора, поскольку, как было указано выше, ее вообще не существовало.



Суд сослался на постановление пленума ВСУ о судебной практике в делах о взяточничестве. Речь идет о том, что ответственность за получение взятки наступает лишь в случае, когда должностное лицо получило его за выполнение или невыполнение действий, на которые у него были полномочия, или должностное лицо могло принять меры к их совершению другими должностными лицами.



Поэтому суд решил, что действия Иванова и Галкина надо квалифицировать не как вымогательство взятки, а как покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

В антикоррупционной прокуратуре с этим не согласны, поскольку считают, что речь шла таки о взятке и именно эту версию они отстаивали в суде. Суд избрал для Иванова и Галкина наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как известно, по ч.4 ст. 190 УКУ возможно заключение на срок от 5 до 12 лет.



Подчеркнем, что срок отбывания наказания для них считается с дня задержания, то есть с 13 декабря 2015. Следовательно, благодаря "закону Савченко" они уже отбыли 4 года за решеткой (один день предварительного заключения засчитывается как два дня лишения свободы). Приговор вступит в силу через месяц, если его не обжалуют. Поэтому пока что суд оставил Иванова и Галкина под стражей с возможностью освобождения под залог – 136 тыс грн и 128 тыс грн.