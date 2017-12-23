 Сегодня оккупанты уже трижды нарушили перемирие на Донбассе, позиции возле Луганского обстреляли из 82-мм миномета, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник из миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонительным укреплениям возле Луганского, что на Светлодарской дуге. В этом же районе наших военных обстреливал вражеский снайпер.

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На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - отметили в штабе АТО.

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Напоминаем, во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение об установлении режима прекращения огня с 00.00 23 декабря 2017 года в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками.