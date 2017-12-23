 Сегодня оккупанты уже трижды нарушили перемирие на Донбассе, позиции возле Луганского обстреляли из 82-мм миномета, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении противник из миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонительным укреплениям возле Луганского, что на Светлодарской дуге. В этом же районе наших военных обстреливал вражеский снайпер.
На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.
"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - отметили в штабе АТО.
а если ты такой деловой...то вместо пороха с европейскими жирными котами едь договаривайся по санкциям.....и с Америкой по оружию...
Такие слова шоколадных генералов свидетельствую о тотальном слабоумии и демонстрируют нежелание бороться с оккупантами.
А то, как то стрёмно звучит подача обстрелов нас, создаётся впечатление, шо наших воинов глушат, а они разбежались или сховались и даже не отстреливаются.
Хотя, с таким гавнокомандующим, как у нас...
(ночью они перемириваю сильнее)
Надеюсь, что ребята все-таки хорошо проутюживают орков
Сталось це після оголошення перемир'я.Батьки навіть не знали, що він був в АТО.