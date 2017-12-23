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 Сегодня оккупанты уже трижды нарушили перемирие на Донбассе, позиции возле Луганского обстреляли из 82-мм миномета, - штаб АТО

Российско-террористические войска цинично нарушают новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала этих суток. В течение сегодняшнего дня оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на ответный огонь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник из миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим оборонительным укреплениям возле Луганского, что на Светлодарской дуге. В этом же районе наших военных обстреливал вражеский снайпер.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Глава СММ ОБСЕ Апакан о перемирии: "Это может стать многообещающим началом более мирного года для населения на востоке Украины"

На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - отметили в штабе АТО.

Читайте: Наемники РФ нарушили перемирие: на Светлодарской дуге били из гранатометов и вооружения БМП, - штаб АТО

Напоминаем, во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение об установлении режима прекращения огня с 00.00 23 декабря 2017 года в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками.

Источник: https://censor.net.ua/n3041210
 
 
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танцюють всі... вже загиблий... а війни нема... і перемир"я.. і не стріляють.. а ми всі лохи, бо віримо в мир на всьому світі
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Да заткнись ты уже. От того что соевые каждый день обявляют обеспокоенность москали в пекло вряд ли попадут.
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да ладно, пусть лучше минстецкие москалями занимается чем украинской политикой Сьогодні окупанти вже тричі порушили перемир'я на Донбасі, позиції біля Луганського обстріляли з 82-мм міномета, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8449
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Барыга гнида со своим перемирием одностороннем, предатель и трус вор и подлец
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ты иногда и ватные сопли на срусской весне читай....чтобы понять за перемирие и зраду..
а если ты такой деловой...то вместо пороха с европейскими жирными котами едь договаривайся по санкциям.....и с Америкой по оружию...
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"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня"

Такие слова шоколадных генералов свидетельствую о тотальном слабоумии и демонстрируют нежелание бороться с оккупантами.
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Самое главное - шо мы отвечаем в ответ.
А то, как то стрёмно звучит подача обстрелов нас, создаётся впечатление, шо наших воинов глушат, а они разбежались или сховались и даже не отстреливаются.
Хотя, с таким гавнокомандующим, как у нас...
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еще не вечер!
(ночью они перемириваю сильнее)
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стрелкотней хотя бы можно отвечать или запрет от командиров?
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Где там соевые рыгоботы которые мне сегодня утром доказывали что перемирие идет полным ходом а я мол зрадофил никаму не верящий?
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Какая "неожиданность".........
Надеюсь, что ребята все-таки хорошо проутюживают орков
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не будет баба девкой, а оккупанты мирными
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У нас на " промке " пока тихо , но здаеться мне , это не надолго . Слава ВДВ !
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По новинах передали, що в нас є загиблий 28 річний військовий.
Сталось це після оголошення перемир'я.Батьки навіть не знали, що він був в АТО.
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Плевали россияне на перемирие и на договоренности "друзей по торговле" тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня оккупанты уже трижды нарушили перемирие на Донбассе, позиции возле Луганского обстреляли из 82-мм миномета, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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