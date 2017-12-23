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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, За рубежом
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 "США в определенном смысле переступили черту", - МИД РФ о поставках летального оружия в Украину

Россия осуждает намерения США передать Украине летальное вооружение.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?", - отметил российский дипломат.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине

По его мнению, американское оружие приведет к новым жертвам. "Киевские реваншисты и так ежедневно обстреливают Донбасс, не желая вести мирные переговоры и мечтая силой расправиться с непокорным населением. И США решили дать им для этого оружие", - сказал представитль МИД РФ.

Рябков также считает бесполезным призывать сейчас американских политиков образумиться.

Также читайте: Песков о возможных поставках летального оружия США Украине: Это подогреет горячие головы

"Русофобия настолько застит многим из них глаза, что они радостно аплодируют карателям из украинских националистических батальонов", - заявил чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3041209
 
 
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русофобия это молодость миры и её укреплять молодым
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Итить мой ІP... прошу прощения, "Таварищ Рябков".

Черта эта, "в определённом смысле" - вдоль твоей задницы, Т-щ Рябков,
Шо? Риваншизды и хунтяне из глэчикав и шараварав дАЛжны шмалять???
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Межа буде перейдена коли на тім місці що колись було Красной площею промарширують на параді морпіхи USA, а зараз пацаки заткніть пельки.
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А теперь посмотрим на эти визги с другой стороны. Кто из официальных лиц России публично готов сегодня, осмелившись" заявить, когда в отношениях с Украиной Россия перешла " в определенном смысле"(!!!) свою "красную черту"? Ясно одно - это состоялось гораздо раньше, чем по её мнению, переходят США. Жирная Красная черта России началась с зеленых человечков в Крыму, а затем эта красная черта приобрела кровавый бурый цвет с момента перехода российских "ихтамнет" типа бурятских шахтеров и трактористов с российским наступательным вооружением через границу Украины и начала оккупацию территорий Донецкой и Луганской обл. А разве не красная черта у России при каждом гуманитарном конвое на Донбасс с поставками в них вооружения этим "ихтамнет" и после этого всегда начиналась многодневная кононада? Итак Россия уже почти четыре года ходит " не в определенном, а во всех смыслах" по своей красной черте, которую признали почти во всем мире. Поэтому Россия не имеет никакого права вообще мяукать по вопросу помощи украинской армии. И вообще есть главный принципиальный вопрос - а кто запретил Украине, как государству, покупать любое необходимое ей оружие, каким международным документом это запрещено? Для этого что нужно спрашивать "в определенном смысле" разрешение или согласие России? Абсурд! Бред!
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я знову ж, в 1798-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Кацап не збреше, - піп не перехреститься.
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"Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?"
А дальше жидяр наших во власти заберите еще к себе и отъе*итесь от Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3041209
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Похоже, скоро нам будет чем гордиться: Третья Мировая, о которой с 1945 г. мечтали галичане начнётся и притом именно с Украины ... Правда, дольше двух недель гордиться не удастся - по техническим причинам.
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С чего такой тут ажиотаж? Пользуйтесь принципом - проблемы немытой российской орды американского шерифа и воинов ВСУ не волнуют.
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Вывод - зброю дают не тем кто только громко просит, а организованным, обученным, мотивированным государственным формированиям. Всему свое время. Подготовка морских офицеров и летчиков - дело более долгое.
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Чья бы корова мычала. А поставка сепаратистам на Донбасс "гумконвоями" боеприпасов, танков, градов и т.д. это не переступление черты?
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...їхтамнєт, там одна тушока і трошки згущонки. "США в певному сенсі переступили межу", - МЗС РФ про постачання летальної зброї в Україну - Цензор.НЕТ 4675
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больше русофобии, больше! и аплодировать карателям из украинских националистических батальонов громче, громче!
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РФ переступила черту и не одну уже давно, много лет назад.
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Через месяцев 6 интересно будет почитать комменты, может к тому времени что и изменится. А пока война троллей.
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Ну, коли засмерділо жареною ватою, значить все ґут.
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"Переступили черту". А может МИД РФ охарактеризовать эту "черту"? В чем ее смысл?
А про "киевских реваншистов" это очередное повторение приема "обвиняй в том, что ты есть сам". "Вор первым кричит: держи вора". Это как "Украина оккупировала Донбасс".
На самом деле действия России против Украины есть обыкновенной имперской реваншистской политикой.
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СОГЛАСНО БУДАПЕШТСКОМУ МЕМОРАНДУМУ !!!
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Россия давно уже переступила границу Украины, так-что, нечего вам россиянам возмущаться.
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Противотанковых систем у нас хватает, нам бы противовоздушные.
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"США в певному сенсі переступили межу", - МЗС РФ про постачання летальної зброї в Україну - Цензор.НЕТ 6400мечтая силой расправиться с непокорным населением Источник: https://censor.net.ua/n3041209
Дык бы уже давно и " силой расправились с непокорным населением " .
Вспомним Мариуполь , Славянск и т.д. вплоть до Илловайска - когда за сепаров были брошены кадровые российские войска , которые там до сих пор тусуются в "командировках".
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США переступили черту? А танки, артиллерия, боеприпасы, живая сила в данбассе, на территории Украины из козломордии это как назвать? расея в своем репертуаре, врет и не краснеет.
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Донецкие шахтеры на фоне донецких терриконов --------
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да пошел ты еблан, кого в этом мире интересует кацапское мнение....
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Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?", - отметил российский дипломат.Источник: https://censor.net.ua/n3041209 А дальше вы пойдёте с нашей территории на......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"США в определенном смысле переступили черту", - МИД РФ о поставках летального оружия в Украину
 
 
 
 
 
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