 "США в определенном смысле переступили черту", - МИД РФ о поставках летального оружия в Украину

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?", - отметил российский дипломат.

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По его мнению, американское оружие приведет к новым жертвам. "Киевские реваншисты и так ежедневно обстреливают Донбасс, не желая вести мирные переговоры и мечтая силой расправиться с непокорным населением. И США решили дать им для этого оружие", - сказал представитль МИД РФ.

Рябков также считает бесполезным призывать сейчас американских политиков образумиться.

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"Русофобия настолько застит многим из них глаза, что они радостно аплодируют карателям из украинских националистических батальонов", - заявил чиновник.