 "США в определенном смысле переступили черту", - МИД РФ о поставках летального оружия в Украину

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше?", - отметил российский дипломат.
По его мнению, американское оружие приведет к новым жертвам. "Киевские реваншисты и так ежедневно обстреливают Донбасс, не желая вести мирные переговоры и мечтая силой расправиться с непокорным населением. И США решили дать им для этого оружие", - сказал представитль МИД РФ.
Рябков также считает бесполезным призывать сейчас американских политиков образумиться.
"Русофобия настолько застит многим из них глаза, что они радостно аплодируют карателям из украинских националистических батальонов", - заявил чиновник.
Черта эта, "в определённом смысле" - вдоль твоей задницы, Т-щ Рябков,
Шо? Риваншизды и хунтяне из глэчикав и шараварав дАЛжны шмалять???
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Кацап не збреше, - піп не перехреститься.
А дальше жидяр наших во власти заберите еще к себе и отъе*итесь от Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3041209
А про "киевских реваншистов" это очередное повторение приема "обвиняй в том, что ты есть сам". "Вор первым кричит: держи вора". Это как "Украина оккупировала Донбасс".
На самом деле действия России против Украины есть обыкновенной имперской реваншистской политикой.
Дык бы уже давно и " силой расправились с непокорным населением " .
Вспомним Мариуполь , Славянск и т.д. вплоть до Илловайска - когда за сепаров были брошены кадровые российские войска , которые там до сих пор тусуются в "командировках".