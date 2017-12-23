 Аттестация полиции на Днепропетровщине провалилась: из всего 4,5% уволенных половина уже восстановилась, получив почти 2 млн компенсаций, - "Громадський контроль"

Как передает Цензор.НЕТ, об итогах проверки рассказывается на странице ГК в Facebook. Приводим текст полностью.

"Сразу скажем, картина неутешительная. Мало того, что уволенных оказалось всего 4,5%, так еще и почти половина из них уже успели восстановиться. Но обо всем по порядку.

Для того, чтобы иметь перед глазами полную картину, мы отправили в Главное управление Национальной полиции (ГУНП) в Днепропетровской области несколько запросов. Согласно официальным ответам ГУНП, всего аттестацию в области прошли 6973 милиционера.

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По результатам работы аттестационных комиссий всего 322 сотрудника (то есть 4,5%) были рекомендованы к увольнению (подтверждение: https://1drv.ms/b/s!Au40BbHMtYfagzxXIpWILaX15hDW).

Мы проанализировали судебный реестр и нашли как минимум 142 удовлетворенных иска на восстановление в должности (часть исков можно найти по ссылке: https://1drv.ms/x/s!Au40BbHMtYfahHCKJsDeDdw_bz9U). Это значит, что почти половина (!) из рекомендованных к увольнению сотрудников вернулись на свои рабочие места. Эту цифру подтверждают и в самом ГУНП (подтверждение: https://1drv.ms/b/s!Au40BbHMtYfagz1yiMImB8ETp9B2).

Выходит, что реальное количество уволенных по результатам аттестации в Днепропетровской области не дотягивает даже до 3%. Некоторые судебные процессы еще идут, поэтому можно смело утверждать, что эта цифра будет и дальше снижаться. В итоге в числе уволенных скорее всего окажутся только те, кто не захотел или просто поленился идти в суд.

Но и это еще не всё. Самое “смешное” в этой истории началось, когда мы наткнулись на решение суда, через которое восстанавливался на службе нынешний руководитель милиции Днепра Олег Кабаненко. Именно Кабаненко в свое время умудрился набрать самое маленькое количество баллов на тестах на знание законов и на общую логику среди всех руководителей области (http://bit.ly/2BtdwI5). Кстати, спустя всего несколько месяцев после назначения "Тойота" Кабаненко сбила пешехода на Слобожанском проспекте Днепра (http://bit.ly/2za1DAD). Может вместе с незнанием законов водитель не знал и правила дорожного движения?

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Так вот кроме восстановления на службе, полковнику Кабаненко удалось отсудить у государства еще и неслабую компенсацию ущерба в виде зарплаты за все месяцы, в которые он был отстранен от службы. А это 73 750,46 гривен (подтверждение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66899189).

Мы решили проверить, а сколько же всего бюджетных денег мы с вами заплатили из своего кармана тем, кого сами же решили уволить из милиции. Так вот из 142-х восстановленных в должности 96 (!!!) уже получили компенсацию на общую сумму 1 907 493 грн. И эта сумма будет продолжать расти, ведь часть процессов еще идет.

Вдумайтесь. Общество через Революцию Достоинства отстояло своё право наконец очистить прогнившие ряды украинской милиции. А в результате система не просто нашла лазейку, через которую сохранила себя в целости, но еще и смогла компенсировать себе весь ущерб, причем за наш счет.

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"ГромКонтроль" был активным участником аттестации милиции и собрал самую большую в Украине базу знаний о всей верхушке областной милиции. Все эти данные никуда не исчезли и ждут своего часа. А тем временем мы настаиваем на повторном запуске аттестации, поскольку первая - однозначно провалилась".