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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1104) Нацполиция (6492) Переаттестация (91)

 Аттестация полиции на Днепропетровщине провалилась: из всего 4,5% уволенных половина уже восстановилась, получив почти 2 млн компенсаций, - "Громадський контроль"

Спустя год после окончания аттестации сотрудников правоохранительных органов команда "Громадского контроля" проанализировала ее окончательные итоги на примере Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об итогах проверки рассказывается на странице ГК в Facebook. Приводим текст полностью.

"Сразу скажем, картина неутешительная. Мало того, что уволенных оказалось всего 4,5%, так еще и почти половина из них уже успели восстановиться. Но обо всем по порядку.

Для того, чтобы иметь перед глазами полную картину, мы отправили в Главное управление Национальной полиции (ГУНП) в Днепропетровской области несколько запросов. Согласно официальным ответам ГУНП, всего аттестацию в области прошли 6973 милиционера.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Мент Саша будет дальше работать и бухать": Суд восстановил в должности непрошедшего переаттестацию полицейского-дебошира. ВИДЕО

По результатам работы аттестационных комиссий всего 322 сотрудника (то есть 4,5%) были рекомендованы к увольнению (подтверждение: https://1drv.ms/b/s!Au40BbHMtYfagzxXIpWILaX15hDW).

Мы проанализировали судебный реестр и нашли как минимум 142 удовлетворенных иска на восстановление в должности (часть исков можно найти по ссылке: https://1drv.ms/x/s!Au40BbHMtYfahHCKJsDeDdw_bz9U). Это значит, что почти половина (!) из рекомендованных к увольнению сотрудников вернулись на свои рабочие места. Эту цифру подтверждают и в самом ГУНП (подтверждение: https://1drv.ms/b/s!Au40BbHMtYfagz1yiMImB8ETp9B2).

Выходит, что реальное количество уволенных по результатам аттестации в Днепропетровской области не дотягивает даже до 3%. Некоторые судебные процессы еще идут, поэтому можно смело утверждать, что эта цифра будет и дальше снижаться. В итоге в числе уволенных скорее всего окажутся только те, кто не захотел или просто поленился идти в суд.

Но и это еще не всё. Самое “смешное” в этой истории началось, когда мы наткнулись на решение суда, через которое восстанавливался на службе нынешний руководитель милиции Днепра Олег Кабаненко. Именно Кабаненко в свое время умудрился набрать самое маленькое количество баллов на тестах на знание законов и на общую логику среди всех руководителей области (http://bit.ly/2BtdwI5). Кстати, спустя всего несколько месяцев после назначения "Тойота" Кабаненко сбила пешехода на Слобожанском проспекте Днепра (http://bit.ly/2za1DAD). Может вместе с незнанием законов водитель не знал и правила дорожного движения?

Читайте на «Цензор.НЕТ»: 50% уволенных полицейских восстановились на своих должностях через суды, - Князев

Так вот кроме восстановления на службе, полковнику Кабаненко удалось отсудить у государства еще и неслабую компенсацию ущерба в виде зарплаты за все месяцы, в которые он был отстранен от службы. А это 73 750,46 гривен (подтверждение: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66899189).

Мы решили проверить, а сколько же всего бюджетных денег мы с вами заплатили из своего кармана тем, кого сами же решили уволить из милиции. Так вот из 142-х восстановленных в должности 96 (!!!) уже получили компенсацию на общую сумму 1 907 493 грн. И эта сумма будет продолжать расти, ведь часть процессов еще идет.

Вдумайтесь. Общество через Революцию Достоинства отстояло своё право наконец очистить прогнившие ряды украинской милиции. А в результате система не просто нашла лазейку, через которую сохранила себя в целости, но еще и смогла компенсировать себе весь ущерб, причем за наш счет.

Также читайте: Суд признал незаконным увольнение экс-замначальника главного следственного управления Нацполиции Мамки и его перевод на работу в Донецкую область

"ГромКонтроль" был активным участником аттестации милиции и собрал самую большую в Украине базу знаний о всей верхушке областной милиции. Все эти данные никуда не исчезли и ждут своего часа. А тем временем мы настаиваем на повторном запуске аттестации, поскольку первая - однозначно провалилась".

Аттестация полиции на Днепропетровщине провалилась: из всего 4,5% уволенных половина уже восстановилась, получив почти 2 млн компенсаций, - Громадський контроль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041208
 
 
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Та не. Рехворма злочинной милиции Овоща - цэ ж первая была из списка великих успешных рехворм.
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согласен нужен рейд по зачистке ментов сепаров и отброськиных!!!
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извините но поддерживать ментов и сепаров не буду и вам не советую
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У селищі Іларіонове в Синельниківському районі, що у Дніпропетровській області будують сучасний унікальної форми дитячий садок з біопаливною котельнею та сонячними панелями
Атестація поліції на Дніпропетровщині провалилася: з усіх 4,5% звільнених половина вже відновилася, отримавши майже 2 млн компенсацій, - "Громадський контроль" - Цензор.НЕТ 3471
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А что, радоваться разукрашенному зданию и плитке, на которой дети будут бить колени?
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Тогда вам в Ртищево. Там подходящие детские сады.
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Тогда Вам незачем беспокоиться об иларионовских детях
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Мусора остались теми же мусорами.

Пора их переаттестовывать с помощью семи. И шестидесяти двух впридачу.
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"своё право наконец очистить прогнившие ряды украинской милиции. А в результате система не просто нашла лазейку, через которую сохранила себя в целости, но еще и смогла компенсировать себе весь ущерб, причем за наш счет. Источник: https://censor.net.ua/n3041208"

Как же задолбало йо-кающее быдло... То высерает свою недобукву, а в двух местах после этого - пропускает, а ведь еще есть уни-калы, которые могут высрать чет типо "моя сёстра". Я уже проклинаю ублюдков - "грамотеев". Это типо как бычвота укр.говорящая говорит(например) - щас купим тото і їдем геть. т.е. хочется показаться "гарадским" - так и "йокерам" - оно типо умеет писцать на свинособачьем. Это как манкурты с особой щепетильностью изымали продовольствие в 32-м - разве был приказ упырей если найдешь кашу, варящуюся для детей, выливать ее в сортир? Сколько же быдла-то...(((

А по теме статьи - эти твари делают ровно то что мы готовы терпеть. Вспоминается пост Авакяна - мусора не люди(под постом). А посади козла на должность, то становится - рабы граждане не люди.
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Получается что уволенных , выгнанных , не внесли в систему что они не имеют права быть в органах. Значит выгнать их по новои со штрафами вместе с теми кто их принимал, уже окончательно
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В Дніпрі ще ті суди...
вони ще себе покажуть.
хоча..куди ще більше..
але згадаєте мене - це ще не межа!
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ну що тут не ясно? серйозний недокомплект в поліції
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поэтому туда тащут всех подряд стриптизерш оттморозков гопников сепаров и отброськиных)))
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та я бачу що ви шлете мені відповідь із патрульної машини, яка стоїть десь на холоді на трасі
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а сам - шлеш відповідь із патрульної машини, яка стоїть десь на холоді на трасі ..?
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Все нормально! Аттестацию провели - отчитались,рекомендовали,уволили. Хотели как лучше,а получилось как всегда! Просто ВРУ "забыли"(забили?) внести поправку - что уволенные после атестации не имеют права (не могут) работать в той системе. Ну и чтоб не верещали за права человека/гражданина должны полностью пройти курс обучения с "0" и начинать "молодым специалистом".
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Лягавих сук відгодовують для нового нападу кацапердів ! Справампокидьків живе й перемагає !!!
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Колян‏ @Kolian37ад

Завтра в нас, офіційний день всесвітнього позору. Ніде в світі народ не виходить щоб пришвидчити знищення своєї країни.
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До реформировались !Медный таз уже над головой! К власти пришли бандиты!
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Потому что сначала надо было гнать судей и прокуроров, а только потом ментов.
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Ментами рождаються что вы хотели что бы они с плугом в поле землю пахали.
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А какие из соевых реформ успешные? Куда ни ткнись - все через Жо@у. Все так грамотненько задумано, чтоб ничего не поменялось.
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все це зроблено спецом, ніхто тих реформ геть і не планував
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Неа, все 144 рехвормы не через опу.
порошенко ничего не делает через опу.

Все сделано очень квалифицированно, так, что даже эвропа ничего не заподозрила крамольного.
Порошенко развел эвропу как лохов

А в списке миллиардеров порошенко подвинулся наверх - получил больше миллиардов доходов от своих рехворм.

Да и дэпутаты в своих декларацыях доходы сильно увеличили.

А 70% народа получает субсидею на коммуналку - не могут найти лишних 200 грн
на оплату.

Но народ терпит.

Какая такая ревалюцыя достоинмтва??

Какого такого достоинства??
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Какая такая люстрацыя в днепре??

На должность самого главного милицыанера в днепре мэр филатов
назначил бывшего камандира днепропетровского беркута,
который бил народ весной 2014 года.

А про 9 мая и побитие атошников милицыей уже забыли??

Про марши забытых полков с георгиевкими лентами 9 мая забыли??

Про расстрел 2 атошников и вывоз убийцы в израиль
под крышей днепровской милицыи забыли??
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Атестація поліції на Дніпропетровщині провалилася: з усіх 4,5% звільнених половина вже відновилася, отримавши майже 2 млн компенсацій, - "Громадський контроль" - Цензор.НЕТ 1491Реформа правоохранительных органов - такая же показуха , как и антикорупциозная борьба (
А если не будет решен вопрос - " кто будет судить судей?" - то вспомнится - "судью на мыло!" .
Причем сразу и по "закону Линча" .
Думаю , и года при таком порядке и не пройдет , и в нас будет самая справедливая судебная система !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАттестация полиции на Днепропетровщине провалилась: из всего 4,5% уволенных половина уже восстановилась, получив почти 2 млн компенсаций, - "Громадський контроль"
 
 
 
 
 
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