 "До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады", - Гройсман. ВИДЕО

Как этом сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, до 2020 года запланировано создать 96147 мест в детсадах. Такое количество мест не только ликвидирует очереди в детские сады, но и обеспечит нормальную загруженность групп в садиках.
Гриневич напомнила, что дошкольное образование, согласно новому законодательству, является обязательным.
Одной из основных проблем дошкольных учебных заведений является дефицит кадров. Только сегодня этот дефицит составляет более 4000 человек, а для того, чтобы обеспечить необходимое расширение ДУЗ важно обратить внимание на подготовку специалистов в педагогических колледжах и университетах.
Для того, чтобы обеспечить этот амбициозный план, правительство планирует не только открывать новые сады, но и реорганизовывать образовательные учреждения, создавая дошкольные отделения (к примеру, в школах, где есть свободные помещения).
Также МОН планирует стимулировать открытие частных садов и возвращение помещений детских учреждений, которые используются не по назначению, для возобновления работы садов.
В свою очередь премьер-министр поддержал эту программу.
"До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады. Я вообще считаю, что это надо было сделать еще несколько лет назад. Поэтому приоритетом Госфонда регионального развития на будущий год должен стать детский сад. Маленькие украинцы не должны стоять в очереди", - сказал Гройсман.
Правительство поддержало Программу развития дошкольного образования до 2020 года единогласно.
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Подельник Яныка следует следами своего патрона !!!
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Одного дебила просили принять ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ Другого дебила просят принять законы. Один дебил решил применить насилие и началась литься кровь Другой дебил применил насилие и началась литься кровь. Один уже сбежал к мокшам Другой, если не одумается сбежит туда же.
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в Ростов не доедет...
судить падлу судом Линча будем....
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как ты можешь верить этой шоблеёбле?
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Воспитатели детсадов будут бегать по городу и насильно уводить детей в детсад!
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ноухау))) - статистичної контори в Україні, Лановий
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Боюсь даже предположить каким образом.
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расказывает как бороться с рашкой а тем временем липецкая фабрика платит честно налоги в российский бюджет -что б офицеры фсб вовремя получали зарплаты
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