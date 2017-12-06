 "До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады", - Гройсман. ВИДЕО

Как этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, до 2020 года запланировано создать 96147 мест в детсадах. Такое количество мест не только ликвидирует очереди в детские сады, но и обеспечит нормальную загруженность групп в садиках.

Гриневич напомнила, что дошкольное образование, согласно новому законодательству, является обязательным.

Одной из основных проблем дошкольных учебных заведений является дефицит кадров. Только сегодня этот дефицит составляет более 4000 человек, а для того, чтобы обеспечить необходимое расширение ДУЗ важно обратить внимание на подготовку специалистов в педагогических колледжах и университетах.

Для того, чтобы обеспечить этот амбициозный план, правительство планирует не только открывать новые сады, но и реорганизовывать образовательные учреждения, создавая дошкольные отделения (к примеру, в школах, где есть свободные помещения).

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Также МОН планирует стимулировать открытие частных садов и возвращение помещений детских учреждений, которые используются не по назначению, для возобновления работы садов.

В свою очередь премьер-министр поддержал эту программу.

"До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады. Я вообще считаю, что это надо было сделать еще несколько лет назад. Поэтому приоритетом Госфонда регионального развития на будущий год должен стать детский сад. Маленькие украинцы не должны стоять в очереди", - сказал Гройсман.

Правительство поддержало Программу развития дошкольного образования до 2020 года единогласно.