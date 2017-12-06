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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Общество
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Все про:детсад (142) Кабмин (10156) Гройсман (3641) Минобразования (850) Гриневич (232)

 "До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады", - Гройсман. ВИДЕО

6 декабря на заседании Кабинета министров Украины министр образования и науки Украины Лилия Гриневич презентовала программу развития дошкольного образования.

Как этом сообщает Цензор.НЕТ.  

...

По ее словам, до 2020 года запланировано создать 96147 мест в детсадах. Такое количество мест не только ликвидирует очереди в детские сады, но и обеспечит нормальную загруженность групп в садиках.

Гриневич напомнила, что дошкольное образование, согласно новому законодательству, является обязательным.

Одной из основных проблем дошкольных учебных заведений является дефицит кадров. Только сегодня этот дефицит составляет более 4000 человек, а для того, чтобы обеспечить необходимое расширение ДУЗ важно обратить внимание на подготовку специалистов в педагогических колледжах и университетах.

Для того, чтобы обеспечить этот амбициозный план, правительство планирует не только открывать новые сады, но и реорганизовывать образовательные учреждения, создавая дошкольные отделения (к примеру, в школах, где есть свободные помещения).

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Количество учеников за последние три года в Киеве выросло на 22,3 тыс., а новых мест в школах появилось около 2,5 тыс., - Госкомстат. Инфографика

Также МОН планирует стимулировать открытие частных садов и возвращение помещений детских учреждений, которые используются не по назначению, для возобновления работы садов.

В свою очередь премьер-министр поддержал эту программу.

"До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады. Я вообще считаю, что это надо было сделать еще несколько лет назад. Поэтому приоритетом Госфонда регионального развития на будущий год должен стать детский сад. Маленькие украинцы не должны стоять в очереди", - сказал Гройсман.

Правительство поддержало Программу развития дошкольного образования до 2020 года единогласно.

Источник: https://censor.net.ua/n3037705
 
 
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"До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады", - Гройсман - Цензор.НЕТ 1503в смысле некому будет в очередь становиться?
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так они с барыгой на этом специализируються
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В Киеве пролилась первая кровь: сторонники Саакашвили отбили штурм палаточного городка !!!

Подельник Яныка следует следами своего патрона !!!
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 2h2 hours ago

Одного дебила просили принять ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ Другого дебила просят принять законы. Один дебил решил применить насилие и началась литься кровь Другой дебил применил насилие и началась литься кровь. Один уже сбежал к мокшам Другой, если не одумается сбежит туда же.
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на панаму самолёты нужно отменить...
в Ростов не доедет...
судить падлу судом Линча будем....
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верить неучу - себя обмануть...
как ты можешь верить этой шоблеёбле?
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Сядь уже на бутылку и успокойся.
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Рецепт простой - еще чуть поднять цены на газ и коммуналку, доделать медреформу и в Украине останутся только депутаты, министры и судьи с прокурорами! Все остальное население сбежит!
Воспитатели детсадов будут бегать по городу и насильно уводить детей в детсад! "До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады", - Гройсман - Цензор.НЕТ 1879
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моэ дитинча з народження в электронный черзі стоїть - прийшло запрошенння до школі, у єлектронній черзі 7 ...цікаво, куди швидше потрапить?
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возвращение не по назначению используемых? так и вижу, как налоговые и пенсионные фонды вместе с остальными госконторами кинулись паковать чемоданы)))
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Вот в это вполне можно поверить стоит глянуть на снижение рождаемости, и строить ничего не придется.
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Молодёжь вся уедет, а бабушки уже не нарожают. Так что и садиков не надо, и очередей не будет.
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Оплата за відвідування дитячого садка буде така, що черга зникне. .
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рожать перестанут....а если и родят то долго не протянут с такой медициной
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до якого року це неподобство планує)) бути у владі?!
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Ну так либо грося уйдёт, либо мы все уйдем 😕 И проблема с садиками решится
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Наше правительство родом из будущего...ничего не понимая в настоящем, в лёгкую знают что будет в будущем, например в 2020
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"До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады", - Гройсман
Боюсь даже предположить каким образом.
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Все просто--нема дітей , тому не потрібні дітячі садочки !!!Все "геніальне" просте !!)))
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Я саме це і мав на увазі. Просто моторошно про таке думати.
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Смотри мордехай, шоб тебя не ликвидировали до 20-го
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Не что подобное я слышал,лет двадцать тому назад.Неужели работает??? Как видите.
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Авжеж,пане Гройсман,бо до 2020 вче дітородне населення або виїде або вимре..
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Забавно,учитывая,что гройсман самоликвидируется уже в следующем году,пиздеть не мешки ворочать,губошлёп пиздабол
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А у этого всё "йолочка" в голове....
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Как это из тюрьмы он собирается очереди в садики ликвидировать, интересно?
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Кто видел строительство нового детского сада, АУУУ?
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а до 2050 достигнем уровня развитых европейских стран! да гройсман? только многие не доживут! да гройсман?
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гройсман живет так как в ЕС будут жить только в 2050 году
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а щас что 2019 год ? пипец уроды черепашьи рехформы
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Началась пора обещаний....Значит скоро вибори....)
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Всех арестует и вышлет в Грузию?
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он шляпа заныкалась аж из Яворийского полигона вещает.....
расказывает как бороться с рашкой а тем временем липецкая фабрика платит честно налоги в российский бюджет -что б офицеры фсб вовремя получали зарплаты
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боже мой , да ты в розыске будешь до 2020 года , вместе с шоколадным патроном
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Очереди для детей депутатов в частные садики не будет не волнуйтесь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"До 2020 года мы ликвидируем очередь в детсады", - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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