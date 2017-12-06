 Сытник и Холодницкий не выступят в Раде из-за командировки, - Парубий. ВИДЕО

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Руководители САП и НАБУ сообщили, что они находятся в командировке и не смогут прибыть на заседание ВР", - сказал Парубий.

При этом он предложил заслушать руководителей Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

"Я пригласил сегодня руководителя СБУ и Генпрокурора, но мое предложение заключается в том, чтобы мы заслушали их в 12:30, а до 12:00 у нас стоят законопроекты большого значения, к которым мы долго готовились. Это вопросы, которые касаются противодействия домашнему насилию", - добавил глава Верховной Рады.

Во вторник, 5 декабря, депутаты проголосовали за то, чтобы вызвать в Раду и заслушать Генпрокурора Юрия Луценко, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро.