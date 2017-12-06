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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:ВР (21345) Парубий (1467) Сытник (469) Холодницкий (381)

 Сытник и Холодницкий не выступят в Раде из-за командировки, - Парубий. ВИДЕО

Директор НАБУ Артем Сытник и глава САП Назар Холодницкий не смогут прибыть на заседание ВР 6 декабря из-за поездки в США.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Руководители САП и НАБУ сообщили, что они находятся в командировке и не смогут прибыть на заседание ВР", - сказал Парубий.

При этом он предложил заслушать руководителей Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

"Я пригласил сегодня руководителя СБУ и Генпрокурора, но мое предложение заключается в том, чтобы мы заслушали их в 12:30, а до 12:00 у нас стоят законопроекты большого значения, к которым мы долго готовились. Это вопросы, которые касаются противодействия домашнему насилию", - добавил глава Верховной Рады.

Во вторник, 5 декабря, депутаты проголосовали за то, чтобы вызвать в Раду и заслушать Генпрокурора Юрия Луценко, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро.

Источник: https://censor.net.ua/n3037689
 
 
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Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это пока не известно.
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А вот,что будет с Парубиём после свержения воровской власти ,он на зону пойдёт или на дурку ? Сытник и Холодницкий не выступят в Раде из-за командировки, - Парубий - Цензор.НЕТ 8410
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если такое вдруг и случится, то у них у всех есть виллы в Испании, Австрии, Бельгии и т.д.
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как показывает практика - говно не тонет
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Лечиться в институте мозга по квоте Минздрава. Надолго.
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Алкопрокурор хотел телеграмой их вызвать срочно,но как обычно был послан нахер.Скоро его командировки будут в таежный союз.Баба яга тысячелетия вчера была в печали,когда он речи свои двигал))).Видать понимает все)))
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Саакашвілі про луценка- двієчник безграмотний. Нічого і добавить окрім що воно ще і брехло.
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oren

Саакашвілі про луценка- двієчник безграмотний. Нічого і добавить окрім що воно ще і брехло.+++
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Таки добавлю - спинка гибкая и язык шелковый. Ситник і Холодницький не виступлять у Раді через відрядження, - Парубій - Цензор.НЕТ 3869 Все.
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Луценко видимо на нары хочет вернуться
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Луценко хочет воровать и быть на свободе,но так не будет
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Саймон Грин‏ @SaymonGreen 4 ч.4 часа назад
Страх перед очередной отправкой в ЗОНУ заставляет Югика творить неимоверные вещи....только жить начал....только бабло повалило...а тут какое то НАБУ...какое то ФБР....все чего хотел бы Югик это быть царьком в Украине...ну и бутылку вискаря возле кровати с утреца...
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Парубий ,стоило твое теплое место расстрелов на майдане?
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Сытник и Холодницкий не выступят в Раде из-за командировки, - Парубий - Цензор.НЕТ 4964Адесса‏ @alisaod2016 58 мин.58 минут назад
А все заметили что нет антимайдана?) Они только виртуальные-армия мин.стець, почему не выходят с плакатами Нас устраивают коммунальные тарифы! Спасибо за цену на бензин! Пенсия моей бабушки помогла мне купить квартиру! Офшоры президента моя гордость! Где это все, где???
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А картавый ордер на арест Бутусова выписал уже, не ?Как за шо?
Он же один в один как и Михо - создал "злочинну организацию" под видом форума ЦН и круглосуточно раскачивают лодку с целью развала власти
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran 2 ч.2 часа назад
Сейчас под Радой: После попытки нападения авакоских мусоров и избиения людей выросли баррикады! Тыц https://www.facebook.com/IegorSoboliev/videos/10208064263684030/ …
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Классссна розсщитали підрахуї чоколадні щоб не виступили....
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Istoryk‏ @ictopyk 3 ч.3 часа назад
Єгор Соболєв:Петру Порошенку, я вважаю, залишилося тільки подати у відставку. Це єдиний для нього добрий вихід, усі інші виходи з нинішньої ситуації є для нього не добрими. Найгіршим є знову пробувати атакувати людей.Ви цього не переживете і я вам дуже раджу цього не пробувати.

Оточення Порошенка відрізняється від оточення Януковича тим, що більшість його вже зараз готові тікати й здати свого шефа. Силовики деморалізовані й не збираються йти на радикальні міри по придушенню мирної демонстрації.
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Це не Рада, а холуї ганебні. Раби мафії промоскальських бариг, типа "олігархів".
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Власть себя дискредитировала . Она лишилась народного доверия . т.е. - нелигитимна .
Мы ждали свобод и развития , а получили нищету и закручивание гаек . Плюс война .
А ведь потеря территорий - это плата за признание их власти Хуйлом .
Слишком велика цена , а товар-то - дерьмецо ...
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вместо них выступит другой комический дуэт - Юга Луцык и Грыцак
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что наступает в стране . если Пеця начинает себя мнить Вовой
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Пеця перестав для мене бути людиною.
після того як пройшов повз людину якій стало зле.

Колишній
Караульний, який упав під час інавгурації Порошенка, вже рік як важко хворіє
вартовий, який упав під час інавгурації президента Порошенка, вже рік, як важко хворіє, але грошей на лікування у його родини немає. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/vartoviy-yakiy-vipustiv-zbroyu-pid-chas-inavguraciyi-poroshenko-vazhko-hvoriye-438645.html

Ситник і Холодницький не виступлять у Раді через відрядження, - Парубій - Цензор.НЕТ 4903
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник и Холодницкий не выступят в Раде из-за командировки, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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