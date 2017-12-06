 Сытник и Холодницкий не выступят в Раде из-за командировки, - Парубий. ВИДЕО

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Руководители САП и НАБУ сообщили, что они находятся в командировке и не смогут прибыть на заседание ВР", - сказал Парубий.
При этом он предложил заслушать руководителей Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.
"Я пригласил сегодня руководителя СБУ и Генпрокурора, но мое предложение заключается в том, чтобы мы заслушали их в 12:30, а до 12:00 у нас стоят законопроекты большого значения, к которым мы долго готовились. Это вопросы, которые касаются противодействия домашнему насилию", - добавил глава Верховной Рады.
Во вторник, 5 декабря, депутаты проголосовали за то, чтобы вызвать в Раду и заслушать Генпрокурора Юрия Луценко, главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.
НАБУ, в свою очередь, заявило, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро.
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Саакашвілі про луценка- двієчник безграмотний. Нічого і добавить окрім що воно ще і брехло.+++
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Страх перед очередной отправкой в ЗОНУ заставляет Югика творить неимоверные вещи....только жить начал....только бабло повалило...а тут какое то НАБУ...какое то ФБР....все чего хотел бы Югик это быть царьком в Украине...ну и бутылку вискаря возле кровати с утреца...
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А все заметили что нет антимайдана?) Они только виртуальные-армия мин.стець, почему не выходят с плакатами Нас устраивают коммунальные тарифы! Спасибо за цену на бензин! Пенсия моей бабушки помогла мне купить квартиру! Офшоры президента моя гордость! Где это все, где???
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Он же один в один как и Михо - создал "злочинну организацию" под видом форума ЦН и круглосуточно раскачивают лодку с целью развала власти
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Сейчас под Радой: После попытки нападения авакоских мусоров и избиения людей выросли баррикады! Тыц https://www.facebook.com/IegorSoboliev/videos/10208064263684030/ …
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Єгор Соболєв:Петру Порошенку, я вважаю, залишилося тільки подати у відставку. Це єдиний для нього добрий вихід, усі інші виходи з нинішньої ситуації є для нього не добрими. Найгіршим є знову пробувати атакувати людей.Ви цього не переживете і я вам дуже раджу цього не пробувати.
Оточення Порошенка відрізняється від оточення Януковича тим, що більшість його вже зараз готові тікати й здати свого шефа. Силовики деморалізовані й не збираються йти на радикальні міри по придушенню мирної демонстрації.
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Мы ждали свобод и развития , а получили нищету и закручивание гаек . Плюс война .
А ведь потеря территорий - это плата за признание их власти Хуйлом .
Слишком велика цена , а товар-то - дерьмецо ...
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+++
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після того як пройшов повз людину якій стало зле.
Колишній
Караульний, який упав під час інавгурації Порошенка, вже рік як важко хворіє
вартовий, який упав під час інавгурації президента Порошенка, вже рік, як важко хворіє, але грошей на лікування у його родини немає. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/vartoviy-yakiy-vipustiv-zbroyu-pid-chas-inavguraciyi-poroshenko-vazhko-hvoriye-438645.html
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