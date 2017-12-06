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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Происшествия
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 Утром в столкновениях под Радой пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских, - Нацполиция

Утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины в палаточном городке под Радой проводили мероприятия по розыску и задержанию лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

"Утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной Радой Украины усилены наряды правоохранителей", - сказано в сообщении.

Также в полиции заявили, что никого из участников акции не задержали.

Позже в ведомстве сообщили, что в столкновениях пострадали одиннадцать стражей порядка и двое гражданских лиц.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Саакашвили: "Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться!"

Ранее Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили. Позже стало известно, что Нацполиция начала розыск Саакашвили.

Напомним, вчера правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Источник: https://censor.net.ua/n3037687
 
 
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    Я хренею...вот так получать по морде из-за какого-то чекнутого грузина?????
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    Саймон Грин‏ @SaymonGreen 4 ч.4 часа назад
    Страх перед очередной отправкой в ЗОНУ заставляет Югика творить неимоверные вещи....только жить начал....только бабло повалило...а тут какое то НАБУ...какое то ФБР....все чего хотел бы Югик это быть царьком в Украине...ну и бутылку вискаря возле кровати с утреца...
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    украинцы разочаровали всю Европу , хорошо что только туристические и краткосрочный вьезд им дали
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    скажу тебе честно, Европа разочаровала украинцев ни чуть не меньше.
    Лживая, двуличная, продающая свои "европейские ценности" за евробабло от Газпрома на раз!
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    На жаль, історія України повторюється. Між іншим, може настав час вивчити нарешті свою історію краще, щоби не повторювати одні й ті ж помилки, щоби не вибирати одних і тих же політиків. Може, давайте щось в собі змінювати більше. І згадувати, якими ми були тут, на Майдані Незалежності. В що ми вірили тоді. В що ми віримо сьогодні. Наскільки ми сильні і наскільки ми готові бути сильними.

    Руслана Лижичко
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    Леонид Краснопольский
    2 hrs ·
    Напомните мне в чем обвиняют Саакашвили?
    Расстрел Майдана, сдача Крыма, Иловайск,Дебальцево,контрабанда с ОРДЛО,рейдерские захваты фермеров,коррупция или что-то другое. Я забыл просто.
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    гниды мусорские чего ж вы лезли по темному как злодюги в 6 утра к людям ? Ну и получили по хлебалам. Всегда у нас в Украине все было печально с исполнителями, что при Яныке, что сейчас. За 10 тысяч гривен все-равно плохо рвут людей.
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    Брехня речників Нацполіції лікується повним перезавантаженням перевиборами. І найперше президентськими. Тому працюймо панове!
    Вже три дні ношу у себе в Дніпрі емблему негайної відставки жирного шпигуна - (і!), червоне в білому. Люди дивляться і пізнають. Деяким давав емблеми, бо просили. Сьогодні нароблю побільше і буду роздавати
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУтром в столкновениях под Радой пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских, - Нацполиция
     
     
     
     
     
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