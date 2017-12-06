 Утром в столкновениях под Радой пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

"Утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной Радой Украины усилены наряды правоохранителей", - сказано в сообщении.

Также в полиции заявили, что никого из участников акции не задержали.

Позже в ведомстве сообщили, что в столкновениях пострадали одиннадцать стражей порядка и двое гражданских лиц.

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Ранее Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили. Позже стало известно, что Нацполиция начала розыск Саакашвили.

Напомним, вчера правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".