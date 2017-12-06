 Саакашвили пришел под Верховную Раду. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Саакашвили выступил с речью перед своими сторонниками и ответил на вопросы журналистов.

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В частности, на вопрос о том, почему он не явился утром на допрос в Генпрокуратуру, Саакашвили ответил, что готов принять следователя и дать ответы на его вопросы в лагере под Радой.

Сакашвили призвал киевлян поддержать протестующих теплым чаем и бутербродами, а также пригласил на 18.00 под Раду на вече, чтобы обсудить дальнейшие планы.

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Обстановка в лагере под Радой. Фото Цензор.НЕТ.





