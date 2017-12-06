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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Саакашвили пришел под Верховную Раду. ВИДЕО+ФОТО

Разыскиваемый правоохранителями экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили пришел на место акции протеста под Верховной Радой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Саакашвили выступил с речью перед своими сторонниками и ответил на вопросы журналистов.

...

В частности, на вопрос о том, почему он не явился утром на допрос в Генпрокуратуру, Саакашвили ответил, что готов принять следователя и дать ответы на его вопросы в лагере под Радой.

Сакашвили призвал киевлян поддержать протестующих теплым чаем и бутербродами, а также пригласил на 18.00 под Раду на вече, чтобы обсудить дальнейшие планы.

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Обстановка в лагере под Радой. Фото Цензор.НЕТ

 Саакашвили пришел под Верховную Раду 01
Саакашвили пришел под Верховную Раду 02
Саакашвили пришел под Верховную Раду 03

Источник: https://censor.net.ua/n3037679
 
   
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грузин у которого 0 поддержки кроме сотни проплаченых неудачников
приехал в другую страну и в открытую призывает к свержению власти
если он при задержании получит травмы несовместимые с жизнью я не расстроюсь
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Есть Порошенко,есть независимая Украина с сильной армией-а кто знает,что будет,если придет,кто то другой да,ещё и во время войны.
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а счас тебе нравится когда твой хозяин ворует)))
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Чего вы сюда лезете как мухи на говно ? Грузинского ветерана АТО Вано Надирадзе задержали при попытке пересечения границы Украины. Соратник Михаила Саакашвили и одного из идеологов палаточного городка под Радой, который был депортирован правоохранительными органами Украины, поймали во время пересечения границы Молдовы и Украины.
Известно, что попасть в Украину через Молдову Надирадзе хотел сегодня утром, 3 декабря. Об этом Информатору стало известно из сообщения МВД Украины в Facebook.
«Несколько часов назад совместными усилиями в 20 метрах от границы был задержан правонарушитель. Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, которого несколько дней назад депортировали правоохранительные органы Украины. Иностранец собирался незаконно попасть в Украину. По данному факту правоохранителями Молдовы возбуждено уголовное дело», - прокомментировали в официальном заявлении ведомства.
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слили с помощью вот таких ботов
и сегодня 6 а не 3
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майданы закончатся когда посадят первого президента.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили пришел под Верховную Раду. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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