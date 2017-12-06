 Саакашвили пришел под Верховную Раду. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Саакашвили выступил с речью перед своими сторонниками и ответил на вопросы журналистов.
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В частности, на вопрос о том, почему он не явился утром на допрос в Генпрокуратуру, Саакашвили ответил, что готов принять следователя и дать ответы на его вопросы в лагере под Радой.
Сакашвили призвал киевлян поддержать протестующих теплым чаем и бутербродами, а также пригласил на 18.00 под Раду на вече, чтобы обсудить дальнейшие планы.
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приехал в другую страну и в открытую призывает к свержению власти
если он при задержании получит травмы несовместимые с жизнью я не расстроюсь
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Известно, что попасть в Украину через Молдову Надирадзе хотел сегодня утром, 3 декабря. Об этом Информатору стало известно из сообщения МВД Украины в Facebook.
«Несколько часов назад совместными усилиями в 20 метрах от границы был задержан правонарушитель. Им оказался 47-летний гражданин Грузии Вано Надирадзе, которого несколько дней назад депортировали правоохранительные органы Украины. Иностранец собирался незаконно попасть в Украину. По данному факту правоохранителями Молдовы возбуждено уголовное дело», - прокомментировали в официальном заявлении ведомства.
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и сегодня 6 а не 3
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