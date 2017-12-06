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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1030) Минфин (1158) налоги (2317) протест (4078)

 "Нет геноциду бизнеса!": Сегодня пройдет всеукраинская акция протеста против блокирования накладных

Сегодня под зданием Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ул. Липская, 3) в Киеве, а также в ряде других городов состоится акция протеста с требованием отменить блокировку накладных.  

Как передает Цензор.НЕТ, мероприятие должно начаться около 13-30. 

"Вчера они попробовали грабить бизнес нажатием кнопки - и им это сошло с рук. Сегодня работа компаний останавливается! Предприятия закрываются! Сокращаются рабочие места. Люди оказываются на улице! Придуманными критериями искусственно зачищается и монополизируется рынок. И этот процесс только набирает обороты", - гооворится в описании события на странице в Facebook.

Организаторы акции призывают выступить против "геноцида бизнеса" и не "терпеть молча грабеж".  

"Все сознательные политические и общественные силы призываются к совместному протесту против антиконституционного уничтожения украинского свободного предпринимательства... Если ты хочешь сохранить свое рабочее место, свое предприятие, свою страну – протестуй!" - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Блокировка налоговых накладных: по Киеву 36% - блокировка реального сектора, - начальник столичной ГФС Демченко

Один из организаторов, предприниматель Эдуард Курганский пояснил цель акции: "По нашим ожиданиям - именно в этот день Минфин принесет свой законопроект в Комитет. По той информации, что мы имеем, этот з/п не убирает блокировку и даже не переводит СМКОР (Система мониторинга критериев оценки рисков. - Ред.) в тестовый режим. Так что наша задача - не допустить поддержки Комитетом законопроекта от Минфина. Он ничего не решает. У нас есть собственный законопроект о полной отмене блокировки через отмену статьи 201.16 Налогового кодекса. Ищем депутатов, готовых подать этот законопроект".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Ручное блокирование налоговых накладных как минимум создаст большие коррупционные риски, - Данилюк

Также активисты сообщают, что выйдут на акции протеста возле облсоветов в Харькове, Днепре, Полтаве, Запорожье и во Львове.

Источник: https://censor.net.ua/n3037677
 
   
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    Сразу видно высокоинтелектуального борцуна с барыгами... Ты хоть знаешь что такое налоговая накладная?
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    Порошенко президент Путина: Госдеп США располагает документами...


    Госдепартамент США, Федеральное Бюро Расследований США совместно с НАБУ располагают документами которые подтверждают вмешательство Российской Федерации в выборы Президента Украины, которые закончились победой Порошенко...
    Следуя нашей информации, ФБР удалось выйти на связи Путина и Порошенко через олигарха Фирташа, который был посредником между олигархом Порошенко и Президента России.
    Также есть информация об отмывании особо крупных средств в пользу российских миллиардеров при содействии Порошенко в обмен на преференции Путина.
    В ближайшее время эти документы будут обнародованы общественности.... ОТ ТАКИ ДЕЛЫ...
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    Да, сразу было понятно, что Путин делает ставку на Порошенко. Они классово близки. Чем Порошенко отличается от всех этих Ротенбергов и Тимченок? Ничем. К тому же Путин понимает, что при олигархии Украина развиваться не сможет. Феодализм не развивается. Он пытается заморозить все, как есть.
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    Порошенко - это калька Януковича в более умной и изощренной форме!!!
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    Дебіли. всі ваші проблеми на Грушевського а не біля...
    под зданием Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ул. Липская, 3)
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    Сегодня одни накладные, завтра будут другие. Идите сегодня в 18-00 под ВР и решайте вопрос в комплексе.
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    Да што ж за шатуны такие и ахенты проклятые)))Винницкая банда на весь мир вещает про усьо впорядке,так и должно быть.Корень проблем засел на банковой,который реанимировал режим индюковича в худшем его варианте.
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    Да што ж за шатуны такие и ахенты проклятые)))Винницкая банда на весь мир вещает про усьо впорядке,так и должно быть.Корень проблем засел на банковой,который реанимировал режим индюковича в худшем его варианте.
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    пока в Украине выбирают власть по рейтингу царских дворцов, в стране не будет никакой экономики. Сравните дома руководителей ведущих западных компаний и имения украинских барыг. Щдесь ключ к пониманию отношения к богатству.
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    Бизнес может быть только Барыжный!
    Все остальные - поставщики "трех шкур" для вымогателей и взяточников.
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    слишком много умных слов, как для народного протеста

    как-то проходил таможню в порту Стамбула в 1995 году

    Так вот за бусик таможенники взяли аж 5 баксов
    А за фуру аж 10
    всё оформление заняло минуту
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    ага народ должен мычать: хлеба и зрелищ! Если в предложении больше трёх слов и нет мата то, это уже не народ.
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    У нас тоже занимает немного времени если платишь хорошо.
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    "Готовьтесь к буре, НАБУ готовит дело против Порошенко…" если сейчас "всплывут" Петины коррупционные схемы и офшоры - ему конец!
    "Хорошо бы еще подключить к расследованию ФБР и Минфин (отдел финансовой разведки) США!
    Как известно НАБУ создано госдепартаментом США для борьбы с кланами и откровенными преступниками в украинской власти.
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    Не знаю куда писать, но появилась идея - отдать Украину в аренду НОРМАЛЬНОМУ правительству, Швейцарии, Голландии и т.б.
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    незря предки в часы неурядиц варягов приглашали.
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    Идет междуусобчик между Южаниной и министров финансов Данилюком Южанина хочет видеть себя на посту министра финансов и вставляют друг другу палки кто кого съесть и им по...уй бизнес Украины и предприниматели им главное побольше захватит финансовых потоков и блокировка делается искуственно все это знают и понимают какая власть такая и экономика страны которая построена на ручнике и пропускайте мимо что у нас рынок у нас глубокий совок управления пр котором они и могут жить при рынке все эти дельцы и гроша ломаного не стоят
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    Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы » Уходящий год можно смело охарактеризовать как год упразднения среднего класса - эксперт
    06.12.2017, 10:26 • 1295 • 1

    Уходящий год можно смело охарактеризовать как год упразднения среднего класса и малого предпринимательства.
    Лавинообразное поднятие размера минимальной заработной платы - главное экономическое псевдо достижение властей в 2017 году - практически не повлияло на конкурентоспособность и уровень налоговой нагрузки для крупного бизнеса, имеющего минимальное количество персонала с зарплатами, приближенными к размеру МЗП.
    Однако решение принесло ощутимый урон интересам микро- и среднего бизнеса (МСБ), где количество нанятых работников нередко составляет четверть, а то и треть персонала, а значит привело к:
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    - значительному повышению налоговой нагрузки на малого работодателя или предпринимателя;
    - необходимости увольнения части персонала, в худшем случае его перевод на неформальную занятость;
    - вынужденному переносу повышения налогов на себестоимость реализуемой МСБ продукции (услуг), что для потребителя вылился в рост цен, а для страны - в рост инфляции;
    - суммарному снижению конкурентоспособности МСБ как по отношению к крупному бизнесу, так и к импортной продукции (для примера, по состоянию на 01.11 годовой прирост взимания НДС от импорта составил 55,2 млрд. или +38%).
    Но и тут еще не финал трагедии. Экономическим властям удалось нанести еще один подлый удар по МСБ - система блокировки налоговых накладных (СМКОР), которая критериально не затрагивает налоговые накладные крупного бизнеса до 01.12.2018 года. К невозможности взять кредит или привлечь инвестиции при нулевом экономическом росте и инфляции под 13%, МСБ получило:
    - колоссальный рост административных издержек на администрирование НДС;
    - внесудебное блокирование налоговыми органами текущей хозяйственной деятельности;
    - изъятие денег из оборота.
    Ребята, возглавляющие эту страну, подобны надзирателю тюрьмы, который связал руки человеку, выпустил литр крови, избил до полусмерти и сказал: живи и благоденствуй. Им не нужен рост экономики, претит развитие среднего класса и демократии, а это значит, в конечном смысле, им глубоко ненавистна сильная, процветающая Украина.
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    "История учит нас, что условиями развития либеральной демократии являются определенный уровень экономического развития, грамотность населения, растущий средний класс и политические институты, обеспечивающие свободу слова и права человека".
    (Ли Куан Ю, Сингапурская история).
    Слава ЧЕРКАШИН
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нет геноциду бизнеса!": Сегодня пройдет всеукраинская акция протеста против блокирования накладных
     
     
     
     
     
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