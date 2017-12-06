 "Нет геноциду бизнеса!": Сегодня пройдет всеукраинская акция протеста против блокирования накладных

Как передает Цензор.НЕТ, мероприятие должно начаться около 13-30.

"Вчера они попробовали грабить бизнес нажатием кнопки - и им это сошло с рук. Сегодня работа компаний останавливается! Предприятия закрываются! Сокращаются рабочие места. Люди оказываются на улице! Придуманными критериями искусственно зачищается и монополизируется рынок. И этот процесс только набирает обороты", - гооворится в описании события на странице в Facebook.

Организаторы акции призывают выступить против "геноцида бизнеса" и не "терпеть молча грабеж".



"Все сознательные политические и общественные силы призываются к совместному протесту против антиконституционного уничтожения украинского свободного предпринимательства... Если ты хочешь сохранить свое рабочее место, свое предприятие, свою страну – протестуй!" - говорится в сообщении.

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Один из организаторов, предприниматель Эдуард Курганский пояснил цель акции: "По нашим ожиданиям - именно в этот день Минфин принесет свой законопроект в Комитет. По той информации, что мы имеем, этот з/п не убирает блокировку и даже не переводит СМКОР (Система мониторинга критериев оценки рисков. - Ред.) в тестовый режим. Так что наша задача - не допустить поддержки Комитетом законопроекта от Минфина. Он ничего не решает. У нас есть собственный законопроект о полной отмене блокировки через отмену статьи 201.16 Налогового кодекса. Ищем депутатов, готовых подать этот законопроект".

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Также активисты сообщают, что выйдут на акции протеста возле облсоветов в Харькове, Днепре, Полтаве, Запорожье и во Львове.