 "Нет геноциду бизнеса!": Сегодня пройдет всеукраинская акция протеста против блокирования накладных

Как передает Цензор.НЕТ, мероприятие должно начаться около 13-30.
"Вчера они попробовали грабить бизнес нажатием кнопки - и им это сошло с рук. Сегодня работа компаний останавливается! Предприятия закрываются! Сокращаются рабочие места. Люди оказываются на улице! Придуманными критериями искусственно зачищается и монополизируется рынок. И этот процесс только набирает обороты", - гооворится в описании события на странице в Facebook.
Организаторы акции призывают выступить против "геноцида бизнеса" и не "терпеть молча грабеж".
"Все сознательные политические и общественные силы призываются к совместному протесту против антиконституционного уничтожения украинского свободного предпринимательства... Если ты хочешь сохранить свое рабочее место, свое предприятие, свою страну – протестуй!" - говорится в сообщении.
Один из организаторов, предприниматель Эдуард Курганский пояснил цель акции: "По нашим ожиданиям - именно в этот день Минфин принесет свой законопроект в Комитет. По той информации, что мы имеем, этот з/п не убирает блокировку и даже не переводит СМКОР (Система мониторинга критериев оценки рисков. - Ред.) в тестовый режим. Так что наша задача - не допустить поддержки Комитетом законопроекта от Минфина. Он ничего не решает. У нас есть собственный законопроект о полной отмене блокировки через отмену статьи 201.16 Налогового кодекса. Ищем депутатов, готовых подать этот законопроект".
Также активисты сообщают, что выйдут на акции протеста возле облсоветов в Харькове, Днепре, Полтаве, Запорожье и во Львове.
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Госдепартамент США, Федеральное Бюро Расследований США совместно с НАБУ располагают документами которые подтверждают вмешательство Российской Федерации в выборы Президента Украины, которые закончились победой Порошенко...
Следуя нашей информации, ФБР удалось выйти на связи Путина и Порошенко через олигарха Фирташа, который был посредником между олигархом Порошенко и Президента России.
Также есть информация об отмывании особо крупных средств в пользу российских миллиардеров при содействии Порошенко в обмен на преференции Путина.
В ближайшее время эти документы будут обнародованы общественности.... ОТ ТАКИ ДЕЛЫ...
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под зданием Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ул. Липская, 3)
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Все остальные - поставщики "трех шкур" для вымогателей и взяточников.
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как-то проходил таможню в порту Стамбула в 1995 году
Так вот за бусик таможенники взяли аж 5 баксов
А за фуру аж 10
всё оформление заняло минуту
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"Хорошо бы еще подключить к расследованию ФБР и Минфин (отдел финансовой разведки) США!
Как известно НАБУ создано госдепартаментом США для борьбы с кланами и откровенными преступниками в украинской власти.
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06.12.2017, 10:26 • 1295 • 1
Уходящий год можно смело охарактеризовать как год упразднения среднего класса и малого предпринимательства.
Лавинообразное поднятие размера минимальной заработной платы - главное экономическое псевдо достижение властей в 2017 году - практически не повлияло на конкурентоспособность и уровень налоговой нагрузки для крупного бизнеса, имеющего минимальное количество персонала с зарплатами, приближенными к размеру МЗП.
Однако решение принесло ощутимый урон интересам микро- и среднего бизнеса (МСБ), где количество нанятых работников нередко составляет четверть, а то и треть персонала, а значит привело к:
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- значительному повышению налоговой нагрузки на малого работодателя или предпринимателя;
- необходимости увольнения части персонала, в худшем случае его перевод на неформальную занятость;
- вынужденному переносу повышения налогов на себестоимость реализуемой МСБ продукции (услуг), что для потребителя вылился в рост цен, а для страны - в рост инфляции;
- суммарному снижению конкурентоспособности МСБ как по отношению к крупному бизнесу, так и к импортной продукции (для примера, по состоянию на 01.11 годовой прирост взимания НДС от импорта составил 55,2 млрд. или +38%).
Но и тут еще не финал трагедии. Экономическим властям удалось нанести еще один подлый удар по МСБ - система блокировки налоговых накладных (СМКОР), которая критериально не затрагивает налоговые накладные крупного бизнеса до 01.12.2018 года. К невозможности взять кредит или привлечь инвестиции при нулевом экономическом росте и инфляции под 13%, МСБ получило:
- колоссальный рост административных издержек на администрирование НДС;
- внесудебное блокирование налоговыми органами текущей хозяйственной деятельности;
- изъятие денег из оборота.
Ребята, возглавляющие эту страну, подобны надзирателю тюрьмы, который связал руки человеку, выпустил литр крови, избил до полусмерти и сказал: живи и благоденствуй. Им не нужен рост экономики, претит развитие среднего класса и демократии, а это значит, в конечном смысле, им глубоко ненавистна сильная, процветающая Украина.
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"История учит нас, что условиями развития либеральной демократии являются определенный уровень экономического развития, грамотность населения, растущий средний класс и политические институты, обеспечивающие свободу слова и права человека".
(Ли Куан Ю, Сингапурская история).
Слава ЧЕРКАШИН
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