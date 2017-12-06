 Оккупанты провели обыск у крымскотатарского активиста Фазила Ибраимова: Искали исламскую литературу. ВИДЕО

Об этом сообщает "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

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"По сообщению адвоката Маммета Мамбетова, в доме Фазыла Ибрагимова, активиста полян протеста, снова обыск. Адрес проведения обыска: г. Симферополь, микрорайон Акъ Мечеть, ул.Абдуль Тейфука, 44. Возле дома стояла скорая, которая сейчас отъехала. В следственных мероприятиях задействовано большое количество силовиков, к дому подогнаны белая газель, УАЗ Патриот, автозак. Нашему стримеру пытались запретить фото и видеофиксацию. Обыск у Фазыла Ибрагимова закончен. Никого не увезли. Изъяли документы, имеющие отношение к поляне протеста. Обыск длился около 3 часов. Сам Фазыл Ибрагимов расценивает эти события как давление из-за острой ситуации в массиве "Стрелковая". Напомним, что в Симферополе развивается конфликт между местными властями, застройщиками и участниками "поляны протеста" "Стрелковая". Дело в том, что новый микрорайон "Крымская роза" решили строить в том месте, где сейчас находятся самострои и мечеть крымских татар. Протестующие пытаются спасти свои строения от уничтожения", - сказанно в сообщении.

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