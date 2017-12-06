 "Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - Полторак. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении по случаю Дня ВСУ.

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"Горжусь Вооруженными Силами Украины, в трудное для страны и для себя время, показав мужество, профессионализм и умение, собрались в крепкий кулак для того, чтобы дать достойный удар агрессору, который пересек наши границы и нанес нам удар в спину.

Нам есть чем гордиться сегодня! Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - сообщил Полторак.

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Также министр обороны поблагодарил всех военнослужащих за самоотверженность и профессионализм, за огромный труд и самопожертвование

"С Днем Вооруженных Сил Украины!", - сказал Полторак.

Напомним, 6 декабря 1991 г. Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.