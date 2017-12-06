 "Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - Полторак. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении по случаю Дня ВСУ.
"Горжусь Вооруженными Силами Украины, в трудное для страны и для себя время, показав мужество, профессионализм и умение, собрались в крепкий кулак для того, чтобы дать достойный удар агрессору, который пересек наши границы и нанес нам удар в спину.
Нам есть чем гордиться сегодня! Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - сообщил Полторак.
Также министр обороны поблагодарил всех военнослужащих за самоотверженность и профессионализм, за огромный труд и самопожертвование
"С Днем Вооруженных Сил Украины!", - сказал Полторак.
Напомним, 6 декабря 1991 г. Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.
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Зі святом, Воїни!
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Это такой себе хЭнералюшка.
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ми, це як в кацапії царська особина)?!
так хто в Україні сцар?! це, чи інше на літеру п?
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Хочу, щоб влада пам"ятала і дбала про армію щохвилини!!!, а не тільки 6 грудня.
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Да ты сцука, её всю разворовал и обескровил вместе с офшорным, а теперь вякаешь, что ты её создавал, мудило старое. Судить тебя будем вместе с барыгой.
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С праздником!
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http://antikor.com.ua/articles/207913-komandiri_ogolosili_dezertirom_a_politsejsjki_-_nevidomim_shokujucha_istorija_veterana_ato
...
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Всё, чем вы занимались - разваливали армию и не давали ей освобождать территории.
Я отслужил в 4-й волне и понял: если что, пойду только к добровольцам. Нелегально, без оформления, но лучше так.
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Степан ПітоСрак!
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