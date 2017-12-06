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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (6581) Минобороны (4941) поздравление (577) Полторак (814)

 "Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - Полторак. ВИДЕО

Глава Минобороны Степан Полторак поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем видеообращении по случаю Дня ВСУ.

...

"Горжусь Вооруженными Силами Украины, в трудное для страны и для себя время, показав мужество, профессионализм и умение, собрались в крепкий кулак для того, чтобы дать достойный удар агрессору, который пересек наши границы и нанес нам удар в спину.

Нам есть чем гордиться сегодня! Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - сообщил Полторак. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ВСУ надежно сдерживают врага на Донбассе, - Забродский

Также министр обороны поблагодарил всех военнослужащих за самоотверженность и профессионализм, за огромный труд и самопожертвование

"С Днем Вооруженных Сил Украины!",  - сказал Полторак.

Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!, - Полторак 01

Напомним, 6 декабря 1991 г. Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13-го декабря – Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Источник: https://censor.net.ua/n3037674
 
   
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Яке відношення мент Полторак має до армії та її розбудови? За час роботи Полторака міноборони жодного разу не виконало річний бюджет!!!!! Не проведено жодної реформи в армії!!! Про що говорить Полторак??? Що він створив??? Це просто смішний клоун!
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И Ты сосалку ЗАВАЛИ! защитник Украини ХЕРОВ!!!
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Полторак перевів 3% армії на харчування по стандартам НАТО, це просто смішно! Мікрореформатор хренов!
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Пи * ДУЙ на на РАШУ Пудель кацапский .. какие у тебя притензии к ВСУ?!
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Сосалку завали... Мудила.. Какие у тебя притензии к ВСУ .. гандон ты ШТОПАНЫЙ ..
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Хто не годує свою армію- той годує чужу.
Зі святом, Воїни!
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в слове рашен есть подтекст вы не видете
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У него харя уже в объектив не влазит.
Это такой себе хЭнералюшка.
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молодое вино в старые меха не наливают! новую армию старые и продажные генералы создать не могут. Аминь.
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я шось не зрозумів)))
ми, це як в кацапії царська особина)?! "Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - Полторак - Цензор.НЕТ 9228
так хто в Україні сцар?! це, чи інше на літеру п? "Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - Полторак - Цензор.НЕТ 9015
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В черговий раз щиро вітаю!!!
Хочу, щоб влада пам"ятала і дбала про армію щохвилини!!!, а не тільки 6 грудня.
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Она помнит и обворовывает быстро армию.
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"Мы", это кто--ты и барыга?
Да ты сцука, её всю разворовал и обескровил вместе с офшорным, а теперь вякаешь, что ты её создавал, мудило старое. Судить тебя будем вместе с барыгой.
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У кацапов знатно бомбит от нашей армии "Ми створили армію, яка здатна захистити свою країну!" - Полторак - Цензор.НЕТ 1243
С праздником!
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ментовская раскормленная рожа, мент с таким стажем не может быть нормальным человеком
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как скажешь шеф,посмотреть бы на твою
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Не "вы", а НАРОД Украины. Зi cвятом, захиcники Украiни!
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Еще нет... Еще создаем. Но создадим точно.
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Это народ Украины в лице волонтеров и воинов ее реанимировал.Не примазывайтесь к празднику совковые хенералы из за которых мы потеряли лучших людей.Иуда нацгвардейский,который во время майдана ,за индюковича топил.
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На фоне аннексии территорий как то звучит по ...............!
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Вы воровали всю жизнь и уничтожили огромную армию, что осталась от совка. Новую армию создавали волонтеры и западные союзники. Ты только пилить военный бюджет можешь - на харе ж всё написано!
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у нього така ж пика, як і у порошенко, вгодована пика брехливого кнура.
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Армию создать,это Вам не ишака купить.Весь народ над этим работает.
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Ви злодії і створили систему при якій ваші генерали під час війни із окупантом в англіях цілі замки купують!
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Ничего они не создали.Набрали в Армию людей случайних что бухали по селам.Пушечного мяса много и военкоматов понаоткривали - чтоб в случай чего мясо поставлять на убой.Техники нету - управление совковое.Вся гниль воспользовалась случаем и позанимала руководящие должностя....Да ета Армия будет воевать и нанесет урон противнику- но на больше она не способна к сожелению.
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...Командири оголосили "дезертиром", а поліцейські - "невідомим": Шокуюча історія ветерана АТО
http://antikor.com.ua/articles/207913-komandiri_ogolosili_dezertirom_a_politsejsjki_-_nevidomim_shokujucha_istorija_veterana_ato

...
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Мы пахали, я и трактор...

Всё, чем вы занимались - разваливали армию и не давали ей освобождать территории.

Я отслужил в 4-й волне и понял: если что, пойду только к добровольцам. Нелегально, без оформления, но лучше так.
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Нахуя ж вы её столько лет разваливали???
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Видно-видно яку славну будку ти відїв! "Ми створили армію, яка здатна захистити свою країну!" - Полторак - Цензор.НЕТ 6092
Степан ПітоСрак! "Ми створили армію, яка здатна захистити свою країну!" - Полторак - Цензор.НЕТ 2971
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Кто ответил за взорванные боеприпасы в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы создали армию, которая способна защитить свою страну!", - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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