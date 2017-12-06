 Саакашвили: "Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться!"

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?", - заявил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили. Позже стало известно, что Нацполиция начала розыск Саакашвили.
Напомним, вчера правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
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А чому б батоно Міхо, замість цирку на
дротідаху 8-го поверха, самому добровільно не прийти в прокуратуру? Боятись же нічого: містер "справедливість" і "законність". Звернутись до народу через "найдемократичніший канал" Мураєва, а не через ФБ. "Прихильники" живий коридор забезпечать.
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А лохи в палатке жопы морозят...за царя хорошего.....
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Криминал только так может себя защитить.
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bloomberg.
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в любом случае менять каждый год.барыгу гэть
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И где-то, немножко, лайно.
Но на фоне хитрожопого инородца Барыги - он настоящий герой.
Уберем с помощью Михо гешефтмахера,
А потом все поставим на свои места!!!
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