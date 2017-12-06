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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Саакашвили: "Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться!"

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеила Саакашвили попросил Президента Украины не провоцировать протестующих в палаточном лагере под Верховной Радой.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?", - заявил он.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Активисты не хотели выдавать Саакашвили, произошла стычка, есть пострадавшие с обеих сторон, - спикер Нацполиции Блищик

Саакашвили: Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! 01

Ранее Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили. Позже стало известно, что Нацполиция начала розыск Саакашвили.

Напомним, вчера правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

 

Источник: https://censor.net.ua/n3037666
 
   
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alisa zima - Миша то такэ..., народ делает вид что за Мишу.... а на самом деле против соевых...Понимать надо...
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Фсбшный провокатор Гришин как всегда в центре торгует своей мордой дебила в центре всех заказных заварушек.
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Корсунский - он мастер торговать... - у него и бизнес в рашке. Липецк - слыхал? И торговлю с ней увеличивает каждый месяц...
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Вчера телеканал РАБссия 24 спалил Михона Батона,с чем Крыс Плешивого Педофила поздравляю..... Саакашвілі: Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! - Цензор.НЕТ 1297
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закусывать бояру надо, раисия 24 у нас не смотрят, и это не канал, а помойка
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я Смотрю КацаПсинскае Гоффно 24 часа в Сутки,долбодятел ты тупой,там волшебный ключк Путлерских МРАЗЕЙ кому сколько включая Грузына твоего... Саакашвілі: Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! - Цензор.НЕТ 1956
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Оточення Порошенка відрізняється від оточення Януковича тим, що більшість його вже зараз готові тікати й здати свого шефа. Силовики деморалізовані й не збираються йти на рішучі та радикальні міри по придушенню так як знають, що після АТО в них буде летіти не тільки бруківка
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Интересно, а на долго хватит денег Орков у Михо на эти движухи?
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Господа! А куда подевались кнопки Нравится/Удалить/Пометить как спам ?
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тут на Цензор была 3-го числа эпичная ДОС атака, после этого я так понял они отрубили эту фичу, видно боты как-то через неё лезли
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эти кнопки работали явно против барыги. потому дана команда убрать.
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Маркиз - "Жизнь по новому" - и до Цензора дотянулась... Саакашвілі: Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! - Цензор.НЕТ 7553
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народ показал вчера Барыге желтую карточку
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Пока мусора от стецька дупы рвет за шоколадного,ес официально пхнул картаваго в рожу)).Ес официально обвинил гпу в противодействии набу.Как и предпологалось,картавый скоро в командировки поедет только в таежный союз))).Незря его ведьма была в печали,когда он пламенные речи двигал в зраде)))
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Не в захист дій влади:
А чому б батоно Міхо, замість цирку на дроті даху 8-го поверха, самому добровільно не прийти в прокуратуру? Боятись же нічого: містер "справедливість" і "законність". Звернутись до народу через "найдемократичніший канал" Мураєва, а не через ФБ. "Прихильники" живий коридор забезпечать.
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А там было восемь этажей? Серьезно? И фото есть? Саакашвілі: Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! - Цензор.НЕТ 2477
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А квартирку Мишка-карлсон не плохую себе арендовал....250 квадратов для себя любимого... и не в трущебе...и не за 500 баксов...а за 6 штук....
А лохи в палатке жопы морозят...за царя хорошего.....
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подстрикаль шоколадный ты зря стараешься ни тебе ни твоему Барыге веры нет
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а не нужно врать. перди лохам в морду и только. порохососам нравится
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А пусть Саакашвили подобный "мирный протест" замутит, допустим, в Германии, не говоря уж о США. Подумаешь, люди призывают к немедленному свержению власти! А сопротивление полиции - так то ж вообще сплошь и рядом, сказано - невиновен, и нечего глупости в виде разных там пленок- разговоров записанных подсовывать, не говоря уж о задержании, если человек несогласный! Пусть Порошенко уходит - ну вот завтра там - послезавтра кабинет в Администрации Саакашвили передает, делов -то!, народ одобряет команду -неолигархов (Тимошенко, Найем, Лещенко, Гриценко, Савченко, Батькивщина, как основной радетель за нужды пролетарьята, да и невысланные грузинские мачо еще есть. Оппоблок подсобит), можно там же рядом с палатками под Радой, только чтоб еще те же товарищи автобусами приехали, даже забезплатно, ради такого святого дела. Остальной Украине быстренько собрать недостающие одеяла-куртки-трусы. Через 70 дней зашибись как заживем! А то придумали - выборы-швыборы!
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а пусть допустим в гемании канцлер войдёт в список форбс а зарплату сделает 50 евро. ты пизда тупая. а скорее пизд тупой
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Не нападайте?
Криминал только так может себя защитить.
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Так і є, насправді! Як би не було боляче всім тим людям, обманутим Саакашвілем!
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Фирма Саша Стоматолог Янукович-Сергей Курченко-сын Азарова Алексей и прочая шелупонь типа Володмир Олийныу не финансруют Михо Долбодятла...ОЛИЙНЫК сбрехав в Ютубе и у Соловьева...
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На данный момент даже самые громкие западные сторонники послереволюционного украинского правительства поняли, что с Порошенко что-то не так. «Похоже, что президент Порошенко отказался от борьбы с коррупцией, каких-либо амбиций на экономический рост, финансирования ЕС или МВФ», - пишет недавно экономист-экономист Андерс Аслунд, который давно оптимистично относится к украинским реформам . Однако Порошенко никуда не денутся - и сегодня не будет защищать непрозрачную, коррумпированную, отсталую политическую систему Украины - без поддержки со стороны Запада. Никакое дружеское давление не изменит его. Если украинцы встряхнут свою апатию, чтобы сделать с ним то, что они сделали с Януковичем - или когда он придет на переизбрание в 2019 году - эту ошибку не следует повторять. Нелегко найти молодых, более принципиальных, действительно политически ориентированных политиков в Украине, но они существуют. В противном случае западным политикам и аналитикам придется продолжать действовать, потрясенный тем, что другой представитель старой элиты вдруг сильно похож на Януковича.
bloomberg.
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тогда приглашать представителя диаспоры. прибалты так делали. неплохо получилось.
в любом случае менять каждый год.барыгу гэть
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цензор где стрим с палаточного городка у вас какой то ступор или вы уже боитесь
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Цензор, нарешті, протверезів від Саакашвіля-зрадника! Дякувати Богу!
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Михо, конечно, не подарок.
И где-то, немножко, лайно.
Но на фоне хитрожопого инородца Барыги - он настоящий герой.
Уберем с помощью Михо гешефтмахера,
А потом все поставим на свои места!!!
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Крысы Кремля сдали Сракашвили вчера на 4 телеканалах РАБссии....одновременно... Саакашвілі: Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! - Цензор.НЕТ 4417 Михо,тебя ждёт Батоно Иванишвили в Айропорту Тбилиси,не сцы,прилетай
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться!"
 
 
 
 
 
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