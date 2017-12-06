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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Саакашвили объявили в розыск по трем статьям, - Сарган

Лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской ОГА, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили объявили в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного тремя статьями Уголовного кодекса.

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Объявлен в розыск М. Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 ("Покушение на преступление"), ч.2 ст.28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией"), ч.2 ст.256  ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") УК Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ", - рассказала Сарган.

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Саакашвили объявили в розыск по трем статьям, - Сарган 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили. Позже стало известно, чтоНацполиция начала розыск Саакашвили.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Ранее стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Источник: https://censor.net.ua/n3037664
 
   
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вася ты такой вася,как ребенок со своими тупыми выводами
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Ти теж готуйся. Мінстець буде сортувати побутові полігони(по суду)
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чую скоро Сракашвилле поедет в Грузию домой где его ждут уголовные дела
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Сарган , лучше бы помолчало , а то тоже пойдёшь на нары вместе картавым.
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смотри чтобы ты не оказалься там где не надо,а то решил тут еще и угрожать воин клавиатурный
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Каждый день новые статьи у обосравшейся шушеры с банковой.
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а Сракашвилле не хочет по делу ответить на вопросы с Курченком все вопит что провокация а по делу полный ноль,значит не все так гладко в королевстве уголовника который скрываеться со своей родины
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Ну не хочет он тебе отвечать и не обязан. Есть к нему претензии - докажи.
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Такие статьи можно пришить абсолютно любому, особенно за недоносительство.
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Я ось гадаю: Ростов чи Ліпецьк? Ваші варіанти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили объявили в розыск по трем статьям, - Сарган
 
 
 
 
 
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