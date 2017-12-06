 Саакашвили объявили в розыск по трем статьям, - Сарган

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Объявлен в розыск М. Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 ("Покушение на преступление"), ч.2 ст.28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией"), ч.2 ст.256 ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") УК Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ", - рассказала Сарган.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили. Позже стало известно, чтоНацполиция начала розыск Саакашвили.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Ранее стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".