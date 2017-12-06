 Активисты не хотели выдавать Саакашвили, произошла стычка, есть пострадавшие с обеих сторон, - спикер Нацполиции Блищик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Как только их заметили активисты, им сразу разъяснили цель прибывания правоохранителей возле палаточного городка. Но активисты начали провоцировать полицию, бросаться на правоохранителей. Соответственно, был применен слезоточивый газ и произошло столкновение. В результате у нас есть информация о четырех травмированных полицейских. На данный момент известно о шестерых пострадавших гражданских", - констатировала Блищик, добавив, что полиция не получала иноформацию о пострадавших от врачей.

Также она рассказала, что часть активистов находится на территории лагеря, а другая во главе с народным депутатом "с дубинками и палками - в холле отеля "Киев"

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения

"Активисты, очевидно, не хотели выдавать Михеила Саакашвили и, соответственно, произошла стычка", - отметили в полиции.

Как сообщал NewsOne ранее, утром в среду, 6 декабря, в палаточном городке под Верховной Радой произошли новые столкновения между правоохранителями и сторонниками третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.