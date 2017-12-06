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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацполиция (6037) Саакашвили (2275) СБУ (11912) Блищик Оксана (1)

 Активисты не хотели выдавать Саакашвили, произошла стычка, есть пострадавшие с обеих сторон, - спикер Нацполиции Блищик

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины утром в среду, 6 декабря, пришли в палаточный городок возле Верховной Рады. 

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Как только их заметили активисты, им сразу разъяснили цель прибывания правоохранителей возле палаточного городка. Но активисты начали провоцировать полицию, бросаться на правоохранителей. Соответственно, был применен слезоточивый газ и произошло столкновение. В результате у нас есть информация о четырех травмированных полицейских. На данный момент известно о шестерых пострадавших гражданских", - констатировала Блищик, добавив, что полиция не получала иноформацию о пострадавших от врачей.

Также она рассказала, что часть активистов находится на территории лагеря, а другая во главе с народным депутатом "с дубинками и палками - в холле отеля "Киев"

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения

"Активисты, очевидно, не хотели выдавать Михеила Саакашвили и, соответственно, произошла стычка", - отметили в полиции. 

Как сообщал NewsOne ранее, утром в среду, 6 декабря, в палаточном городке под Верховной Радой произошли новые столкновения между правоохранителями и сторонниками третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. 

Источник: https://censor.net.ua/n3037663
 
 
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    сосущестВОВАниние с Германии при Гитлере показало чем єто все заканчивается. фашизм надо удалять в зародыше.
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    Не обріхуйте фашистів! Вони не були такою мерзотою, як ця наволоч, що продерлась до влади в Україні
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    Смерть Баризі ! Кадафі жде с Чаушеском в пеклі ....
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    Не треба, нехай живе довго(на довічному з конфіскацією)
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    это выглядит немного убедительнее ...
    Активісти не хотіли видавати Саакашвілі, сталися сутички, є постраждалі з обох сторін, - спікер Нацполіції Блищик - Цензор.НЕТ 8278
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    Барига-це вурдулак який вбивав Небесну сотню та добровольців в Іловайську та солдатів АТО....
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    Щось мало ссакоботів у ссаки. Уже б могли підтягнутися. Значить ссака, як не крути - на пороха працює.
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    Гениально Ватсон! А теперь обоснуй свой бред.
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    Кравчук: До влади прийшли люди, які мають до Майдану таке відношення, як я - до сонячного затемнення
    Після Революції Переваги до влади в Україні прийшли люди, які не мають ніякого стосунку до подій під час Євромайдану.
    Про це заявив перший президент Леонід Кравчук під час дискусії на тему «Український референдум: уроки історії для майбутнього»,
    «Нічого не можна забувати. Майдан триває», - підкреслив він.
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    З хуйлом торгує Петя Парашка та Ахметка, а добровольці перекривають ці схеми. Але "проплаченими" чомусь Алкаш Юга вважає їх та Саакашвілі?
    Плівки Мельниченко, Розенблат, Помолова, Мосійчук і арештовують лише одного Грузина!
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    Причина не в активистах, а в том, что фабрикуют дело. Дети чекистов одним словом
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    Чекісткі єврошлюхи які виступали проти вступу України в ЄС прокакацапські продажні євродепутати разом з ним на сцені виступають, піди там постав лайк тій новині разом с чотирма лайками кацапських козлів.
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    "Активисты не хотели....." (с) Что ты еще можешь написать, шоколадососущий Бутусов? Ситуация аналогична той, что была в 2013-2014 г. во время революции, когда беркута нападали на мирных людей. Что ж ты не обличаешь нового Овоща, как тогда? Может потому, что новоявленный Захерченко- твой шеф?

    Тьфу, какая же ты мерзость!
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивисты не хотели выдавать Саакашвили, произошла стычка, есть пострадавшие с обеих сторон, - спикер Нацполиции Блищик
     
     
     
     
     
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