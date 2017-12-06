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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины, Происшествия
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 Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения. ВИДЕО+ФОТО

В среду утром правоохранители совершили попытку обнаружить и задержать лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской областной государственной администрации, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в лагере возле Верховной Рады, произошли столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, стрим обстановки под Верховной Радой размещен на странице соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе в соцсети.

К лагерю возле Верховной Рады в среду около 6:00 подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков правоохранителей колонной зашли на территорию лагеря где пытались найти М.Саакашвили.

Из палаток начали выходить проснувшиеся люди. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Призываем украинскую власть избегать насилия, - Госдеп США о ситуации с Саакашвили

После непродолжительного пребывания в лагере правоохранители отступили, погрузились в автобусы и отъехали от лагеря.

В лагере заявляют о пострадавших в ходе столкновений.

Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.

 

 

 Видео: Рух "Визволення".

Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения 01
Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения 02
Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения 03
Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения 04
Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения 05
Фото со страницы Семена Семенченко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Источник: https://censor.net.ua/n3037658
 
   
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Саакашвили пишет, что его не нашли типа случайно. Что соседние палатки обшмонали, а ту, где он был типа ... забыли.

Вот не пойму. Зачем такие отмазки лепить? Менты обшмонали все палатки. Просто Саакашвили в них не было. Вот спрашивается, зачем врать по мелочам? Маленькая ложь рождает большое недоверие.
Ведь все прекрасно понимают, что не такой Саакашвили дурак, сидеть в тех палатках, где его будут искать в первую очередь.
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Так грузин лжет с первого шага пребывания в Украине. В этом - вся его гнилая сущность.
Миха, кончай травится наркотиками, полечись, отдохни, и завязывай с этими михомайданами, лазаньем по крышам. Астанавись, Миха.
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цензор превратился в отстойник порохоботов,испоганили весь сайт.
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С нашими "гнидами" и внешние "воши" не нужны: сами всё развалят. Зачем нужно было нападать на палаточный городок под Радой в 6 утра и бить людей? Ведь Луценко дал 24 часа, чтоб Саакашвили пришёл к следователю. Кому нужна эта провокация? Нет, мы конечно знаем, что наша власть лживая и лицемерная, но зачем же это лишний раз демонстрировать всему миру?
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Бутусов под колпаком СБУ что-ли? Почему после комментариев о поддержке Саакашвили, которые набирали много лайков, в субботу профилактические работы прошли на сайте. После этого нельзя теперь ставить лайки и куча троллей появилось поддерживающие Порошенка, не наблюдаете такую ситуацию?
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Лайки ставить нельзя во всех темах. Не только про Саакашвили.
Говорят в субботу на сайт была атака и его завалили. И не всё удалось восстановить. Не знаю, на сколько это правда.
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Но тогда в сайт зайти было невозможно. Я как раз хотел зайти и не смог. Все время писали что перегруз.
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Цензор перетворили на казна-що щоб він напередодні виборів не каламутив спокійне парашенівське болото
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Миха агент кремля?????- ну вы ребята совсем уже. ..
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Давайте уже фотки побития ментов. Пишут их уже побили. А где коктейли Молотова?
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Если луценко утверждает, что этот Майдан проплаченный, и даже уже подсчитано, сколько денег на него нужно, то и предыдущий Майдан, значит, был проплачен. Он это хочет сказать? Значит, порошенко и Ко незаконно пришли к власти. Нелегитимные они.
А если еще учесть, что порошенко с луценко блокируют раскрытие преступлений того Майдана (так сказал Горбатюк), то и вовсе становится все понятно.

К тому же, Майдан стал поводом, чтобы путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. Стало быть, тот Майдан, исходя из логики луценко, был выгоден путину. А порошенко с луценко - агенты путина, так как действовали по его плану.
Все это луценко и пытается по своей тупости донести до нас, чтоб мы поняли, что к чему.
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Опорное слово ГЛУПОСТЬ... Жрама и комедия украинского общества в том, что народ сейчас интеллектуально превосходит "элиты" ..Вот они и делают всё , чтоб умные уехали, а бабульки у подъездов остались . Ведь вся эта тролле магия рассчитана именно на склероз, совкоз..ну и неоконченные восемь классов в ПГТ каком-нить...
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луценко малообразованный вульгарный прыщ на службе у ворья, чего от него ещё ожидать ?
наворованные кучмой, ющём, хамом и хряком деньги не дают жить простым украинцам
стремление сохранить нажитое заставляет порошенку видеть в согражданах потенциальных
претендентов на землю, которая практически собственность его детей, и он не одинок в
своих опасениях, подогреваемых его старшим товарищем вовой путеном
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Однотурове бидло! Бачите, що наробила ваша серливість, коли ви з переляку побігли водинтур за добре відомого з 2005го пройдисвіта??!! А тепер вже три роки сидите мовчки, як сичі, з повним ротом лайна рошен??!!
Підривайте свої серливі дупи, витрушуйте лайно рошен з свого роту, добре його мийте і виходьте на люди з мирною(!!!), але твердою заявою: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські"
(і!) - червоне в білому - емблема негайної відставки Жирної Пєдри
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Ти вже дістав зі своїми досраковими президентськими. Юлькі не терпиться булави?
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Тобі генпрокурор Саакашвілі(після дострокових президентських) скоро дасть на це відповідь Поліція намагалася знайти Саакашвілі в наметовому містечку під Радою: сталися сутички - Цензор.НЕТ 5053
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Кремль затвердив Саакашвілі на генпрокурора після досракових Президентських? А на Президенти, дай вгадаю, він затвердив жЮлю?
Поліція намагалася знайти Саакашвілі в наметовому містечку під Радою: сталися сутички - Цензор.НЕТ 3878
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какие же вы дегенераты, любители шокодупы взобрвавшейся в кресло президента
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Вадимир Крук ты чистый идиот,только идиот может такое нацарапать
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как там лёша миномётчик, много законов принял ?
а титуханы в судах сыты ? не нуждаются ?
порошенка вовремя рошенки подгоняет ?
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На лбу себе еще наколку сделай, али на жопе.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) ЗАФИКСИРОВАТЬ В МЕДУЧРЕЖДЕНИИ!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В,,, П О Л И Ц И Ю !!! И ВЗЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА СУДМЕДЭКСПЕРТИЗУ!!! ПРОЙТИ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗУ!!!
И ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО ПОЛИЦИЕЙ РУКОВОДЯТ БАНДИТЫ!!! ПОЛНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ!!!
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А В ПОСОЛЬСТВО США ФОТО ПРЕДЬЯВЛЕНЫ??? И СПРАВКИ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ...
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Уже есть,видимо первая кровь,ну значит Пете кранты.
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Шо Пэтя дебил и сам себе на яйца наступил, было еще вчера понятно.
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ГДЕ ФОТО ПОСТРАДАВШИХ??? ГДЕ ВИДЕО??? ГДЕ ОБРАЩЕНИЕ В МЕДУЧЕРЕЖДЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ "ШКОДИ"??? ЧТО ВЫ ПОКАЖЕТЕ МИРУ??? ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ ОНИ САМИ ВСТАНУТ И УЙДУТ???!!!!
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Это мне вопрос? Я никому ничего не собираюсь показывать и доказывать.
Я не михофан, если подразумевались фото пострадавших с типа майдана. Я не порохофан, если подразумевались фотки пострадавших полицейских.

Я просто констатировал тот факт, что власть в этой ситуации действует глупо. Причем еще вчера начала.
Если все эти "пленки Луценко" правда, то зачем было устраивать весь этот цирк с "задержанием" Саакашвили? Без финансовой подпитки его "майдан" неизбежно рассосался бы. Судя по сдержанно - ироническому освещению вчерашних событий олигархическими каналами, ни Беня, ни Ахмет, ни Фирташ за него не сильно переживают.
А так только бесплатно пропиарили Саакашвили и показали импотентность силовиков.
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Это называется прозрение? Или Вы и 4 года назад так думали? Власть в этой ситуации действует глупо? Да она и не думала особо заморачиваться и претендовать на умность в своих делах. Саакашвили, конечно же нет тот персонаж, который нужен Украине, но благодаря ему вылезло наружу всё дерьмо, которое и так особо никто и не старался прикрыть. Сейчас просто уже совсем "исподнее" вылезло наружу! Даже "слепой" заметит!
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порошенко топчется в дерьме и смешит соседей, а вот гражданам
Украины, за счёт которых семейства порошенок и ахметовых жируют в англиях
напялив футболки "расея" совсем не сладко
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Кияни розумні люди! Вони прийдуть підтримати - хлопців нацгвардійців, поліцейських!
Це ж яким потрібно бути, щоб підтримувати зрадника Саакашвілі?!.
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Це ж яким потрібно бути, щоб смоктати смердячу залупу барыги. в тебе мама була?
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ти, шльондро, беркутні смоктала на минулому Майдані
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Кого він зрадив? Мелеш шо попало, як Луценко.
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вы думаете киевляне сожрали столько рошенок, что будут поддерживать ублюдочных мусоров получающих награды за убийства мирных граждан Украины ?
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"Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители".... а кроме этого ничего они в квартире Саакашвили не нашли...Ни бешеных бабок... ни наркотиков... ни арсенала оружия... Обидно, да ? Вот и пришлось наскоро плёночки клеить, и кем ни п0падя их озвучивать... А между тем , криминальные факты налицо..вернее - на лице... Когда Саакашвили был пионером - он любил ковыряться в носу... Ясный пень - тренировался делать подкоп под петю... Так и запишем в пiдозре ГПУ: ещё 40 лет назад началась эта "длинная история" - МихО создал в носу тайный тренировочный лагерь...
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Вже три дні ношу у себе в Дніпрі емблему негайної відставки жирного шпигуна - (і!), червоне в білому. Люди дивляться і пізнають. Деяким давав емблеми, бо просили. Сьогодні нароблю побільше і буду роздавати
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Точно! Мутный Пеця Барига, который пачками бросает через свои "суды" за решетку патриотов, агент Хуйла и международного кагала. Молодец, правильно обозначил.
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по ходу менты не выполняют приказы барыги офшорной. это ясно было ещё не границе. барыга заебал уже всех. 50 вооружённых добровольцев и украина получит шанс
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Со всеми СМИ проведена профилактическая работа. Журналистов запугали тем, что закроют их издания и каналы. Это очевидно.
То есть, эта власть оборзевших вкрай олигархов системно начала борьбу с нашей свободой.
Лично мне не нравится жить в такой стране. А многие уже уехали. А порохоботам того и нужно. Тогда олигархи будут творить здесь, что вздумается.
Леса вырубаются, реки загрязнены и рыба ловится варварским способом, постоянное рейдерство и торжество НЕзакона.
Порошенко почти построил у нас россию - рашу. Или рошен, - что ему милей для слуха?
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Великолепно сказано.
Но это наша страна, а не хитрожопой кошерной своры.
Поэтому Барыгу и его подстилок - типа Югика-алкоголика - нужно изловить и примерно наказать.
А страну мы отстроит.
Когда страной будут руководить Украинцы, а не инородцы!!!
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Если барыжная власть беснуется, значит Михаил всё правильно делает.
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100% +++ 100%
Цензор, ВЕРНИ ЛАЙКИ!!!
Хоре бояться хитрожопых!!!!!!!!!!!!!
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Единственный вопрос - нахрена нужен был этот перфоманс?
Не дать страстям утихнуть? Или непроходимая тупость и непрофессионализм?
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Раніше думав, що це Міхо навмисно створює шум навколо себе. А тепер бачу, що влада справді панікує і робить помилку за помилкою. Барига раптово зрозумів, що влади в нього ніякої НЕМА.
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Думаю, ви не праві. Почалися підкилимні ігри для того, щоб посадити в крісло Президента потрібну сраку... Порох розуміє, що йому нічого не світить, і вони з другом Міхо розробили ШИКАРНИЙ сценарій, як зробити так, щоб наступним президентом не став хтось чужий...ДЕШЕВА театральна постановка для тупих гоїв. А народ, як завжди, для них просто БИДЛО!..Найголовніше, щоб в колоді, яку запропонують на наступних виборах, були лише СВОЇ... Поліція намагалася знайти Саакашвілі в наметовому містечку під Радою: сталися сутички - Цензор.НЕТ 2894
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Історія повторюється. Спочатку була Йолка...🎄🎄🎄
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...ГЕНІАЛЬНО! А чом не шукали, наприклад, у Верховній зРаді??? Головне, шукати там, де його 100% нема!
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Почему в воспалённом бухалом мозгу Луценко возникла именно такая версия ' преступления Саакашвили' ? Уже бы традиционно наркотики подбросили - и то бы больше поверили.
Ну вот просто нелогично. Труханов - по версии Луценко - нормальный гражданин Украины , а вот Михо - опасный преступник.
На поимку которого брошены лучшие силы . Вчера я честно просто обомлела. Это просто уже стало абсолютно совпадать с событиями , когда Янукович арестовал Тимошенко .
Наверное, и траурный венок бы упал на голову порошенко, если бы его не привязывали медным тросом.Порошенко не может уйти от судьбы. Уже поздно. Шанс был когда- то. Но теперь уже даже если он совершит сальто мортале - никто ем3 не поверит, столько лжи было за это время. Я все таки уже склонна думать, что он недосолить свой срок до конца.
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Взял поп корна 2 ведра включил ящик и наблюдаю за 10 майданом !!!

Очень интересно !!!1
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Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.Источник: https://censor.net.ua/n3037658

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Спасибо не надо
Купил поп корна и пиво сижу перед ТВ и наблюдаю за стадом Даунов за 50 грн которые мерзнут на морозе )))

Очень интересно !
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что за новый одмин на цензоре ?
педриллыгундыевец или рошеновец ?
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не обосрись от такого количества попкорна, дятел!
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Вопиющее беззаконие. репрессии по политическим мотивам есть нечто иное как установление олигархического владычества. Украина, нельзя этого допустить, так как для них эта страна лишь способ обогатиться быстро и за чужой счет и на юга. а для нас она одна и единственная. ведут ее слепые капитаны и глухие поводыри.
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Всё, что сейчас происходит-комедия абсурда. Вы можете себе представить, чтобы в Вашингтоне под Белым домом стоял палаточный городок, в котором месяц обитали бы маргинальные личности во главе с иностранным гражданином без гражданства США, При этом вся эта шобла регулярно подбивала бы народ выйти на улицы. Вся эта комедия там закончилась бы не начавшись ещё на границе, где при попытке прорыва этого гражданина и его прислугу упаковали бы в пластик ни секунды не задумываясь
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Пора понять - власть в Украине принадлежит не украинцам,
А хитрожопому Кагалу.
И в борьбе с этой мразью дозволено все.
У кого бы не брал деньги Михо - все во благо, если это позволит прогнать гешефтмахеров.
Потом разберемся и с Михо - тем более, что он не может быть Президентом...
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порошенко и ахметов ведут украинцев в светлую кремлядь,
там тепло и хорошо,
а вы зрадофил и не разбираетесь ни в
минометании, как алексей миномётчик,
ни в праве судебных титушек вершить правосудие от имени
главноторгующего президента с липедско-панамской ориентацией
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столкновения это громко сказано
ради интереса сделал круг и прошел сегодня утром через их палатки - так там сотня тел
если бы реально хотели их разогнать - там бы уже никого не было

раньше грузин мог бы как то скооперироватся с юлей и садовым, может раньше и было у грузина пол процента поддержки, но на сейчас он уже помноженный на ноль после денег курченка и выступления той козы с европарламента
от него все как от чумы отгородятся


а порох наберет балов, ведь кому нужен этот псих грузин, что ни дорогу за пол года сделать не может, ни разговаривать без крика
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конечно наберёт, и ахметову даст набраться,
ибалы свои хранить будет не в отжатом привате,
а в панаме
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бариго-фашисти знахабніли бо народ дозволяє
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никуя эти "движения" не дадут, кроме как падения экономики и нищания... в очередной раз
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точно, порошенка старается, роттердамит с ахметом, а эти гады работать не желают ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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