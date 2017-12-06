 Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, стрим обстановки под Верховной Радой размещен на странице соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе в соцсети.

К лагерю возле Верховной Рады в среду около 6:00 подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков правоохранителей колонной зашли на территорию лагеря где пытались найти М.Саакашвили.

Из палаток начали выходить проснувшиеся люди. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.

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После непродолжительного пребывания в лагере правоохранители отступили, погрузились в автобусы и отъехали от лагеря.

В лагере заявляют о пострадавших в ходе столкновений.

Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.

Видео: Рух "Визволення".











Фото со страницы Семена Семенченко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".