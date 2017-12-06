 Полиция пыталась найти Саакашвили в лагере под ВР: произошли столкновения. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, стрим обстановки под Верховной Радой размещен на странице соратника Саакашвили Давида Сакварелидзе в соцсети.
К лагерю возле Верховной Рады в среду около 6:00 подъехало несколько автобусов с правоохранителями. Несколько десятков правоохранителей колонной зашли на территорию лагеря где пытались найти М.Саакашвили.
Из палаток начали выходить проснувшиеся люди. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции. Правоохранители применили слезоточивый газ.
После непродолжительного пребывания в лагере правоохранители отступили, погрузились в автобусы и отъехали от лагеря.
В лагере заявляют о пострадавших в ходе столкновений.
Участники акции под Верховной Радой продолжают баррикадироваться и призывают киевлян прийти и поддержать акцию.
Видео: Рух "Визволення".
Фото со страницы Семена Семенченко.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили.
Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.
Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вот не пойму. Зачем такие отмазки лепить? Менты обшмонали все палатки. Просто Саакашвили в них не было. Вот спрашивается, зачем врать по мелочам? Маленькая ложь рождает большое недоверие.
Ведь все прекрасно понимают, что не такой Саакашвили дурак, сидеть в тех палатках, где его будут искать в первую очередь.
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Миха, кончай травится наркотиками, полечись, отдохни, и завязывай с этими михомайданами, лазаньем по крышам. Астанавись, Миха.
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Говорят в субботу на сайт была атака и его завалили. И не всё удалось восстановить. Не знаю, на сколько это правда.
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А если еще учесть, что порошенко с луценко блокируют раскрытие преступлений того Майдана (так сказал Горбатюк), то и вовсе становится все понятно.
К тому же, Майдан стал поводом, чтобы путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. Стало быть, тот Майдан, исходя из логики луценко, был выгоден путину. А порошенко с луценко - агенты путина, так как действовали по его плану.
Все это луценко и пытается по своей тупости донести до нас, чтоб мы поняли, что к чему.
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наворованные кучмой, ющём, хамом и хряком деньги не дают жить простым украинцам
стремление сохранить нажитое заставляет порошенку видеть в согражданах потенциальных
претендентов на землю, которая практически собственность его детей, и он не одинок в
своих опасениях, подогреваемых его старшим товарищем вовой путеном
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Підривайте свої серливі дупи, витрушуйте лайно рошен з свого роту, добре його мийте і виходьте на люди з мирною(!!!), але твердою заявою: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські"
(і!) - червоне в білому - емблема негайної відставки Жирної Пєдри
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а титуханы в судах сыты ? не нуждаются ?
порошенка вовремя рошенки подгоняет ?
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ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В,,, П О Л И Ц И Ю !!! И ВЗЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НА СУДМЕДЭКСПЕРТИЗУ!!! ПРОЙТИ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗУ!!!
И ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО ПОЛИЦИЕЙ РУКОВОДЯТ БАНДИТЫ!!! ПОЛНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ!!!
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Я не михофан, если подразумевались фото пострадавших с типа майдана. Я не порохофан, если подразумевались фотки пострадавших полицейских.
Я просто констатировал тот факт, что власть в этой ситуации действует глупо. Причем еще вчера начала.
Если все эти "пленки Луценко" правда, то зачем было устраивать весь этот цирк с "задержанием" Саакашвили? Без финансовой подпитки его "майдан" неизбежно рассосался бы. Судя по сдержанно - ироническому освещению вчерашних событий олигархическими каналами, ни Беня, ни Ахмет, ни Фирташ за него не сильно переживают.
А так только бесплатно пропиарили Саакашвили и показали импотентность силовиков.
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Украины, за счёт которых семейства порошенок и ахметовых жируют в англиях
напялив футболки "расея" совсем не сладко
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Це ж яким потрібно бути, щоб підтримувати зрадника Саакашвілі?!.
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То есть, эта власть оборзевших вкрай олигархов системно начала борьбу с нашей свободой.
Лично мне не нравится жить в такой стране. А многие уже уехали. А порохоботам того и нужно. Тогда олигархи будут творить здесь, что вздумается.
Леса вырубаются, реки загрязнены и рыба ловится варварским способом, постоянное рейдерство и торжество НЕзакона.
Порошенко почти построил у нас россию - рашу. Или рошен, - что ему милей для слуха?
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Но это наша страна, а не хитрожопой кошерной своры.
Поэтому Барыгу и его подстилок - типа Югика-алкоголика - нужно изловить и примерно наказать.
А страну мы отстроит.
Когда страной будут руководить Украинцы, а не инородцы!!!
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Цензор, ВЕРНИ ЛАЙКИ!!!
Хоре бояться хитрожопых!!!!!!!!!!!!!
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Не дать страстям утихнуть? Или непроходимая тупость и непрофессионализм?
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Ну вот просто нелогично. Труханов - по версии Луценко - нормальный гражданин Украины , а вот Михо - опасный преступник.
На поимку которого брошены лучшие силы . Вчера я честно просто обомлела. Это просто уже стало абсолютно совпадать с событиями , когда Янукович арестовал Тимошенко .
Наверное, и траурный венок бы упал на голову порошенко, если бы его не привязывали медным тросом.Порошенко не может уйти от судьбы. Уже поздно. Шанс был когда- то. Но теперь уже даже если он совершит сальто мортале - никто ем3 не поверит, столько лжи было за это время. Я все таки уже склонна думать, что он недосолить свой срок до конца.
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Очень интересно !!!1
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Спасибо не надо
Купил поп корна и пиво сижу перед ТВ и наблюдаю за стадом Даунов за 50 грн которые мерзнут на морозе )))
Очень интересно !
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педриллыгундыевец или рошеновец ?
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А хитрожопому Кагалу.
И в борьбе с этой мразью дозволено все.
У кого бы не брал деньги Михо - все во благо, если это позволит прогнать гешефтмахеров.
Потом разберемся и с Михо - тем более, что он не может быть Президентом...
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там тепло и хорошо,
а вы зрадофил и не разбираетесь ни в
минометании, как алексей миномётчик,
ни в праве судебных титушек вершить правосудие от имени
главноторгующего президента с липедско-панамской ориентацией
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ради интереса сделал круг и прошел сегодня утром через их палатки - так там сотня тел
если бы реально хотели их разогнать - там бы уже никого не было
раньше грузин мог бы как то скооперироватся с юлей и садовым, может раньше и было у грузина пол процента поддержки, но на сейчас он уже помноженный на ноль после денег курченка и выступления той козы с европарламента
от него все как от чумы отгородятся
а порох наберет балов, ведь кому нужен этот псих грузин, что ни дорогу за пол года сделать не может, ни разговаривать без крика
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ибалы свои хранить будет не в отжатом привате,
а в панаме
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