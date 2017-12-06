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 За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 24 обстрела в зоне АТО, - штаб

Несмотря на то, что российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из запрещенных минскими соглашениями минометов, ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой украинской армией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, с наступлением темного времени суток нарушать режим прекращения огня захватчики не прекратили, однако, по сравнению с последними днями, несколько уменьшили интенсивность обстрелов.

Так, на луганском направлении оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по оборонным укреплениям украинских защитников вблизи Луганского Зайцево и Новолуганского. Из гранатометов и стрелкового оружия противник вел беспокоящий огонь по защитникам Крымского и Новотошковского.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Враг из 120-мм минометов вел огонь по украинским позициям у Новозвановки, Катериновки и Майского, - штаб АТО

На донецком направлении враг несколько раз из минометов и гранатометов на Приазовье обстрелял защитников Водяного, а из стрелкового оружия - подступы к Старогнатовке. В пригороде Авдеевки российские наемники нарушали перемирие из минометов и гранатометов, а в районе Богдановки враг применил вооружения БМП и гранатометы.

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 24 обстрела в зоне АТО, - штаб 01

Напомним, 4 декабря российские наемники 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3037657
 
 
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    В райвійськкомат ходив? Став на військовий облік?
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    В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал", - сказано в сообщении.

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    слава Богу........
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    Смерть расіянсько-фашиським окупантам !!!! Головне шоб хлопці ну та,третя сила давала гідну відсічь !!путін - хуйло тебе у пеклі біси зачекались !!
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Враг осуществил 24 обстрела в зоне АТО, - штаб
     
     
     
     
     
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