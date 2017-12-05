 Сборную России не допустили на Олимпиаду-2018 в Корею. Спортсмены из РФ смогут выступить под нейтральным флагом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте МОК.
Российские спортсмены выступят на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, сообщается в релизе
Такое решение принято на исполкоме МОК в Лозанне.
В Играх смогут принять участие только те спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга.
"Те, кто нес ответственность должны быть наказаны. Под санкции попадают российский гимн и флаг. Права чистых атлетов должны быть защищены. Кроме того, расходы, понесенные во время процедур, должны быть включены в санкции.
Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного уровня", — сказано в заявлении.
МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых - во главе с Денисом Освальдом - занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.
Также решением МОК вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранен от Олимпийских игр.
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целая планета нормальных стран, а ЧМ в жопе мира. непорядок!
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Ватный Мутко высрался, полюбуйтесь на кацапского мерзавца!
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Читать полностью: https://www.pressball.by/news/olimpiada/281101
Поставили срашку в позицию, отымели и ещё денег требуют. Красавчики, чо... (с).
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Чем они собственно хуже?
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Ведь на олимпийских играх 1936 года немцы были самыми самыми!
Именно на олимпиаде 1936 года они получили 89 медалей. На втором месте американцы с 56.
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Вангую- именно это оно и прокукарекает
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гадостьтупость - пульнет ракетой Ына, как минимум, сказывается отсутствие воспитания, имхо.
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Короче удмуртъ. сосать вам не пересосать.
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позорище
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совсем нет.
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