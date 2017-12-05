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 Сборную России не допустили на Олимпиаду-2018 в Корею. Спортсмены из РФ смогут выступить под нейтральным флагом

Сборная России может принять участие на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом.  

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте МОК.

Российские спортсмены выступят на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, сообщается в релизе 

Такое решение принято на исполкоме МОК в Лозанне.

В Играх смогут принять участие только те спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга.

"Те, кто нес ответственность должны быть наказаны. Под санкции попадают российский гимн и флаг. Права чистых атлетов должны быть защищены. Кроме того, расходы, понесенные во время процедур, должны быть включены в санкции.

Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного уровня", — сказано в заявлении.

МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых - во главе с Денисом Освальдом - занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Также решением МОК вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранен от Олимпийских игр.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Российских спортсменов могут допустить на Олимпийские игры-2018 под нейтральным флагом

Источник: https://censor.net.ua/n3037631
 
   
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Збірну Росії не допустили на Олімпіаду в Корею. Спортсмени з РФ зможуть виступити під нейтральним прапором - Цензор.НЕТ 8601 вот это тебя бомбануло- прямо из Казахстана прибежал защищать кацапию
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Под нейтральным флагом. вот как. Тоесть Рашка становится страной 404 ?
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рашка давно стала одним сплошным фейком, ибо кто "настамнет" посеет - тот его и пожнет...
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теперь для полноты картины у роССии нужно отобрать проведение ЧМ по футболу.
целая планета нормальных стран, а ЧМ в жопе мира. непорядок!
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Международный Олимпийский Комитет постановил
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https://mobile.twitter.com/Vitaly_Mutko/status/938116118333575168
Ватный Мутко высрался, полюбуйтесь на кацапского мерзавца!
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Олимпиада. МОК обязал Россию выплатить 15 миллионов долларов в счет покрытия расходов на расследование допинговой программы
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/olimpiada/281101

Поставили срашку в позицию, отымели и ещё денег требуют. Красавчики, чо... (с).
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И не просто требуют, а непременно возьмут! Збірну Росії не допустили на Олімпіаду в Корею. Спортсмени з РФ зможуть виступити під нейтральним прапором - Цензор.НЕТ 1105
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Были "вежливые люди" без опознавательных знаков, теперь появятся спортсмены без оных.
Чем они собственно хуже?
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Теперь у Украины есть возможность взять больше медалей, чем две. Слава Украине! Кстати у белорусов было 5 ЗОЛОТЫХ. Есть к чему стремиться.
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У Люксембурга - 0 медалей . Зато 82 000 долларов США душевого дохода в год . И армии , и флота у них нет . Кацманавтов и ракет тоже не было и нет . Несчастные ,правда ?
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Зачем же ты так, кацапы такие ранимые. Тебе игрушки, а они жыш без вяличия и жить-то не смогут.
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кто подскажет- на ветке уже был феерверк из вата-пуканов?
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Истрия любит повторятся.

Ведь на олимпийских играх 1936 года немцы были самыми самыми!
Именно на олимпиаде 1936 года они получили 89 медалей. На втором месте американцы с 56.
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Сёдня с утреца сцарь всея козляндии выступит с гневной речью и заявит, что они оченно гордые и в гробу видали все жидомасонские олимпиады, - они сами проведут свою олимпиаду и сами же в ней победят как всегда потому как кто же кроме них ? )
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"фошизды, рузафобы, продались пиндосам- они нас боятся, боятся что мы выиграем ВСЕ медали, поэтому и не пустили нас на олимпиаду" ( с )
Вангую- именно это оно и прокукарекает Збірну Росії не допустили на Олімпіаду в Корею. Спортсмени з РФ зможуть виступити під нейтральним прапором - Цензор.НЕТ 9749
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к стати да. сегодня свотрел ватное телевидение - 60 минут так там руснявые монголоиды так и бекали. типа они вяликие и пиндосы их боятся на олимпиаду пускать, типа стррашная мордва все мядальки то выиграет.
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касапы в зэковских робах пусть выступают под Мурку
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это картина "рептилоиды показывают свинособачьему касабу на его место"?
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судя по тому, как обычно ведет себя Х#йло, он наверняка сделает какую-то гадость тупость - пульнет ракетой Ына, как минимум, сказывается отсутствие воспитания, имхо.
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Тоже так думаю. Не зря же он Хуйло. Кстати, кличка Моль тоже о многом говорит. Одним словом - гнусный вредитель.
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И что изменилось? Даже команда будет называться "Спортсмены из России". МОК выкрутился - и волки сыты и овцы целы.
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так без вяличия. И не факт что по приезду русню взад не отправят опять из за допинга.
Короче удмуртъ. сосать вам не пересосать.
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вообще то , еще решение не принято поедут ли, его примет твой царь 6го числа, новости надо читать.
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ну шо какацапы-изгогии...cтрана 404 cрасея теперь официально
позорище Збірну Росії не допустили на Олімпіаду в Корею. Спортсмени з РФ зможуть виступити під нейтральним прапором - Цензор.НЕТ 4638
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да уж. на роиси больше нет.
совсем нет.
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ВГТРК мацковии не покажет Олимпиаду 2018. КНДР тоже.
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Назад в будущее олимпийский мишка 80. И через 11 лет баян порвался.
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Ну вот опять русафобия и кацапню обосцали ... Збірну Росії не допустили на Олімпіаду в Корею. Спортсмени з РФ зможуть виступити під нейтральним прапором - Цензор.НЕТ 165
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Ого! Да у МОК оказывается железные яйца! Збірну Росії не допустили на Олімпіаду в Корею. Спортсмени з РФ зможуть виступити під нейтральним прапором - Цензор.НЕТ 6805
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСборную России не допустили на Олимпиаду-2018 в Корею. Спортсмены из РФ смогут выступить под нейтральным флагом
 
 
 
 
 
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