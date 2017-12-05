 Сборную России не допустили на Олимпиаду-2018 в Корею. Спортсмены из РФ смогут выступить под нейтральным флагом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном сайте МОК.

Российские спортсмены выступят на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом, сообщается в релизе

Такое решение принято на исполкоме МОК в Лозанне.

В Играх смогут принять участие только те спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга.

"Те, кто нес ответственность должны быть наказаны. Под санкции попадают российский гимн и флаг. Права чистых атлетов должны быть защищены. Кроме того, расходы, понесенные во время процедур, должны быть включены в санкции.

Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного уровня", — сказано в заявлении.

МОК принял решение на основании работы двух комиссий, одна из которых - во главе с Денисом Освальдом - занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Также решением МОК вице-премьер России Виталий Мутко пожизненно отстранен от Олимпийских игр.

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