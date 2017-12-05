 Я остаюсь в лагере. Я им не сдамся, - Саакашвили на митинге под ВР. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Он заявил: "Я остаюсь в лагере. Я им не сдамся. Пусть не надеются. Не для того вы меня освобождали.

По его словам сейчас в Киев едет много людей из регионов.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".