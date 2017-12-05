 Я остаюсь в лагере. Я им не сдамся, - Саакашвили на митинге под ВР. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Он заявил: "Я остаюсь в лагере. Я им не сдамся. Пусть не надеются. Не для того вы меня освобождали.
По его словам сейчас в Киев едет много людей из регионов.
Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.
Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
https://strana.ua/news/85850-gruziya-trebuet-ot-polshi-vydat-mestonahozhdenie-saakashvili.html
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Когда перелогинился, но не до конца
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так всі давно знають , що тролі мінстеця - з Ольгіно працюють !
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...Порткі ПРати будуть
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.....
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В статье с заголовком «Запад вырастил не того человека в Украине» (The West Backed the Wrong Man in Ukraine) отмечается, что Порошенко поначалу выглядел более открытым к остальному миру, чем его предшественник, свергнутый Виктор Янукович, и говорил на хорошем английском языке. Он и его первый премьер-министр Арсений Яценюк знали, что хотел услышать государственный департамент США. После революции США, а вместе с ним и ЕС, поддержали Порошенко и Яценюка в качестве следующих лидеров Украины.
Те, в свою очередь, выиграли выборы и стали прозападными политиками, которые должны были привести Украину в Европу. Но их намерения оказались более корыстными, пишет издание.
В то время, как Украина жизненно нуждалась в деньгах от Запада, Порошенко и его политические союзники выполняли необходимые для этого условия. Это, в частности, создание НАБУ и должности антикоррупционного прокурора. А вот идея создать антикоррупционный суд Порошенко не понравилась. Никаких законодательных предложений на этот счет до сих пор не было выдвинуто.
В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко, близкий союзник Порошенко, начал открытую войну против НАБУ. Однако США выступили с заявлением, в котором осуждался «срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест чиновников из Национального антикоррупционного бюро Украины и захват секретных документов НАБУ
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Его жесткие действия против его самого громкого оппонента, бывшего президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили показывают, что Порошенко может быть столь же беспощадным, как Янукович. После неудачной попытки нанести удар по Саакашвили путем лишения его гражданства, правоохранительный аппарат Порошенко преследовал и депортировал союзников грузинского политического деятеля.
На данный момент даже самые громкие западные сторонники послереволюционного украинского правительства поняли, что с Порошенко что-то не так. «Похоже, что президент Порошенко отказался от борьбы с коррупцией, каких-либо амбиций на экономический рост, финансирования ЕС или МВФ», - писал недавно экономист-экономист Андерс Аслунд.
«Порошенко ничего бы не достиг - и не достигнет, защищая устаревшую и коррумпированную политическую систему - без поддержки Запада», - говорится в статье.
«Никакое «дружеское давление» на него не действует. Если украинцы стряхнут с себя апатию и сделают с Порошенко то же, что и с Януковичем (или если он пойдет на перевыборы в 2019 году) - эту ошибку нельзя повторить», - предупреждает Bloomderg западных политиков
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Саме так, Порошенко - помилка, і нічого іньшого. Помилка, яку треба виправити. Вимагаючи масово негайну відставку і дострокові президентські.
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Це гівно мало брати участь у триденному саміті у Вашингтоні, присвяченому поверненню викрадених коштів. Воно насрало вдома, і нашкодило багатьом людям. Але йому мало, і воно ще й обісрало Україну в очах США і всього світу. Це ганьба III тисячоліття...
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А когда кучка недоумков нанятых Сакварелидзе прямо сейчас начали разбирать брусчатку на Европейке, воровать мусорные баки и лавочки с прилегающих к месту событий жилых домов и офисных центров из-за одного реального коллаборанта , который пошел на сговор с преступной организацией пропутинских марионеток для свержения действующей власти, а именно - президента страны и верховного главнокомандующего ВСУ - это вандализм, тупость, предательство, за которое нужно понести ответственность.
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ЯнуковичаПорошенко-Путина
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Думаю наказ пакувати тролєй барижних вони виконують з задоволенням. Нє, амбер?
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Передай бате: я стараюсь...
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Никогда такого не было и вот опять...
Директором по информационным технологиям УкрЗалізниці назначена Светлана Каткова - представительница российской IT-компании, которая обслуживает ФСБ и оборонные предприятия России. http://h.ua/story/441601/
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Рєва закінчив ленінградське військове училище політруків(кдбістів в армії). От тому така ненависть до українців.
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Жуть. Барыги думали, что уже полностью взяли реванш, укрепились, благодаря главному барыге пете, а оно вона как! Еще не известно, к чему все придет.
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Ура, задержалі Саакашвили. Ну теперь понятно, кто наш главный враг. К Труханову и его российскому паспорту вопросов нет. Новинский, которому Янукович паспорт подарил, в Раде сидит. А вот Михо - главная угроза Украине
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Порохоботам платят рошенкоинами.
Один рошенкоин - равен однму высеру в соцсетях.
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2014 год ...это сотрудник беркута несет ящик с гранатами что б кидать их на митингующих ...посмотрите надпись на коробке ...конечно ето не совпадение 1 на миллион
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А Мишка на входе в ВР прячется.
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@LussiOdesskaya
·
6 год
У відповідь @Price_Cap_UA
Ветеран АТО готов выйти в поддержку Главнокомандующего, власти и выгонять ОПГ Саакашвили, которые угрожают украинской государственности за деньги кремлевского олигарха.
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