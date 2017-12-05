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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Я остаюсь в лагере. Я им не сдамся, - Саакашвили на митинге под ВР. ВИДЕО

Михеил Саакашвили, выступая вечером 5 декабря перед своими сторонниками в палаточном городке в Мариинском парке перед ВР, заявил, что остается лагере, под защитой своих сторонников.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Он заявил: "Я остаюсь в лагере. Я им не сдамся. Пусть не надеются. Не для того вы меня освобождали. 

По его словам сейчас в Киев едет много людей из регионов.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Источник: https://censor.net.ua/n3037630
 
   
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Грузия требует от Польши выдать местонахождение Саакашвили 17:03, 7 августа 2017
https://strana.ua/news/85850-gruziya-trebuet-ot-polshi-vydat-mestonahozhdenie-saakashvili.html
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А хуйло уже десять раз обещал подвесить его за яйца. Одного поля ягоды, - хуйло, грузинский газпромовец и долбанные порохоботы.
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Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 7947
так всі давно знають , що тролі мінстеця - з Ольгіно працюють !
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как увидел соевые ласощи аж удалился порохобот))
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бла-бла-бла. давай поспорим что через 72 часа Михуил будет или сидеть в СИЗО или плыть в реформированную Грузию!
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Михо это только один из ярких поводов послать эту власть к херам собачим
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Так кого мы тогда ругать будем? Хотя согласен А чего Наем Семченко и тд. Не вносят законопроект в Раду?
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ты просто мать продашь при первой возможности. Вот и весь ты.
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Юрій Гудименко20 mins Так, блядь. Я потратил полчаса своей жизни, отсматривая видео записей Саакашвили, так что вы теперь напрягитесь и почитайте пять минут.Примерно до 25-й минуты кажется, что аудио фейковые. Ну то есть ну как же так - вот же, вы так просто говорите про суку Курченко, вы говорите про его заводы, вы говорите про его бабки, вы говорите про Россию, про то, что как потратить бабки оттуда, и вы говорит это так просто, как я говорю про в ресторане про «мартини с водкой, и две оливки, пожалуйста». Ну то есть это не может быть так… ну вот так. Так просто. Так нагло. Так в лицо всем и всему.Но потом, вот на той самой 25-й (примерно) минуте мы видим личико человека. А потом еще раз. И ещё. Долго, во всех подробностях. Это Северион Дангадзе, тот самый, который левая рука Саакашвили и руководитель Киевской областной организации его партии. Берите фоточки, сверяйте. И вот с ним бодро, под видеозапись идет всё то же обсуждение. Деньги, Курченко, деньги, суммы, пересчитай, надо покачать, деньги, будет ветер…Такое видео сложновато подделать. Лицо на видео - тем более. Это как раз та самая мякотка, спорить с которой пиздец как сложно. И именно после этого видео все события сегодняшнего дня - и их последствия - могут иметь только одно название: контрреволюция. Всё, точка. Вот видео, вот человек, вот голос, вот названа фамилия Курченко - и всё окей, всё спокойно, никаких проблем. Курченко? Да похуй, главное чтобы 115 тысяч были на месте. Пересчитываем деньги, обсуждаем планы. Покачать? Покачаем. Чего бы и не покачать, за такие-то деньги.Я не очень знаю, как вы видели себе контрреволюцию. Может, вы видели её как победу «Оппоблока» на выборах. Может, как «зелёных человечков», которые штурмом берут Киев. Может, как военный переворот, а может, вы думали что контрреволюция уже победила - потому что Ахметов не сидит и антикоррупционного суда нет.Но контрреволюция выглядит вот так. Всё под украинскими и красно-чёрными флагами и под «Плине кача», под «Слава Україні» и «Героям слава». И только за кадром (а теперь и в кадре) - не «плине» и не «слава», а дорогие авто, пакеты денег и планы на «покачать» и «взять Харьков».Вот и причина (вероятная; я не в курсе и не Швец), почему Коломойский прямо в полёте в воскресенье развернулся на 180 и вместо поддержки Саакашвили начал его уничтожать из всех доступных орудий. Потому что он, вероятно, узнал про то, какие материалы есть у ГПУ и насколько токсичным с их публикацией становится Саакашвили. А может, просто огорчился, что Михо за его спиной договаривался с другим, э-э-э, коммерсантом. Это интересно, но не принципиально, главное что пазл сложился.Прекрасное видео. Охуенный удар по розовым очкам многих людей. Вот Россия, вот Курченко, вот деньги, вот видео, вот фигурант. Кто с ним, тот за поребрик. Всё, точка.Ловите контру ебаную.
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его Добкин младший снабжает, там вообще бабло ДартВейдер передал через имперский флот, только тсссс! Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 5393
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Юрій Гудименко Так, блядь. Я потратил полчаса своей жизни прыгая с члена на член, и так и не понял, какой из них толще...
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конечно молодец,в Одессе курченко нпз обещал отписать....
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Ох сколько сегодня сосуще-лижущех собралось! Видать подняли по тревоге...
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А в АП у баригі зараз *стрелка* .Зібрав всю свою банду ...!.
...Порткі ПРати будуть Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 1895
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Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 2316 .....
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Западные страны поддержали не тех людей в Украине. Об этом пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский.
В статье с заголовком «Запад вырастил не того человека в Украине» (The West Backed the Wrong Man in Ukraine) отмечается, что Порошенко поначалу выглядел более открытым к остальному миру, чем его предшественник, свергнутый Виктор Янукович, и говорил на хорошем английском языке. Он и его первый премьер-министр Арсений Яценюк знали, что хотел услышать государственный департамент США. После революции США, а вместе с ним и ЕС, поддержали Порошенко и Яценюка в качестве следующих лидеров Украины.
Те, в свою очередь, выиграли выборы и стали прозападными политиками, которые должны были привести Украину в Европу. Но их намерения оказались более корыстными, пишет издание.
В то время, как Украина жизненно нуждалась в деньгах от Запада, Порошенко и его политические союзники выполняли необходимые для этого условия. Это, в частности, создание НАБУ и должности антикоррупционного прокурора. А вот идея создать антикоррупционный суд Порошенко не понравилась. Никаких законодательных предложений на этот счет до сих пор не было выдвинуто.
В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко, близкий союзник Порошенко, начал открытую войну против НАБУ. Однако США выступили с заявлением, в котором осуждался «срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест чиновников из Национального антикоррупционного бюро Украины и захват секретных документов НАБУ
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Вас Ваші СБУшніки не слухаються. Скоро на довічне, Петро Олексійович!(з конфіскацією)
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А петиції Вам на Вас пишуть тільки ідіоти. І не набрала вона 100тис, Млотова бреше. Може це вона навмисно, щоб Вас, російського шпигуна, прикрити. Дасте їй шоколадку))
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Учи Достоевского, и инет тоже учи...зашкалило соевых читать
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Где эта петиция набрала 100тыс. голосов, на россии ?
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Но у Порошенко другие планы, пишет Bloomberg. Он явно пришел к выводу, что он не потеряет западную политическую поддержку, пока он поддерживает антироссийскую позицию, и ему больше не нужна потребность в финансовой поддержке по твердому графику. До тех пор, пока западные лидеры считают Украину оплотом против России, он может действовать внутри страны как любой другой украинский политик старой школы, для которого границы между властью, деньгами и жестокой силой размыты.
Его жесткие действия против его самого громкого оппонента, бывшего президента Грузии и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили показывают, что Порошенко может быть столь же беспощадным, как Янукович. После неудачной попытки нанести удар по Саакашвили путем лишения его гражданства, правоохранительный аппарат Порошенко преследовал и депортировал союзников грузинского политического деятеля.
На данный момент даже самые громкие западные сторонники послереволюционного украинского правительства поняли, что с Порошенко что-то не так. «Похоже, что президент Порошенко отказался от борьбы с коррупцией, каких-либо амбиций на экономический рост, финансирования ЕС или МВФ», - писал недавно экономист-экономист Андерс Аслунд.
«Порошенко ничего бы не достиг - и не достигнет, защищая устаревшую и коррумпированную политическую систему - без поддержки Запада», - говорится в статье.
«Никакое «дружеское давление» на него не действует. Если украинцы стряхнут с себя апатию и сделают с Порошенко то же, что и с Януковичем (или если он пойдет на перевыборы в 2019 году) - эту ошибку нельзя повторить», - предупреждает Bloomderg западных политиков
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+++
Саме так, Порошенко - помилка, і нічого іньшого. Помилка, яку треба виправити. Вимагаючи масово негайну відставку і дострокові президентські.
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Gelsomino‏ @Vsrakutartaluy 23 ч.23 часа назад
Це гівно мало брати участь у триденному саміті у Вашингтоні, присвяченому поверненню викрадених коштів. Воно насрало вдома, і нашкодило багатьом людям. Але йому мало, і воно ще й обісрало Україну в очах США і всього світу. Це ганьба III тисячоліття...

Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 1678
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А шо Луцик с его ограниченным умом мог делать в Штатах,ну мог набухаться
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Если в 2013 году украинцы, патриоты и герои разбирали брусчатку в центре столицы для того, чтобы сопротивляться реальной агрессии вооруженных псов Януковича-Путина, которые хотели отобрать нашу Свободу и в буквальном смысле поработить целую европейскую нацию - это можно и нужно понять, поддержать.
А когда кучка недоумков нанятых Сакварелидзе прямо сейчас начали разбирать брусчатку на Европейке, воровать мусорные баки и лавочки с прилегающих к месту событий жилых домов и офисных центров из-за одного реального коллаборанта , который пошел на сговор с преступной организацией пропутинских марионеток для свержения действующей власти, а именно - президента страны и верховного главнокомандующего ВСУ - это вандализм, тупость, предательство, за которое нужно понести ответственность.
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чтобы сопротивляться реальной агрессии вооруженных псов Януковича Порошенко-Путина
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Радує, що Жирному Пітору не хочуть служити силовики. Все роблять абияк і злочинні накази не виконують.
Думаю наказ пакувати тролєй барижних вони виконують з задоволенням. Нє, амбер?
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Ukraine Right Now‏ @UkraineRightNow 4 дек.
Никогда такого не было и вот опять...
Директором по информационным технологиям УкрЗалізниці назначена Светлана Каткова - представительница российской IT-компании, которая обслуживает ФСБ и оборонные предприятия России. http://h.ua/story/441601/

Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 5307
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Шпигун призначає шпигунів.
Рєва закінчив ленінградське військове училище політруків(кдбістів в армії). От тому така ненависть до українців.
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Дежавю. Такое ощущение, что "наша песня хороша, начинай сначала". 2014 год.
Жуть. Барыги думали, что уже полностью взяли реванш, укрепились, благодаря главному барыге пете, а оно вона как! Еще не известно, к чему все придет.
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Порохоботи хоч оговталися ближче до вечора, а то спочатку сиділи тихенько нюхали свої дрищі Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 5640
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Я залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 7377Денис Казанський‏ @den_kazansky 11 ч.11 часов назад

Ура, задержалі Саакашвили. Ну теперь понятно, кто наш главный враг. К Труханову и его российскому паспорту вопросов нет. Новинский, которому Янукович паспорт подарил, в Раде сидит. А вот Михо - главная угроза Украине
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Зрадофіли , ви там пальчики мабуть постирали до крові 😊, відпочиньте !
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Шым‏ @Shamanovski 15 мин.15 минут назад
Порохоботам платят рошенкоинами.
Один рошенкоин - равен однму высеру в соцсетях.
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2014 год ...это сотрудник беркута несет ящик с гранатами что б кидать их на митингующих ...посмотрите надпись на коробке ...конечно ето не совпадение 1 на миллионЯ залишаюся в таборі. Я їм не здамся, - Саакашвілі на мітингу під ВР - Цензор.НЕТ 3824
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Ищут пожарные, ищет полиция ...
А Мишка на входе в ВР прячется.

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Смотрел по фейсбуку ролик Артема Семенихина-настоящий патриот!
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Lussi odesskaya
@LussiOdesskaya
·
6 год
У відповідь @Price_Cap_UA
Ветеран АТО готов выйти в поддержку Главнокомандующего, власти и выгонять ОПГ Саакашвили, которые угрожают украинской государственности за деньги кремлевского олигарха.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ остаюсь в лагере. Я им не сдамся, - Саакашвили на митинге под ВР. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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