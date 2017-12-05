 По инициативе секретаря СНБО Турчинова депутаты перевели госспецслужбу транспорта в подчинение Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Турчинова этот закон разработан во исполнение решения СНБО, которым была четко определена необходимость функционирования с 1 января 2018 года государственной специальной службы транспорта в системе Минобороны.

Турчинов отметил, что сегодняшняя "военно-политическая ситуация требует эфективного транспортного и логистического обеспечения Вооруженных сил и других военизированнных формирований в условиях противодействия агрессии Российской Федерации".

Суть этого законопроекта - в том, чтобы перевести государственноую специальную службу транспорта из подчинения Мининфраструктуры в подчинение Минобороны.

Также определяется и численность этой службы - пять тысяч человек.

"За" проголосовало 232 народных депутата.

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