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 Происшествия, Общество
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 По инициативе секретаря СНБО Турчинова депутаты перевели госспецслужбу транспорта в подчинение Минобороны. ВИДЕО

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов лично представил в Раде поправки к "Закону о государственной специальной службы транспорта".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Турчинова этот закон разработан во исполнение решения СНБО, которым была четко определена необходимость функционирования с 1 января 2018 года государственной специальной службы транспорта в системе Минобороны.

Турчинов отметил, что сегодняшняя "военно-политическая ситуация требует эфективного транспортного и логистического обеспечения Вооруженных сил и других военизированнных формирований в условиях противодействия агрессии Российской Федерации".

Суть этого законопроекта - в том, чтобы перевести государственноую специальную службу транспорта из подчинения Мининфраструктуры в подчинение Минобороны.

Также определяется и численность этой службы  - пять тысяч человек. 

"За" проголосовало 232 народных депутата. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3037625
 
 
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Думаю що намагаються. Сьогодні вже з"явилась "прокрутка". Далі буде.
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Я уверен, что атака на Цензор- часть операции СБУ и ГПУ по дескредитации НАБУ, аресту Саакашвили и разгону Майдана за Импичмент.
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+ Я теж такої думки. Занадто вчасно це відбулось. Совпадєніє? Не думаю.
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Это теперь люксовые порше и мерседесы будут покупать типа "для армии"?
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Лёгким движением руки брюки превращаются...
З ініціативи секретаря РНБО Турчинова депутати перевели Держспецслужбу транспорту в підпорядкування Міноборони - Цензор.НЕТ 7590
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И это правильно. Нужны вагоны для БК и платформы для техники. Нужны фуры для подвоза всего необходимого на фронт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо инициативе секретаря СНБО Турчинова депутаты перевели госспецслужбу транспорта в подчинение Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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