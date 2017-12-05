...Нацполиция начала розыск Саакашвили...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало

"Мы приступили к выполениню поручения, которое получили от Генпрокуратуры", - сказал он.

Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".