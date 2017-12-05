...Нацполиция начала розыск Саакашвили...

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало
"Мы приступили к выполениню поручения, которое получили от Генпрокуратуры", - сказал он.
Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили.
Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.
Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Читай, страждай @Spasipamagi 6 часов назад
СБУ приїхала? Приїхала. Затримала? Затримала! Вивела? Вивела! Завдання ж МВС було зробити кордон та пробити коридор для виїзду спецслужби з місця подій. Ну і ганьба блять. Соромно дивитись, що на кордоні, що тут.
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Ничего личного, но всё это напоминает спектакль в ТЮЗе, где по сцене ходит волк и ищет зайца, а визжащие от удовольствия и избытка эмоций дети в зрительном зале хором подсказывают зайцу куда бежать, а волка уверяют, что зайца они не видели.
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та он тут где нибудь,недалеко...
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Развели на раз два - ставлю 5.
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Вот так и познаются ошибки во взглядах.
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• за грузинським сценарієм
• за американським сценарієм
Обидва двоє смачні)
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Посмотрите внимательно на малой скорости. Саакашвили вытягивают из машины, а наручники на одной руке и из машины за ним никто не погнался. То-есть их растегнули ещё в машине. Получается Аваковские мусора открыли проход к машине, а в машине спецназ СБУ снял с Саакашвили наручники. Говорю вам Порошенко сливают.
Освобождение Саакашвили
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= Это разве цирк? это бардак
вот в Одессе был бардак . - вот это цииирк=
с великим уважением к Украине но смешно все это
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читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/138668_1512462973
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а тепер вже й зимоньки карнавали...
ȠpuŦyƛA-С @PrytSLU 39 минут назад
Колись разом плани будували
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А якщо співпрацюють, то це незаконна співпраця, оскільки правоохоронний орган України не може співпрацювати з ворогом України. Якщо голос дійсно Курченка то буде велика Ганьба, бо виявиться, щ ворог України весь цей час з 2014 року працює на Україну.
Щось тут не так, хтось переграв.
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- Это неуловимый Джо .
Да ? так а что на самом деле ни кто не может поймать его ?
- Да нет, он просто никому н**** не нужен .
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Это они вдвоём наверное бухали вчера - юга и Пэтя - и придумали хитрый план. На что- нибудь более остроумное мозга не хватило.
Порошенко - позорище, а могло ведь быть все иначе - нужно было всего лишь выполнять свои же предвыборные обещания. А то целую страну положил за какой- то вонючий завод в липецке.
Впервые вижу, чтоб настолько богатый человек был нищим.
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