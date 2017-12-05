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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия
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Все про:ГПУ (8098) Нацполиция (6037) Саакашвили (2172)

 Нацполиция начала розыск Саакашвили

Национальная полиция начала розыск бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало

"Мы приступили к выполениню поручения, которое получили от Генпрокуратуры", - сказал он.

Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Генпрокуратура передала Нацполиции постановление на объявление в розыск Саакашвили.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Позже Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Источник: https://censor.net.ua/n3037622
 
   
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    кому лох - а кому й рятувальник

    Читай, страждай‏ @Spasipamagi 6 часов назад

    СБУ приїхала? Приїхала. Затримала? Затримала! Вивела? Вивела! Завдання ж МВС було зробити кордон та пробити коридор для виїзду спецслужби з місця подій. Ну і ганьба блять. Соромно дивитись, що на кордоні, що тут.
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    ...Нацполиция начала розыск Саакашвили...

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    Ничего личного, но всё это напоминает спектакль в ТЮЗе, где по сцене ходит волк и ищет зайца, а визжащие от удовольствия и избытка эмоций дети в зрительном зале хором подсказывают зайцу куда бежать, а волка уверяют, что зайца они не видели.
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    Так чем дело кончилось? Поймали зайцы волка?
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    ахаха, Светик, а раньше у вас подобных вопросов не возникало?

    Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 531
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    Светка Залищучка уже всед за Внаемом соломку усиленно стелит - невиноватая я, Михуил сам пришел))))
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    Собаки і шукають, а фонарів їм наставимо трохи пізніше
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    А объявить вознаграждение в 30 сребренников?
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    ДО ЧОГО ВИ ЗАКЛИКАЕТЕ? Справу по Саакашвілі веде прокурор Кулик Та сама істота, який НАБУ пред'явило підозру про незаконне збагачення... В УКРАIНI ЗАКОН ОДИН-ЯК РIШИТЬ РЕЖИМ ПОРОШЕНКО..
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    ще б нагороду за інформацію про місцезнаходження оголосили)))))
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    та он тут где нибудь,недалеко...
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    Интересно, так же успешно будут искать, как Лукаш в свое время, которая жила себе спокойно в Киеве, ходила в магазины и театры? Ищейки гребаные.
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    а класно подставили мишико, развели как младенца - если бы не ушёл с своими сектантами а поехал бы с силовиками и конце концов, адвокаты вероятно бы вытенули бы его от ареста или даже если бы арестовали - то сектантам были бы козири, а тепрь - поддерживать преступника, ну как то не очень.
    Развели на раз два - ставлю 5.
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    Эх Федька,а я ведь тебя в друзьях держал.
    Вот так и познаются ошибки во взглядах.
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    А цих не шукають !? ...Друзякі бариг !!!
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    .Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8623
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    Им надо объединится с ОБСЕ с Донбасса, те через пару лет выйдут на след
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    не сцы КацаПсины,Майдан в Грузии 2007 года был круче, 350 000 арестованных грузинов явно Огенты Путлера Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2666
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    Не поленитесь прочитать эту классику, она вам поможет понять многие сюжеты нашего украинского спектакля

    Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9044
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    Заявление Саакашвили в 2014 году.Аппетит приходит во время еды. https://www.segodnya.ua/politics/saakashvili-ne-budet-rabotat-v-ukraine-i-davat-sovety-poroshenko-527014.html
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    Нажаль твітор посольства Сполучених Штатів не уточнив за яким саме принципом Україна має "розрядити обстановку"

    • за грузинським сценарієм
    • за американським сценарієм
    Обидва двоє смачні)
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    Сергей Максимюк
    Посмотрите внимательно на малой скорости. Саакашвили вытягивают из машины, а наручники на одной руке и из машины за ним никто не погнался. То-есть их растегнули ещё в машине. Получается Аваковские мусора открыли проход к машине, а в машине спецназ СБУ снял с Саакашвили наручники. Говорю вам Порошенко сливают.

    Освобождение Саакашвили
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    Похоже на то. Как Левочкин слил Яныка.
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    У кума Юща-иуды искали уже, или ссыкаете? Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4608
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    Смотрю на все это и вспоминаю как говорят в Одессе

    = Это разве цирк? это бардак
    вот в Одессе был бардак . - вот это цииирк=
    с великим уважением к Украине но смешно все это
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    Так підхуйловник Саакашвілі чи ні,що думаєте ?
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    Что бы вы так сепаров и кацапов искали и сажали,мразота щеколадная.
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    Тоді б це справді була б Поліція,а не мусора.
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    -- Я такую личную нэприязн имэю к патэрпэвшему, что кушат нэ магу... Да, Югик ?
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    В Блумберге сегодня статья о барыге под названием "Запад поддержал неправильного человека в Украине". Поэтому скотиняка поехала клянчить бабло в Китай... Если дальше так пойдёт, он скоро и перед хуйлом на колени встанет.


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    Пам'ятаєте,як Овоч перед втечею теж до Китаю грошей їздив позичати ?
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    _Цензор отменил опции "лайк" и "спам", потому что петрушке с его шайкой и порохоботам очень здорово доставалось тут по импалу. Так что предприняли меры, чтобы заткнуть народу рот. Тупые дегенераты не понимают, что это лишь увеличит давление пара в котле, а раньше пар спускали через Цензор многие.
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    ​Государственный департамент США выступил с беспрецедентно жестким заявлением в адрес Генеральной прокуратуры Украины, подвергнув критике действия подопечных Луценко за срыв спецоперации НАБУ. Более того, отдельный комментарий по поводу войны между ГПУ и НАБУ сделал госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом говорится в спецзаявлении, опубликованном на сайте Госдепа. Американские власти заявляют, что Генпрокуратура и СБУ пытаются подорвать антикоррупционные органы, которые поддерживаются властями США. В заявлении отмечается, что действия силовиков угрожают снизить международную поддержку Украины, при этом Тиллерсон подчеркнул, что без борьбы с коррупцией попытка освободить Донбасс теряет свой смысл.

    читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/138668_1512462973
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    будували планчики, будували -
    а тепер вже й зимоньки карнавали...

    ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 39 минут назад

    Колись разом плани будували

    Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6176
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    Дорогие инвесторы! Добро пожаловать к нам! Скучно не будет. Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8144
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    _Я уже мысленно вычеркнул этот сайт из своего белого списка. Теперь они идут нах вместе с петрушкой и его бандой мародёров.
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    В нашем государстве полиция это часть ОПГ которая создана для защиты воров и убийц патриотов страны. Взяточников судей, прокуроров и тд никто не преследует а борьба идет с тем кто борется с этим. Уроды
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    Важко повірити, що Саак продався Курченку, але дивіться він не міг продаватися, бо на відео, що надають правоохоронці видно, що певні особи ще на початку протесту (в вересні-жовтні 2017) пропонують "співпрацю", а оскільки ці особи працюють на СБУ та ГПУ (відео це підтверджує), то звісно вони не можуть співпрацювати з Курченком, бо Курченко, то є ворог України та посібник Овоча.

    А якщо співпрацюють, то це незаконна співпраця, оскільки правоохоронний орган України не може співпрацювати з ворогом України. Якщо голос дійсно Курченка то буде велика Ганьба, бо виявиться, щ ворог України весь цей час з 2014 року працює на Україну.

    Щось тут не так, хтось переграв.
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    Тут один тип пишет про расстрел демонстрации в Грузии 2007,скажу так вы этого во время не сделали в Донецке,теперь беда покручеа вы уверены что митинг не был организован теми же кто 2008 устроил маленькую войнушку)Факт один,он не вцепился в президентское кресло как внекоторых бывших республик))А мог по всесоюзной схеме))
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    Все зрозуміло- а як інакше Порошенко позбутися єдиного реального опозиційного претендента на пост президента?
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    Михо в Марининском парке. Реквизиты, куда перечислить 30 серебреников, сообщу после.
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    Я что-то не припомню, что бы так быстро всё делалось по Иванющенко, убийцам Небесной Сотни, Чаусу и т.д.
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    Билл , а кто это там скачит на коне по полю и всем угрожает ?
    - Это неуловимый Джо .
    Да ? так а что на самом деле ни кто не может поймать его ?

    - Да нет, он просто никому н**** не нужен .
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    Самым смешным анекдотом недели я бы назвала - Саакашвили - агент кремля.
    Это они вдвоём наверное бухали вчера - юга и Пэтя - и придумали хитрый план. На что- нибудь более остроумное мозга не хватило.
    Порошенко - позорище, а могло ведь быть все иначе - нужно было всего лишь выполнять свои же предвыборные обещания. А то целую страну положил за какой- то вонючий завод в липецке.
    Впервые вижу, чтоб настолько богатый человек был нищим.
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    та отож, допа и шуфричь чисто случайно сейчас защищают михо
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    Украину они не защищали, этого мало? Нацполіція почала розшук Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3836
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    допа и шуфричь уже защищают михо, вот это поворот)
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    об одних клоунах, которые отмазуют другого клоуна)
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    Объявили в розыск?!? Клоуны, он перед Радой в режиме онлайн вещает.
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    Чета я разочаровался в оппозиционных деятелях(что в ваших, что в наших). Трибуны, флаги, народ с горящими глазами. А они втихаря пакетики с долларами по карманам рассовывают и смеются над бедным народом.
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацполиция начала розыск Саакашвили
     
     
     
     
     
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