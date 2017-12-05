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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Стороны конфликта на Донбассе не определились с датой обмена пленными, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические вопросы, связанные с вопросом обмена удерживаемых лиц. Стороны не определи дату обмена", - заявил Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина надеется завтра на переговорах в Минске согласовать дату освобождения заложников, - Ирина Геращенко

Вместе с тем, подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ, стороны обязались совершить обмен удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников.

Читайте: "Украина готова обменять пленных на Донбассе по формуле "306 на 74", - Тандит

Источник: https://censor.net.ua/n3037585
 
 
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Если так и останется, будем прощаться, ага...
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Ждут четверга.

В четверг рада должна голосовать амнистею для дамбаса.

Порошенко пообещал медведчуку бартер -
амнистею на 75 укр пленных.

Вот проголосует в четвер рада за амнистею и каституцею данбаса,
тогда и отдадут пленных.

А не проголосуют - не отдадут.

Порошенко продал Украину за амнистею дамбаса.

Янукович продал Украину за 15 млрд $ кредита януковичу в декабре 2013 году.
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Если забрать Банан , то это не о Чем ,- Заберите Тыкву и Все пропало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтороны конфликта на Донбассе не определились с датой обмена пленными, - Сайдик
 
 
 
 
 
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