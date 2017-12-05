 Стороны конфликта на Донбассе не определились с датой обмена пленными, - Сайдик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические вопросы, связанные с вопросом обмена удерживаемых лиц. Стороны не определи дату обмена", - заявил Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.
Вместе с тем, подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ, стороны обязались совершить обмен удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников.
Ничего нельзя: ни заспамить, ни проголосовать, ни удалить свой коммент, ни друзей посмотреть. Хорошо хоть стрелку возвратили-на начало страницы и на комментарии сразу можно стало выходить)))
Если так и останется, будем прощаться, ага...
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В четверг рада должна голосовать амнистею для дамбаса.
Порошенко пообещал медведчуку бартер -
амнистею на 75 укр пленных.
Вот проголосует в четвер рада за амнистею и каституцею данбаса,
тогда и отдадут пленных.
А не проголосуют - не отдадут.
Порошенко продал Украину за амнистею дамбаса.
Янукович продал Украину за 15 млрд $ кредита януковичу в декабре 2013 году.
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