 Стороны конфликта на Донбассе не определились с датой обмена пленными, - Сайдик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подгруппа по гуманитарным вопросам обсуждала технические вопросы, связанные с вопросом обмена удерживаемых лиц. Стороны не определи дату обмена", - заявил Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.

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Вместе с тем, подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ, стороны обязались совершить обмен удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников.

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