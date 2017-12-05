 Луценко предъявил ультиматум Саакашвили: "Через 24 часа правоохранительная система сделает все, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко сказал, выступая с трибуны парламента.
"Я действительно говорил, что мы имеем доказательства заграничного финансирования акций Саакашвили и в свое время это докажу, и это время пришло. Предлагаю всем, кто находится в палаточном городке возле Верховной Раде за 24 часов проанализировать эти записи и принять для себя решение", - заявил Луценко, отметив, что никто в Украине не может "поддерживать план Кремля".
"Остаюсь на позиции законности и гуманизма, - добавил он. - И никаких силовых акций с пролитием крови, которых желают уже несколько месяцев организаторы этого шабаша, мы будем стараться недопускать. Но через 24 часа вся правоохранителная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Михеил Саакавивли, который, очевидно, связан финансовыми оборудками с олигархами, в том числе, с Москвы, предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом – перед судом, где прокуратура буде требовать для енго домашний арест. Хотя после сегодняшнего побега такая мягкая мера пресечения уже... Считаю, что приход завтра к следователю с 9:00 лично Михеила Саакашвили избавит страну, которую он на словах так любит, от лишних потрясений".
Кроме того, Луценко сообщил о том, что у Севериона Дангадзе, соратника экс-президента Грузии, сегодня при обыске был найден украинский паспорт Саакашвили.
А Пепо до Фірташа у Відень чого літав? Чи може фірташ вже не олігарх і не керується з московії?
Я б вам виблядкам повірив як би ви падли хоч кого з тої шобли посадили, Єфремку тіки мурижите в СІЗО, за три роки посадити не можете падли, а інші Шуфрич, Бойко, Ківалов, Вілкул, Депа, Кернес і ін з усіма су..ки вже домовились, вони на вас не гавкають тому і сидять спокійно. Саакашвілі почав на вас волну гнать і вже і громадянства не має, справу йому шиєте гники картаві
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Саакашвили выступает против олигархов....
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Vladimir Aksenoff @VAksenoff 9 мин.9 минут назад
Vladimir Aksenoff Ретвитнул(а) Лаур Балаур
Все очень просто: меченые куюры СБУ подкинуло ФСБ, чтобы они подкинули Курченко для того, чтобы он их подкинул с Саакашвили.
Лаур Балаур @Luckyman1108Я не могу понять,ну если деньги от Курченко меченные,то кто чей сука агент? Кто их помечал,сбу или фсб? Я запутался..,это совместная операция сбу и фсб???
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-выслать грузин
-повязать активных украинцев
-рассправиться с НАБУ и САП
-рассправиться с Саакашвили
Все учли...только страну перепутали.
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Алексей Арестович
- Таємний відеозапис!..
Луценко допитує командира підрозділу, що вивозив Саакашвілі:https://www.youtube.com/watch?v=OGSsWmf8tU4&feature=share
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"Остаюсь на позиции законности и гуманизма" - как только язык не заплелся произнести столько букав.
Скоро эту позицию будешь повторно изучать на нарах Менской колонии, которую ты покинул явно зарано, так ничего и не поняв.
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⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) Жизнь в Резервации
Не нужно слушать тот бред, что несет коррупционер Югик Козлихин! Достаточно посмотреть на их удрученные рожи... и всё станет ясно! Мразота в ужасе думает как убегать из страны!
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И кто этой стране летальное оружие даст?
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Хм, чтобы не оказалось так, что через 23 часа Юґик постнет перед судом народа...
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Порох мудак, если что, но вот ЭТО Украине точно не нужно. Умные учатся на чужих ошибках...
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Пашинский проиграл суд по делу о "нефти Курченко" - депутат
04.07.2016 14:15
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через 2 года этот страдалец из "камеры смертников" в лучшем случае сьеб"тся в германию или австрию, а в худшем, ну не в самом конечно худшем - станет юрка рецидивистом, выхватив 2-ю судимость за коррупционное преступление (и не только)
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если бы михо приполз щас к петрухе со слезами на глазах и жуя галстук, при этом постоянно повторяя "извини братуха, бес попутал", - был бы он снова головою ода одесской или любой другой на выбор
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Чи він вже слухняний хлопчик??
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От вам всі карти й відкрились - якщо оппоблок підтримує владу, то зрозуміло що рошенко в зв'язці з кремлем!!!
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Чи нема за шо?!
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