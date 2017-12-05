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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:Луценко (6635) парламент (686) Саакашвили (2172)

 Луценко предъявил ультиматум Саакашвили: "Через 24 часа правоохранительная система сделает все, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем". ВИДЕО

Глава ГПУ Юрий Луценко призвал Михеила Саакашвили явиться добровольно к следователям СБУ для вручения подозрения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко сказал, выступая с трибуны парламента.

...

"Я действительно говорил, что мы имеем доказательства заграничного финансирования акций Саакашвили и в свое время это докажу, и это время пришло. Предлагаю всем, кто находится в палаточном городке возле Верховной Раде за 24 часов проанализировать эти записи и принять для себя решение", - заявил Луценко, отметив, что никто в Украине не может "поддерживать план Кремля".

"Остаюсь на позиции законности и гуманизма, - добавил он. - И никаких силовых акций с пролитием крови, которых желают уже несколько месяцев организаторы этого шабаша, мы будем стараться недопускать. Но через 24 часа вся правоохранителная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Михеил Саакавивли, который, очевидно, связан финансовыми оборудками с олигархами, в том числе, с Москвы, предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом – перед судом, где прокуратура буде требовать для енго домашний арест. Хотя после сегодняшнего побега такая мягкая мера пресечения уже... Считаю, что приход завтра к следователю с 9:00 лично Михеила Саакашвили избавит страну, которую он на словах так любит, от лишних потрясений".

Кроме того, Луценко сообщил о том, что у Севериона Дангадзе, соратника экс-президента Грузии, сегодня при обыске был найден украинский паспорт Саакашвили.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Даже для циничной украинской политики это перебор", - Аваков о пленках "Курченко - Донгадзе - Саакашвили"

Источник: https://censor.net.ua/n3037580
 
   
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    Картаве падло бреше і оком не моргне.
    А Пепо до Фірташа у Відень чого літав? Чи може фірташ вже не олігарх і не керується з московії?
    Я б вам виблядкам повірив як би ви падли хоч кого з тої шобли посадили, Єфремку тіки мурижите в СІЗО, за три роки посадити не можете падли, а інші Шуфрич, Бойко, Ківалов, Вілкул, Депа, Кернес і ін з усіма су..ки вже домовились, вони на вас не гавкають тому і сидять спокійно. Саакашвілі почав на вас волну гнать і вже і громадянства не має, справу йому шиєте гники картаві
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    Луценко говорит не правду- Саакашвили никакого отношения к россии не имеет.
    Саакашвили выступает против олигархов....
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    Сссака давний участник грузинской мафии, которая давно под ФСБ. Это факт.
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    Назови все его припрятанные денежные и другие статки. Не назовешь где они, значит это факт, что ты купленное брехло.
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    Ага а война в Грузии с Россией это галлюцинация.
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    Юрій Гудименко20 mins Так, блядь. Я потратил полчаса своей жизни, отсматривая видео записей Саакашвили, так что вы теперь напрягитесь и почитайте пять минут.Примерно до 25-й минуты кажется, что аудио фейковые. Ну то есть ну как же так - вот же, вы так просто говорите про суку Курченко, вы говорите про его заводы, вы говорите про его бабки, вы говорите про Россию, про то, что как потратить бабки оттуда, и вы говорит это так просто, как я говорю про в ресторане про «мартини с водкой, и две оливки, пожалуйста». Ну то есть это не может быть так… ну вот так. Так просто. Так нагло. Так в лицо всем и всему.Но потом, вот на той самой 25-й (примерно) минуте мы видим личико человека. А потом еще раз. И ещё. Долго, во всех подробностях. Это Северион Дангадзе, тот самый, который левая рука Саакашвили и руководитель Киевской областной организации его партии. Берите фоточки, сверяйте. И вот с ним бодро, под видеозапись идет всё то же обсуждение. Деньги, Курченко, деньги, суммы, пересчитай, надо покачать, деньги, будет ветер…Такое видео сложновато подделать. Лицо на видео - тем более. Это как раз та самая мякотка, спорить с которой пиздец как сложно. И именно после этого видео все события сегодняшнего дня - и их последствия - могут иметь только одно название: контрреволюция. Всё, точка. Вот видео, вот человек, вот голос, вот названа фамилия Курченко - и всё окей, всё спокойно, никаких проблем. Курченко? Да похуй, главное чтобы 115 тысяч были на месте. Пересчитываем деньги, обсуждаем планы. Покачать? Покачаем. Чего бы и не покачать, за такие-то деньги.Я не очень знаю, как вы видели себе контрреволюцию. Может, вы видели её как победу «Оппоблока» на выборах. Может, как «зелёных человечков», которые штурмом берут Киев. Может, как военный переворот, а может, вы думали что контрреволюция уже победила - потому что Ахметов не сидит и антикоррупционного суда нет.Но контрреволюция выглядит вот так. Всё под украинскими и красно-чёрными флагами и под «Плине кача», под «Слава Україні» и «Героям слава». И только за кадром (а теперь и в кадре) - не «плине» и не «слава», а дорогие авто, пакеты денег и планы на «покачать» и «взять Харьков».Вот и причина (вероятная; я не в курсе и не Швец), почему Коломойский прямо в полёте в воскресенье развернулся на 180 и вместо поддержки Саакашвили начал его уничтожать из всех доступных орудий. Потому что он, вероятно, узнал про то, какие материалы есть у ГПУ и насколько токсичным с их публикацией становится Саакашвили. А может, просто огорчился, что Михо за его спиной договаривался с другим, э-э-э, коммерсантом. Это интересно, но не принципиально, главное что пазл сложился.Прекрасное видео. Охуенный удар по розовым очкам многих людей. Вот Россия, вот Курченко, вот деньги, вот видео, вот фигурант. Кто с ним, тот за поребрик. Всё, точка.Ловите контру ебаную.
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    Почему ФСБ-ик Саакашвили в сое время не сдал Грузию Путину?
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    Та он почти сдал, но его турнули. Теперь у нас быкует.
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    Если можно с этого места поподробней, Вы как единственный кто знает правильную историю просветите, как же там всё было. А то с телека нам рассказывали, что его не турнули, а он был непереизбран на очередных выборах, которые были задолго после окончания войны. А ещё "он как агент ФСБ" был ярым участником 2 майданов и т.д. Во мы бараны, один только Корсунский всё знает.
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    Луценко дыбил.... Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим" - Цензор.НЕТ 5685
    Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим" - Цензор.НЕТ 9481 Vladimir Aksenoff‏ @VAksenoff 9 мин.9 минут назад
    Vladimir Aksenoff Ретвитнул(а) Лаур Балаур

    Все очень просто: меченые куюры СБУ подкинуло ФСБ, чтобы они подкинули Курченко для того, чтобы он их подкинул с Саакашвили.


    Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим" - Цензор.НЕТ 2841 Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим" - Цензор.НЕТ 3952Лаур Балаур‏ @Luckyman1108    Я не могу понять,ну если деньги от Курченко меченные,то кто чей сука агент? Кто их помечал,сбу или фсб? Я запутался..,это совместная операция сбу и фсб???
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    Так обос раться могут только соевые мрази,не могут они взять Михо,и не возьмут,время брехунов и злодеев заканчивается.
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    Данило - ты дебил.За такое убожество тебя с работы выгонят.
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    Ну що ж, будем подивитися, замість односерійного екшина Луценко нам пропонуе багатосерійне мило про "невловимого Джо-Міхуля". Особисто я був за повнометражний варіант без ремейків, тим більше все необхідне для жанру вже було - переслідування на дахах, порятунок з автомобіля, таке ін.
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    Юга, а может через 24 часа предстанет перед следователем Ахметов или Насиров?
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    А ведь какая спецоперация готовилась:
    -выслать грузин
    -повязать активных украинцев
    -рассправиться с НАБУ и САП
    -рассправиться с Саакашвили
    Все учли...только страну перепутали.
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    А делали ли экспертизу так называемых пленок, представленных Луценко, независимые эксперты из других стран? Или только слышно одно луценковское вот нате вам, смотрите.
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    югик с такими тонкостями не знаком. его дело простое - наливай и пей.
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    Может проще будет сделать экспертизу вменяемости Луценко?
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    А санкцию делать записи кто-то давал? А записывающие прошли открытый прозрачный конкурс? А вдруг у них дома у каждого по Мазерати стоит? Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим" - Цензор.НЕТ 9088
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    Югик. хватит слов. Дайте Михо уже п*зды а потом с носака - на родину.
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    Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим" - Цензор.НЕТ 86




    Алексей Арестович
    - Таємний відеозапис!..
    Луценко допитує командира підрозділу, що вивозив Саакашвілі:https://www.youtube.com/watch?v=OGSsWmf8tU4&feature=share
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    Я смотрю, а белка таки конкретно алкаша посетила, и слазить даже не думает...
    "Остаюсь на позиции законности и гуманизма" - как только язык не заплелся произнести столько букав.

    Скоро эту позицию будешь повторно изучать на нарах Менской колонии, которую ты покинул явно зарано, так ничего и не поняв.
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    У нас тоже так говорят : зарано, запоздно. Ещё замало, замного ))))
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    Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran 9 мин.9 минут назад
    ⚠Страшный БЕНДЕРовец
    ⚠ Ретвитнул(а) Жизнь в Резервации

    Не нужно слушать тот бред, что несет коррупционер Югик Козлихин! Достаточно посмотреть на их удрученные рожи... и всё станет ясно! Мразота в ужасе думает как убегать из страны!
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    Просто так они бежать не будут... не зря аваковских собак так кормили и одевали...
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    некоторые приближённые к Порошенко , те кто любит явропы и имеет там недвижимость , уже чуть отстранились от патрона , кто то якобы приболел (писюн опух) кто то в пробке встрял.. Ибо прекрасно понимают , патрон не вечен , а явропу и америцу посещать хочется да и жить там тоже ..
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    Даже не знаю как это действо обозвать. Бомж-майдан, революция помятых морд, захват Украины барсеточниками-носорогами? Как не назови - Украине хреново.
    И кто этой стране летальное оружие даст?
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    Три ампулы цианида решают все проблемы Украины.
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    Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб Саакашвілі постав перед слідчим.
    -----------------
    Хм, чтобы не оказалось так, что через 23 часа Юґик постнет перед судом народа...
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    Пора выходить Парасюку и ставить ультиматум Порошенко.
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    Обосравшийся в плену парасюк только стариков сзади бить может, тоже ультиматора нашли.
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    Порохоботы. Вперед на майдан с лозунгами Петя наше все. Докажите, что вас много и вы сила, а не всего лишь десяток псдюлин на цензоре.
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    А у нас теперь все вопросы на майданах и майданчиках решать будут? Создадим причерноморскую Убундию...
    Порох мудак, если что, но вот ЭТО Украине точно не нужно. Умные учатся на чужих ошибках...
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    Лучше быть Убундией, чем порохотобундией.
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    а оно точно в той позе в которой предъявляют "ультиматумы"? Может сначала расскажет - кто метил купюры от Курченко, изъятые у якобы представителя Саакашвили? Сам Курченко, ФСБ или его "бойцы"? Ответ в принципе и не важен, сегодня Югик уничтожил остатки репутации наших спецслужб, расставив знаки равенства между или ФСБ и СБУ или между собой и Курченко и тем забавней выглядят его "ультиматумы"!
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    Насчет меченых купюр очень интересно - кто же их получил якобы от Курченко и занес в СБУ "пометить"?
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    На прошлой недели здесь троли утверждали, что Саакашвили никто не собирается арестовывать, что это все он сам выдумыватет, чтобы привлечь к себе внимание.
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    Может быть они от разных партий и блоков, но все они на страже режима Порошенко. Это арестный список.
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    Интересно, порохоботы точно также Луценко спасали из машины, если бы что с ним случилось? Ставлю тысячу против одного, что он им в такой ситуации и на х. не нужен.
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    Луценко! Не верим. Откуда у твоих жены и сына миллионы долларов, дорогая недвижимость, дворец, в котором вы живете?
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    Депутат от Народного фронта, глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский проиграл в Печерском суде дело против парламентариев Дмитри
    Пашинский проиграл суд по делу о "нефти Курченко" - депутат
    04.07.2016 14:15
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    с тебя ген. прокурор как министр мвд

    через 2 года этот страдалец из "камеры смертников" в лучшем случае сьеб"тся в германию или австрию, а в худшем, ну не в самом конечно худшем - станет юрка рецидивистом, выхватив 2-ю судимость за коррупционное преступление (и не только)
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    Луцык и вся правоохранительная система - абсолютные импотенты. Это уже было видно по безнаказанному прорыву границы. Если и это бычество грузина заболтают, Украину ждут большие потрясения. А может уже и не Украина будет...
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    При всём моём презрении к мусорской системе - а ты как бы поступил? Если отдать приказ останавливать с концами, то можно раскрутить пружину насилия, при которой сначала пойдут десятки раненых, а потом трупы. К тому же подчинённые на местах могут побоятся выполнять приказ "всех к ногтю". Плюс там ещё депутаты мелькают. Плюс количество массовки велико и в ней полно отмороженных быков. Не существует чёткого сценария противостояния в таких ситуациях и они боятся повторить то, что было после избиения студентов беркутнёй.
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    А как то эффективней с носорогом нельзя было поступить? Та и с руководителями этого заказного быдло-майдана. А насилие и так теперь может случиться. Дело Корчинского-Яроша живет...
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    .... С уваженьем. Дата, подпись. Отвечайте нам скорей! А не то ми напишем в Спортлото...😕😕😕
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    Може в цьому і був задум. Після демонстрації сьогоднішнього кіно в ВР, Сракашвілі ж розмазали морально, втоптали в лайно і при цьому тіпо відпустили - тепер пгатестуй. Хоча я завжди був проти таких "хитрих" "многоходовочка", є за що - садіть. Хоча б за незаконний перетин кордону і неібе.
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    да кого это чмо то посадить может?
    если бы михо приполз щас к петрухе со слезами на глазах и жуя галстук, при этом постоянно повторяя "извини братуха, бес попутал", - был бы он снова головою ода одесской или любой другой на выбор
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    можливо, такий сценарій цілком ймовірний.
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    Гірше що Укр. державність цілком беззуба(не без вини влади), як говориться. Кожен заїзжий Міхуль може в принципі повністю безкарно тут бешкетувати в соє задоволення.
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    Насчет меченых купюр очень интересно - кто же их получил якобы от Курченко и занес в СБУ "пометить"?
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    Это они за пьянкой чуть чуть опростоволосились в сюжете своей сказки.
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    Включи мозги. Не позорь свою контору - с работы выгонят.
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    луцик - а що там з плівками щодо мосійчука?
    Чи він вже слухняний хлопчик??
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    А что там с Е- декларациями депутатов на 12 .5 МИЛЛИАРДА гривен ? уже побороли корупцию?
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    Зараз вже не стільки важливий Сракашвілі як ті хто об нього замарався. От пуштун в останній момент зіскочив, а Юля навпаки тіпо підтримала, втрачає політ.нюх бабка. Хоча Вана завжди скаже що ніучом нівінавата і взагалі він сам прийшов.
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    Да, это повод по новому взглянуть на Самопомощь. Мне они представлялись наимение омерзительными из всей шоблы, но, похоже, пора пересмотреть своё отношение.
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    Показовим у ВР був висту Шурми від оппоблоку, який критикував Саакашвілі і відстоював позицію влади...
    От вам всі карти й відкрились - якщо оппоблок підтримує владу, то зрозуміло що рошенко в зв'язці з кремлем!!!
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    Ты смотри, как обломилось сегодня многим.)) Михо на крыше готов прыгать (или взлететь), титушки михомайдана готовы сжечь себя... а ларчик так просто открывался. Нет, наша СБУ, конечно, как слон в посудной лавке, но зато как сочно мокнула многих мордой в г....Правда, до некоторых все еще не дошло, что их уже использовали.)
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    А як там Юра Єнакіївський?! Живе спокійно і фінансує БПП...
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    А мы думали через 24 часа посадит бриллиантовых прокуроров и сыночка авакова. А то как вор, то не сажают. Как воевавший за Украину так в кутузку.
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    Та шабаш якраз проходит в раді...чорної меси тільки не хватає...та зараз баба яга трєтього тисячоліття організує...
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    Соевое ворье пытается все переложить с больной головы на здоровую?
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    Туповатый Луценко проговорился о вроде деньгах для Саакашвили === Из них почти половина задокументирована по номерам купюр=== Т.е. Луценко действовал вместе с Курченко? А вот в рамках какого и когда открытого провадження проводилось прослушивание и видеосъемка?
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    А чому до слідчих не з"являються через 24 години - Ахметов, Новінський, Насіров, Гонтарєва, Медведчук, Кучма, Вілкул, Льовочкін і інші корєшки бариги?!


    Чи нема за шо?!
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    апа...апа...апатрит.....где то я уже слышал подобное, там тоже герой пытался показать что умный, аб...абр....абрвал
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    Дебил ты, юГик... После твоих угроз и последующих действий (то, что ты и порох опять "облажаетесь" нисколько не сомневаюсь) я больше чем уверен, что Новый год ты встретишь не в генпрокурорском кресле, не в личных аппартаментах и не на фешенебельных курортах, а в местах совсем иных... Опять в камере СИЗО или в аду, - точно не скажу: пути Господни, как известно, неисповедимы...
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    Це ж треба таким покидьком бути, щоб брати гроші в Курченка?!....Ти бач, яка ксотиняка!...Ганьба Саакашвілі!!! Депортація!!!
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    Все что говорил Луценко про Михо, было почти убедительно, если бы---завершилось дело Гонгадзе, были посажены хотя бы те, кому были предъявлены обвинения в коррупции и среди депутатов в том числе, убийцы Небесной Сотни, виновники взрывов складов боеприпасов, и многое,многое до ужаса, которое здесь не уместить. Результаты ноль. А здесь, в вопросе с Саакашвили поразительная быстрота и оперативность. Да и к самому Луценко много претензий.
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    А кем посажены? Даже если их привлекут, у нас что, есть судьи, которые не ждут реванша янокувичей? Они и так уже не знают, на кого переписать все "нажитое" имущество.
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    А когда предстанут перед следователями Медведчук со своими ФСБ-шными титушками, Бойко со своими вышками, Ленка Бондаренко, Яценюк, Кононенко, Ахметов и другие?
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    Я не прихильник Саакашвілі але розмовляти по телефону і не знати шо то всьо слухає СБУ, це просто дибільно... Кому Юга лапшу вішає! Луценко висунув ультиматум Саакашвілі: "Через 24 години правоохоронна система зробить все, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим" - Цензор.НЕТ 1973
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко предъявил ультиматум Саакашвили: "Через 24 часа правоохранительная система сделает все, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем". ВИДЕО
     
     
     
     
     
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