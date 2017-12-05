 Луценко предъявил ультиматум Саакашвили: "Через 24 часа правоохранительная система сделает все, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко сказал, выступая с трибуны парламента.

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"Я действительно говорил, что мы имеем доказательства заграничного финансирования акций Саакашвили и в свое время это докажу, и это время пришло. Предлагаю всем, кто находится в палаточном городке возле Верховной Раде за 24 часов проанализировать эти записи и принять для себя решение", - заявил Луценко, отметив, что никто в Украине не может "поддерживать план Кремля".

"Остаюсь на позиции законности и гуманизма, - добавил он. - И никаких силовых акций с пролитием крови, которых желают уже несколько месяцев организаторы этого шабаша, мы будем стараться недопускать. Но через 24 часа вся правоохранителная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Михеил Саакавивли, который, очевидно, связан финансовыми оборудками с олигархами, в том числе, с Москвы, предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом – перед судом, где прокуратура буде требовать для енго домашний арест. Хотя после сегодняшнего побега такая мягкая мера пресечения уже... Считаю, что приход завтра к следователю с 9:00 лично Михеила Саакашвили избавит страну, которую он на словах так любит, от лишних потрясений".

Кроме того, Луценко сообщил о том, что у Севериона Дангадзе, соратника экс-президента Грузии, сегодня при обыске был найден украинский паспорт Саакашвили.

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