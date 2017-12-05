 Предоставление летального оружия Украине покажет приверженность подписантов Будапештского меморандума своим обязательствам, - МИД Украины

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ.
"В условиях распада СССР и глобальных угроз для безопасности и режима нераспространения, связанных со значительным ядерным потенциалом СССР, Украина сделала уникальный вклад в дело глобального ядерного разоружения и стабильности. Российская вооруженная агрессия против Украину является грубым нарушением международного права и положений Будапештского меморандума. В связи с отказом Украины от ядерного оружия, в статье 2 Россия обязалась воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины и предоставила международно-правовые обязательства, что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины. Такое поведение ядерной державы представляет угрозу режиму ядерного нераспространения в целом, которая ощущается особенно остро в условиях ядерного шантажа и провокаций со стороны КНДР. Предоставление Украине ядерными государствами гарантий безопасности путем подписания соответствующего международно-правового документа, которым и стал Будапештский меморандум, было условием, при котором украинский парламент дал согласие на присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Украина рассматривала и продолжает рассматривать такие гарантии в качестве обстоятельства, которые составляли существенное основание для присоединения Украины к указанному Договору", - заявили в МИД.
"Украина высоко ценит действия США, Великобритании и Франции, которые реально подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждают противоправные действия российской стороны, принимают меры в ответ на агрессию РФ против Украины. Мы уверены, что усиление политической поддержки практической помощью по укреплению обороноспособности Украины путем предоставления летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую угрозу в сфере безопасности со стороны РФ. Это покажет полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам и будет укреплять архитектуру европейской безопасности, неотъемлемым элементом которой является Меморандум. Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный международный политико-правовой инструмент обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР и требует от России в полной мере соблюдать обязательства", - резюмировали в МИД Украины.
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По столице бегают толпы нищебродов, помогают скрыться от следствия преступникам, а тут нате - оружие дадут самой стабильной стараниями борцов с барыгами стране в Европе.
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А летальное оружие после всех этих кадров ясно, что никто нам не даст. И кацапы в диком восторге.
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Нагадує естонську мафію, яка дотепер володіє контрольним пакетом акцій МММ.
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