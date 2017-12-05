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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:Будапештское соглашение (80) Великобритания (1551) вооружение (2590) МИД (4187) Россия (66220) США (12533) ядерное оружие (491) ядерная безопасность (241)

 Предоставление летального оружия Украине покажет приверженность подписантов Будапештского меморандума своим обязательствам, - МИД Украины

5 декабря 1994 г. Великобритания, США и РФ подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях распада СССР и глобальных угроз для безопасности и режима нераспространения, связанных со значительным ядерным потенциалом СССР, Украина сделала уникальный вклад в дело глобального ядерного разоружения и стабильности. Российская вооруженная агрессия против Украину является грубым нарушением международного права и положений Будапештского меморандума. В связи с отказом Украины от ядерного оружия, в статье 2 Россия обязалась воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины и предоставила международно-правовые обязательства, что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины. Такое поведение ядерной державы представляет угрозу режиму ядерного нераспространения в целом, которая ощущается особенно остро в условиях ядерного шантажа и провокаций со стороны КНДР. Предоставление Украине ядерными государствами гарантий безопасности путем подписания соответствующего международно-правового документа, которым и стал Будапештский меморандум, было условием, при котором украинский парламент дал согласие на присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Украина рассматривала и продолжает рассматривать такие гарантии в качестве обстоятельства, которые составляли существенное основание для присоединения Украины к указанному Договору", - заявили в МИД.

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"Украина высоко ценит действия США, Великобритании и Франции, которые реально подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждают противоправные действия российской стороны, принимают меры в ответ на агрессию РФ против Украины. Мы уверены, что усиление политической поддержки практической помощью по укреплению обороноспособности Украины путем предоставления летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую угрозу в сфере безопасности со стороны РФ. Это покажет полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам и будет укреплять архитектуру европейской безопасности, неотъемлемым элементом которой является Меморандум. Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный международный политико-правовой инструмент обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР и требует от России в полной мере соблюдать обязательства", - резюмировали в МИД Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3037562
 
 
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    От не было такого никогда. И вот опять
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    Ща кинченыр шарахнет очередной ракетой и Запад ограничится словами поддержки
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    да какая приверженность?, раздеть нас тогда - была их единственная приверженность!
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    Тада. Самое время.
    По столице бегают толпы нищебродов, помогают скрыться от следствия преступникам, а тут нате - оружие дадут самой стабильной стараниями борцов с барыгами стране в Европе.
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    А ТЫ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ??? НА СТОРОНЕ ,,НИЩЕБРОДОВ"-БОРЦОВ С БАРЫГАМИ??? ИЛИ НА СТОРОНЕ БАРЫГ??? ТРЕТЬЕГО УЖЕ НЕДАНО.
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    А нельзя без нищебродов с помятыми рожами сменить барыг? На выборах например? Или у нас уже не будет выборов? Руководство страны и регионов будет избираться (на короткое время) на майданах и майданчиках?
    А летальное оружие после всех этих кадров ясно, что никто нам не даст. И кацапы в диком восторге.
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    Какое оружие, власти нет по факту, то что сегодня толпа вытащила Саакашвили, означает что государство в Украине отсутствует)
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    Товарищ майор, и зачем вы такую херню пишете.....завтра ведь опять методичку поменяют.... Предоставление летального оружия Украине покажет приверженность подписантов Будапештского меморандума своим обязательствам, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 2386
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    при чем тут методичка, ты бросай бухать, тебе везде кацапы мерещатся уже)
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    ...ольгинских козломордых паРашкинцев я очччень хорошо вижу....от твоих постов козлятиной воняет.... Надання летальної зброї Україні покаже прихильність підписантів Будапештського меморандуму своїм зобов'язанням, - МЗС України - Цензор.НЕТ 2718
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    да ты долбоеб)) я живу в Киеве, и больше Украинец чем ты лошара тупая
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    Соевые,вам четырех лет не хватило,чтоб понять,куда эту бумажку ,которые чучма с драчуком подписали использовать.Кто посажен за развал оборонки,кто ответит ,что воюющяя страна не спромоглась за 4 года построить патронный завод,зато магазины барыги уже б..ть на каждом углу.
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    Ватные - вы уже запутались в домыслах - кремлевскому агенту, США дают оружие для войны против кремля. Все сходится - Зрада?
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    Ты слишком возносишь плешивого с которым брезгуют встречатся мировые лидеры в отличии с тем как встречают Порошенко.
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    Это заслуга саакашфили информация 100%
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    Апчета, підписанти гарантували захист при нападі на Україну з застосуванням ядерної зброї, оскільки Україна свою ядерну зброю віддала.
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    МИД Украины это заявление где разместил? На своём сайте? В своём Твиттере? Так его никто не читает! Ни ГосДеп США, ни Пентагон! Зачем зря воздух сотрясать?
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    Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный международный политико-правовой инструмент обеспечения безопасности Украины Источник: https://censor.net.ua/n3037562
    Нагадує естонську мафію, яка дотепер володіє контрольним пакетом акцій МММ.
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    Мабуть, тільки ми ще сприймаємо Будапештський меморандум, як важливий політико-правовий інструмент забезпечення беспеки України.
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    Напоминайте и с Достоинством и Напором , а не как Лохи Трусливые ,- От Чего отказались и Что Мы Имеем.
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    Не может быть....вроде сначала говорили про 3000 единиц техники и 50 составов....новенький ,видимо...не в теме? ....
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    А где там в меморандуме написано, что кто то должен предоставить Украине оружие, тем более бесплатно ? И с чего вообще все решили, что ядерное оружие которое Украина отдала России принадлежало Украине ? Ядерное оружие принадлежало всем республикам СССР, а не только Украине, Казахстану, Беларуси. Их коды запуска находились в Москве на случай ядерной войны с США или Китаем. К тому же наличие ядерного оружия в 2014 году не спасло бы Украину от российских войск, потому что Украина никогда бы не применила его по какой бы то ни было стране. Тем более по России, где в наличии ядерных боеголовок больше тысячи. Просто нужно было армию развивать 25 лет, а не воровать всё подряд и тогда бы никто не напал. Но Украина вспомнила про армию только когда петух в сраку клюнул. Не будь ввода российских войск в 2014, всем бы и сейчас было похер на ВСУ, ровно так же как на нынешнюю бедность и коррупцию. Так что все эти призывы МИДа не стоят и копейки.
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    По существу ответь. Где в меморандуме написано, что Украине кто то должен оружие ?
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    Стране с воровской шоблой у власти ,только апачи от Луценко.
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    пока соевого не турнут никто оружия не даст
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    ви вважаєте ми доросли до допомоги? Після того, що останніми днями сталося між силовими структурами, а вони є (повинні бути - бо більше ніяк) елітою правоохоронної системи країни - хто наважиться на допомогу? Переінакшу - хто з цієї правоохоронної системи гарантує збереження, експлуатацію за призначенням і головне не допущення потрапляння до рук ворогів країни?
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредоставление летального оружия Украине покажет приверженность подписантов Будапештского меморандума своим обязательствам, - МИД Украины
     
     
     
     
     
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