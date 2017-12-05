Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"В связи с "освобождением" задержанного Саакашвили открыто уголовное производство по статье 343 Уголовного кодекса Украины", - сообщил он.

Позже в пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что начали "уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михеила Саакашвили".

"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 343 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве", - сообщили в пресс-службе ведомства во вторник днем.

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Часть 2 статьи 343 УК Украины - вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, сотрудника государственной исполнительной службы, если они воспрепятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, или совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Около 14:00 сторонники Саакашвили вытащили его из автомобиля СБУ.