Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"В связи с "освобождением" задержанного Саакашвили открыто уголовное производство по статье 343 Уголовного кодекса Украины", - сообщил он.
Позже в пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что начали "уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михеила Саакашвили".
"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 343 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве", - сообщили в пресс-службе ведомства во вторник днем.
Часть 2 статьи 343 УК Украины - вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, сотрудника государственной исполнительной службы, если они воспрепятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, или совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.
Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. На данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находится. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.
Около 14:00 сторонники Саакашвили вытащили его из автомобиля СБУ.
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"Тим, хто захистив вас, теж потрібен захист": воювавша за Україну росіянка потребує підтримки
Міграційна служба відмовила росіянці в українському громадянстві Росіянка Юлія Толопа, яка воювала в зоні АТО, просить українців підтримати її. 5 грудня о 15:00 вона піде в консульство РФ, щоб отримати довідку про несудимість. На жаль, Юлію можуть затримати, так як на території консульства діють російські закони. Про це на своейFacebook-сторінці написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Повний текст читайте тут: https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/tem-zashchitil-vas-nuzhna-zashchita-voevavshaya-1512470892.html
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15 ч ·
Чтобы подписать контракт на службу в ВСУ справка из РФ не требуется, а чтобы подать заявку на украинское гражданство - надо брать российские бумаги. На самом деле то, что человек воевал за Украину это и есть настоящее гражданство. Надо поддержать Юлию.
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бо хуйло заї*алось воювати
давай, гівноїди, топіть!
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Для этих экономический рост таки начался.
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він такий же тупий, як і ти
він схаває
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Другая компания, которая получает доходы от авиаперевозок в рамках программы НАТО «Dreamlifts LTD» имеет британскую юрисдикцию.«Неужели и в этом случае премьер-министру В.Гройсману понадобится позвать прокуроров, СБУ и СУС, чтобы выяснить, кто же так эффективно управляет государственным имуществом и кто получает львиную долю прибыли от эксплуатации самолетов «Антонова»?», - написал журналист, который также обратил внимание на то, что бывшему руководителю госпредприятия Дмитрию Киве приписывали непрозрачную схему управления корпоративными правами ГП «Антонов» и недостаточные поступления от перевозок для НАТО Украинский самолетами.Сейчас и.о. президента ГП «Антонов» является Александр Кривоконь.ГП «Антонов» контролирует председатель совета директоров корпорации «Украинская авиастроительная компания» Михаил Гвоздев, ранее возглавлявший госпредприятие и был народным депутатом от Блока Петра Порошенко.«Укроборонпром» с лета 2014 года возглавляет Роман Романов, ранее занимался торговлей автомобилями, в том числе, «Хюндай». Их в Украине собирает корпорация «Богдан» Олега Гладковского (Свинарчука), совладельцем которой ранее был президент Петр Порошенко. Гладковський сейчас занимает должность первого заместителя секретаря СНБО, и курирует деятельность «Укроборонпрома»...
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ТРИВОЖНИЙ ДЗВІНОЧОК, ВІДЛІК ЧАСУ ПОЧАВСЯ - У Держдепі США заявили, що конфлікт ГПУ і НАБУ підриває міжнародну довіру. Державний комітет США засудив зрив Генпрокуратурою спецоперації НАБУ і вилучення документів
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Когда трусили сыночка Авакова, то менты оцепили весь квартал, а здесь все кому не лень перли на это шоу.
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Акция с перерывом границы обошлась в 300к зелени. Это за людей, палатки, бензин, нам бусов, машина со спутниковое связью для тв и т.п.
Ребята обсуждают, что если активность народа будет слабая - нужна будет провокация с кровью.
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Там пиздец. За российские деньги ребята готовили госпереворот. Со стороны михаила связной - Дангадзе.
Курченко интересуется - сможет ли он отбить бабки. И сможет ли переотжать одесский нпз.
На сегодня или ближайшие дни готовилась активная фаза.
Семенченко должен был захватить раду, как вариант.
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порохо-ригівську банду геть!
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Ліра Кому Вниз
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Олигарха поддерживают всего 2% избирателей, в то время как карманные украинские эксберды и аналитинги рисуют ему все 7%!
Украинские СМИ решили спросить у украинцев, что они думают о Порошенко.
Ответы поразили даже опытных журналистов. Кроме ненависти и презрения, больше к Порошенко ничего не испытывают. Многие люди отказались говорить на камеру поскольку боятся репрессий со стороны «шоколадных
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А еще он высокий кучерявый блондин, миллионер и иногда ему хохлы дачу строят.
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Жид:
Ішвай нокі у вас поріг високий,
Я завітав до вас у самий вільний час,
Бачу тут нівроку весело у вас,
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Как известно , аферы Корница и его раскрыл друг Михо -- Давид Саквиралидзе . Он же вместе с Наливайченко санкционировали арест этой мрази .
Это всё , что нужно знать про прокурВОРтуру Киева и Киевской области !
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Сегодня какие-то уйебаны арестовали друга президента П.Порошенко... Отака хйня, малята...
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