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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Прокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина"

Прокуратура Киева открыла уголовное производство в связи с освобождением задержанного ранее правоохранителями лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"В связи с "освобождением" задержанного Саакашвили открыто уголовное производство по статье 343 Уголовного кодекса Украины", - сообщил он. 

Позже в пресс-службе прокуратуры Киева уточнили, что начали "уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михеила Саакашвили".

"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 343 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве", - сообщили в пресс-службе ведомства во вторник днем.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Саакашвили: "Заявление Генпрокурора - наглая ложь с целью дискредитации меня и всего протестного движения"

Часть 2 статьи 343 УК Украины - вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, сотрудника государственной исполнительной службы, если они воспрепятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, или совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Напомним, сегодня правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийНа данный момент, сторонники лидера "Руха новых сил" блокируют автомобиль, в котором он находитсяОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили он поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители.

Около 14:00 сторонники Саакашвили вытащили его из автомобиля СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3037535
 
 
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    Луценко показывает какое-то видео снятое скрытой камерой. У меня вопрос, его агенты, которые это снимали, выбирались на открытом конкурсе, а оборудование сертефицировано?
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    До сих пор не нашлось из секты свидетелей саакашвили разумного существа которое смогло бы предоставить весомые аргументы относительно полезных действий для Украины и украинской армии. Хоть 1 гривну перевел саакашвили украинской армии из денег курченко?
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    Саакашвили сбил 20 российских боевых самолетов. А Порошенко только 20 украинских. Разницу понимаешь, кацапское отродье?
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    Ну для кацапов один их сбитый военный самолет идет за сто. Можно и так считать. Прокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 7632
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    кацапы не довольны освобождением Саакашвили?
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    А причем тут Курченко который лучший друг Барыги к Саакашвили? Кстати сейчас люди Саакашвили воюют и погибают на фронте а не люди твоего барыги.
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    за то порошидло сколько денег кацам перевёл, много копеек ты доволен?
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    цензор а чего не пишешь вот обо этом?
    "Тим, хто захистив вас, теж потрібен захист": воювавша за Україну росіянка потребує підтримки

    Міграційна служба відмовила росіянці в українському громадянстві Росіянка Юлія Толопа, яка воювала в зоні АТО, просить українців підтримати її. 5 грудня о 15:00 вона піде в консульство РФ, щоб отримати довідку про несудимість. На жаль, Юлію можуть затримати, так як на території консульства діють російські закони. Про це на своейFacebook-сторінці написав журналіст Андрій Цаплієнко.
    Повний текст читайте тут: https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/tem-zashchitil-vas-nuzhna-zashchita-voevavshaya-1512470892.html
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    Так украинский паспорт в Миграционной Службе стоит $ 30,000.00. Подходов к Диночке не нашла ваша Юля.
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    Юрий Бутусов поделился публикацией Юлии Толопы.
    15 ч ·

    Чтобы подписать контракт на службу в ВСУ справка из РФ не требуется, а чтобы подать заявку на украинское гражданство - надо брать российские бумаги. На самом деле то, что человек воевал за Украину это и есть настоящее гражданство. Надо поддержать Юлию.
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    тільки в України почалося економічне зростання - тре відкинути її в гузно ще на 5 років,
    бо хуйло заї*алось воювати
    давай, гівноїди, топіть!
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    Прокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 6190

    Для этих экономический рост таки начался.
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    та покажи це своєму саушкінському куратору, гебняве
    він такий же тупий, як і ти
    він схаває
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    гэбнявый, тебе к небу ближе, в соседний кабинет только зайти.
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    Кацап, тебе хоть і наняли соєві, щоб ти тут срав, але нутро твое касабське ти сховати не можеш. Іди гундяй на своє "сру" і там сри.
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    минстець это филиал ольгино, тебе ближе
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    аха, почалося ... у Рошенки почалося! обокрал Украину и почалося!
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    а де ви пане бачите економічне зростання - я бачу лише зростання цін, які в порівнянні з 2016 майже вдвічі зросли
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    Юга Картавый про связь Михо с преступными группировками мандячил,и шо сдулся уже,.порохолюбы,шо там случилось,неувязочка,втолкуйте нам.
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    ...Государственное авиастроительное предприятие «Антонов» госконцерна «Укроборонпром» потеряло контроль над финансовыми потоками от авиаперевозок в рамках программы НАТО, и теперь основную прибыль от этих услуг оседает в двух иностранных посреднических иностранных компаниях: «Antonov Salis Gmbh» и «Dreamlifts LTD».Об этом написалДмитрий Менделеев в «Зеркале недели».Немецкой компании «Antonov Salis Gmbh», которая была создана в прошлом году, передано в оперативный лизинг семь самолетов ГП «Антонов».Учредителем немецкого «Antonov» значится гражданин Германии П.Майшайдер, а украинский «Антонов» связан с этой компанией именами Александра Гриценко (гендиректор «Авиалиний Антонова») и Виталия Мовчана (вице-президент ГП «Антонов»), которые объединили должности на государственном предприятии и в немецкой компании.Кроме того, в регистрационных документах «Antonov Salis Gmbh» значатся еще две фамилии - В.Пашко и О.Манзий.
    Другая компания, которая получает доходы от авиаперевозок в рамках программы НАТО «Dreamlifts LTD» имеет британскую юрисдикцию.«Неужели и в этом случае премьер-министру В.Гройсману понадобится позвать прокуроров, СБУ и СУС, чтобы выяснить, кто же так эффективно управляет государственным имуществом и кто получает львиную долю прибыли от эксплуатации самолетов «Антонова»?», - написал журналист, который также обратил внимание на то, что бывшему руководителю госпредприятия Дмитрию Киве приписывали непрозрачную схему управления корпоративными правами ГП «Антонов» и недостаточные поступления от перевозок для НАТО Украинский самолетами.Сейчас и.о. президента ГП «Антонов» является Александр Кривоконь.ГП «Антонов» контролирует председатель совета директоров корпорации «Украинская авиастроительная компания» Михаил Гвоздев, ранее возглавлявший госпредприятие и был народным депутатом от Блока Петра Порошенко.«Укроборонпром» с лета 2014 года возглавляет Роман Романов, ранее занимался торговлей автомобилями, в том числе, «Хюндай». Их в Украине собирает корпорация «Богдан» Олега Гладковского (Свинарчука), совладельцем которой ранее был президент Петр Порошенко. Гладковський сейчас занимает должность первого заместителя секретаря СНБО, и курирует деятельность «Укроборонпрома»...
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    Я був впевнений ще в 2014 році після оголошення результатів виборів, що чмо шоколадне не досидить до 2019 року але навіть і не думав, що він не досидить навіть до 2018 року бо до цього зараз все і йде.
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    а вот и конфетки
    ТРИВОЖНИЙ ДЗВІНОЧОК, ВІДЛІК ЧАСУ ПОЧАВСЯ - У Держдепі США заявили, що конфлікт ГПУ і НАБУ підриває міжнародну довіру. Державний комітет США засудив зрив Генпрокуратурою спецоперації НАБУ і вилучення документів
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    Какой то цирк и спектакль.- задерживают, потом отпускают.
    Когда трусили сыночка Авакова, то менты оцепили весь квартал, а здесь все кому не лень перли на это шоу.
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    Чогось захєрченка та плотніцького не судять. Чого б це.....
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    юга бери свою мис 3го тысячелетия под ручку и на зону... 7
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    Юга с потолка звизданул про связь Михо с Курченко,а Петены облизайлы уже взяли это на вооружение,ну полные дятлы.
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    прокураторы открыли дело против украинского народа.............))))))))))))
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    Дмитрий Левинский2 hrs ·
    Акция с перерывом границы обошлась в 300к зелени. Это за людей, палатки, бензин, нам бусов, машина со спутниковое связью для тв и т.п.
    Ребята обсуждают, что если активность народа будет слабая - нужна будет провокация с кровью.
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    Посмотрел брифинг ГПУ - оперативные съемки, перехваты разговоров.
    Там пиздец. За российские деньги ребята готовили госпереворот. Со стороны михаила связной - Дангадзе.
    Курченко интересуется - сможет ли он отбить бабки. И сможет ли переотжать одесский нпз.
    На сегодня или ближайшие дни готовилась активная фаза.
    Семенченко должен был захватить раду, как вариант.
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    Соевые ублбдки нас полтора месяца уверяли, что Коломойский финансирует "михомайдан". Была "стопроцентная" информация, а тут уже курченко? Кто следующий спонсор, может ИГИЛ? ))
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    С каждым днем Саак опускается все ниже . Все может быть .
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    снимай шапочку из фольги она прохудилась. Движ не за Михо я тоже не его большой фанат, а против коррупции, наглости и безнаказанности барыг
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    У нас есть все виды прокуроров: бриллиантовые, янтарные, долларовые, кокаиновые, героиновые, русские, советские, алкоголические, воровские, кумовские, рейдерские. Жаль только, что честных пока нету.
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    Немає вакансій. Всі заняті. Щоб знайшлося місце чесним, порібно спочатку цих повісити біля суддів.
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    януковоч також відкривав

    порохо-ригівську банду геть!
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    В вопросе Саакашвили интересы Путина и Порошенко а также примкнувшего к ним Ляшка, удивительным образом совпали. К чему бы это?
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    а против Украины интересы Саака, Жульки, Рыгов и Путина удивительным образом совпали.
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    Американские независимые социологи назвали настоящий рейтинг Порошенко и ужаснулись!
    Олигарха поддерживают всего 2% избирателей, в то время как карманные украинские эксберды и аналитинги рисуют ему все 7%!
    Украинские СМИ решили спросить у украинцев, что они думают о Порошенко.
    Ответы поразили даже опытных журналистов. Кроме ненависти и презрения, больше к Порошенко ничего не испытывают. Многие люди отказались говорить на камеру поскольку боятся репрессий со стороны «шоколадных
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    какую он тебе ссылочку даст,он же троль кацапский,они тут за михо сегодня в две смены работают...
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    Ты че не вришь какому-то интернет-уроду на слово? Прокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 6346
    А еще он высокий кучерявый блондин, миллионер и иногда ему хохлы дачу строят.
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    Похоже преступная шоколадная власть доживает последние дни!
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    Какие-то вы там все одинаковые и без изюминки. Прокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 1828 Никакой фантазии.
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    Утилизированный,пошёл в пень,ссылочка у Пети в ж Опе
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    Прокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 3719

    Жид:
    Ішвай нокі у вас поріг високий,
    Я завітав до вас у самий вільний час,
    Бачу тут нівроку весело у вас,
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    за жопу и на цугундер,топтунов херовых,-свидетелей саакашвили,провокаторы конченые,иш шо удумали кацапских денежек в Украине заработать,вообще страх потеряли,дурни...
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    Порам мочить уже этих леворюционеров. Народ спасибо скажет.
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    Пецю прогнать, кредиты на него списать, и не отдавать. Схема верная, и отработанная)))
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    Оставьте в покое Михо - нашли врага Украины.Барыга - зло!
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    Та никто его не трогает. Это он уже всех заколебал
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    он заколебал только тех кого пригрели барыги Прокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 4879
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    Очень надеюсь, что скоро на вас всех не только будут "открыты дела", но и приведены в исполнение приговоры.
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    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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    Тока Ахмета не трогайте,это ПЕцино святое,оно помогает барыжить..
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    Это напоминает 2013. История повторяется дважды. Первый раз как трагедия, вторай раз в виде фарса. Ура! Давай, Юра, вперед ко второму сроку!
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    Бриллиантовый прокурВОР Сашка Корниец был не так давно зам прокурора Киевской области .

    Как известно , аферы Корница и его раскрыл друг Михо -- Давид Саквиралидзе . Он же вместе с Наливайченко санкционировали арест этой мрази .

    Это всё , что нужно знать про прокурВОРтуру Киева и Киевской области !
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    кажется пора телепортировать товарища вгорную местность.
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    Pumpkin Tukva‏ @TukvaReserve

    Сегодня какие-то уйебаны арестовали друга президента П.Порошенко... Отака хйня, малята...
    Прокуратура Києва відкрила справу у зв'язку зі "звільненням" Саакашвілі, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 9943
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    Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура Киева открыла дело в связи с "освобождением" Саакашвили, - "Интерфакс-Украина"
     
     
     
     
     
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