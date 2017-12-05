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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия
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 Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, а не провоцировать кровь и столкновения, - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что экс-губернатор Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения", - подчеркнул Аваков. 

Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, а не провоцировать кровь и столкновения, - Аваков 01

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Саакашвили был задержан законно, - Луценко

Напомним, утром 5 декабря 2017 года соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что в квартире Саакашвили в Киеве проводится обыск. Позже сам лидер партии "Рух новых сил" при этом забрался на крышу дома и якобы обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать. 

Позднее сотрудники СБУ все же увели его с крыши , вывели из дома, усадили в авто, которое было заблокировано сторонниками политика. 

Около 14:00 сторонники Саакашвили вытащили его из автомобиля СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3037524
 
 
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никто, никуды не сбежал. Все на Печерске сидят. И потом, олигарх в Украине только один остался.
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тікай, ара, ми тебе не обирали, ти нам не закон !
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\\Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения", - подчеркнул Аваков. \\
Аваков хочет съездить в Ростов и взять консультацию у дважды несудимого?
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Щось мені здається, що біглі олігархи беруть реванш
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Сами запустили,этого трояна-а расплачиватся за эту ошибку,как всегда придется глупым людям.
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Щось мені здається, що біглі олігархи беруть реванш
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А що ще тобі здається, прохоботка? Мені не дуже подобається Міхо, але ваш барижий кагал з кацапомовними вірменами мені ще менше до вподоби.
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Про який суд базікає це вірменське лайно? Може про Печерський? В Україні немає чесного судочинства, довіра народу України до судової системи майже нульова.
До речі, як це кацапомовне лайно може займати державну посаду такого рівня? Це пряме порушення закону. Ось така у нас правова система.
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Щось мені здається, що біглі олігархи беруть реванш
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Ольгинский, у тебя кнопка запала )
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И что характерно, через пару лет, такие же характеристики, можно будет почитать о премьер министре Саакашвили)))
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После того как проэкт "Савченко" рухнул,кремль решил использовать последний козырь,я думаю мудрый Украинский народ разберётся в этом недоразумении!
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Так, розбереться та знесе нахер вашого баригу та його кагал. Мені не дуже подобається Міхо, але ваш барижий кагал з кацапомовними вірменами мені ще менше до вподоби.
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Когось з яйцями, а не чергового жадібного баригу. Наприклад, Білецького, хоча я за певних обставин можу погодитися на когось типу Садового, але я за жодних обставин не погоджуся на правління вашого нікчемного бариги.
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Мне пофиг порох,просто не навижу популистов-это они в паре с глупым народом довели страну до краха.Порох много сделал в 2014-2015 году для Украины особенно на мировой арене за это я его уважаю.
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Це не Порох зробив, це світова арена зробила... Але кредит довіри вичерпався, пора вже це зрозуміти.
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Порошенко миллиардер, а не недоразумение. Осторожнее на поворотах, кацапское отродье. Саакашвілі зобов'язаний підкоритися вимогам закону, а не провокувати кров і сутички, - Аваков - Цензор.НЕТ 2457
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Не звалити, а сісти на свій другий термін=)
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Даже не знаю, понравится ли он Олежику.
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У Кіровоградській області 150 аграріїв одночасно купили 150 автоматів Калашникова

Про озброєнні кіровоградських аграріїв розповів віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак. За його словами, фермерський загін утворився в Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Він не вірить в те, що влада або правоохоронні органи можуть захистити українських аграріїв від корупції. Тому найефективніший спосіб - захищати свої інтереси самостійно, вважає Стрижак.
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Кто нибудь усмирит этого Грузинского павлина? Или мы будем это хамло слушать постоянно!
У нас есть Президент , есть спец службы. Мне кажется пора заканчивать этот цирк!
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У нас нет Президента. Есть вор и барыга, который сидит в кресле Президента.
У нас нет спецслужб, все спецслужбы обслуживают интересы одного человека и его окружения, того самого, который занял кресло Президента.
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Судя по событиям в силовых органах, если брать во внимание всю их структуру сверху до низу, а не только верхушку, полный разброд и шатание. Никто не хочет брать на себя ответственность, чтобы, если качели не туда качнутся, не отвечать по полной. Это значит, что в их оценках имеются две конфликтующие стороны, и нет доминирующей по силе. Решающее слово за армией.
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А чому воно пише мовою окупанта? - Це державний службовець України, чи окупант?
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До речі, як це кацапомовне лайно може займати державну посаду такого рівня? Це пряме порушення закону. Ось така у нас правова система.
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консерва он кремлядская, потому и начал с убийства Музычко, продожил высылкой грузинских офицеров, а закончит в бегах.
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це так янукович казав в часи майдану, що лідери майдану мають підчинитися закону.
короче, в 2014 один клан замінив інший.
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"Будь-який конфлікт має тільки законний шлях вирішення - поки не буде рішення". Аваков краще мовчи. Про Сашка Білого не забули.
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Саак окончательно зашкварился связями с Кремлем и хороводами возле Рады с десятком бомжей и титушек, выдающих себя за бойцов АТО
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бе бе бе сабаков - шавка режима вальцмана
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Аваков має бути відсторонений час розлідування по своєму сину а не роздавати інтервю.
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эти мудаки вспоминают про "закон", только когда им это выгодно. собакевич! кишка у тебя тонка против Миши!
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о, а говорил, что ты не тролль плаченый
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Мне пофиг порох,просто не навижу популистов-это они в паре с глупым народом довели страну до краха.Порох много сделал в 2014-2015 году для Украины особенно на мировой арене за это я его уважаю.
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Та, понимаем мы тебя- работа такая, за шоколадку дерьмом несогласных обливать.
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Я к дерьму не прикасаюсь,а уж тем более никого им не обливаю.Фу какая гадость. Саакашвілі зобов'язаний підкоритися вимогам закону, а не провокувати кров і сутички, - Аваков - Цензор.НЕТ 1075
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Водяной Михаил Григорьевич.
Прекрасный украинский актёр и певец, родившийся в Харькове.
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Власть ошиблась думая, что сажает своего лучшего друга. Ли Куан Ю трех посадил и они были ему именно друзьями, Саакашвили же не был ни минуты им другом. они ошиблись и будут скоро жестоко наказаны. в жизни такие ошибки не проходят без последствий.
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Цензор испортился, даже нельзя заспамить мацковское говно.
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Похоже они работают. Кое -где уже появилась, но еще не работаей кнопка Лайк.
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Окстись, Аваков. Какой закон у барыжной банды и тебя?
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Как рюкзаки "ВСПЛЫЛИ" сразу сам кричать начал что это ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (((
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Почему,если Михо был таким хорошим Президентом в Грузии народ его не выбрал на следующий срок,а его партия на последних выборах набрала мизер голосов и почему после его хвалёных реформ,он теперь боится ехать в Грузию????????????????
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Ну, посмотрим, что ты скоро расскажешь про Порошенко
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Потому что это демократия, кацапское отродье. Вам кацапам не понять. Саакашвілі зобов'язаний підкоритися вимогам закону, а не провокувати кров і сутички, - Аваков - Цензор.НЕТ 2497
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Ты мня назвал кацапом???Ну знаешь,меня так,ещё никто не оскорблял.Это ты погорячился срочно извинись.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСаакашвили обязан подчиниться требованиям закона, а не провоцировать кровь и столкновения, - Аваков
 
 
 
 
 
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