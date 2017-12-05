 Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, а не провоцировать кровь и столкновения, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения", - подчеркнул Аваков.

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Напомним, утром 5 декабря 2017 года соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что в квартире Саакашвили в Киеве проводится обыск. Позже сам лидер партии "Рух новых сил" при этом забрался на крышу дома и якобы обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать.

Позднее сотрудники СБУ все же увели его с крыши , вывели из дома, усадили в авто, которое было заблокировано сторонниками политика.

Около 14:00 сторонники Саакашвили вытащили его из автомобиля СБУ.