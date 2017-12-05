 Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, а не провоцировать кровь и столкновения, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения", - подчеркнул Аваков.
Напомним, утром 5 декабря 2017 года соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что в квартире Саакашвили в Киеве проводится обыск. Позже сам лидер партии "Рух новых сил" при этом забрался на крышу дома и якобы обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать.
Позднее сотрудники СБУ все же увели его с крыши , вывели из дома, усадили в авто, которое было заблокировано сторонниками политика.
Около 14:00 сторонники Саакашвили вытащили его из автомобиля СБУ.
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Аваков хочет съездить в Ростов и взять консультацию у дважды несудимого?
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До речі, як це кацапомовне лайно може займати державну посаду такого рівня? Це пряме порушення закону. Ось така у нас правова система.
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Про озброєнні кіровоградських аграріїв розповів віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак. За його словами, фермерський загін утворився в Бобринецькому районі Кіровоградської області.
Він не вірить в те, що влада або правоохоронні органи можуть захистити українських аграріїв від корупції. Тому найефективніший спосіб - захищати свої інтереси самостійно, вважає Стрижак.
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У нас есть Президент , есть спец службы. Мне кажется пора заканчивать этот цирк!
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У нас нет спецслужб, все спецслужбы обслуживают интересы одного человека и его окружения, того самого, который занял кресло Президента.
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короче, в 2014 один клан замінив інший.
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Прекрасный украинский актёр и певец, родившийся в Харькове.
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