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 Происшествия
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 Конфликт на Донбассе находится в активной фазе. В этом году было 14 тыс. обстрелов и погибли 400 гражданских, - Полторак

В зоне АТО на Донбассе имеют место и обстрелы, и боестолкновения, поэтому говорить о замораживании конфликта пока рано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".

"Когда лишь в этом году 14 тысяч раз были обстреляны наши позиции и населенные пункты, погибли 400 гражданских лиц, нельзя говорить, что конфликт заморожен. Он находится в активной фазе. Имеют место и боевые столкновения, и обстрелы", - сказал 

С,Полторак констатировал, что официальный Киев ведет активную работу по укреплению армии и повышению ее боеспособности.

"На сегодня у нас достаточно сил и средств в зоне проведения АТО, достаточно сил на учебных центрах и полигонах, где они проходят подготовку, боевое слаживание, чтобы реагировать на угрозы не только с направления АТО", - сказал он.

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Глава Минобороны также проинформировал, что уже "сформированы новые части и соединения на опасных направлениях".

"Все, что связано с Россией, – это опасное направление: начиная от Приднестровья, Крыма и востока Украины, где формируется инфраструктура российских сил, создаются новые части и подразделения. Наших соседей на Западе – Венгрия, Польша – мы рассматриваем, как партнеров, которые помогают нам реформироваться", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3037518
 
 
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    Шоколадный мир он такой.. кровавый
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    Так тут прослеживается странная закономерность: чем сильнее порошенковская задница начинает качаться в президентском кресле - тем активнее на Донбассе разгорается конфликт. Партнёр по сговору вова предельно ясно предупреждает - не трожьте моего ставленника.
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    пока офшорные при власти- народ будет гибнуть и нищать
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    Педя только потому и сидит, что война/АТО (как ему удобнее) идет, все на нее списует, но народ Украины все сильнее и мудрее, думаю рыго-шокобляди ответят по полной.
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    ты кацарылый, лучше расскажи, как там у вас в мордорской армии строевые смотры гениталий проводят
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    А как же отец родной . Он же Президент мира, а этот про какую то войну рассказывает.....
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    шота я не понял он МО или тока регистратор
    а ну бегом штрафбат с ВР на фронт и прокурорский Батальон и вперед
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    нужно писать так: В результате школьного и хлебного перемирия а так же минских договоренностей и безальтернативности и отведения украинского вооружения подписаных Пецей Соевым меньше чем за год торговые партньоры произвели более 14000 обстрелов в результате которых погибло более 400 гражданских и еще больше военных ВСУ.
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    Конфликт на Донбассе находится в активной фазе. В этом году было 14 тыс. обстрелов и погибли 400 гражданских, - Полторак - Цензор.НЕТ 7371Владимир Рудольфович Ябы‏ @trubogonov 47 мин.47 минут назад
    Михо от мусоров отбили, ждем ответный ход Пети и Вовы, даю СТОПУДОВ обострения на фронте и сепарские движы на местах...
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    В России оказались заброшены почти 100 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Площади плодовых садов уменьшились втрое, пастбищ - вдвое. Во многих личных подсобных хозяйствах нет ни коз, ни овец, ни тем более крупного рогатого скота. Десятки миллионов гектар некогда плодородной почвы и вовсе принадлежит неизвестно кому.

    К шокирующим выводам пришли эксперты РАНХиГС после анализа предварительных итогов сельскохозяйственной переписи: выявлены огромные площади, которые по данным Росреестра, числятся колосящимися нивами, пастбищами, а на самом деле давно заброшены, превратились в пустыри или, в лучшем случае, поглощены лесом.



    А ЭТИ ПАДЛЮКИ ЛЕЗУТ НА ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ!
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    те 100 млн гектаров уже китайцы осваивают. Пока что, одному китайцу - один гектар
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    Повесят на столбе и оттуда будет гнида Вальцман все контролировать!
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    Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт на Донбассе находится в активной фазе. В этом году было 14 тыс. обстрелов и погибли 400 гражданских, - Полторак
     
     
     
     
     
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