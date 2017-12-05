 Конфликт на Донбассе находится в активной фазе. В этом году было 14 тыс. обстрелов и погибли 400 гражданских, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".
"Когда лишь в этом году 14 тысяч раз были обстреляны наши позиции и населенные пункты, погибли 400 гражданских лиц, нельзя говорить, что конфликт заморожен. Он находится в активной фазе. Имеют место и боевые столкновения, и обстрелы", - сказал
С,Полторак констатировал, что официальный Киев ведет активную работу по укреплению армии и повышению ее боеспособности.
"На сегодня у нас достаточно сил и средств в зоне проведения АТО, достаточно сил на учебных центрах и полигонах, где они проходят подготовку, боевое слаживание, чтобы реагировать на угрозы не только с направления АТО", - сказал он.
Глава Минобороны также проинформировал, что уже "сформированы новые части и соединения на опасных направлениях".
"Все, что связано с Россией, – это опасное направление: начиная от Приднестровья, Крыма и востока Украины, где формируется инфраструктура российских сил, создаются новые части и подразделения. Наших соседей на Западе – Венгрия, Польша – мы рассматриваем, как партнеров, которые помогают нам реформироваться", - подчеркнул министр.
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а ну бегом штрафбат с ВР на фронт и прокурорский Батальон и вперед
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Михо от мусоров отбили, ждем ответный ход Пети и Вовы, даю СТОПУДОВ обострения на фронте и сепарские движы на местах...
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К шокирующим выводам пришли эксперты РАНХиГС после анализа предварительных итогов сельскохозяйственной переписи: выявлены огромные площади, которые по данным Росреестра, числятся колосящимися нивами, пастбищами, а на самом деле давно заброшены, превратились в пустыри или, в лучшем случае, поглощены лесом.
А ЭТИ ПАДЛЮКИ ЛЕЗУТ НА ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ!
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