 Боец "Грузинского легиона" тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует Цензор.НЕТ.

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"Был тяжело ранен в область лица боец "Грузинского Легиона" при бое на Дуге! Русские используют запрещенные по Венской конвенции разрывные патроны", - написал он.

Мамулашвили уточнил, что боец выжил и его состояние уже стабилизировалось.



