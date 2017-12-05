 Боец "Грузинского легиона" тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует Цензор.НЕТ.
"Был тяжело ранен в область лица боец "Грузинского Легиона" при бое на Дуге! Русские используют запрещенные по Венской конвенции разрывные патроны", - написал он.
Мамулашвили уточнил, что боец выжил и его состояние уже стабилизировалось.
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Мой дед фронтовик со стержнем в руке 40 лет после такой пули ходил (1941-81). И эта рана (1 из 16) всю жизнь его мучала.
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23 ноября в 8:45 · Грузинский национальный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и осуществляет антитеррористические операции в зоне АТО. Мы выполняем указания и распоряжения высшего военного командования Украины. Военнослужащим, находящимся при исполнении служебных обязанностей во время военного конфликта, запрещается участвовать в политике. В первую очередь, солдаты обязаны защищать граждан, независимо от своих политических убеждений. Спасибо каждому бойцу, воюющему за Украину в зоне АТО за службу! Участие в политической деятельности - сфера деятельности политиков. Так как поддержка военнослужащими той либо иной политической силы, украинским правительством будет восприниматься в качестве военного восстания. По этому военнослужащим категорически нельзя участвовать в политической деятельности в стране, которая находится в военном положение! Вот почему Грузинский Легион не принимает участия в политических акциях и занимает нейтральную позицию в свете развернувшихся политических баталий в Украине.
Командир Грузинского Легиона
Мамука Мамулашвили
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Снаряд(як назва великого артилеристського набою),має трохи відмінну етимологію в назві від набою стрілецької зброї(те,що всі звикли називати за російською калькою "патрон").
В набоях до стрілецької зброї(калібр до 20 мм) прийнято давати назву набою таким чином-назва калібру,довжини гільзи та типу використовуваної кулі.
Тобто,наприклад-набій 7.62 мм (калібр) * 54(довжина гільзи) R (тип,ыз закраїною,чи без ,в данному випадку із закраїною) ,з цільнооболонковою кулею (якби про це казали американці то написали би 7.62*54R FMJ)
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Проте наші бійці не менше ловлять.
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Є ескпансивні кулі,що призначені для використання в мисливській зброї.Дистанція влучного використання таких куль значно менше дисьтанції стандартної війської кулі типу FMJ,і пораненя,які така,мисливська куля завдає значно важчі ,за поранення стандартною FMJ.
Ще раз-з повагою до бійця,але це була звичайна куля. Одначе це ніяк не скасовує факту педарастії кацапів,щоб вони повиздихали,чума на їхні всі їхні роди.
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