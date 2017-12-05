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Темы дня: Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
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 Боец "Грузинского легиона" тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили. ФОТО

На Светлодарской дуге тяжелое ранение области лица получил воин "Грузинского легиона".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook командир подразделения Мамука Мамулашвили, информирует Цензор.НЕТ.

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"Был тяжело ранен в область лица боец "Грузинского Легиона" при бое на Дуге! Русские используют запрещенные по Венской конвенции разрывные патроны", - написал он.

Мамулашвили уточнил, что боец выжил и его состояние уже стабилизировалось.

Боец Грузинского легиона тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили 01
Боец Грузинского легиона тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили 02

Боец Грузинского легиона тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили 03

Источник: https://censor.net.ua/n3037514
 
 
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Такі кулі використовували гітлерівці. Так хто фашист?
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Мой дед фронтовик со стержнем в руке 40 лет после такой пули ходил (1941-81). И эта рана (1 из 16) всю жизнь его мучала.
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Это ты у Путлера спроси, что он делает в чужой стране? или ему не привыкать вести гибридную войну?
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Что делают такие дебилы,как ты, на этом сайте?
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Иди постирай портки, для начала, тролляка запоребриковая. Они уменьшают поголовье такого тупого быдла , как ты.
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Грузинские на востоке воюют с запутинскими террористами....пооршенко и армия ссаных порохоботов воюют с грузинами в Киеве..
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потом и их депортируют , про тех девушек скажут что они на фронте небыли ..
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Тю, я думав, що це новина про війну з окупантами, а це про лінію захисту бізнесу порохатого виблядка...
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А потом Барыга их депортирует и сдаст Хуйлу со словами я вас сюда не звал...
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Скорейшего выздоровления и сил грузинскому воину-патриоту Украины.
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Mamuka Mamulashvili
23 ноября в 8:45 · Грузинский национальный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и осуществляет антитеррористические операции в зоне АТО. Мы выполняем указания и распоряжения высшего военного командования Украины. Военнослужащим, находящимся при исполнении служебных обязанностей во время военного конфликта, запрещается участвовать в политике. В первую очередь, солдаты обязаны защищать граждан, независимо от своих политических убеждений. Спасибо каждому бойцу, воюющему за Украину в зоне АТО за службу! Участие в политической деятельности - сфера деятельности политиков. Так как поддержка военнослужащими той либо иной политической силы, украинским правительством будет восприниматься в качестве военного восстания. По этому военнослужащим категорически нельзя участвовать в политической деятельности в стране, которая находится в военном положение! Вот почему Грузинский Легион не принимает участия в политических акциях и занимает нейтральную позицию в свете развернувшихся политических баталий в Украине.
Командир Грузинского Легиона
Мамука Мамулашвили
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Тролляки из кацапетовки топорно работаете. Вас там скоро хлестать будут батогом за халтуру.
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Обратите внимание, как они все повылазили, сбор,что ли, пропагандонов объявили в рашке? Спасибо Цензору - теперича все их высеры личиком ко всем, любую хрень против страны можно нести и никто в спам не отправит. Слушайте, а может это СБУ проводит операцию по выявлению "консервов", а Цензор помогает? Саакашвили со товарищи тоже думали, что никто не узнает ни про проплаченные митинги, ни за оплаченные автобусы, ни про то, кто этот "праздник демократии" оплачивал....
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Вообще то ПУЛИ РАЗРЫВНЫЕ запрещены. И от такой пули у него всю голову бы разнесло. А если у него взорвался РАЗРЫВНОЙ ПАТРОН в патроннике, то при чем тут оккупанты?
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с чего ты взял, брехло?, смотря куда попало, если в челюсть, то причем тут полбашки? Патроны - не граната, если разорвется 7,62, то взрыва ядерного ожидать?
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Дай Бог тебе выздороветь! Спасибо вам, ребята-грузины, что помогаете нам против этой подлой и вшивой страны выстоять! Что заставляете уважать вас и вашу страну, маленькую но свободолюбивую. А пена (ваши "лэволюционеры без трусов", криминалитет") - она и есть пена. Грязная пена. Пропадет! Все буде добре!
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От разрывного патрона стрелок должен погибнуть.
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Розривний патрон-це той,що розривається в патроннику?
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А бронебойный снаряд тот, что пробивает броню танка, который им стреляет.
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Є кулі,які маю експансивну властивість.Чи бронебійну.Чи запалювальну.
Снаряд(як назва великого артилеристського набою),має трохи відмінну етимологію в назві від набою стрілецької зброї(те,що всі звикли називати за російською калькою "патрон").
В набоях до стрілецької зброї(калібр до 20 мм) прийнято давати назву набою таким чином-назва калібру,довжини гільзи та типу використовуваної кулі.
Тобто,наприклад-набій 7.62 мм (калібр) * 54(довжина гільзи) R (тип,ыз закраїною,чи без ,в данному випадку із закраїною) ,з цільнооболонковою кулею (якби про це казали американці то написали би 7.62*54R FMJ)
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Порох его скоро депортирует ! Как говорится запомните этот твит
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От так - грузини за нас воюють, а шоколадне педро їх видворяє з України!!!
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Так.У них до кацапів свій рахунок.
Проте наші бійці не менше ловлять.
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троляк много и ведь не пошлешь их никуда, зачем отключили?
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Бюджетникам відкрили на сьогодні доступ до новинних сайтів Боєць "Грузинського легіону" важко поранений в обличчя внаслідок застосування окупантами заборонених розривних набоїв, - Мамулашвілі - Цензор.НЕТ 2607
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З повагою до грузинів,що стоять за нашу Батьківщину-ніяких "розривних" куль не існує.
Є ескпансивні кулі,що призначені для використання в мисливській зброї.Дистанція влучного використання таких куль значно менше дисьтанції стандартної війської кулі типу FMJ,і пораненя,які така,мисливська куля завдає значно важчі ,за поранення стандартною FMJ.
Ще раз-з повагою до бійця,але це була звичайна куля. Одначе це ніяк не скасовує факту педарастії кацапів,щоб вони повиздихали,чума на їхні всі їхні роди.
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Дистанция не зависит от ескпансивности пули, а зависит от баллистического коэффициента! Пули типа А-МАХ - експансивные но летят не хуже фулметалджекета!
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Этот"генацвали"должен быть рад.Ведь он получил абсолютно бесплатную пластику лица по новой технологии плюс кашерный пиар.Гыгыгыгыгы!
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И вам того же, генацвали. Стыдно за вас и за нашу дебильную власть пред такими людьми как этот грузинский доброволец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоец "Грузинского легиона" тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили. ФОТО
 
 
 
 
 
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